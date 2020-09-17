Скасування чи коригування постанови про вибори означатиме відхід України від "червоної лінії", - Гармаш

Заявляючи про те, що "спочатку кордон, потім вибори", український парламент зафіксував "червону лінію", визначену президентом Володимиром Зеленським. Тому скасування чи коригування цієї постанови означатиме відхід від неї

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в бліц-інтерв'ю ZN.ua повідомив журналіст Сергій Гармаш, який на переговорах ТКГ представляє окремі райони Донецької області.

"Я хочу звернути увагу всіх, і особливо депутатів, що пунктом постанови, в якій ідеться про первинність передачі контролю над кордоном, тобто до виборів в ОРДЛО, парламент лише зафіксував "червону лінію", визначену президентом Зеленським і багато разів ним заявлену: спочатку кордон - потім вибори. Президент говорив це і на нормандській зустрічі в Парижі. Він багато разів відкрито визнавав, що це суперечить Мінському "комплексу заходів", але закладена в "Мінську-2" позиція є неприйнятною для України, оскільки не дозволяє провести в ОРДЛО насправді демократичні і прозорі вибори. Це той спірний момент, який і мають дозволити лідери "нормандської четвірки", якщо вони хочуть прогресу у врегулюванні конфлікту. І в Парижі Путін не влаштовував істерик з цього приводу. А зараз раптом Росія висуває нам ультиматум, хоча постанова Ради має разовий характер, а в Мінському документі записано, що вибори в ОРДЛО мають бути позачерговими і проходити окремим законом.

Тобто ультиматум Росії абсолютно неконструктивний і не має жодного стосунку до прагнення справді врегулювати конфлікт. Це просто привід заблокувати переговорний процес. І задоволення ультиматуму ніяк не вплине на прогрес у ТКГ, навпаки, потурання агресору створить йому стимул вимагати нових і нових поступок, знову і знову блокувати переговори", - повідомив він.

Водночас Гармаш наголосив, що "ще гірше те, що скасування або коригування цієї постанови означатиме відхід України від "червоної лінії"".

Також читайте: На переговорах ТКГ робота політичної підгрупи та обмін полоненими як і раніше заблоковані, - Гармаш

"Це створить прецедент, коли ми вже не зможемо в ході переговорів в ТКГ або на нормандському рівні сказати, що норма про кордон після виборів неприйнятна для українського суспільства і ніколи не пройде в українському парламенті. Нам у відповідь скажуть, що вже пройшла і суспільство вже прийняло її. Тому, скасовуючи або коригуючи постанову для задоволення російського ультиматуму, ми, по суті, визнаємо можливість проведення виборів без контролю над кордоном. Це дасть противнику можливість вимагати реалізації "Комплексу заходів" у повному обсязі, зокрема в тій частині, де йдеться що спочатку - вибори, а потім - кордон", - повідомив він.

Також журналіст звернув увагу на те, що ультиматум у ТКГ нам висуваються не російська делегація, а її маріонетки з ОРДЛО. Таким чином, вони намагаються зафіксувати суб'єктність ОРДЛО як сторону конфлікту і переговорів, що неприйнятно для України і прямо суперечить закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях".

"Ще одна небезпека "приведення постанови ВР у відповідність до Мінських угод" - це власне легітимізація Мінських домовленостей українським парламентом, чого досі Верховній Раді вдавалося уникати. Нагадаю: "Мінськ" - це не міжнародно-правовий акт, а просто політична домовленість з невизначеними сторонами конфлікту і переговорів, та ще й підписана Україною під військовим тиском Росії під Дебальцевим.

Упевнений, що в разі задоволення російського ультиматуму ні на крок до миру цей акт національного приниження нас не просуне. Ми зробимо окупантам чергову поступку, нанесемо собі моральну і дипломатичну шкоду, загостримо внутрішньополітичну обстановку, а Росія, якщо буде зацікавлена в затягуванні переговорів, просто знайде новий привід. Не можна поступатися!" - резюмував Гармаш.

Нагадаємо, 16 вересня Гармаш заявив, що Росія продовжує блокувати переговори в Мінську через постанову про вибори.