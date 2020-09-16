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Новини Агресія Росії проти України
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вибори (6593) Кравчук (546) Донбас (22348) Тристороння контактна група (827)

Кравчук у ТКГ: "Ухвалення законів та постанов є виключною компетенцією і прерогативою Верховної Ради"

Кравчук у ТКГ:

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наголошує, що прийняття законів і постанов є виключною компетенцією і правом Верховної Ради України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Прийняття законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України", – так Кравчук відреагував під час засідання ТКГ на закиди стосовно необхідності термінового ухвалення парламентом альтернативної постанови щодо проведення місцевих виборів в Україні у 2020 році.

Водночас обговорення робочих пропозицій до проєктів документів, що стосуються питання самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України, й надалі триватиме в межах роботи політичної групи ТКГ, як це й передбачено Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей, зауважили в Офісі президента.

Нагадаємо, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час переговорів у Берліні українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що ніяких зобов'язань з української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради не було.

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Топ коментарі
+13
Цинизм ситуации заключается в том, что Кравчуку и фокину осталось мало жить - ИХ В ТЮРЬМУ НЕ УСПЕЮТ ПОСАДИТЬ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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16.09.2020 23:02
+8
Кто-то деду дельный совет дал, а может и пистонов вставил)

И не собачье дело кремлёвских мудаков рассказывать украинцам - какие законы принимать и что в них писать.
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16.09.2020 23:03
+5
На державних харчах ці дві падлюки, ще довго протягнуть. А заради справедливості, за здачу ядерної зброї їх треба судити, навіть якби вони лежали при смерті.
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16.09.2020 23:35
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Цинизм ситуации заключается в том, что Кравчуку и фокину осталось мало жить - ИХ В ТЮРЬМУ НЕ УСПЕЮТ ПОСАДИТЬ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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16.09.2020 23:02 Відповісти
Або Путін нагородить.
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16.09.2020 23:05 Відповісти
не путін,а-)(уйло.Пиши вірно українською!
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16.09.2020 23:16 Відповісти
А твой муж откуда?
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16.09.2020 23:13 Відповісти
Начинается земля, как известно, от Кремля.
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16.09.2020 23:25 Відповісти
На державних харчах ці дві падлюки, ще довго протягнуть. А заради справедливості, за здачу ядерної зброї їх треба судити, навіть якби вони лежали при смерті.
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16.09.2020 23:35 Відповісти
та вроде бы и правильно говорит, как на сегодня

только полтора года назад вообще казалось дикостью об этом даже заводить разговор
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16.09.2020 23:03 Відповісти
Кто-то деду дельный совет дал, а может и пистонов вставил)

И не собачье дело кремлёвских мудаков рассказывать украинцам - какие законы принимать и что в них писать.
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16.09.2020 23:03 Відповісти
наверное тот же,кто рекомендовал не проводить инспекцию под Шумами
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16.09.2020 23:24 Відповісти
Ну так монобільшість прийме.
Дєлов.
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16.09.2020 23:04 Відповісти
Мони вже немає, розпродують.
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16.09.2020 23:14 Відповісти
Кравчук в ТКГ: "Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады" - Цензор.НЕТ 9368
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16.09.2020 23:05 Відповісти
Перевзувся у повітрі - я не я і хата не моя Мастер клас.
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16.09.2020 23:08 Відповісти
Все его предложения уже как неделю лежат в Верховной Раде...
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16.09.2020 23:12 Відповісти
Минскую переговорную площадку пора закрывать. Лукашенко прямо обвиняет Украину в хороводах в БССР. То есть на сегодня,переговоры с террорусией ведутся на территории террорусии
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16.09.2020 23:10 Відповісти
ТН площадка под кодовым названием "минск"... или в документах ГРУ ГШ "Брест" изначально была отвлекающе-паразитивным военно- политическим "маневром"...
Гибридная война.... смешно.. ибо это уже проходили со времен "Балкан"...
Кто в теме знает...
Только там это были самые "яйца" горско-средне-зимноморско-атлантоНАТОвские...
А Украина ... это вам не фунт "балканского эрзац-изюма"...
Это стоит в надцать раз дороже...
Здесь триллиарды...
Черноземы дающие 35% мировых ЭКОпродуктов....
и Приднепровский КРЯЖ.... перед которым "Клондайк" просто тихо курит в стороне...
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17.09.2020 02:40 Відповісти
хм.. а открывать свое хайло и озвучивать "свое мнение на весь мир" как Украине достичь мира на Донбассе это как называется !? Решение ВР по Донбассу принято - рф агрессор а донбасяне террористы-сепаратисты !!! КРАПКА
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16.09.2020 23:28 Відповісти
"Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады"....как это звучит по старому ,по совдеповски и говняно....СУДЬИ,ВЛАСТЬ И ОЛИГАРХИ БАЛДЕЮТ ОТ ЭТИХ НЕНУЖНЫХ ПРОСТЫМ УКРАИНЦАМ, ЗАКОНОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ
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16.09.2020 23:34 Відповісти
http://newsone.ua/news/politics/pravitelstvo_odobrilo_strategii_po_borbe_s_prestupnostyu_i_korrupciey.html Правительство одобрило стратегии по борьбе с преступностью и коррупцией ....УКРАИНСКИЙ НАРОД ЗНАЕТ ,ЧТО ЭТО ВСЁ ФИГНЯ.
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16.09.2020 23:37 Відповісти
Анурезник тупо сьехал,за деньги налогоплательщиков падло жирует,а решение примет ВР)
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16.09.2020 23:41 Відповісти
Кравчук, ти не з тими домовляєшся.
Домовлятися треба з Європою, США, Канадою, Австралією, Японією, тощо.

Лише так можна вирішити проблему.
Домовлятися з рашкою - це витрата часу. Вже доведено.
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16.09.2020 23:42 Відповісти
Ти,стара курво,щось там ще нявкаш?-На цвинтар. Негайно.
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17.09.2020 00:05 Відповісти
я знаю, що всі тут лають Кравчука і все таке (Фокін і Фокіна курва, якщо шо), але я вважаю це не справедливим і хочу звернути увагу, що заяви кравчука із його діями не одне і теж, та заяви кравчука не несуть реальних наслидків!
тобто, уявлення про нього, що кравчук пройде між крапочками та не намокне, справедливі і зараз, не дивлячись на його вік!
Може дідо просто хоче на останок бути в центрі уваги, а для цього треда заливати у вуха зелені та кацапам, проте реальної зради саме від нього я не бачу (поправте мене, якщо не правий), Якщо шановне товариство скаж, що від нього оголошує позицію факін (а це сумнівно), тоді кравчук у свої за 90 геній, і ни про яку деменцію не йде мова!
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17.09.2020 00:24 Відповісти
ментальний комуняка прораховується конторою, і нічого толкового не придумає
а словоблудить - то все, на що здатен
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17.09.2020 01:29 Відповісти
*****, которая издевалась над страной и людьми, еще и жить учит... чахлик невмирущий...
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17.09.2020 04:58 Відповісти
Подгорать начало?
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17.09.2020 06:40 Відповісти
 
 