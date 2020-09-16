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Буткевич Богдан (437) Пальчевський Андрій (38)

Без Цензури в прямому ефірі: ЕкоКорупція Слуг народу / Пальчевський розправив крила / Дірявий бюджет 2021. ВIДЕО

Черговий корупційний скандал у "Слузі народу", величезний дефіцит бюджету-2021 і повсюдний Пальчевський - про все це поговоримо сьогодні на стрімі "Без цензури".

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Топ коментарі
+4
ПАЛЬЧЕВСИЙ ПЕТУШАРА ))) МАЛЬЧИК ИЗ ЖОПЫ ПАЛЬЧИК )))))))))))))))
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16.09.2020 23:45
+2
Партія Пива РФ рулить!!!
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16.09.2020 21:50
+2
Бот пальцевий, а куди поділися інші твої боти-колеги, зокрема, Андрей Пастухов, Андрій Борщагівка, Валерий Руденко 93603b51, Гліб Корниенко, Злата Гулиева, Ігор Любченко, Святослав Назаренко, Тарас Роздобудько 0f84ebc6 - (бачиш, вже не світяться) - їх вже позносили?
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16.09.2020 22:44
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Партія Пива РФ рулить!!!
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16.09.2020 21:50 Відповісти
Рулит партия похмельного синдрома и, как следствие из этого, - партия полного катаклизма мозгов великага шовинизма ( это относится и к зеэлекторату)
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17.09.2020 02:05 Відповісти
На самом деле такие обвинение Пальчевського не совсем правдивые и не имеют права на сущесствование.
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16.09.2020 22:08 Відповісти
конкретно пиши, что там не правдивого...
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17.09.2020 01:41 Відповісти
авы евреи?
вы.
я япать ълчц я тут.... б*же, мне покурить еще... йоканый случай
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16.09.2020 22:09 Відповісти
подивись, скільки акктивних ботів пальця злетілось на цю інфу, як мухи на липучку ...
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16.09.2020 22:53 Відповісти
не слідкую за ботами.
блін, вчора видно нажралсі, судячи по коментарю.. зара включив це відео послухати треба. правда вони забагато себе цінують - типу найкр. журналістика на Ютубі. а хто тоді Шапошников?
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17.09.2020 09:19 Відповісти
Класический пример, уже начатой информационной войны против порядочного и умного человека.
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16.09.2020 22:11 Відповісти
Бот пальцевий, а куди поділися інші твої боти-колеги, зокрема, Андрей Пастухов, Андрій Борщагівка, Валерий Руденко 93603b51, Гліб Корниенко, Злата Гулиева, Ігор Любченко, Святослав Назаренко, Тарас Роздобудько 0f84ebc6 - (бачиш, вже не світяться) - їх вже позносили?
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16.09.2020 22:44 Відповісти
Ви перерахували усі ніки пані Боднар? То, напевно, правнучка Моті Харітонової...
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16.09.2020 23:05 Відповісти
Как можно верить всем закидушкам в сторону Пальчевського, когда там нет прямых и точных доказательств.
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16.09.2020 22:12 Відповісти
язык его, враг его - я бы не назвал этот случай закидушкой... Разве шо садомазохизмом , судя по реакции читателей на его вато-заунывные перлы... Вот не знаю, кто кого переплюнул бы: с замызганым подолом торговка с Привоза, или он, мещанского покроя скандалист из совкокоммуналки, прости господи, еще и на зарплате.
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17.09.2020 02:17 Відповісти
Ну от тут можна сказати, що так Пальчевьского нахабно обливають всяким брудом, а так робити не зовсім правильно.
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16.09.2020 22:13 Відповісти
Пхи , а кто дурачку - доктор, подставлять под ведро с помоями свое свиное рыло...
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17.09.2020 02:12 Відповісти
ПАЛЬЧЕВСИЙ ПЕТУШАРА ))) МАЛЬЧИК ИЗ ЖОПЫ ПАЛЬЧИК )))))))))))))))
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16.09.2020 23:45 Відповісти
ай да , шухер намечается для этих технических (заробiтчан), куда только будут свои лаптеунты уносить, ума не приложу... Для них, в качестве наказания (каверзного) - в лаптеунтию, за поребрик.
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17.09.2020 02:10 Відповісти
бездарно.
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17.09.2020 02:13 Відповісти
 
 