У Держбюджеті-2021 не передбачили фінансування "Доступного житла", зокрема для ветеранів і переселенців, - глава правління Держмолодьжитла Комнатний
У проєкті Державного бюджету України на 2021 рік немає грошей на програму пільгового кредитування "Доступне житло".
Про це повідомив у Facebook голова правління Держмолодьжитла Сергій Комнатний, інформує Цензор.НЕТ.
"Коштів на виконання програми "Доступне житло", в черзі на участь у якій перебувають 16 тисяч українських сімей, не передбачено, і це надзвичайно погано. У загальному фонді Держбюджету-2021 не закладено і кошти на пільгове житлове кредитування учасників АТО і ВПО під 3% річних", - написав Комнатний.
За його словами, понад 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб перебувають у черзі за програмою "Доступне житло", 7209 ВПО - у черзі на отримання пільгового довгострокового кредиту відповідно до постанови КМУ №980.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про Держбюджет на 2021 рік. Планується, що доходи Держбюджету становитимуть 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше порівняно з 2020 роком (978,8 млрд грн). При цьому витрати становитимуть 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше порівняно з 2020 роком (1284,6 млрд грн).
Дефіцит Держбюджету становитиме 270,4 млрд грн (6,0% від ВВП). Номінальний ВВП очікується на рівні 4505,9 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Бо по цій системі.... "Доступное жилье".... це "житло" вже отримали...
Яна Дугарь... Юлія Кузьменко....Андрій Антоненко, а також учасники боевих дій у Донбасі супруги Владислав и Инна Грищенко.
чому позрізали більшість льгот і заплату ?
ще і засекретили цю інформацію як державну таємницю.
припинили озброювати армію.
довели армію до занепаду.
ще і зраджуєте.
негідники !
а не про песиків.
твоя влада НЕ БУДУЄ житло для військових.
ти вже поцьомкав портрет свого ідола ?
якщо ні - то зроби.
и мне отдадут
В 2019 році Фонд подолав позначку у 40 тис. сімей, які були забезпечені житлом за різними програмами. Станом на сьогодні Фонд через різні програми забезпечив житлом 40 тис. 350 сімей або близько 150 тис. громадян.
"В минулому році ми запровадили нову програму кредитування учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб. - повідомив голова правління Фонду. - На цю нову пілотну програму було спрямовано 200 млн грн. Вона відбулася і користувалася високим попитом у людей. Лише за три дні прийому громадян ми прийняли понад 10 тис. заяв з усієї України.
Хто не вірить, чи хто підпадає під Програму - будь ласка, м.Київ, вул М.Кривоноса 2а
Ніякої уваги, шани..
Ми вернулись в домайданні часи.
А в тарілки військових, замість нормальної їжі, держава знову насипає свинячий корм.
Отак народ 73% і його влада годує армію.
І да. Мовчать про зарплати. Певно їх теж порізали задля економії. Як сказала зелена депутатка - це відтепер державна таємниця.
ти брехун , яких ще пошукати.
чи тупий такий..
ну як так заплющувати очі на реальні факти ?
живеш в ілюзіях кварталу, як колись совки в союзі.
у мене часто прямий контакт з хлопцями з передової
и только песики громко и презрительно фьіркают в ответ
спросить Мегаполиграф
або постачаю відновлені
безкоштовно
або накрайняк якщо супер терміново і нема підходящих, то привожу нові в дилерську ціну
а продукти я зі свого горОду передаю на фронт
допоможеш? якщо в тебе є що перелати - я заїду
якщо нема чого - прийдкш просто допоможеш загрузити хоча б
прийдеш?
спросишь там волонтеров "Мегаполиграф"
Или вместе пойдем, когда очередная потребность фронту возникнет и оттуда машина придет
там є адреса
досить шукати собі виправдовування у відмові допомогти ЗСУ
просто мовчки допоможи
хіба я сказв, що живу в Києві? точка допомоги ЗСУ в Києві
Ні, звісно, ти міг переїхати. Тут чіплятися не буду.
побухав у барі "Гамбрінус", на діжках, тоам з мене намалювали шарж, а лабух мені продав аудіокасету з його записами. Та не просту касету, а з його автографом, це коштувало щось біля чотирьох чи то купонів чи гривень не памятаю
не треба мене намагатися зловити на брехні, я не жив в Одесі
якщо тобі щось цікаво про мене - просто запитай мене
А я от вірю! Шкода, що зараз на роботі. Так би продемонстрував твої скріни ретельно збереженні для подібних випадків.
допиваю
Тим більше- цілодобово сидячи на Цензорі сім діб на тиждень.
та й то зараз каві допью і зайдку в кращому в ипадку завтра
от його ти і отримуєш.
якщо тебе легко замінити на твоїй посаді, то ніхто ніколи тобі не буде платити нормально
То сиди на жопе ровно...
А откуда бы деньгам взяться: тотальная управленческая коррупция при тотальной же неквалифицированности - даже если что-то не разворуют, то тупо просрут...
Составляю список для истории.
це все, що достатньо знати про песиків