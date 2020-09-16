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Харків (5428) Кива (377) Національний корпус (390)

Напад на автобус із "тітушками Ківи" під Харковом: затриманий Бугайов вийшов із СІЗО - "встановлена ​​непричетність до злочину"

Напад на автобус із

Через 18 днів із СІЗО звільнено Олександра Бугайова - одного із затриманих за підозрою в нападі на автобус на трасі біля міста Люботин.

Про це в Facebook повідомив лідер осередку партії "Національний корпус" в Харкові Костянтин Немічев, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, затриманий Олександр Бугайов під час нападу був за 50 км від місця подій, але як підозрюваний провів за ґратами 18 днів.

Напад на автобус із тітушками Ківи під Харковом: затриманий Бугайов вийшов із СІЗО - встановлена ​​непричетність до злочину 01

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Як підтвердив кореспонденту Укрінформу прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, слідство проти цього чоловіка закрили.

"Була встановлена ​​непричетність до злочину", - зазначив Чубенко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.
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Топ коментарі
+15
Кіздить мертвячину - за це треба Грамоти Пошани давати!
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16.09.2020 22:06
+13
авакінці похватали аби кого.
патріот - отже злочинець, чи не так ?
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16.09.2020 21:59
+9
Какое моральное право имеет мэр города лечиться не в своем городе?!
Это как если я буду в семье заниматься питанием, но есть ходить в ресторан?
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16.09.2020 22:47
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авакінці похватали аби кого.
патріот - отже злочинець, чи не так ?
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16.09.2020 21:59 Відповісти
Нападение на автобус "титушками Кивы" под Харьковом: задержанный Бугаев вышел из СИЗО - "установлена ​​непричастность к преступлению" - Цензор.НЕТ 5155
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16.09.2020 22:01 Відповісти
не так.
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17.09.2020 02:14 Відповісти
Так это типичный проФФениализм Авакова:
Хватать кого-попало исходя из политической принадлежности, а потом пытаться под это подтасовать улики и показания.
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16.09.2020 22:03 Відповісти
Тим часом Кернес втік з Харкова літаком "Навального".

Нападение на автобус "титушками Кивы" под Харьковом: задержанный Бугаев вышел из СИЗО - "установлена ​​непричастность к преступлению" - Цензор.НЕТ 3542
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16.09.2020 22:03 Відповісти
В этом плане мы все еще часть путинского совка, наша ылита продолжает жить как в рохляндии - лечиться за бюджет у в лучших клиниках мира, а плебс в убогих поликлинниках.
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16.09.2020 22:29 Відповісти
Какое моральное право имеет мэр города лечиться не в своем городе?!
Это как если я буду в семье заниматься питанием, но есть ходить в ресторан?
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16.09.2020 22:47 Відповісти
Кіздить мертвячину - за це треба Грамоти Пошани давати!
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16.09.2020 22:06 Відповісти
А який це телепень називає очищення країни від путлерівців прєступлєнієм? Ментяри, на кого працюєте?
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16.09.2020 22:07 Відповісти
Ментяры всегда обслуживают режим, находящийся при власти и это справедливо не только для украинских мусоров
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16.09.2020 23:49 Відповісти
Обычным уркам сейчас очень вольготно жить:
Они ни в каких партиях не состоят, они в АТО не участвовали - их аваковские архаровцы ни в каких преступлениях никогда НЕ ЗАПОДОЗРЯТ!
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16.09.2020 22:07 Відповісти
Подтверждаю. Полиция Деснянського р-на Киева не выполняет свои функции совершенно.
Урка, находящийся на УДО, избивает соседа-пенсионера, ноль реакции полиции. Побои средней тяжести. Заявление спустили в унитаз.
Заказ мебели на 18 тысяч грн в мебельном магазине, который сбегает - не мошенничество! По мнению начальника Десняньского отделения полиции.
Прямая угроза жизни в присутствии свидетелей тем же уркой, избившего пенсионера - тоже игнор. За что они зп получают? Авакова гнать надо!
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16.09.2020 23:36 Відповісти
"Нападение на автобус "титушками Кивы" ??? А я думал на титушек Кивы напали...
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16.09.2020 22:09 Відповісти
Ківа напав сам на себе.
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16.09.2020 22:13 Відповісти
до речі, темна історія. Хоч якесь розслідування-прояснення десь є? прочитати би, тільки не від ківі-мертвечука та прочої срані...
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16.09.2020 22:36 Відповісти
А чего ему тикать? Его никто не трогает, ОН ЖЕ НЕ ПАТРИОТ?!! Тем более, чувак болеет ...Или полетел лечиться в Израиль? Так опять же, его никто не ограничивал в передвижении, подписку о невыезде с него и при Порошенко, по-моему, не брали.
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16.09.2020 22:11 Відповісти
кернеса перевезли в Германию,в клинику,действительно тем-же самолётом,что и Навального
у него инсульт,и похоже он без сознания
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16.09.2020 22:29 Відповісти
побывав в харьковской больнице у Кернеса пропал дар речи!
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17.09.2020 05:26 Відповісти
На этом сайте такое выступление карается засовыванием в спам, удалением коммента или баном. Нельзя же, в самом деле, писать то, что не нравится большинству здешней публики!
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16.09.2020 22:32 Відповісти
Кондратий ,,обнял,, еада!
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16.09.2020 22:27 Відповісти
Потихоньку выпустят всех на свободу и нуна наградить героев.
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16.09.2020 22:27 Відповісти
Всё логично.Ведь на видео чётко было видно что команда питушария избивала друг друга для провокация.
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16.09.2020 22:37 Відповісти
Сейчас нужно всех ехавших питушариев впаять по три года тюрьмы за провокации,за лжесвидетельства,за минирование обьектов,за распространение наркотиков.
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16.09.2020 22:39 Відповісти
На "Украинской правде" информируют, что Кернес так же полетел лечиться в Германию. Клиника долго не давала согласия госпитализировать его из-за коронавируса, но , видимо, аргументы были такими весомыми, что личная безопасность медиков стыдливо опустила глаза. Теперь Гепу наверняка вылечат. Если уж Навальный после "Новичка" оклемался, то наш Гепа тем паче стремительно пойдет на поправку. Тем более, пенсы в растерянности, за кого ж им тогда голосовать, если не дай, БОГ...
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16.09.2020 22:40 Відповісти
Вроде как бы потихоньку начинают размывать дело - когда, например, опубликуют весь окончательный список - кто из задержанных и на каком расстоянии находился от места расстрела автобуса - желательно не в десятках километров, а в метрах??? А может это был вообще не видик с места расстрела автобуса, а фрагмент съемок какого-то худ.фильма о братках?
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16.09.2020 22:43 Відповісти
Хороший опзжешнік,це дохлий Мєртвєчук.
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17.09.2020 11:43 Відповісти
 
 