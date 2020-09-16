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Новини Агресія Росії проти України
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Росія не змінює модель своєї поведінки, яку продемонструвала в Грузії та Україні, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Росія не змінює модель своєї поведінки, яку продемонструвала в Грузії та Україні, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Росія не змінює модель своєї поведінки, яку продемонструвала в Грузії та Україні.

Про це вона заявила в Європарламенті під час своєї першої промови "Про стан Європейського Союзу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Тим, ​​хто виступає за тісніші зв'язки з Росією, я відповім, що отруєння Олексія Навального вдосконаленою нервово-паралітичною речовиною не є поодиноким випадком. Ми бачили цю модель поведінки в Грузії, Україні, Сирії і Солсбері, а також під час втручання у вибори у всьому світі. Ця модель не змінюється, і жоден газопровід не змінить цього", - сказала глава Єврокомісії.

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Топ коментарі
+32
Есть Росия и будет война , нет России и нет войны .
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16.09.2020 23:28
+25
Президент #Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что "Россия опасна для своих соседей не из-за того, что она хочет расширить империю, а из-за понимания, что ее время начинает подходить к концу... Окно возможностей #России закрывается"
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16.09.2020 23:28
+22
Історія Росіі ,від невеличкого князівства до велетенської імперіі , це море крові поневоленних народів !!!))
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16.09.2020 23:36
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Есть Росия и будет война , нет России и нет войны .
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16.09.2020 23:28 Відповісти
Історія Росіі ,від невеличкого князівства до велетенської імперіі , це море крові поневоленних народів !!!))
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16.09.2020 23:36 Відповісти
Президент #Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что "Россия опасна для своих соседей не из-за того, что она хочет расширить империю, а из-за понимания, что ее время начинает подходить к концу... Окно возможностей #России закрывается"
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16.09.2020 23:28 Відповісти
Чумная крыса, да ещё загнанная в угол, становится страшно опасной и агрессивной.
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16.09.2020 23:43 Відповісти
Кацапія не змінює своєї поведінки з першого дня свого існування. Відкрила Америку.
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16.09.2020 23:29 Відповісти
Ментальність змінюється лише сотнями років !!))
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16.09.2020 23:37 Відповісти
Но Северный поток 2 выше подобных мелочей!
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16.09.2020 23:31 Відповісти
Россия не меняет модель своего поведения, которую продемонстрировала в Грузии и Украине, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 2364
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16.09.2020 23:33 Відповісти
Де Травиль
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16.09.2020 23:34 Відповісти
Жермоне Ле Чиль
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17.09.2020 00:15 Відповісти
Фон Дер.и т.п а сказать,что..уйло-агрессор не политкорректно? Шла бы ты нах..
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16.09.2020 23:35 Відповісти
Нашим бы это обьяснить, их в ТГК уже открыто посылают нах., а Ермак с Кравчуком все не уймутся, миру мир, миру мир...
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16.09.2020 23:37 Відповісти
Все згідно кремлівської методички !!))
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16.09.2020 23:38 Відповісти
Росія не змінює модель своєї поведінки, яку продемонструвала в Грузії та Україні, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 2013
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16.09.2020 23:44 Відповісти
У нас по телику показали как она жопу рвала за беженцев и ничего про СП2 и Навального.Каждая страна выцепит что-то для своих новостей.
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16.09.2020 23:42 Відповісти
Ее бабушку в 1945-м в Померании пустили по кругу "бойцы" 145-й гвардейской орденов.. дивизии. До сих пор боится.бурято-удмуртских елдаков.
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17.09.2020 00:12 Відповісти
Что она имела ввиду прогазопровод?
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16.09.2020 23:44 Відповісти
то что газопровод можно достраивать
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17.09.2020 06:49 Відповісти
Pust budet SP2 no ne bolse tam 5mlrd v god,kvotu vlozyt nuzno, tak na let 25 Vot togda cytaju normalnyje sankciji,toze i SP1
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16.09.2020 23:46 Відповісти
ПаРаша не меняет модель своего поведения, потому что гнилой запад идет на поводу у кремлеских комуно-фалистов.
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16.09.2020 23:51 Відповісти
В Украину прибыли британские десантники для проведения учений НАТО...,вот только не знаю,два батальона или три...Мавзолейные скрепы...,хрюкните чего нибудь...
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16.09.2020 23:53 Відповісти
разве ты не слышиш шкворчание их сфинкеров которые уже стали похожи на кольца кальмаров?
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17.09.2020 00:19 Відповісти
Она еще забыла сказать о Молдове, с навязанным рашей приднестровьем.
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16.09.2020 23:53 Відповісти
просто вона не думает...)))
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16.09.2020 23:56 Відповісти
Основной посыл заявления был в том, что санкции бесполезны и их нужно отменять, достраивать СП2 и т.д.
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17.09.2020 06:56 Відповісти
А Німеччина щось не дуже змінює модель своєї поведінки по відношенню до расєї після Грузії і України...?))) смокчуть путєну кіби війни і не було...)))
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16.09.2020 23:55 Відповісти
Говорящую Кобылу РАБссии Лаврова не приняли в Берлине,Кобыла обиделась..села в самолет и улетела в Москву....Глава МИД Германии сослался на сильную занятость... Крысы Мавзоолейные вы НИКТО...
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16.09.2020 23:58 Відповісти
ну им не прямо отказали-просто сказали мол "ванья зер малё времйя-целуй рука и уходи" на что кобыла конечно взбрыкнула..
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17.09.2020 00:23 Відповісти
24-25 сентября состоится заседание Совета Европы...на повестке дня один Вопрос : Санкции против РАБссии... СкреПОНОСию с праздником...
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17.09.2020 00:03 Відповісти
А на що ******* щось міняти ??? Воно знає що Європа проковтне все що Козлостан захоче вчинити
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17.09.2020 00:38 Відповісти
контора рулит по прежнему, ничего не изменилось
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17.09.2020 01:23 Відповісти
Европа конечно гнилая а вы?Какой там у вас товарооборот с РФ?
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17.09.2020 01:25 Відповісти
Конечно. Ведь вы НИЧЕГО не делаете, чтобы заставить её это изменить.
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17.09.2020 01:59 Відповісти
Россия это УЖАС без конца!
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17.09.2020 04:13 Відповісти
Росія не змінює модель своєї поведінки, яку продемонструвала в Грузії та Україні, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 7629
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17.09.2020 04:48 Відповісти
спасибо, кєп
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17.09.2020 09:01 Відповісти
 
 