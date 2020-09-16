Кравчук у ТКГ: "Ухвалення законів та постанов є виключною компетенцією і прерогативою Верховної Ради"

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наголошує, що прийняття законів і постанов є виключною компетенцією і правом Верховної Ради України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Прийняття законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України", – так Кравчук відреагував під час засідання ТКГ на закиди стосовно необхідності термінового ухвалення парламентом альтернативної постанови щодо проведення місцевих виборів в Україні у 2020 році.

Водночас обговорення робочих пропозицій до проєктів документів, що стосуються питання самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України, й надалі триватиме в межах роботи політичної групи ТКГ, як це й передбачено Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей, зауважили в Офісі президента.

Нагадаємо, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час переговорів у Берліні українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що ніяких зобов'язань з української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради не було.

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