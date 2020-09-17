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Новини Бюджет-2021
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держбюджет (2359) житло (1014) кредит (3773)

У Держбюджеті-2021 не передбачили фінансування "Доступного житла", зокрема для ветеранів і переселенців, - глава правління Держмолодьжитла Комнатний

У Держбюджеті-2021 не передбачили фінансування

У проєкті Державного бюджету України на 2021 рік немає грошей на програму пільгового кредитування "Доступне житло".

Про це повідомив у Facebook голова правління Держмолодьжитла Сергій Комнатний, інформує Цензор.НЕТ.

"Коштів на виконання програми "Доступне житло", в черзі на участь у якій перебувають 16 тисяч українських сімей, не передбачено, і це надзвичайно погано. У загальному фонді Держбюджету-2021 не закладено і кошти на пільгове житлове кредитування учасників АТО і ВПО під 3% річних", - написав Комнатний.

За його словами, понад 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб перебувають у черзі за програмою "Доступне житло", 7209 ВПО - у черзі на отримання пільгового довгострокового кредиту відповідно до постанови КМУ №980.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про дефіцит бюджету-2021: Це зроблено для того, щоб не підвищувати податки і підтримати людей

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про Держбюджет на 2021 рік. Планується, що доходи Держбюджету становитимуть 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше порівняно з 2020 роком (978,8 млрд грн). При цьому витрати становитимуть 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше порівняно з 2020 роком (1284,6 млрд грн).

Дефіцит Держбюджету становитиме 270,4 млрд грн (6,0% від ВВП). Номінальний ВВП очікується на рівні 4505,9 млрд грн.

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Топ коментарі
+17
Як же філігранно Янелох всіх вас сдєлал вмєстє.
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17.09.2020 01:58
+12
Ставлення до армії дуже змінилось.
Ніякої уваги, шани..
Ми вернулись в домайданні часи.
А в тарілки військових, замість нормальної їжі, держава знову насипає свинячий корм.
Отак народ 73% і його влада годує армію.
І да. Мовчать про зарплати. Певно їх теж порізали задля економії. Як сказала зелена депутатка - це відтепер державна таємниця.
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17.09.2020 06:45
+10
скажи, не брудний, чому твоя влада годує еліту нації свинячим кормом ?
чому позрізали більшість льгот і заплату ?
ще і засекретили цю інформацію як державну таємницю.
припинили озброювати армію.
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17.09.2020 06:46
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Як же філігранно Янелох всіх вас сдєлал вмєстє.
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17.09.2020 01:58 Відповісти
За то на ЗЕ БАРАНА есть!
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17.09.2020 01:58 Відповісти
І то дофіга! На цілих 40 віьсотків більше, ніж у 2020 році!в 1.4 рази!
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17.09.2020 05:12 Відповісти
О как. Ну это тоже сделали зебилы все вместе
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17.09.2020 02:02 Відповісти
председатель правления Госмолодежьжилья Комнатный - звучит как анекдот
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17.09.2020 02:34 Відповісти
От! А кажуть, що кадри неправильно Зебіли підбирають! А вони - правильно! І критерії - ось вам - ро відповідному прізвищу.
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17.09.2020 06:36 Відповісти
Брехня...От уже брехня на "владу"...
Бо по цій системі.... "Доступное жилье".... це "житло" вже отримали...
Яна Дугарь... Юлія Кузьменко....Андрій Антоненко, а також учасники боевих дій у Донбасі супруги Владислав и Инна Грищенко.
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17.09.2020 03:05 Відповісти
ну 2 последних правильно "отримали".
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17.09.2020 09:23 Відповісти
ну і пріізвище в маланця прямо підібрано під посаду...
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17.09.2020 05:22 Відповісти
клоуны дохазяйнувались
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17.09.2020 06:07 Відповісти
Клоун не обещал - клоун шутил.
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17.09.2020 06:14 Відповісти
брудні песики лають, а караван іде
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17.09.2020 06:26 Відповісти
Куда?
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17.09.2020 06:37 Відповісти
брудні песики лають одночасно в усі сторони, у них, точно як у кацапів, навкруги одні вороги
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17.09.2020 06:54 Відповісти
Дырявые зебилы радуются , что нет денег на жилье ветеранам АТО, бо ждут русский мир аж всераются.
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17.09.2020 07:09 Відповісти
В омріяну альтерами рашку.
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17.09.2020 06:56 Відповісти
скажи, не брудний, чому твоя влада годує еліту нації свинячим кормом ?
чому позрізали більшість льгот і заплату ?
ще і засекретили цю інформацію як державну таємницю.
припинили озброювати армію.
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17.09.2020 06:46 Відповісти
та досить брехати вже
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17.09.2020 06:48 Відповісти
це ти не бреши.
довели армію до занепаду.
ще і зраджуєте.
негідники !
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17.09.2020 06:59 Відповісти
прокоментуй тему нормально.
а не про песиків.
твоя влада НЕ БУДУЄ житло для військових.
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17.09.2020 07:00 Відповісти
брешеш як порошенко
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17.09.2020 07:04 Відповісти
ідійот...
ти вже поцьомкав портрет свого ідола ?
якщо ні - то зроби.
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17.09.2020 07:11 Відповісти
Дырявое чмо, то шо там с расходами еа клована? Говорят не хватает ему, нужно забрать деньги у ветеранов АТО, им жилье ни к чему
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17.09.2020 07:11 Відповісти
у тебя заберут
и мне отдадут
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17.09.2020 07:14 Відповісти
Чмонька от меня ты можешь получить только за щеку
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17.09.2020 07:16 Відповісти
Ти разом зі своїм зебільним караваном можеш йти на всі чотири сторони, я не проти, а ось Україну вам зеутиркам ми не дамо тягнути у ту "сраку", як би ви цього не хотіли на радість х*ла!
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17.09.2020 08:32 Відповісти
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/u-2019-roci-1647-simey-otrimali-zhitlo-za-derzhavnimi-programami-kredituvannya-derzhmolodzhitlo-336616_.html У 2019 році 1647 сімей отримали житло за державними програмами кредитування - Держмолодьжитло

