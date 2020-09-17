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Білорусь (7840) кредит (3773) росія (63589) Сілуанов (94)

Росія спеціально змінить Податковий кодекс, щоб надати Білорусі $1,5 млрд кредиту

Росія спеціально змінить Податковий кодекс, щоб надати Білорусі $1,5 млрд кредиту

Росія надасть Білорусі міждержавний кредит на загальну суму $1 млрд двома траншами в 2020 і в 2021 році, ще $500 млн із $1,5 млрд, за якими раніше була досягнута домовленість, надасть Євразійський фонд стабілізації і розвитку (ЄФСР)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомив журналістам міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.

"Логіка така, що ми в поточному році хочемо надати $1 млрд, з яких $500 млн за рахунок ЄФСР і $500 млн за рахунок міждержавного кредиту, наступного - $500 млн за рахунок міждержавного кредиту. Умови зараз опрацьовуються з білоруським Мінфіном", - сказав він.

Говорячи про кредит ЄФСР, міністр зазначив: "Ми будемо звертатися до колег, щоб цей інститут прийняв рішення про мінімальну програму підтримки Білорусі. Раніше було дві програми по $2 млрд, зараз пропозиція швидко надати позику в розмірі $500 млн".

Для надання міждержавного кредиту будуть потрібні поправки до Податкового кодексу про включення Білорусі в число країн, яким РФ може надавати такі кредити. "Такі поправки підготовлені до Бюджетного кодексу. Як тільки вони будуть ухвалені, ми почнемо роботу з надання міждержавного кредиту", - пояснив Сілуанов.

Планується, що позику ЄФСР буде надано в доларах, а міждержавний кредит у рублях.

Також читайте: Росія надасть Білорусі держкредит в $1,5 млрд, - Путін

"У рублях ми будемо прив'язуватися до вартості ОФЗ з невеликою премією, за ставками у валюті ЄФСР дає з огляду на середню вартість бондів РФ і Казахстану", - сказав також міністр.

Говорячи про цілі надання кредиту, він зазначив, що "загалом це антикризова підтримка", зокрема на боротьбу з COVID-19. "І в цілому це підтримає платіжний баланс Білорусі. За оцінками сьогоднішньої ситуації, вкладники забрали близько $1 млрд з банків, тому платіжний баланс буде підтриманий і таким чином", - сказав він.

Говорячи про терміни повернення кредитів, російський міністр пояснив, що це буде визначено в угодах. Але зазначив, що "в середньому тривалість наших кредитів становила приблизно 10 років, ми цими термінами і будемо керуватися під час підготовки умов надання позикових коштів".

Також відповідаючи на питання, що отримає Росія у разі надання позикових коштів, він пояснив: "Росія отримає стабільність фінансів нашого партнера. Ми підтримаємо платіжний баланс нашого партнера (...). Ми отримаємо гарантії стійкого виконання Білоруссю зобов'язань перед російськими контрагентами, а саме так формулюються умови кредиту, щоб Білорусь не допускала прострочень за зобов'язаннями як безпосередньо суверена, так і компаній, де присутня державна участь, де позичальником є ​​Білорусь. Також ми формулюємо умову про те, щоб зобов'язання перед нашими компаніями з постачання енергоресурсів виконувалися в повному обсязі".

Російський міністр також зазначив, що Білорусь вчасно погашає зобов'язання перед РФ, жодних прострочень і заборгованостей немає. У 2020 році зобов'язання Білорусі перед Росією за боргом і відсотками становлять трохи менше $1 млрд і майже $460 млн перед ЄФСР.

Нагадаємо, Лукашенко заявляв наприкінці серпня, що прем'єр-міністри Білорусі та Росії проведуть переговори про рефінансування $1 млрд білоруського держборгу на підставі його домовленостей із Путіним.

