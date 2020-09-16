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Донбас (22348) Тристороння контактна група (827) Гармаш (136)

На переговорах ТКГ робота політичної підгрупи та обмін полоненими як і раніше заблоковані, - Гармаш

На переговорах ТКГ робота політичної підгрупи та обмін полоненими як і раніше заблоковані, - Гармаш

На переговорах Тристоронньої контактної групи робота політичної підгрупи та обмін полоненими як і раніше заблоковані.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив журналіст Сергій Гармаш, який на переговорах ТКГ представляє окремі райони Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри масу конспірологічних теорій щодо якихось таємних домовленостей на останній зустрічі "нормандської четвірки", нинішнє засідання Мінської ТКГ дозволяє сміливо говорити, що ні про що глобальне там не домовилися. Тому що нічого не змінилося в ТКГ: робота політичної підгрупи як і раніше заблокована. Обмін полоненими - теж", - написав Гармаш.

Читайте також: Кравчук у ТКГ: "Ухвалення законів та постанов є виключною компетенцією і прерогативою Верховної Ради"

"Причина все та ж - постанова ВР про місцеві вибори. Колаборанти з ОРДЛО вимагають її приведення у відповідність з мінськими угодами. Росія як і раніше робить вигляд, що вона спостерігач", - додав журналіст.

Нагадаємо, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час переговорів у Берліні українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жодних зобов'язань з української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна докладатиме всіх зусиль, щоб урегулювати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, незважаючи на провокації, - Кулеба

На переговорах ТКГ робота політичної підгрупи та обмін полоненими як і раніше заблоковані, - Гармаш 01

Также читайте: Кравчук в ТКГ: "Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады"
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Топ коментарі
+5
Ну и что удивляет?! Вполне прогнозируемо. Нелох не выполнил то, что был должен уже сделать на сегодняшний день.
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16.09.2020 23:59
+5
Требовать политических уступок в обмен на заложников, это типичная тактика ТЕРРОРИСТОВ!
Украинская сторона после таких заявлений смело может их называть ТЕРРОРИСТАМИ и ни ОБСЕ, ни Запад ни слова НЕ ВОЗРАЗИТ!
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17.09.2020 00:08
+3
То було давно і неправда. Янелох пропіарився і забудьте.
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17.09.2020 00:01
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хм.. а как же 100 на 100 что озвучили ЗеЕрмаки ?!..Что, опять они нас ******* !?
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16.09.2020 23:56 Відповісти
То було давно і неправда. Янелох пропіарився і забудьте.
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17.09.2020 00:01 Відповісти
Тут подробно
https://youtube.com/watch?v=pdagvjESE7s
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17.09.2020 08:02 Відповісти
Торгують заручниками.
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16.09.2020 23:59 Відповісти
Ну и что удивляет?! Вполне прогнозируемо. Нелох не выполнил то, что был должен уже сделать на сегодняшний день.
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16.09.2020 23:59 Відповісти
Тому що бреше з першого дня, а лохи вірять.
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17.09.2020 00:03 Відповісти
Посмотрите интервью Богдана Гордону на ютубе. Даже я была в шоке, хотя уже давно мало чему удивляюсь.
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17.09.2020 00:22 Відповісти
Благодаря активному патриотическому меньшинству не сделал.
Героям Слава!
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17.09.2020 08:00 Відповісти
Видимо поэтому Арахамия заговорил о расколе монозелени в Раде - многих пугает перспектива повисеть на столбах, после попытки пересмотреть закон о местных выборах.
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17.09.2020 00:06 Відповісти
Требовать политических уступок в обмен на заложников, это типичная тактика ТЕРРОРИСТОВ!
Украинская сторона после таких заявлений смело может их называть ТЕРРОРИСТАМИ и ни ОБСЕ, ни Запад ни слова НЕ ВОЗРАЗИТ!
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17.09.2020 00:08 Відповісти
Вони давно визнані терористами, але 95 кварталу це невідомо.
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17.09.2020 00:14 Відповісти
Марчук о военнопленных

В ОРДЛО наших узников намного больше, чем говорят. "Когда я еще был в минской группе, то у нас было не 72 подтвержденных пленных. Мы точно знали, что живых было около 200…Нам надо настаивать на обмене всех на всех, а не только установленных".

Знает Марчук ( генерал СБУ), почему Украине не хотят отдавать пленных. "Я убежден, что они (боевики - ред.) пытали этих людей и у них есть следы пыток: отрезанные уши и много чего еще. Они понимают, что это Гаага".
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17.09.2020 00:08 Відповісти
Так шо не в постановлении дело.
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17.09.2020 00:10 Відповісти
Состоянием на 17-00 Обстрелов 11 ( 6 - стрелковое оружие 4- миномет 1 артиллерия 120+) Ответный огонь 9 (6- стрелковое оружие 3 - миномет) Ранено 3 Убит -1 Потери противника уточняются. Хомчак запретил артиллерии подавить огневую активность противника.
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17.09.2020 00:09 Відповісти
Перемирюємось далі.
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17.09.2020 00:16 Відповісти
Сразу 7 самолетов НАТО нарушили воздушную границу Украины и сбросили десантную бригаду британских военных...капец..это война с Британией...
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17.09.2020 00:21 Відповісти
Все как у нас .. кацапы они такие...

https://twitter.com/newkc14
https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center



Оказывается на переговорах в Анкаре https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #русские призвали https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8E?src=hashtag_click #Турцию не только сократить наблюдательные посты в https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8?src=hashtag_click #Сирии , но также вывести часть войск, убрать все тяжелое вооружение и средства ПВО. Турки сказали нет!
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17.09.2020 00:38 Відповісти
Глядя на то, что сейчас вытворяет некто Ермак от имени «найвеличнійшого янєлоха» даже у студентов-первокурсников юридического факультета возникает вопрос о том, как вся эта публика планирует не сесть? Даже поцоватая и слабо образованная публика из его окружения начинает это понимать..Через вторые - третьи руки доходит информация о тех рисковых деятелях окружения Зе, которые решили сыграть в игры, что они понимают степень риска. Они заготавливают тонны компромата, которые помогут им лично избежать участи наблюдать столичное небо через узор решетчатых окон.(с)
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17.09.2020 00:50 Відповісти
 
 