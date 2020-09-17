Найманці РФ застосували гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Катеринівки й Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими захисниками. Підрозділи ЗС України та інших складових сил оборони, дотримуючись домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, упродовж минулої доби, 16 вересня, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.
Так, постріл у бік наших позицій з підствольного гранатомета зафіксовано поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту Водяне.
"Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає", - йдеться в повідомленні.
"На жаль, у районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою", - зазначено в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 17 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які дії противника", - додали в пресцентрі ОС.
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обстрелы не прекращаются , но и перемирие тоже....
П.С. Давайте в зону перемирия перенесём охфис преЗедента!
Обов'язки президента виконує фсбшкий єрмак.
Это пять.
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Заврались в край никто Вам уже не верет печалка маленькая неправда порвждает большую лож
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Повідомлення військової комісії tZe
Сводка ситуации за 16 сентября 2020 года Обстрелов 14 Ответный огонь 9 Ранено 3 Убит 1 Впервые с момента объявления о перемирии использована ствольная артиллерия 120+ мм