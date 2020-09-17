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Скасування чи коригування постанови про вибори означатиме відхід України від "червоної лінії", - Гармаш

Скасування чи коригування постанови про вибори означатиме відхід України від

Заявляючи про те, що "спочатку кордон, потім вибори", український парламент зафіксував "червону лінію", визначену президентом Володимиром Зеленським. Тому скасування чи коригування цієї постанови означатиме відхід від неї

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в бліц-інтерв'ю ZN.ua повідомив журналіст Сергій Гармаш, який на переговорах ТКГ представляє окремі райони Донецької області.

"Я хочу звернути увагу всіх, і особливо депутатів, що пунктом постанови, в якій ідеться про первинність передачі контролю над кордоном, тобто до виборів в ОРДЛО, парламент лише зафіксував "червону лінію", визначену президентом Зеленським і багато разів ним заявлену: спочатку кордон - потім вибори. Президент говорив це і на нормандській зустрічі в Парижі. Він багато разів відкрито визнавав, що це суперечить Мінському "комплексу заходів", але закладена в "Мінську-2" позиція є неприйнятною для України, оскільки не дозволяє провести в ОРДЛО насправді демократичні і прозорі вибори. Це той спірний момент, який і мають дозволити лідери "нормандської четвірки", якщо вони хочуть прогресу у врегулюванні конфлікту. І в Парижі Путін не влаштовував істерик з цього приводу. А зараз раптом Росія висуває нам ультиматум, хоча постанова Ради має разовий характер, а в Мінському документі записано, що вибори в ОРДЛО мають бути позачерговими і проходити окремим законом.

Тобто ультиматум Росії абсолютно неконструктивний і не має жодного стосунку до прагнення справді врегулювати конфлікт. Це просто привід заблокувати переговорний процес. І задоволення ультиматуму ніяк не вплине на прогрес у ТКГ, навпаки, потурання агресору створить йому стимул вимагати нових і нових поступок, знову і знову блокувати переговори", - повідомив він.

Водночас Гармаш наголосив, що "ще гірше те, що скасування або коригування цієї постанови означатиме відхід України від "червоної лінії"".

Також читайте: На переговорах ТКГ робота політичної підгрупи та обмін полоненими як і раніше заблоковані, - Гармаш

"Це створить прецедент, коли ми вже не зможемо в ході переговорів в ТКГ або на нормандському рівні сказати, що норма про кордон після виборів неприйнятна для українського суспільства і ніколи не пройде в українському парламенті. Нам у відповідь скажуть, що вже пройшла і суспільство вже прийняло її. Тому, скасовуючи або коригуючи постанову для задоволення російського ультиматуму, ми, по суті, визнаємо можливість проведення виборів без контролю над кордоном. Це дасть противнику можливість вимагати реалізації "Комплексу заходів" у повному обсязі, зокрема в тій частині, де йдеться що спочатку - вибори, а потім - кордон", - повідомив він.

Також журналіст звернув увагу на те, що ультиматум у ТКГ нам висуваються не російська делегація, а її маріонетки з ОРДЛО. Таким чином, вони намагаються зафіксувати суб'єктність ОРДЛО як сторону конфлікту і переговорів, що неприйнятно для України і прямо суперечить закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях".

"Ще одна небезпека "приведення постанови ВР у відповідність до Мінських угод" - це власне легітимізація Мінських домовленостей українським парламентом, чого досі Верховній Раді вдавалося уникати. Нагадаю: "Мінськ" - це не міжнародно-правовий акт, а просто політична домовленість з невизначеними сторонами конфлікту і переговорів, та ще й підписана Україною під військовим тиском Росії під Дебальцевим.

Упевнений, що в разі задоволення російського ультиматуму ні на крок до миру цей акт національного приниження нас не просуне. Ми зробимо окупантам чергову поступку, нанесемо собі моральну і дипломатичну шкоду, загостримо внутрішньополітичну обстановку, а Росія, якщо буде зацікавлена в затягуванні переговорів, просто знайде новий привід. Не можна поступатися!" - резюмував Гармаш.

Нагадаємо, 16 вересня Гармаш заявив, що Росія продовжує блокувати переговори в Мінську через постанову про вибори.

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Топ коментарі
+11
« к концу 2015 года»
Вы сами лучше читайте .

Уже не 2015 и ситуация иная.
Есть требование - НЕ проводить выборы ПОД ДУЛАМИ РУЦКИХ АВТОМАТОВ
Доступ к границе и вывод иностранных наемников ( может ввод в Украину миротворцев ООН) - это требование Украины.

