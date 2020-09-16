Кравчук у ТКГ: "Ухвалення законів та постанов є виключною компетенцією і прерогативою Верховної Ради"
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наголошує, що прийняття законів і постанов є виключною компетенцією і правом Верховної Ради України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Прийняття законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України", – так Кравчук відреагував під час засідання ТКГ на закиди стосовно необхідності термінового ухвалення парламентом альтернативної постанови щодо проведення місцевих виборів в Україні у 2020 році.
Водночас обговорення робочих пропозицій до проєктів документів, що стосуються питання самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України, й надалі триватиме в межах роботи політичної групи ТКГ, як це й передбачено Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей, зауважили в Офісі президента.
Нагадаємо, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час переговорів у Берліні українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що ніяких зобов'язань з української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради не було.
Будь ласка, зачекайте...
только полтора года назад вообще казалось дикостью об этом даже заводить разговор
И не собачье дело кремлёвских мудаков рассказывать украинцам - какие законы принимать и что в них писать.
Дєлов.
Гибридная война.... смешно.. ибо это уже проходили со времен "Балкан"...
Кто в теме знает...
Только там это были самые "яйца" горско-средне-зимноморско-атлантоНАТОвские...
А Украина ... это вам не фунт "балканского эрзац-изюма"...
Это стоит в надцать раз дороже...
Здесь триллиарды...
Черноземы дающие 35% мировых ЭКОпродуктов....
и Приднепровский КРЯЖ.... перед которым "Клондайк" просто тихо курит в стороне...
Домовлятися треба з Європою, США, Канадою, Австралією, Японією, тощо.
Лише так можна вирішити проблему.
Домовлятися з рашкою - це витрата часу. Вже доведено.
тобто, уявлення про нього, що кравчук пройде між крапочками та не намокне, справедливі і зараз, не дивлячись на його вік!
Може дідо просто хоче на останок бути в центрі уваги, а для цього треда заливати у вуха зелені та кацапам, проте реальної зради саме від нього я не бачу (поправте мене, якщо не правий), Якщо шановне товариство скаж, що від нього оголошує позицію факін (а це сумнівно), тоді кравчук у свої за 90 геній, і ни про яку деменцію не йде мова!
а словоблудить - то все, на що здатен