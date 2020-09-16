Без Цензури в прямому ефірі: ЕкоКорупція Слуг народу / Пальчевський розправив крила / Дірявий бюджет 2021. ВIДЕО
Черговий корупційний скандал у "Слузі народу", величезний дефіцит бюджету-2021 і повсюдний Пальчевський - про все це поговоримо сьогодні на стрімі "Без цензури".
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Топ коментарі
+4 ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар16.09.2020 23:45
+2 Вальд Ще
показати весь коментар16.09.2020 21:50
+2 Ан Мур
показати весь коментар16.09.2020 22:44
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вы.
я япать ълчц я тут.... б*же, мне покурить еще... йоканый случай
блін, вчора видно нажралсі, судячи по коментарю.. зара включив це відео послухати треба. правда вони забагато себе цінують - типу найкр. журналістика на Ютубі. а хто тоді Шапошников?