В 2019 році Фонд подолав позначку у 40 тис. сімей, які були забезпечені житлом за різними програмами. Станом на сьогодні Фонд через різні програми забезпечив житлом 40 тис. 350 сімей або близько 150 тис. громадян.

"В минулому році ми запровадили нову програму кредитування учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб. - повідомив голова правління Фонду. - На цю нову пілотну програму було спрямовано 200 млн грн. Вона відбулася і користувалася високим попитом у людей. Лише за три дні прийому громадян ми прийняли понад 10 тис. заяв з усієї України.
Хто не вірить, чи хто підпадає під Програму - будь ласка, м.Київ, вул М.Кривоноса 2а
В госбюджете-2021 не предусмотрели финансирование "Доступного жилья", в том числе для ветеранов и переселенцев, - глава правления Госмолодежьжилья Комнатный - Цензор.НЕТ 8423
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17.09.2020 06:37 Відповісти
Ты рально такой тупой?))) Ты статью, которую процитировал, полностью прочитал?) А кто ее автор?))) Ты дал слова ГОДИЧНОЙ давности, того, кто и сейчас сделал заявления, что деньги из бюджета не предусмотрены... А год назад там было пол МИЛЛИАРДА из бюджета... А сейчас нет... А это означает, что те кто получили льготное жилье попадают ПО ПОЛНОЙ на проценты и на штрафы... Как обычно им даже не сообщат, что государство перестало за них платить...
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17.09.2020 14:57 Відповісти
а вот Туалетному слово лучше не давать
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17.09.2020 09:25 Відповісти
Все плохо потому, что Комнатный занимается жильем. Вот если бы Многоэтажный или Усадьбовый это было бы гораздо лучше..
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17.09.2020 06:42 Відповісти
Домовой
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17.09.2020 07:33 Відповісти
Ставлення до армії дуже змінилось.
Ніякої уваги, шани..
Ми вернулись в домайданні часи.
А в тарілки військових, замість нормальної їжі, держава знову насипає свинячий корм.
Отак народ 73% і його влада годує армію.
І да. Мовчать про зарплати. Певно їх теж порізали задля економії. Як сказала зелена депутатка - це відтепер державна таємниця.
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17.09.2020 06:45 Відповісти
що ти взагалі можеш знати про армію окрім картинок з риговського каналу "Прямий"?
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17.09.2020 06:50 Відповісти
Ну звісно ж, ти дивишся патріотичні Зік, 1+1 та 112.
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17.09.2020 06:55 Відповісти
я регулярно дивлюсь у очі бійцям з фронту
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17.09.2020 06:56 Відповісти
і не соромно тобі ...
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17.09.2020 06:58 Відповісти
Не соромно. Він рже з українців.
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17.09.2020 07:01 Відповісти
вони мені дякують, я пишаюсь цим
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17.09.2020 07:03 Відповісти
дякують за Зелю ?
ти брехун , яких ще пошукати.
чи тупий такий..
ну як так заплющувати очі на реальні факти ?