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Топ коментарі
+13
Ну прям точно путем овоща лукпшенко идет, тот тоже за гроши пытался кацапам Украину продать.
Но у луки похоже дела совсем плохие, это на до же было на такое пойти , брать кредит чтобы покрыть долги кацапским предприятиям, и при этом остаться все равно должным только уже пуйлу
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17.09.2020 08:24
+11
Ничо, еще потуже кацапы затянут пояса. Ведь для руских главное, шоб водка не дорожала, а закусывать, а зачем? можно занюхать и потной подмышкой
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17.09.2020 08:19
+11
Лука сам на себя кацапский ошейник натянул, после получения кредитов кацапы ему окончательно и намордник натянут. Будет лающей шавкой ***** у границ Европы - усатый, кацапский пограничный "джульбарс".
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17.09.2020 08:38
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Так долларов или рублей? "$500 млн рублей")))))))
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17.09.2020 08:18 Відповісти
Ничо, еще потуже кацапы затянут пояса. Ведь для руских главное, шоб водка не дорожала, а закусывать, а зачем? можно занюхать и потной подмышкой
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17.09.2020 08:19 Відповісти
Иногда заходу на кацапсячие сайты. Вот о чем гутарят кацапы между собой
Росія спеціально змінить Податковий кодекс, щоб надати Білорусі $1,5 млрд кредиту - Цензор.НЕТ 9768
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17.09.2020 09:00 Відповісти
iz tex deneg 1 miliard dolg gazpromu ujdut,drugoje na vojenuju texniku.Po procenti tut nepiset?
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17.09.2020 08:23 Відповісти
Ну прям точно путем овоща лукпшенко идет, тот тоже за гроши пытался кацапам Украину продать.
Но у луки похоже дела совсем плохие, это на до же было на такое пойти , брать кредит чтобы покрыть долги кацапским предприятиям, и при этом остаться все равно должным только уже пуйлу
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17.09.2020 08:24 Відповісти
Є такий онехдот. Приходить до ростовщика клієнт зайняти шекель. Той каже завтра віддаси два. Добре. А потім каже щоб тобі завтра не віддавати два, віддай один сьогодні, а завтра принесеш другий. Так буде і з Лукою.
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17.09.2020 08:36 Відповісти
А чому ж тоді, якщо "Беларусь своєврємєнно погашаєт", Беларусі борги списали?
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17.09.2020 08:24 Відповісти
М"яко стелять, та твердо спати доведеться.
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17.09.2020 08:25 Відповісти
Ну, значить Росія стане на 1,5 млрд доларів бідніша. Значить буде менше фінансів на війну проти України.
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17.09.2020 08:31 Відповісти
Лука сам на себя кацапский ошейник натянул, после получения кредитов кацапы ему окончательно и намордник натянут. Будет лающей шавкой ***** у границ Европы - усатый, кацапский пограничный "джульбарс".
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17.09.2020 08:38 Відповісти
а есчо акромя коренных руцких олканов, коренные руцкие дожившие олканы-пенсы будут рады. не было у них не гроша, а тут алтын ещё отберут )
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17.09.2020 08:44 Відповісти
Вобще я думал что Беларусь стоит дороже, походу таракана развели как лоха
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17.09.2020 08:45 Відповісти
И обязательно Камазы, что бы было чем вывозить назад.
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17.09.2020 08:46 Відповісти
все миллиарды ведут в Ростов....
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17.09.2020 08:47 Відповісти
Овощ номер 2
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17.09.2020 08:54 Відповісти
Кремлеботы и идиоты аж обсыпают я от радости, что Россия нагнала в Беларусь кучу войск и военной техники и все туже затягивает ей на шее экономическую удавку.
Твою мать. Сколько пидо#растов вылезло.
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17.09.2020 08:56 Відповісти
Т9 стесняется слова обсираются.
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17.09.2020 09:00 Відповісти
А чому вилiзло? Вони й не ховались.
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17.09.2020 09:19 Відповісти
Ну, кремлеботов по темам распределяют, а в других темах вылазят другие, но вы правы, делают это регулярно.
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17.09.2020 09:31 Відповісти
Странно получается ..Мне тут втирали что в Беларуси 500 баксов средняя зарплата живи-нехочу ,дороги экономика все есть все работает ..И как это понять что зажиточная Белорусь клянчит деньги у кремля по логике то Беларусь с сверхэкономикой должна кредиты выдавать ..То о чем я слышал от знакомого из Сочи экономика Белорусии это мыльный пузырь
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17.09.2020 08:56 Відповісти
Не в деньгах дело. В Минске активней протестуют жильцы элитных новостроек, где нужно платить всю сумму за квартиру. Есть целый микрорайон Каменная Горка, заселенный льготниками. Там БЧБ-флагов и вообще активности жильцов на порядок меньше. Айтишники с огромными зарплатами активно бунтовали. Люди хотят свободы и по списку в пирамиде Маслоу.
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17.09.2020 09:27 Відповісти
Ну дик для нормальних людей показовою є позиція саме ІТ-шників так інтелігенції (типу Алексієвич), а не люмпенів усяких. Саме високоосвічені інтелектуали, а не колхозники, мають визначати напрям руху держави!
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17.09.2020 10:04 Відповісти
Про таких ещё Немцов в 2011 высказался. На улице с них толку мало.

