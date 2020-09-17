Росія спеціально змінить Податковий кодекс, щоб надати Білорусі $1,5 млрд кредиту

Росія надасть Білорусі міждержавний кредит на загальну суму $1 млрд двома траншами в 2020 і в 2021 році, ще $500 млн із $1,5 млрд, за якими раніше була досягнута домовленість, надасть Євразійський фонд стабілізації і розвитку (ЄФСР)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомив журналістам міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.

"Логіка така, що ми в поточному році хочемо надати $1 млрд, з яких $500 млн за рахунок ЄФСР і $500 млн за рахунок міждержавного кредиту, наступного - $500 млн за рахунок міждержавного кредиту. Умови зараз опрацьовуються з білоруським Мінфіном", - сказав він.

Говорячи про кредит ЄФСР, міністр зазначив: "Ми будемо звертатися до колег, щоб цей інститут прийняв рішення про мінімальну програму підтримки Білорусі. Раніше було дві програми по $2 млрд, зараз пропозиція швидко надати позику в розмірі $500 млн".

Для надання міждержавного кредиту будуть потрібні поправки до Податкового кодексу про включення Білорусі в число країн, яким РФ може надавати такі кредити. "Такі поправки підготовлені до Бюджетного кодексу. Як тільки вони будуть ухвалені, ми почнемо роботу з надання міждержавного кредиту", - пояснив Сілуанов.

Планується, що позику ЄФСР буде надано в доларах, а міждержавний кредит у рублях.

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"У рублях ми будемо прив'язуватися до вартості ОФЗ з невеликою премією, за ставками у валюті ЄФСР дає з огляду на середню вартість бондів РФ і Казахстану", - сказав також міністр.

Говорячи про цілі надання кредиту, він зазначив, що "загалом це антикризова підтримка", зокрема на боротьбу з COVID-19. "І в цілому це підтримає платіжний баланс Білорусі. За оцінками сьогоднішньої ситуації, вкладники забрали близько $1 млрд з банків, тому платіжний баланс буде підтриманий і таким чином", - сказав він.

Говорячи про терміни повернення кредитів, російський міністр пояснив, що це буде визначено в угодах. Але зазначив, що "в середньому тривалість наших кредитів становила приблизно 10 років, ми цими термінами і будемо керуватися під час підготовки умов надання позикових коштів".

Також відповідаючи на питання, що отримає Росія у разі надання позикових коштів, він пояснив: "Росія отримає стабільність фінансів нашого партнера. Ми підтримаємо платіжний баланс нашого партнера (...). Ми отримаємо гарантії стійкого виконання Білоруссю зобов'язань перед російськими контрагентами, а саме так формулюються умови кредиту, щоб Білорусь не допускала прострочень за зобов'язаннями як безпосередньо суверена, так і компаній, де присутня державна участь, де позичальником є ​​Білорусь. Також ми формулюємо умову про те, щоб зобов'язання перед нашими компаніями з постачання енергоресурсів виконувалися в повному обсязі".

Російський міністр також зазначив, що Білорусь вчасно погашає зобов'язання перед РФ, жодних прострочень і заборгованостей немає. У 2020 році зобов'язання Білорусі перед Росією за боргом і відсотками становлять трохи менше $1 млрд і майже $460 млн перед ЄФСР.

Нагадаємо, Лукашенко заявляв наприкінці серпня, що прем'єр-міністри Білорусі та Росії проведуть переговори про рефінансування $1 млрд білоруського держборгу на підставі його домовленостей із Путіним.