Что Вам не понятно ? И прекратите заниматься провокациями на Цензоре
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17.09.2020 08:38
+9
як козак скаже, так єрмак зробить. чмо нічого не вирішує
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17.09.2020 08:07
+8
Минские соглашения, писулька для дятлов, кем они подписаны ты видел? А закон про выборы принят парламентом страны. Там что присутствуют Украинские партии, свободные СМИ, беженцы вернулись? Кто там и кого может выбрать, легализовать Путилина с Пасечником? Ничего у вас кацапского отребья не получится, и не ждите.
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17.09.2020 09:13
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Отход или таки переход? Словоблуд, ти єтакий.
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17.09.2020 08:06 Відповісти
Ну здесь можно вспомнить стратегический план нашего главнокомандующего «нужно просто перестать стрелять».
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17.09.2020 08:27 Відповісти
Вот именно. Никак не отход от этой самой красной линии,что трактуется,
как позитив , а её пересечение,что не допустимо .
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17.09.2020 09:36 Відповісти
як козак скаже, так єрмак зробить. чмо нічого не вирішує
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17.09.2020 08:07 Відповісти
Отмена или корректировка постановления о выборах будет означать отход Украины от "красной линии", - Гармаш - Цензор.НЕТ 5453
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17.09.2020 08:07 Відповісти
"Также журналист обратил внимание на то, что ультиматум в ТКГ нам выдвигает не российская делегация, а ее марионетки из ОРДЛОИсточник: https://censor.net/ru/n3219787" Значить, москалі таки вже зробили орків суб'єктом перемовин? А українська делегація погодилась?
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17.09.2020 08:08 Відповісти
А можно, сначала - стулья, а потом - деньги? Можно, но деньги вперёд!
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17.09.2020 08:11 Відповісти
Не "відійде відчервонох лінії", а "перетне червону лінію".
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17.09.2020 08:26 Відповісти
точно так
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17.09.2020 08:44 Відповісти
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.

я хз, чего тролли всполошились лишь недавно, думали что минские вообще не придется выполнять, поэтому и не читали, что там кучма по указке пороха подписал?(а порох хвалился, что сам их и состовлял еще)
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17.09.2020 08:29 Відповісти
« к концу 2015 года»
Вы сами лучше читайте .

Уже не 2015 и ситуация иная.
Есть требование - НЕ проводить выборы ПОД ДУЛАМИ РУЦКИХ АВТОМАТОВ
Доступ к границе и вывод иностранных наемников ( может ввод в Украину миротворцев ООН) - это требование Украины.

Что Вам не понятно ? И прекратите заниматься провокациями на Цензоре
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17.09.2020 08:38 Відповісти
вот тебя, запоребриковую тп забыл спросить еще, что мне делать...то, что "просрочили" 2015 год явно не отменяет сути написанного в минских---граница НАЧИНАЕТ передаваться под контроль УКраины после местных выборов
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17.09.2020 09:01 Відповісти
Жто ты, козлорылый, запоребриковый .
И скорее всего с паспортом ЗАСРАШКИ , троль кацапский .
А я гражданка Украины .

