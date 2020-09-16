Без Цензури в прямому ефірі: ЕкоКорупція Слуг народу / Пальчевський розправив крила / Дірявий бюджет 2021. ВIДЕО

Черговий корупційний скандал у "Слузі народу", величезний дефіцит бюджету-2021 і повсюдний Пальчевський - про все це поговоримо сьогодні на стрімі "Без цензури".

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