живеш в ілюзіях кварталу, як колись совки в союзі.
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17.09.2020 07:12 Відповісти
дякують мені за мою роботу, вівця
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17.09.2020 07:24 Відповісти
На блокпостах чергуєш?
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17.09.2020 07:00 Відповісти
я з початку війни ремонтую техніку для ЗСУ і добробатів
у мене часто прямий контакт з хлопцями з передової
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17.09.2020 07:08 Відповісти
кстати, я иногда прошу людей помочь, ну там погрузить продукті в бусик, или помочь мне в ремонте...
и только песики громко и презрительно фьіркают в ответ
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17.09.2020 07:18 Відповісти
Так далеко до Донецка ехать, или ты в Норловке?
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17.09.2020 07:21 Відповісти
в Киеве, дебил
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17.09.2020 07:23 Відповісти
Давай адрес, чмонька
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17.09.2020 07:24 Відповісти
ул марка Вовчка 12,14
спросить Мегаполиграф
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17.09.2020 07:30 Відповісти
Звіздиш як Троцький.
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17.09.2020 07:15 Відповісти
А взимку ти писав що купуєш продукти і навіть купив акумулятор. Ще й фотку виклав, акума на 55 ампер. Якщо фотка твоя, а не стирена в інтернеті.... Маєш матізика?
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17.09.2020 07:17 Відповісти
Зепил сейчас хутко сдрыснет, понял , что палится
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17.09.2020 07:19 Відповісти
Та фіг там. Йому тоді і під хвіст і в морду напхали, через тиждень знову з'явився.
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17.09.2020 07:37 Відповісти
саме акумулятори я й ремонтую
або постачаю відновлені
безкоштовно
або накрайняк якщо супер терміново і нема підходящих, то привожу нові в дилерську ціну
а продукти я зі свого горОду передаю на фронт
допоможеш? якщо в тебе є що перелати - я заїду
якщо нема чого - прийдкш просто допоможеш загрузити хоча б
прийдеш?
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17.09.2020 07:21 Відповісти
Давай адрес куда заехать?
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17.09.2020 07:23 Відповісти
Киев, ул Марка Вовчка 12/14
спросишь там волонтеров "Мегаполиграф"
Или вместе пойдем, когда очередная потребность фронту возникнет и оттуда машина придет
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17.09.2020 07:26 Відповісти
За адресою пробиває ;Піонтекс;- Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.
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17.09.2020 07:40 Відповісти
https://voi.com.ua/news/1486148/ Волонтерська група МегаПоліграф шукає кошти на купівлю необхідних для українських воїнів речей.
там є адреса
досить шукати собі виправдовування у відмові допомогти ЗСУ
просто мовчки допоможи
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17.09.2020 08:24 Відповісти
Ну і де там ти?
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17.09.2020 10:31 Відповісти
О, то де ти в Києві город розорав, чудо ти наше?
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17.09.2020 07:26 Відповісти
я не вірю, що людина просто фізично може настільки тупою, тож роблю виснтвок, що ти прсто хочеш дошкулити мені))
хіба я сказв, що живу в Києві? точка допомоги ЗСУ в Києві
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17.09.2020 07:28 Відповісти
А коли ти топив за Саакашвілі то був одеситом і працював в порту.
Ні, звісно, ти міг переїхати. Тут чіплятися не буду.
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17.09.2020 07:38 Відповісти
в Одесі, на жаль, був лише один-єдиний раз, дуже давно, у відрядженні
побухав у барі "Гамбрінус", на діжках, тоам з мене намалювали шарж, а лабух мені продав аудіокасету з його записами. Та не просту касету, а з його автографом, це коштувало щось біля чотирьох чи то купонів чи гривень не памятаю
не треба мене намагатися зловити на брехні, я не жив в Одесі
якщо тобі щось цікаво про мене - просто запитай мене
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17.09.2020 07:43 Відповісти
я не вірю, що людина просто фізично може настільки тупою
А я от вірю! Шкода, що зараз на роботі. Так би продемонстрував твої скріни ретельно збереженні для подібних випадків.
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17.09.2020 07:52 Відповісти
але дивлячись на тебе - вірю
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17.09.2020 08:17 Відповісти
Щось ти довго каву допиваєш.
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17.09.2020 08:22 Відповісти
смачна ароматна запашна
допиваю
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17.09.2020 08:25 Відповісти
До речі, час перевірки на вошивість. І що про Зеленського та його мирні ініціативи кажуть хлопці з ВСУ?
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17.09.2020 07:28 Відповісти
підемо разом, то ти й спитаєш
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17.09.2020 07:29 Відповісти