Брысь в рашу
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17.09.2020 09:09 Відповісти
ну тупая троллина в своем стиле, логики-ноль, но записать в агенты кремля--это как здрасте...в спам
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17.09.2020 09:10 Відповісти
Как скажешь.
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17.09.2020 09:13 Відповісти
Минские соглашения, писулька для дятлов, кем они подписаны ты видел? А закон про выборы принят парламентом страны. Там что присутствуют Украинские партии, свободные СМИ, беженцы вернулись? Кто там и кого может выбрать, легализовать Путилина с Пасечником? Ничего у вас кацапского отребья не получится, и не ждите.
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17.09.2020 09:13 Відповісти
все это интересно, про писульку для дятлов, только вот мировое сообщество, очевидно с подачи меркель уже уверовали, что только они принесут мир на донбасс...необходимость их выполнения даже попало в решение какого то международного суда...не, ну понятно, минские можно и похерить, но тогда об этом надо заявить четко и предложить свою альтернативу...а так вроде и от минска не отказалиь, но и его выполнять не хотим или не можем...а ну да, при отказе от минска с раши санкции снимут, а во это для многих наших троллей чуть ли не смерти подобно, как же без них, раша тогда ж не распадется
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17.09.2020 09:19 Відповісти
Меркель вам зачем? Выполняйте Конституцию Украины, там четко обозначены задачи Президента и Збройных Сил Украины, это защита территориальной целостности страны. Точка. Про какой то Минск там ни слова, вообще наше руководство ходит под статьей о гос измене, и только дурость беспросветная им не даёт это понять.
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17.09.2020 09:27 Відповісти
еще раз--были приняты некие обязательства, причем при участии меркель и олланда вроде...их надо или выполнять или херить, но тогда об этом прямо заявлять...а так, получается, мы водим за нос мировое сообщество, которое причем, страдает(ну некоторая его часть) от рашистких контрсанкций, а оно им надо, если тут сами не можем определиться, что делать?
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17.09.2020 09:31 Відповісти
Будапештский меморандум тоже был принят, и что? Да всем начхать. Минск определяет общие направления, там ещё формула Штайнмайера была, листочек написанный на коленке. А Теперь парламент должен принять программу выхода из кризиса, и закрепить это законодательно. Хотя просто нужно выполнять законы Украины, а там все есть, и как свою землю нужно защищать и как выборы проводятся.
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17.09.2020 09:37 Відповісти
меморандум--это некоторая договоренность о намерениях, да и кстати он так обтекаемо написано, что толком непонятно, должна ли нам быть помощь при любом внешнем нападении или только при ядерном нападении...понятно, что минск определяет общие направления, конкретику обеспечивает соответствующий закон, но он не должен противоречить этому общему направлению...про выполнение законов и конституции я ниже написал, но вряд ли этот правильный путь будет действенным
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17.09.2020 09:41 Відповісти
Меморандум подписан президентами четырёх стран, И ратифицирован парламентами,а Минск подписан покойным захарастом плотвой которого нет, Кучмой в неопределенном статусе и Зурабовым кажись, которого тоже нет, и эти соглашение как раз и есть договоренность о намерениях. Хватит уже выдумывать то чего нет.
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17.09.2020 09:47 Відповісти
http://mediarnbo.org/2014/11/30/nesostoyavshiysya-budapeshtskiy-memoran/?lang=ru
не ратифицировал никто будапештский меморандум, не обманывай

еще раз в минск уверовали чуть ли не все---как запад, так и раша, да и порох был адептом минска...да и сейчас, хоть и слышны робкие голоса у нас о невозможности выполнения минска, официально все его поддерживают...правда на словах, как до дела, то сразу зрада появляется(хотя о зраде в 2015 году надо было кричать)
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17.09.2020 09:54 Відповісти
тогда надо это договоренность о намерениях денонсировать и не водить никого за нос--ты вообще читаешь, о чем я пишу?
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17.09.2020 10:02 Відповісти
ну если не слова там про минск, то денонсируем его, проводим всеобщую мобилизацию и освобождаем оккупированные территории--это точно согласуется с конституцией
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17.09.2020 09:32 Відповісти
У нас ЗСУ 250000 чел, вполне хватит что бы очистить лугандон. Но не при этих клоунах.
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17.09.2020 09:49 Відповісти
250 тыщ это с обслугой, тылами итп итд..."чистых" воинов намного меньше...согласен, теоретически можно было зачистить лугандон, положив десяток-другой тысяч воинов, если б не одно но---раша не позволит этого сделать, если надо, эти ребята и в открытую туда полезут, рассказав какаю то чушб "о предотвращениии гум.катастрофы"
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17.09.2020 09:57 Відповісти
в грузии, кстати, была очень похожая ситуация в 2008
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17.09.2020 10:03 Відповісти
В армии служил? Найди текст присяги и выучи.
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17.09.2020 11:25 Відповісти
как то обойдусь без советов тупого тролля
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17.09.2020 22:55 Відповісти
я, вообще и не говорил, что этот пункт минских правильный(привет, петя), я просто напоминаю минские, если у местных троллей память девичья
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17.09.2020 09:20 Відповісти
Ти завжди на цьому форумі намагаєшся виправдати будь-які дії зебілів.
І зараз ти виправдовуєш проведення виборів в ОРДЛО на кацапських умовах.
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17.09.2020 10:08 Відповісти
еще один дебил, не читавший минских..перечитай п9 и скажи спасибо пете за них
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17.09.2020 10:19 Відповісти
Прочти пункт 4, может поумнеешь.
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17.09.2020 11:22 Відповісти
Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. Принятие Верховной радой Украины постановления с указанием территории, на которую распространяется особый режим, в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года.
и что ты, о всеведующий тролль тут хочешь сказать?что надо проводить с кем то, по ту сторону линии разграничения диалог?а то, что 2014 -2015 года уже прошли(и Украина не начала диалог и не приняла "постоянно действующее закодательство") не отменяет самих принципов, указанных в других пунктах
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17.09.2020 11:28 Відповісти
Ну так и проводите выборы в соответствии закона Украины, чего огород городить? Условия соответствуют закону Украины, нет? Иди нах... и не трать моего времени.
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17.09.2020 11:32 Відповісти
тебя даже и посылать не буду..походу куй у тебя в голове вместо мозга
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17.09.2020 22:56 Відповісти
Во первых - зменение положения о выборах во время избирательной компании ПРОСТО УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЛО.

