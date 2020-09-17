Росія спеціально змінить Податковий кодекс, щоб надати Білорусі $1,5 млрд кредиту
Росія надасть Білорусі міждержавний кредит на загальну суму $1 млрд двома траншами в 2020 і в 2021 році, ще $500 млн із $1,5 млрд, за якими раніше була досягнута домовленість, надасть Євразійський фонд стабілізації і розвитку (ЄФСР)
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомив журналістам міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.
"Логіка така, що ми в поточному році хочемо надати $1 млрд, з яких $500 млн за рахунок ЄФСР і $500 млн за рахунок міждержавного кредиту, наступного - $500 млн за рахунок міждержавного кредиту. Умови зараз опрацьовуються з білоруським Мінфіном", - сказав він.
Говорячи про кредит ЄФСР, міністр зазначив: "Ми будемо звертатися до колег, щоб цей інститут прийняв рішення про мінімальну програму підтримки Білорусі. Раніше було дві програми по $2 млрд, зараз пропозиція швидко надати позику в розмірі $500 млн".
Для надання міждержавного кредиту будуть потрібні поправки до Податкового кодексу про включення Білорусі в число країн, яким РФ може надавати такі кредити. "Такі поправки підготовлені до Бюджетного кодексу. Як тільки вони будуть ухвалені, ми почнемо роботу з надання міждержавного кредиту", - пояснив Сілуанов.
Планується, що позику ЄФСР буде надано в доларах, а міждержавний кредит у рублях.
"У рублях ми будемо прив'язуватися до вартості ОФЗ з невеликою премією, за ставками у валюті ЄФСР дає з огляду на середню вартість бондів РФ і Казахстану", - сказав також міністр.
Говорячи про цілі надання кредиту, він зазначив, що "загалом це антикризова підтримка", зокрема на боротьбу з COVID-19. "І в цілому це підтримає платіжний баланс Білорусі. За оцінками сьогоднішньої ситуації, вкладники забрали близько $1 млрд з банків, тому платіжний баланс буде підтриманий і таким чином", - сказав він.
Говорячи про терміни повернення кредитів, російський міністр пояснив, що це буде визначено в угодах. Але зазначив, що "в середньому тривалість наших кредитів становила приблизно 10 років, ми цими термінами і будемо керуватися під час підготовки умов надання позикових коштів".
Також відповідаючи на питання, що отримає Росія у разі надання позикових коштів, він пояснив: "Росія отримає стабільність фінансів нашого партнера. Ми підтримаємо платіжний баланс нашого партнера (...). Ми отримаємо гарантії стійкого виконання Білоруссю зобов'язань перед російськими контрагентами, а саме так формулюються умови кредиту, щоб Білорусь не допускала прострочень за зобов'язаннями як безпосередньо суверена, так і компаній, де присутня державна участь, де позичальником є Білорусь. Також ми формулюємо умову про те, щоб зобов'язання перед нашими компаніями з постачання енергоресурсів виконувалися в повному обсязі".
Російський міністр також зазначив, що Білорусь вчасно погашає зобов'язання перед РФ, жодних прострочень і заборгованостей немає. У 2020 році зобов'язання Білорусі перед Росією за боргом і відсотками становлять трохи менше $1 млрд і майже $460 млн перед ЄФСР.
Нагадаємо, Лукашенко заявляв наприкінці серпня, що прем'єр-міністри Білорусі та Росії проведуть переговори про рефінансування $1 млрд білоруського держборгу на підставі його домовленостей із Путіним.
Будь ласка, зачекайте...
Но у луки похоже дела совсем плохие, это на до же было на такое пойти , брать кредит чтобы покрыть долги кацапским предприятиям, и при этом остаться все равно должным только уже пуйлу
Твою мать. Сколько пидо#растов вылезло.
https://www.kp.ru/online/news/1045383/
- Так, получается, я, что, провокатор? Ты-то сам как считаешь?- Так, получается, я, что, провокатор? Ты-то сам как считаешь?
- Можно я скажу? Состав завтрашнего митинга очень сильно отличается от всех предыдущих.
Это белые воротнички, такие хомячки из интернета, которые по клавам бьют в Фейсбуке и ВКонтакте.
Я их интересы вынужден представлять, когда решал вопрос с мэрией и с Болотной площадью. Они безумно боятся попасть под дубины ОМОНа.
Они, эти люди, плюс при поддержке властей, которые, конечно, провоцируют, там интернетовские войны там друг с дружкой, они безумно боятся, что их заметут. Просто безумно.
До речі, мінімальна зарплата в Білорусі на наші гроші всього 4100 грн - МЕНША, ніж у нас!
Вернее логика правильная, загнать должника в еще большие долги, а обьяснение придумать не могут нормальное тупоголовые.
Так, Білорусь менша за Україну, але ж не в 10 разів!
к среднему и богатому классу на расее относятся лишь 5 процентов населения.
95 процентов - бедные, нищие и абсолютно нищие.
былым процвятанием(тем, которое было до 2007 года включительно) и не пахнет.
бюджет машквы огромный, деньги на строительство метро, инфраструктурные проекты есть пока...но это пока. у большинства же москвичей проблем последние шесть лет дофига, большинстов тянет от зарплаты до зарплаты и по уши в кредитах. тем, кто скажет, что на москве все зашибись, плюньте в рожу. и да, кстати большинство на москве получает 40-50 тысяч. больше 50-ти очень мало, а это всего 650 баксов...
давно прошли тучные годы на говняшке. кстати, в Польше сейчас средняя зарплата 1450 Евро, не баксов даже, а Евро...
давно и в Польше и даже в Китае средние зарплаты выше чем на обосРахе, где почти половина живет не более, чем на 200 баксов в месяц, т.е. уровень вполне африканский...
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В конце первой декады августа были опубликованы данные исследования о новом падении уровня доходов граждан рассем https://www.kommersant.ru/doc/4406754 За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб(200 долларов США). возросла с 38,1% до 44,6%. Увеличилась и доля населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб.965 долларов США), следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».
Это означает, что даже по официальной точке зрения почти половина населения эрэфии находится в категории бедных. Напомню, что пуйло в своем многосерийном интервью назвал средним классом людей, получающих доход свыше 17 тысяч рублей(225 долларов).
В реальности пуйло, конечно, солгал - согласно нормативным документам средним классом в рассее считается человек, имеющий подушевой доход свыше шести минимальных окладов, то есть, ...
15 тысяч в месяц и ниже - это откровенная нищета. При этом 8% людей живут на доход менее 5 тысяч рублей. Как это назвать, даже не совсем понятно. Нищета, но кромешная, по всей видимости.
В данных того же опроса лишь две категории: получающих доход от 50 до 100 тысяч рублей в месяц и получающих свыше 100 тысяч рублей в месяц суммарно составляют чуть более 5 процентов всего населения. Что означает весьма понятную вещь - к среднему и богатому классу в расее относятся лишь 5 процентов населения. 95 процентов - бедные, нищие и абсолютно нищие.
https://el-murid.livejournal.com/4530881.html
Сам из Сибири (Томск), но этой от шняги падаю
Где ты взяла это, курица
чтобы на з.п. милиции хватило