Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 30 млн, кількість жертв досягла 945 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 15 вересня в світі зареєстрували 308 226 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6229 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 30 036 868 випадків інфікування, з них 308 226 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 945 092 особи, з них 6229 за минулу добу.
Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 21,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Перу. Україна розташовується на 25 місці цього рейтингу.
Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 6 828 301 (+40 154); Індії - 5 115 893 (+97 859); Бразилії - 4 421 686 (+37 387); Росії - 1 079 519 (+5670); Перу - 744 400 (+6380).
Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 201 348; Бразилія - 134 174; Індія - 80 808; Мексика - 71 678; Велика Британія - 41 684.
Найбільше видужалих у США - 4 119 158, Індії - 4 022 049, Бразилії - 3 720 312, Росії - 890 114, Колумбії - 610 078.
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Вже не скажеш, що в ДТП більше гине, але все одно мало, да? Ви б хотіли більше? Якщо б загинуло пів планети, ви б захвилювались чи вже почали топити за те, як то добре для екології? Хоча, чим далі, тим все менші шанси, що то будете саме ви.