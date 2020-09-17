Через закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі" утворилася черга на "Виступовичі", - Київська митниця

Київська митниця повідомляє про скупчення транспортних засобів у пункті пропуску "Виступовичі" в Житомирській області на кордоні з Білоруссю. Причина - закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області, через який в Україну намагаються потрапити хасиди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці.

"Замість закритого пункту пропуску "Нові Яриловичі" перевізники змушені були для в’їзду в Україну обрати інші ділянки кордону, зокрема – пункт пропуску "Виступовичі". Станом на зараз в черзі на в’їзд в Україну з боку Білорусі в пункті пропуску "Виступовичі" накопичилася черга з кількасот транспортних засобів. Митне оформлення та пропуск транспортних засобів в цьому пункті пропуску здійснюється цілодобово", - йдеться в повідомленні.

Митниця просить перевізників по можливості обирати для перетину кордону на в'їзд в Україну інші пункти пропуску, не суміжні з білоруською стороною.

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Нагадаємо, нині на пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю перебувають паломники-хасиди, які не залишають спроб потрапити в Україну. Люди забезпечені продуктами харчування і медикаментами.

Кабінет Міністрів України 16 вересня підтримав рішення про закриття цього пункту пропуску. Такі обмежувальні заходи запроваджено через поширення коронавірусної хвороби.

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