От все з тобою і ясно.
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17.09.2020 07:36 Відповісти
я й е сумнівався, що жоден песик не згодиться допомагати ЗСУ
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17.09.2020 07:40 Відповісти
Якщо ти кому й допомагає- то хіба що Пушиліну.
Тим більше- цілодобово сидячи на Цензорі сім діб на тиждень.
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17.09.2020 07:42 Відповісти
перший раз за 3-4 доби зайщов сьогодні
та й то зараз каві допью і зайдку в кращому в ипадку завтра
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17.09.2020 07:45 Відповісти
І сьогодні більше не з'явишся?
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17.09.2020 07:50 Відповісти
боїшся, що знову заважатиму тобі брехати?
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17.09.2020 08:27 Відповісти
Постоянно сидишь, писдун. Имя, фамилия, я готова прийти на мега полиграф и познакомится с тобой лично и сотрудниками. Назови имя и фамилию.
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17.09.2020 13:45 Відповісти
Ну аккумуляторщик там по любому один... Специфическая специальность... Да и сейчас не очень востребованная...
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17.09.2020 15:07 Відповісти
Ты регулярно лижешь очко кловану. Может у тебя глаза на антенах?
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17.09.2020 07:15 Відповісти
У мене заборгованість чотири місяці. Всім хто не хоче працювати без зарплатні пропонують писати за власним бажанням. Щоб на біржі не платити.
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17.09.2020 06:54 Відповісти
бюджет надбав лише дефіцит.
от його ти і отримуєш.
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17.09.2020 06:58 Відповісти
працювати треба краще
якщо тебе легко замінити на твоїй посаді, то ніхто ніколи тобі не буде платити нормально
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17.09.2020 07:06 Відповісти
Ну, не у всех такой длинный и барзатный язык как у тебя😏
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17.09.2020 07:20 Відповісти
Если беден безусловно
То сиди на жопе ровно...
А откуда бы деньгам взяться: тотальная управленческая коррупция при тотальной же неквалифицированности - даже если что-то не разворуют, то тупо просрут...
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17.09.2020 07:04 Відповісти
В госбюджете-2021 не предусмотрели финансирование "Доступного жилья", в том числе для ветеранов и переселенцев, - глава правления Госмолодежьжилья Комнатный - Цензор.НЕТ 9104....
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17.09.2020 07:18 Відповісти
перемир
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17.09.2020 07:25 Відповісти
Лохи, як кловун вас кинув? Класика.
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17.09.2020 07:28 Відповісти
Фамилии теперешних начальников меня тонизируют. Может быть там где то есть Туалетный?
Составляю список для истории.
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17.09.2020 07:58 Відповісти
брудні песики навіть спамлять просто адресу волонтерської організації, що допомагає ЗСУ
це все, що достатньо знати про песиків
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17.09.2020 08:30 Відповісти
свидетель Кловуна?
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17.09.2020 08:38 Відповісти
это не песиси а особо упоротые. Я сам песик но тебя не спамлю.
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17.09.2020 09:31 Відповісти
Та туда можно записать и зарплату учителям по 4000 евро. Один хер денег не будет. так шо сильно не переживайте. Бубочка свое дело - врать - хорошо знает.
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17.09.2020 08:37 Відповісти
ну это такое, на это никогда денег не было и не будет..., главное, что наши избранники ни в чем не нуждались - увеличились расходы на ОП, машинки, охранка, зарплатка, дачки, премии - все как положено, они ж днем и ночью думают, а как там народ, может не хватает ему чего...
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17.09.2020 08:48 Відповісти
В 19-м было полмиллиарда из бюджета...
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17.09.2020 15:10 Відповісти
Зате на утримання ОПУ та слуг видатки збільшив. Бачили очі, що брали- їжте, хоч повилазьте. Але чим далі,тим більше з подивом дізнаюся, що за цю нікчему ніхто не голосував. Мабуть Пушкін.
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17.09.2020 09:15 Відповісти
Вдумайтесь!!! Только на содержание своего охвиса в 2021 году Главклоун-недомерок заложил на почти 600 млн грн !!! больше чем в 2020. А это приблизительно 600 квартир 600 семьям. Если учесть что в среднем в семье 3 человека, то 1800 человек, благодаря "парню с народа" будут влачить свое жалкое существование в общагах или на съемных квартирах. Надеюсь, что все они буду ЗЕБИЛЫ, приведшие соплю к власти.
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17.09.2020 09:18 Відповісти
И это правильно. Схерали каким-то "переселенцам" государство спонсирует кредиты, а чем хуже обычные молодые семьи?
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17.09.2020 09:30 Відповісти
 
 