Может депутатам фортографам И колунам ЭТО ПРОСТО НЕДОСТУПНО ПОНЯТЬ
Во вторых - тенденцию стимулирования конвертами депутатов ПОРА ПРЕКРАЩАТЬ ,
они заходят в Раду Голыми и босыми - а потом дети в Англию едут учиться( минимальная стоимость обучения 20 000 евро в год) , или мамы им покупают брендовые Часы и авто.

Так что коррупционным органам есть много работы в той Раде
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17.09.2020 08:32 Відповісти
Для политических дальтоников красных линий не существует
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17.09.2020 08:35 Відповісти
Дальтоников можно сейчас переловить За коррупцию легко.

Серые мыши СЛУГ , вошедшие в Раду , уже начали хорошо причёсывается и носить БРЕНДОВЫЕ ВЕЩИ. А это говорит о практике коррупции в их рядах. Просто надо их трошки встряхнуть, чтобы на землю вернулись из своих влажных мечтаний о вилле в Испании
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17.09.2020 08:41 Відповісти
гнусавому наркоше и зеопарышам "какая разница"
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17.09.2020 08:39 Відповісти
Спакойна, Гармаш. Бубочка в зассаных колготках никаких выборов на оккупированных территориях проводить не будет. Или будет, находясь в Ростове.
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17.09.2020 08:42 Відповісти
Интересно, о каких "красных линиях" думал сывочолый гетьман, когда продписывал Минские договоренности, которым по его словам "Нет альтернативы"? Более того, Порошенко не раз заявлял, что он есть автором этого документа! А там четко прописано - сначала выборы, а на следующий день контроль над границей!
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17.09.2020 09:07 Відповісти
Найди там подпись Порошенко для начала. Это временный документ, ничего не определяющий. Вот есть договор о признании границ и мире и добрососедстве, подписан президентами Украины и РФ и ратифицирован парламентами, почему про него никто не говорит? Есть закон Украины про выборы, читай там все написано, а Порошенко можете посадить за Минск, если получится, и действовать по Конституции, защищать родную землю от захватчика, но вы ведь не хотите, предателям нужно все затрындеть, и сдаться...
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17.09.2020 09:23 Відповісти
Начинается! Порошенко непричем? Так почему он сразу не дезавуировал эти соглашения? Сказал бы, что государство Украина не имеет никакого отношения к их созданию и ратификации, а люди их подписавшие, есть государственными преступниками? Напротив, сывочолый гетьман где только можно заявлял, что Минским соглашениям альтернативы нет. И меня очень удивляет, что патриоты Украины не жгут шины в Козине и не рисуют красные линии на лбу у сывочолого гетьмана!
Зрада!
😡
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17.09.2020 09:37 Відповісти
Прикинь Украина к этому пасквилю никакого отношения не имеет, там подписи Захарченко, плотвы, Кучмы и какого то кацапа. Подотрись им. Это был временный документ, он не определяет порядок действий, порядок действий Украины определяют законы Украины, купите уже мозги. Вот пусть монобольшинство примет закон об особом порядке выборов в лугандоне, а потом посмотрим, что с вами будет, хе, хе,хе...
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17.09.2020 09:42 Відповісти
Ты сам понял, что написал? Вот прямая речь Порошенко
https://youtu.be/y0xOr7C4XtY
Или это фейк?
😂
Не позорься, порохобот. И не позорь своего хозяина. Призывая подтереться текстом Минских соглашений ты выставляешь Порошенко идиотом и предателем!
🤣
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17.09.2020 09:52 Відповісти
Что такое прямая речь Порошенко? Это закон Украины? Или вы зебилы до сих пор считаете его Президентом? Ну и кретины...
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17.09.2020 11:18 Відповісти
Порохобот, никто не считает больше Порошенко Президентом Украины! Счастье украинского народа в том, что Порошенко больше никогда не будет Президентом! Но, будучи Президентом, господин Порошенко сам перешел все возможные красные линии, а сейчас на каждом шагу призывает их не переходить. Высшая степень лицемерия!
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17.09.2020 11:28 Відповісти
Никогда не говори никогда, хотя могу с тобой согласиться, нужен человек уровня Коновальца, Петлюры, Бандеры, что бы поразвесить сволоч типа вас на столбах.
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17.09.2020 11:33 Відповісти
К бунту призываешь? К свержению конституционного строя? К погромам?
😂
Я думаю что выдающиеся украинские деятели такие как Коновалец, Петлюра, Бандера и даже Батька Махно начали бы свою деятельность с визита в Козин к сывочолому гетьману!
Мне кажется, что им было что спросить у Порошенко!
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17.09.2020 11:38 Відповісти
Тебя? Нееет... Конституционного строя? Это про тех что нарушают конституцию? Прочти присягу Президента Украины. Изучи предназначение ЗСУ, а потому преступники должны получить наказание, все по закону. Ну и смертную казнь вернуть, нечего их в тюрьме кормить.
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17.09.2020 11:43 Відповісти
Насчет введения смертной казни, я тебя поддерживаю. Но статьи, по которым ее нужно применять необходимо расширить. Я бы туда ввел смертную казнь за экономические преступления и нанесении ущерба государству в размере больше 1 млн$. Ну, и сюда же, взяточничество от 50 тыс баксов, неуплату налогов и выведение денег из Украины в офшоры.
😁
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17.09.2020 11:52 Відповісти
Скасування чи коригування постанови про вибори означатиме відхід України від "червоної лінії", - Гармаш - Цензор.НЕТ 7823
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17.09.2020 09:53 Відповісти
ГОСПОДИ!
А-У !!!

