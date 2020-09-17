Скасування чи коригування постанови про вибори означатиме відхід України від "червоної лінії", - Гармаш
Заявляючи про те, що "спочатку кордон, потім вибори", український парламент зафіксував "червону лінію", визначену президентом Володимиром Зеленським. Тому скасування чи коригування цієї постанови означатиме відхід від неї
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в бліц-інтерв'ю ZN.ua повідомив журналіст Сергій Гармаш, який на переговорах ТКГ представляє окремі райони Донецької області.
"Я хочу звернути увагу всіх, і особливо депутатів, що пунктом постанови, в якій ідеться про первинність передачі контролю над кордоном, тобто до виборів в ОРДЛО, парламент лише зафіксував "червону лінію", визначену президентом Зеленським і багато разів ним заявлену: спочатку кордон - потім вибори. Президент говорив це і на нормандській зустрічі в Парижі. Він багато разів відкрито визнавав, що це суперечить Мінському "комплексу заходів", але закладена в "Мінську-2" позиція є неприйнятною для України, оскільки не дозволяє провести в ОРДЛО насправді демократичні і прозорі вибори. Це той спірний момент, який і мають дозволити лідери "нормандської четвірки", якщо вони хочуть прогресу у врегулюванні конфлікту. І в Парижі Путін не влаштовував істерик з цього приводу. А зараз раптом Росія висуває нам ультиматум, хоча постанова Ради має разовий характер, а в Мінському документі записано, що вибори в ОРДЛО мають бути позачерговими і проходити окремим законом.
Тобто ультиматум Росії абсолютно неконструктивний і не має жодного стосунку до прагнення справді врегулювати конфлікт. Це просто привід заблокувати переговорний процес. І задоволення ультиматуму ніяк не вплине на прогрес у ТКГ, навпаки, потурання агресору створить йому стимул вимагати нових і нових поступок, знову і знову блокувати переговори", - повідомив він.
Водночас Гармаш наголосив, що "ще гірше те, що скасування або коригування цієї постанови означатиме відхід України від "червоної лінії"".
"Це створить прецедент, коли ми вже не зможемо в ході переговорів в ТКГ або на нормандському рівні сказати, що норма про кордон після виборів неприйнятна для українського суспільства і ніколи не пройде в українському парламенті. Нам у відповідь скажуть, що вже пройшла і суспільство вже прийняло її. Тому, скасовуючи або коригуючи постанову для задоволення російського ультиматуму, ми, по суті, визнаємо можливість проведення виборів без контролю над кордоном. Це дасть противнику можливість вимагати реалізації "Комплексу заходів" у повному обсязі, зокрема в тій частині, де йдеться що спочатку - вибори, а потім - кордон", - повідомив він.
Також журналіст звернув увагу на те, що ультиматум у ТКГ нам висуваються не російська делегація, а її маріонетки з ОРДЛО. Таким чином, вони намагаються зафіксувати суб'єктність ОРДЛО як сторону конфлікту і переговорів, що неприйнятно для України і прямо суперечить закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях".
"Ще одна небезпека "приведення постанови ВР у відповідність до Мінських угод" - це власне легітимізація Мінських домовленостей українським парламентом, чого досі Верховній Раді вдавалося уникати. Нагадаю: "Мінськ" - це не міжнародно-правовий акт, а просто політична домовленість з невизначеними сторонами конфлікту і переговорів, та ще й підписана Україною під військовим тиском Росії під Дебальцевим.
Упевнений, що в разі задоволення російського ультиматуму ні на крок до миру цей акт національного приниження нас не просуне. Ми зробимо окупантам чергову поступку, нанесемо собі моральну і дипломатичну шкоду, загостримо внутрішньополітичну обстановку, а Росія, якщо буде зацікавлена в затягуванні переговорів, просто знайде новий привід. Не можна поступатися!" - резюмував Гармаш.
Нагадаємо, 16 вересня Гармаш заявив, що Росія продовжує блокувати переговори в Мінську через постанову про вибори.
Будь ласка, зачекайте...
как позитив , а её пересечение,что не допустимо .
я хз, чего тролли всполошились лишь недавно, думали что минские вообще не придется выполнять, поэтому и не читали, что там кучма по указке пороха подписал?(а порох хвалился, что сам их и состовлял еще)
Вы сами лучше читайте .
Уже не 2015 и ситуация иная.
Есть требование - НЕ проводить выборы ПОД ДУЛАМИ РУЦКИХ АВТОМАТОВ
Доступ к границе и вывод иностранных наемников ( может ввод в Украину миротворцев ООН) - это требование Украины.
Что Вам не понятно ? И прекратите заниматься провокациями на Цензоре
И скорее всего с паспортом ЗАСРАШКИ , троль кацапский .
А я гражданка Украины .
Брысь в рашу
не ратифицировал никто будапештский меморандум, не обманывай
еще раз в минск уверовали чуть ли не все---как запад, так и раша, да и порох был адептом минска...да и сейчас, хоть и слышны робкие голоса у нас о невозможности выполнения минска, официально все его поддерживают...правда на словах, как до дела, то сразу зрада появляется(хотя о зраде в 2015 году надо было кричать)
І зараз ти виправдовуєш проведення виборів в ОРДЛО на кацапських умовах.
и что ты, о всеведующий тролль тут хочешь сказать?что надо проводить с кем то, по ту сторону линии разграничения диалог?а то, что 2014 -2015 года уже прошли(и Украина не начала диалог и не приняла "постоянно действующее закодательство") не отменяет самих принципов, указанных в других пунктах
Может депутатам фортографам И колунам ЭТО ПРОСТО НЕДОСТУПНО ПОНЯТЬ
Во вторых - тенденцию стимулирования конвертами депутатов ПОРА ПРЕКРАЩАТЬ ,
они заходят в Раду Голыми и босыми - а потом дети в Англию едут учиться( минимальная стоимость обучения 20 000 евро в год) , или мамы им покупают брендовые Часы и авто.
Так что коррупционным органам есть много работы в той Раде
Серые мыши СЛУГ , вошедшие в Раду , уже начали хорошо причёсывается и носить БРЕНДОВЫЕ ВЕЩИ. А это говорит о практике коррупции в их рядах. Просто надо их трошки встряхнуть, чтобы на землю вернулись из своих влажных мечтаний о вилле в Испании
Зрада!
😡
https://youtu.be/y0xOr7C4XtY
Или это фейк?
😂
Не позорься, порохобот. И не позорь своего хозяина. Призывая подтереться текстом Минских соглашений ты выставляешь Порошенко идиотом и предателем!
🤣
😂
Я думаю что выдающиеся украинские деятели такие как Коновалец, Петлюра, Бандера и даже Батька Махно начали бы свою деятельность с визита в Козин к сывочолому гетьману!
Мне кажется, что им было что спросить у Порошенко!
😁
А-У !!!
Неужели это я один умный среди этих толпищ парикмахеров - любителей дипломатии?
Да, в соглашении написано прямым текстом:
"9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов "
И Расия за этот текст цепляется. НО! Перед этим написано:
"4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством ......"
Ну так, млять, напишите, что эти выборы будут не после восстановления контроля на границе, а после того, как на территории ОРДЛО будет гарантировано выполнение украинского законодательства, в соответствии с которым над избирательными участками должен развиваться украинский флаг, и дело с концом!