https://www.kp.ru/online/news/1045383/

- Так, получается, я, что, провокатор? Ты-то сам как считаешь?- Так, получается, я, что, провокатор? Ты-то сам как считаешь?
- Можно я скажу? Состав завтрашнего митинга очень сильно отличается от всех предыдущих.
Это белые воротнички, такие хомячки из интернета, которые по клавам бьют в Фейсбуке и ВКонтакте.
Я их интересы вынужден представлять, когда решал вопрос с мэрией и с Болотной площадью. Они безумно боятся попасть под дубины ОМОНа.
Они, эти люди, плюс при поддержке властей, которые, конечно, провоцируют, там интернетовские войны там друг с дружкой, они безумно боятся, что их заметут. Просто безумно.
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17.09.2020 10:22 Відповісти
Типу 500 баксів це крута зарплата? У Польщі - більше 1000, в Чехії - 1500... По Україні десь 400, так у нас війна і тд!

До речі, мінімальна зарплата в Білорусі на наші гроші всього 4100 грн - МЕНША, ніж у нас!
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17.09.2020 09:30 Відповісти
Странная логика у мозгожопых - дать должнику денег, чтобы он вернул долг.
Вернее логика правильная, загнать должника в еще большие долги, а обьяснение придумать не могут нормальное тупоголовые.
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17.09.2020 08:59 Відповісти
Ну МВФ так же действует.
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17.09.2020 09:35 Відповісти
Это про Украину и МВФ.
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17.09.2020 19:55 Відповісти
тоже самое впаривал рашист с "папиредником " о 18 лярдах для украинского народа,которых никто не видел
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17.09.2020 09:24 Відповісти
Цікаво, Бацька не відчуває себе ущербним? Обізьянику х@йло обіцяло сумарно 15 млрд. і 3 млрд. зразу дало першим траншем... А тут пообіцяв всього 1,5!

