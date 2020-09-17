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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 30 млн, кількість жертв досягла 945 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 30 млн, кількість жертв досягла 945 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 вересня в світі зареєстрували 308 226 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6229 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 30 036 868 випадків інфікування, з них 308 226 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 945 092 особи, з них 6229 за минулу добу.

Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 21,8 млн осіб.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 30 млн, кількість жертв досягла 945 тис. осіб 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Перу. Україна розташовується на 25 місці цього рейтингу.

Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 6 828 301 (+40 154); Індії - 5 115 893 (+97 859); Бразилії - ​​4 421 686 (+37 387); Росії - 1 079 519 (+5670); Перу - 744 400 (+6380).

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 380, Київ - 356 і Одещина - 284

Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 201 348; Бразилія - ​​134 174; Індія - 80 808; Мексика - 71 678; Велика Британія - 41 684.

Найбільше видужалих у США - 4 119 158, Індії - 4 022 049, Бразилії - 3 720 312, Росії - 890 114, Колумбії - 610 078.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 30 млн, кількість жертв досягла 945 тис. осіб 02

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это мозг твой ослаб, а люди просто уже привыкли и этими новостями читателей уже не привлечешь, а изданиям надо кушать
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17.09.2020 08:08 Відповісти
я смотрю тебе лоботомию еще в детстве сделали. Дай угадаю ты по образованию малляр-штукатур и потому очень хорошо разбираешься в медицине?
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17.09.2020 08:25 Відповісти
Есчо в политике и экономике.
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17.09.2020 09:35 Відповісти
тобто вірусу вже майже РІК!, а результат - 30 млн. з майже ВОСЬМИ МІЛЬЯРДІВ???? ну головне, що світову економіку вгробили!!!! і заставили всіх носити намордники!!! мдаааа...
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17.09.2020 08:34 Відповісти
Мдаааа
Вже не скажеш, що в ДТП більше гине, але все одно мало, да? Ви б хотіли більше? Якщо б загинуло пів планети, ви б захвилювались чи вже почали топити за те, як то добре для екології? Хоча, чим далі, тим все менші шанси, що то будете саме ви.
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17.09.2020 12:54 Відповісти
 
 