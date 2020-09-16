Напад на автобус із "тітушками Ківи" під Харковом: затриманий Бугайов вийшов із СІЗО - "встановлена непричетність до злочину"
Через 18 днів із СІЗО звільнено Олександра Бугайова - одного із затриманих за підозрою в нападі на автобус на трасі біля міста Люботин.
Про це в Facebook повідомив лідер осередку партії "Національний корпус" в Харкові Костянтин Немічев, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, затриманий Олександр Бугайов під час нападу був за 50 км від місця подій, але як підозрюваний провів за ґратами 18 днів.
Як підтвердив кореспонденту Укрінформу прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, слідство проти цього чоловіка закрили.
"Була встановлена непричетність до злочину", - зазначив Чубенко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.
Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.
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патріот - отже злочинець, чи не так ?
Хватать кого-попало исходя из политической принадлежности, а потом пытаться под это подтасовать улики и показания.
Это как если я буду в семье заниматься питанием, но есть ходить в ресторан?
Они ни в каких партиях не состоят, они в АТО не участвовали - их аваковские архаровцы ни в каких преступлениях никогда НЕ ЗАПОДОЗРЯТ!
Урка, находящийся на УДО, избивает соседа-пенсионера, ноль реакции полиции. Побои средней тяжести. Заявление спустили в унитаз.
Заказ мебели на 18 тысяч грн в мебельном магазине, который сбегает - не мошенничество! По мнению начальника Десняньского отделения полиции.
Прямая угроза жизни в присутствии свидетелей тем же уркой, избившего пенсионера - тоже игнор. За что они зп получают? Авакова гнать надо!
у него инсульт,и похоже он без сознания