Неужели это я один умный среди этих толпищ парикмахеров - любителей дипломатии?

Да, в соглашении написано прямым текстом:
"9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов "



И Расия за этот текст цепляется. НО! Перед этим написано:

"4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством ......"

Ну так, млять, напишите, что эти выборы будут не после восстановления контроля на границе, а после того, как на территории ОРДЛО будет гарантировано выполнение украинского законодательства, в соответствии с которым над избирательными участками должен развиваться украинский флаг, и дело с концом!
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17.09.2020 10:14 Відповісти
Пожалуй в 2015 году можно еще и надеятся на такой вариант. А сейчас в ОРДЛО фактически два армейских корпуса рашки со штабом в Ростове. Кто их туда отведет. Быстрее один из найвэлычниших лидеров там первым очутиться.
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17.09.2020 10:38 Відповісти
Минские соглашения заключались не для того, чтобы их выполнять. Речь идёт о дипломатических играх!
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17.09.2020 11:12 Відповісти
Им пофиг, им главное сдаться и во всем обвинить Порошенко.
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17.09.2020 11:24 Відповісти
Попробуй объяснить это дебилам типа SergeLi
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17.09.2020 12:00 Відповісти
Мяч в виде изменения Постановления о проведении местных выборов закинут на сторону Украины.На сегодняшний день есть проект изменений от услужливого депутата слуги уродца качура, поданного 28 июля 2020. Депутат является субъектом законодательной инициативы и эту инициативу должны рассмотреть в стенах парламента- вначале на комитете с рекомендацией принять или отклонить.В случае положит.заключения выноситься на заседание ВР. Но за этой завесой есть нечто, которое можно проследить: 15 июля принято постановление, взбесившее страну лаптей и балалаек, 22 июля заседании ТКГ и заявленный оффысом ПреЗЕдента "прорыв" в виде прекращения огня с 27 (!) июля, которое не наступило, а властью преподносилось, что еще информация не до всех дошла и тут 28 июля качур вносит проект, который никто не расматривает и ВР уходит на каникулы, на заседании ТКГ 18 августа россия требуют отменить данное постановление, но на внеочередном заседании ВР в повестке этого вопроса тоже нет, в отместку россия отказывается от встречи советников, назначенной в августе. Начать обстрелы в августе т теперь вояки в лаптях не могут т.к. срыв перемирия по их вине будет явный. После каникул ВР не рассматривает проект качура и тут начинаются ультиматумы россии в лице ОРДЛО.Вполне возможно, что т.н. перемирие от россии ермаку и ЗЕ было обещано в обмен на отмену Постановления .В итоге что видно однозначно- вмешательство россии в работу законодательного органа Украины, кроме того, если проект будет внесен на рассмотрение в ВР, значить ермак и Ко готовы пойти на уступки агрессору
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17.09.2020 10:21 Відповісти
 
 