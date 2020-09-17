УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6122 відвідувача онлайн
Новини
1 466 14
Велика Британія (5334) США (21006) Навальний (612) Помпео (337)

США і Велика Британія закликали РФ забезпечити прозорість у справі отруєння Навального

США і Велика Британія закликали РФ забезпечити прозорість у справі отруєння Навального

Глави зовнішньополітичних відомств США та Великої Британії обговорили обставини отруєння в Росії опозиціонера Олексія Навального, наголосивши на неприпустимості застосування хімзброї і закликавши РФ забезпечити повну прозорість цієї справи.

З такою заявою виступив у середу глава Держдепартаменту США Майкл Помпео після зустрічі у Вашингтоні з главою МЗС Великої Британії Домініком Раабом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми разом засуджуємо отруєння Олексія Навального. Будь-яке використання хімічної зброї неприпустиме за будь-яких обставин", - заявив Помпео.

Він нагадав, що два роки тому російській спецслужби застосували бойовий газ у Солсбері, побідне сталося зараз з російським опозиціонером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

"Ми з міністром закордонних справ Раабом приєднуємося до наших колег із країн G7, щоби закликати Росію забезпечити повну прозорість, і ми повторюємо цей заклик зараз", - наголосив глава Держдепартаменту США.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

Також читайте: Німеччина навряд чи відмовиться від "Північного потоку-2", тільки розширення санкцій США поховає цей проєкт назавжди, - Коболєв

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Эти идиоты продолжают просить паРашу признать вину. Просили признать вину в отравлении Литвиненко, паРаша их послала. Просили признать вину в сбитии малазийского Боинга - тот же результат. В-общем, вариант "на нэт и суда нэт".

Вместо того чтобы изолировать этот гнойник на международной арене, Запад упрашивает (зачем-то!) шпану признать свою вину в очередном злодеянии. Результат известен заранее. В том числе и тому же Западу. То есть это с самого начала - откровенный фарс.
показати весь коментар
17.09.2020 07:26
+7
Смешно читать. Это все равно, что Гитлера заставить любить евреев, или кошек - мышей... Кому нужна эта словесная эквелибристика? Тем более, что за ней ничего не последует!
показати весь коментар
17.09.2020 08:02
+3
Суд призвал серийного убийцу больше не убивать, и отпустил под подписку о не выезде... Где-то так...
показати весь коментар
17.09.2020 08:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эти идиоты продолжают просить паРашу признать вину. Просили признать вину в отравлении Литвиненко, паРаша их послала. Просили признать вину в сбитии малазийского Боинга - тот же результат. В-общем, вариант "на нэт и суда нэт".

Вместо того чтобы изолировать этот гнойник на международной арене, Запад упрашивает (зачем-то!) шпану признать свою вину в очередном злодеянии. Результат известен заранее. В том числе и тому же Западу. То есть это с самого начала - откровенный фарс.
показати весь коментар
17.09.2020 07:26 Відповісти
США і Велика Британія закликали РФ забезпечити прозорість у справі отруєння Навального - Цензор.НЕТ 4113
показати весь коментар
17.09.2020 09:06 Відповісти
Ага, щазз.
показати весь коментар
17.09.2020 07:30 Відповісти
Напомнило пародию на предвыборные ролики снятую Кузьмой Скрябиным "Егор Лупан! Честный кандидат в президенты Украины"
"Да, я буду красти! Але все буде честно и прозоро...."
показати весь коментар
17.09.2020 09:18 Відповісти
😃😁😅😂🤣🤪 Свежий анегдот !
показати весь коментар
17.09.2020 07:51 Відповісти
Смешно читать. Это все равно, что Гитлера заставить любить евреев, или кошек - мышей... Кому нужна эта словесная эквелибристика? Тем более, что за ней ничего не последует!
показати весь коментар
17.09.2020 08:02 Відповісти
Суд призвал серийного убийцу больше не убивать, и отпустил под подписку о не выезде... Где-то так...
показати весь коментар
17.09.2020 08:15 Відповісти
Какая в .опу "полная прозрачность" ?! Когда там и без увеличительного стекла видно вовсю точащие "миролюбивые" крысиные глазенки *****.
показати весь коментар
17.09.2020 08:52 Відповісти
Прозрачность должна быть взаимной. Почему Германия не раскрывает результаты физико-химических и биологических анализов Навального - хромато-масс спектроскопия, ВЭЖХ и др. Я могу утверждать что эти анализы будут неоднозначны и сомнительны, потому что Новичок крайне нестабильный и должен был в течение суток полностью разложиться и его фрагменты выведены из организма. А там было несколько суток. Политика политикой, но зачем людям головы дурить
показати весь коментар
17.09.2020 09:29 Відповісти
Вам лично и в СМИ выложить данные результатов немеух исследований? Ваш вопрос в пустоту, чтобы воздух сотрясти. Умным пытаетесь выглядеть?
показати весь коментар
17.09.2020 09:39 Відповісти
Наташа, научись писать без ошибок, потому что даже не поймешь что ты выдаешь
показати весь коментар
17.09.2020 09:41 Відповісти
И где гарантия, что западные спец-службы не ввели Новичок в Навального в Шарите с целью провокации. Политика в 21 веке должна быть максимальной чистой и насколько возможно честной. Иначе это приведет к большим проблемам. А отравление Навального да еще Новичком это сверхглупость и сверхбессмысленность, которая Кремлю явно не нужна. Разве что Путин и всё его ФСБ одновременно обкурились и сошли с ума
показати весь коментар
17.09.2020 09:39 Відповісти
Попытка изобразить " детскую наивность". Какая "прозрачность" если отравление такого фигуранта как Навальный тем более с применением такого препарата ( как и убийство Немцова) могли дать только на самом высоком уровне, уровне Путина. Запад все прекрасно понимает.. но предпочитает включить "дурачка"
показати весь коментар
17.09.2020 09:51 Відповісти
Ну да отравить Новичком Овального чтоб все сразу показали пальцем на Путина. Несмотря на то что есть сотни ядов которые вообще не поддаются определению. Хоть Путин и враг Украины, агрессор и убийца, но все равно это неумная провокация идиотских западных спецслужб.
показати весь коментар
17.09.2020 10:00 Відповісти
 
 