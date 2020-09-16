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Новини Агресія Росії проти України
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інспекція (82) ОБСЄ (3481) росія (63589) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Через позицію РФ інспектування в районі селища Шуми на даний момент неможливе, - Україна в ОБСЄ

Через позицію РФ інспектування в районі селища Шуми на даний момент неможливе, - Україна в ОБСЄ

Через неконструктивну позицію Росії проведення спільного інспектування в районі населеного пункту Шуми на Донеччині не видається можливим.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 16 вересня у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через відмову Росії дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду з метою підтвердження правдивих фактів про ситуацію на лінії зіткнення, інспектування у районі селища Шуми Донецької області на даний момент не може бути проведено", - заявив Лоссовський .

Дипломат нагадав, що раніше українська сторона погодилася запросити координатора ОБСЄ у супроводі представників Тристоронньої контактної групи для здійснення 10 вересня спільного візиту в район н.п. Шуми з метою спростування недостовірних обвинувачень з боку РФ. Проте навіть ця відкритість не задовольнила Росію, яка направила ряд додаткових запитів (щодо нових районів для відвідування, фото- та відеозйомки, підписання спільного протоколу), що "унеможливило запланований спільний візит".

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"Більше того, російські збройні формування відкрили вогонь по українських позиціях поблизу селища Шуми у районі, де мав відбутися спільний візит. При цьому, безпілотник СММ, що пролітав над цим районом, зазнав глушіння та був втрачений", - зазначив Лоссовський.

"Упродовж шести тижнів з 27 липня Україна виконує досягнуті домовленості. Ми готові йти й надалі цим шляхом з метою переходу від "тиші" на Донбасі до стійкого миру. Водночас, ми бачимо, що Росія переслідує зовсім інші цілі, а саме – піар, а не мир", - наголосив представник України.

Нагадуємо, 9 вересня під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони домовилися провести одноразово спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ. Однак пізніше спільне інспектування було скасовано через постійну зміну запитів з боку російської сторони. 10 вересня російські окупаційні війська тричі відривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Шуми, Золоте та Золоте-5.

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Топ коментарі
+11
Цікаво, а чому не ми перші інспектуємо сепарські гнізда ?
Навіщо вести росіского генерала на українські позиції ?
Влада наша дала на це дозвіл.
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16.09.2020 22:27
+6
Из-за позиции РФ инспектирование в районе поселка Шумы на данный момент невозможно, - Украины в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6769
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16.09.2020 22:20
+4
Зелень зрозуміла що не проканає і здала назад. До наступного разу.
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16.09.2020 22:28
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Из-за позиции РФ инспектирование в районе поселка Шумы на данный момент невозможно, - Украины в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6769
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16.09.2020 22:20 Відповісти
Батько в СОЗі, а я ні
Нафіга воно мені.
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16.09.2020 22:26 Відповісти
слева молот, справа серп
это наш советский герб
хочешь жни, а хочешь куй
все равно получишь ...
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16.09.2020 22:29 Відповісти
Ні корови, ні свині
Тільки Сталін на стіні.
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16.09.2020 22:29 Відповісти
Цікаво, а чому не ми перші інспектуємо сепарські гнізда ?
Навіщо вести росіского генерала на українські позиції ?
Влада наша дала на це дозвіл.
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16.09.2020 22:27 Відповісти
Бо при владі боягуз, який мліє навіть від натяку про незадоволення ***** кроками України. Дай йому волю, він би уже давно забацав "надцятий регіон московської пІдІрації" і скакав би далі зі своїм дурнуватим "Кварталом".Йому ж однаково, де скакати! КАКАЯ РАЗНИЦА!!!
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16.09.2020 22:52 Відповісти
Зелень зрозуміла що не проканає і здала назад. До наступного разу.
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16.09.2020 22:28 Відповісти
А шо, очень хочется шоб сепары проинспектировали? Вы так много врете, шо даже они не верят? Це, зебуіни, ваша доля така - всіма бути посланими нах..
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16.09.2020 22:29 Відповісти
Президент #Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что "Россия опасна для своих соседей не из-за того, что она хочет расширить империю, а из-за понимания, что ее время начинает подходить к концу... Окно возможностей #России закрывается"
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16.09.2020 22:32 Відповісти
Однако даже эта открытость не удовлетворила Россию, которая направила ряд дополнительных запросов (по новым районам для посещения, фото- и видеосъемки, подписании совместного протокола), что "сделало невозможным запланированный совместный визит". "Более того, российские вооруженные формирования открыли огонь по украинским позициям возле поселка Шумы в районе, где должен был состояться совместный визит. При этом, беспилотник СММ, пролетавший над этим районом, был заглушен и потерян" а вы думали как с предателями малоросами у власти и коллаборантами поступают? будете потакать врагу задобрятся еще сильней будут унижать вас(власть) а значит и в ее лице Украину,мира никакого не будет пока не получат всю Украину и они(зеленая власть) прекрасно знают а значит сознательно идет гос измена тут или победа или поражение третьего не дано а посередине разве что может договариваться гидрант с Ленкой в постели
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16.09.2020 22:32 Відповісти
ясный пень. Из-за позиции макак макшанских. Совсем не из-за предчувствия пенделя в сторону Ростова.
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16.09.2020 22:32 Відповісти
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TEXTY.Org.Ua

@TextyOrgUa

·https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1306254305884868609 4 ч

З початком всеосяжного перемир'я, всі втрати на фронті - небойові. Це, звичайно, чиста випадковість

https://twitter.com/galapop2
https://twitter.com/galapop2

galapop

@galapop2

·https://twitter.com/galapop2/status/1306227197011800065 5 ч

тобто здали? Уряд вніс ще одне село Донбасу до переліку тимчасово окупованих | Новинарня
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16.09.2020 22:38 Відповісти
тобто дєрма-зелі вже і так, і сяк розкарячуються перед кацапами, а ті ще не носом крутять, не така їм, бач, капітуляція?? ну, не знаю, зебіли, рятуйте свого важдя якось, бо аж невдобно за шмарклю
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16.09.2020 22:42 Відповісти
т.е не из-за украинской принципиально посылательнойнах позиции...а именно из-за рашки?
как-то все равно неблагозвучно звучит даже сама мысль об инспекции врагом окопов (???)
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16.09.2020 22:45 Відповісти
Если сунуть на полшишечки - то пожалуйста. А на целую - принципиальное, гордое и решительное НЕТ. Реально клоун делает Украину посмешищем.
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17.09.2020 09:05 Відповісти
 
 