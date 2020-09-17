УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6075 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 248 32
обстріл (27087) Донбас (22348) втрати (4283) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ застосували гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Катеринівки й Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС

Найманці РФ застосували гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Катеринівки й Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими захисниками. Підрозділи ЗС України та інших складових сил оборони, дотримуючись домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, упродовж минулої доби, 16 вересня, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Так, постріл у бік наших позицій з підствольного гранатомета зафіксовано поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту Водяне.

"Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Український воїн загинув унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського, - штаб

"На жаль, у районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 17 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які дії противника", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ застосували гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Катеринівки й Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Зе вже пабіділ війну, а це не вщот.
показати весь коментар
17.09.2020 07:46
+16
Узеленского считают, что обстрелы и перемирие должны идти рядом:
обстрелы не прекращаются , но и перемирие тоже....
П.С. Давайте в зону перемирия перенесём охфис преЗедента!
показати весь коментар
17.09.2020 08:00
+8
а де гівнокомандуюче? відпочиває чи відосіки записує?
показати весь коментар
17.09.2020 08:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зе вже пабіділ війну, а це не вщот.
показати весь коментар
17.09.2020 07:46 Відповісти
Отличная победа, то стрельнут неприцельно то "в сторону позиций", этож пустяк. Сиди жди новых потерь, но зато это все "ситуация контролируется".
показати весь коментар
17.09.2020 09:04 Відповісти
Дотепер мені ж вео, як може підірватися воїн, який провод в не першу ротацію, відбув полігон і стройовв терміново службу.
показати весь коментар
17.09.2020 07:54 Відповісти
Узеленского считают, что обстрелы и перемирие должны идти рядом:
обстрелы не прекращаются , но и перемирие тоже....
П.С. Давайте в зону перемирия перенесём охфис преЗедента!
показати весь коментар
17.09.2020 08:00 Відповісти
Всі вони обрізанці.
показати весь коментар
17.09.2020 08:18 Відповісти
а де гівнокомандуюче? відпочиває чи відосіки записує?
показати весь коментар
17.09.2020 08:06 Відповісти
Він на гастролях по областях. Рекламує "слуг", ріже "ленточки", на побудованих "папередніками" об'єктах. Скоро ж вибори.
Обов'язки президента виконує фсбшкий єрмак.
показати весь коментар
17.09.2020 09:10 Відповісти
почему "всенародно избранный" президент (правда, избранный не потому что умный, а просто в пику парашенке) не призывает украинцев, проживающих в Крыму и на оккупированных кацапским врагом земля, к восстанию против оккупантов? а может зеля и не президент никакой, а так себе... не трогайте меня и я никого не трону...
показати весь коментар
17.09.2020 08:17 Відповісти
Яке восстаніє, ти чо? Вони волали ***** памагі.
показати весь коментар
17.09.2020 08:20 Відповісти
"правда, избранный не потому что умный, а просто в пику парашенке"

Это пять.
Нет, это десять.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
показати весь коментар
17.09.2020 08:41 Відповісти
зато в жОПе тишина,е.анул бы кто из рпг что-ли в гнусавого,чтобы очнулся от передоза
показати весь коментар
17.09.2020 08:35 Відповісти
Пиримирие продолжается как я понимаю ?
показати весь коментар
17.09.2020 08:57 Відповісти
Неприцільний вогонь - це с закритими очима?
показати весь коментар
17.09.2020 09:02 Відповісти
Це коли не влучили. А коли влучили, то це випадкове порянення на невідомо чому, невідомо, як потрапившому на українські позиції, чи необережне поводження з небезпечними предметами.
показати весь коментар
17.09.2020 09:13 Відповісти
тепер всі втрати будуть вважатися небойовими. так пабєдім, вірно зебіли?
показати весь коментар
17.09.2020 09:13 Відповісти
Нужно срочно предъявить ультиматум " той стороне" и потребовать" инспекции их позиций украинскими военными представителями и членами стран НАТО" ( и так как подобные обстрелы проходят ежедневно и в нескольких местах, нужно просто " забросать" их и ОБСЕ подобными заявлениями. ( ну хотя бы вот так, утрировано ответить на их бредовые требования о совместных инспекциях)
показати весь коментар
17.09.2020 09:40 Відповісти
А небоевых потерь -- сколько?
показати весь коментар
17.09.2020 09:46 Відповісти
Знаете когда в Украине будет все хорошо?Когда вы сами себе врать перестаните!
показати весь коментар
17.09.2020 10:25 Відповісти
АГА боевых нет только неосторожное обращение с гранатами и прочими взрывчатами
Заврались в край никто Вам уже не верет печалка маленькая неправда порвждает большую лож
показати весь коментар
17.09.2020 10:35 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1306438669725765633 4 ч

Повідомлення військової комісії tZe
Сводка ситуации за 16 сентября 2020 года Обстрелов 14 Ответный огонь 9 Ранено 3 Убит 1 Впервые с момента объявления о перемирии использована ствольная артиллерия 120+ мм
показати весь коментар
17.09.2020 10:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
показати весь коментар
17.09.2020 17:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
показати весь коментар
17.09.2020 18:01 Відповісти
 
 