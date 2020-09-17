Через закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі" утворилася черга на "Виступовичі", - Київська митниця
Київська митниця повідомляє про скупчення транспортних засобів у пункті пропуску "Виступовичі" в Житомирській області на кордоні з Білоруссю. Причина - закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області, через який в Україну намагаються потрапити хасиди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці.
"Замість закритого пункту пропуску "Нові Яриловичі" перевізники змушені були для в’їзду в Україну обрати інші ділянки кордону, зокрема – пункт пропуску "Виступовичі". Станом на зараз в черзі на в’їзд в Україну з боку Білорусі в пункті пропуску "Виступовичі" накопичилася черга з кількасот транспортних засобів. Митне оформлення та пропуск транспортних засобів в цьому пункті пропуску здійснюється цілодобово", - йдеться в повідомленні.
Митниця просить перевізників по можливості обирати для перетину кордону на в'їзд в Україну інші пункти пропуску, не суміжні з білоруською стороною.
Нагадаємо, нині на пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю перебувають паломники-хасиди, які не залишають спроб потрапити в Україну. Люди забезпечені продуктами харчування і медикаментами.
Кабінет Міністрів України 16 вересня підтримав рішення про закриття цього пункту пропуску. Такі обмежувальні заходи запроваджено через поширення коронавірусної хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
За первое полугодие 2020 года 31% (вдумайтесь!) 31% нефтепродуктов сегодня поставлено в Украину из Белоруссии. Я вам могу сказать итоги предыдущих лет: это примерно 24‒28% дизельного топлива ежегодно поставляется в Украину из Белоруссии, это 24‒26% сжиженного газа и это 45% всех бензинов.
Теперь понятно как он обходит санкции, некто его падружка Марченко, на которую он записал свои нпз в России, гонит бензины через Белорусь. У него аж сердце екнуло!!!
Ну а что Украина? А по сути из пяти НПЗ, где четыре уже выкупили россияне!?, которые стоят? Работает только один НПЗ, это кременчугский и угадайте на кого, на Беню Коломойского. Нормальный расклад?
А я думаю мы....лееггкооо и вальяжно можем придушить этих прихвостней....
Обладая значительными нефтеперерабатывающими мощностями, Румыния особенно заинтересована в трубопроводе Центральная Азия-Европа и стремится укрепить свои отношения с некоторыми https://ru.qwe.wiki/wiki/Arab_States_of_the_Persian_Gulf арабскими государствами Персидского залива . Располагая 10 нефтеперерабатывающими заводами и общей мощностью переработки около 504 000 баррелей в сутки (80 100 м 3 / сутки), Румыния является крупнейшей нефтеперерабатывающей промышленностью в регионе. Перерабатывающие мощности Румынии намного превышают внутренний спрос на очищенные нефтепродукты, что позволяет стране экспортировать широкий спектр нефтепродуктов и нефтехимии, таких как смазочные материалы, битум и удобрения, по всему региону.