На переговорах ТКГ робота політичної підгрупи та обмін полоненими як і раніше заблоковані, - Гармаш
На переговорах Тристоронньої контактної групи робота політичної підгрупи та обмін полоненими як і раніше заблоковані.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив журналіст Сергій Гармаш, який на переговорах ТКГ представляє окремі райони Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри масу конспірологічних теорій щодо якихось таємних домовленостей на останній зустрічі "нормандської четвірки", нинішнє засідання Мінської ТКГ дозволяє сміливо говорити, що ні про що глобальне там не домовилися. Тому що нічого не змінилося в ТКГ: робота політичної підгрупи як і раніше заблокована. Обмін полоненими - теж", - написав Гармаш.
"Причина все та ж - постанова ВР про місцеві вибори. Колаборанти з ОРДЛО вимагають її приведення у відповідність з мінськими угодами. Росія як і раніше робить вигляд, що вона спостерігач", - додав журналіст.
Нагадаємо, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час переговорів у Берліні українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жодних зобов'язань з української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради не було.
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Героям Слава!
Украинская сторона после таких заявлений смело может их называть ТЕРРОРИСТАМИ и ни ОБСЕ, ни Запад ни слова НЕ ВОЗРАЗИТ!
В ОРДЛО наших узников намного больше, чем говорят. "Когда я еще был в минской группе, то у нас было не 72 подтвержденных пленных. Мы точно знали, что живых было около 200…Нам надо настаивать на обмене всех на всех, а не только установленных".
Знает Марчук ( генерал СБУ), почему Украине не хотят отдавать пленных. "Я убежден, что они (боевики - ред.) пытали этих людей и у них есть следы пыток: отрезанные уши и много чего еще. Они понимают, что это Гаага".
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Kavkaz Center
Оказывается на переговорах в Анкаре https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #русские призвали https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8E?src=hashtag_click #Турцию не только сократить наблюдательные посты в https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8?src=hashtag_click #Сирии , но также вывести часть войск, убрать все тяжелое вооружение и средства ПВО. Турки сказали нет!