Так, Білорусь менша за Україну, але ж не в 10 разів!
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17.09.2020 09:31 Відповісти
Россия это не Москва, Россия начитается там, километров за сто от Москвы. Москва живет совершенно по другим законам, хорошо одевается, питается, ездит на дорогих импортных машинах. Москву кормит Россия. Там в России нефть, газ, пушнина, лес, руда, золото, алмазы. И Россия же живет совершенно по-другому не так как Москва. В России отсутствует, газ, водопровод и канализация, горячее водоснабжение. Россия отапливается дровами, туалет на дворе. Россия живет бедно, трудно, нет работы, заработка, одним словом бедует. Все деньки, которые зарабатывает Россия и кормит еще Москву, Москва тратит на захватнические войны, на оккупированный Донбасс, высоко дотационный Крым, на подкупы, на содержание всяких режимов. Россия скоро протянет ноги, но Москве нет до этого никакого дела. Вот и сейчас Россия специально изменит Налоговый кодекс, чтобы предоставить Беларуси $1,5 млрд кредита, для поддержания на плаву режима самозванца Лукашенко. Естественно, никто эти деньги не будет возвращать. За это все как всегда заплатит народ России.
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17.09.2020 09:39 Відповісти
и на масквабаде тоже у большинства вовсе не шоколадно уже...года так с 2014 ...

к среднему и богатому классу на расее относятся лишь 5 процентов населения.
95 процентов - бедные, нищие и абсолютно нищие.



былым процвятанием(тем, которое было до 2007 года включительно) и не пахнет.
бюджет машквы огромный, деньги на строительство метро, инфраструктурные проекты есть пока...но это пока. у большинства же москвичей проблем последние шесть лет дофига, большинстов тянет от зарплаты до зарплаты и по уши в кредитах. тем, кто скажет, что на москве все зашибись, плюньте в рожу. и да, кстати большинство на москве получает 40-50 тысяч. больше 50-ти очень мало, а это всего 650 баксов...
давно прошли тучные годы на говняшке. кстати, в Польше сейчас средняя зарплата 1450 Евро, не баксов даже, а Евро...
давно и в Польше и даже в Китае средние зарплаты выше чем на обосРахе, где почти половина живет не более, чем на 200 баксов в месяц, т.е. уровень вполне африканский...
____

В конце первой декады августа были опубликованы данные исследования о новом падении уровня доходов граждан рассем https://www.kommersant.ru/doc/4406754 За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб(200 долларов США). возросла с 38,1% до 44,6%. Увеличилась и доля населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб.965 долларов США), следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».

Это означает, что даже по официальной точке зрения почти половина населения эрэфии находится в категории бедных. Напомню, что пуйло в своем многосерийном интервью назвал средним классом людей, получающих доход свыше 17 тысяч рублей(225 долларов).
В реальности пуйло, конечно, солгал - согласно нормативным документам средним классом в рассее считается человек, имеющий подушевой доход свыше шести минимальных окладов, то есть, ...
15 тысяч в месяц и ниже - это откровенная нищета. При этом 8% людей живут на доход менее 5 тысяч рублей. Как это назвать, даже не совсем понятно. Нищета, но кромешная, по всей видимости.

В данных того же опроса лишь две категории: получающих доход от 50 до 100 тысяч рублей в месяц и получающих свыше 100 тысяч рублей в месяц суммарно составляют чуть более 5 процентов всего населения. Что означает весьма понятную вещь - к среднему и богатому классу в расее относятся лишь 5 процентов населения. 95 процентов - бедные, нищие и абсолютно нищие.

https://el-murid.livejournal.com/4530881.html
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17.09.2020 21:56 Відповісти
Вот ты гонишь, какого говна ты начиталась
Сам из Сибири (Томск), но этой от шняги падаю
Где ты взяла это, курица
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18.09.2020 10:59 Відповісти
Все вірно... РОсію треба "валити" починаючі з Мацкви.
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17.09.2020 10:10 Відповісти
Все вірно... РОсію треба "валити" починаючі з Мацкви.
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17.09.2020 10:11 Відповісти
Все правильно - надо помочь Луке. Только выплатить сразу, без задержек. И побыстрее. Ага. А там - как кривая...
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17.09.2020 10:50 Відповісти
Если введут санкции против Луки, этот кредит не поможет. Потребуется все пять миллярдов, чтобы только приостановить процесс.
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17.09.2020 12:26 Відповісти
обнулят кодекс
чтобы на з.п. милиции хватило
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17.09.2020 13:25 Відповісти
 
 