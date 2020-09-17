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В Україні за добу рекордні 3584 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 166 244 особи

В Україні за добу рекордні 3584 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 166 244 особи

В Україні станом на ранок вівторка, 17 вересня, зафіксовано 3584 нові випадки зараження. При цьому 60 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 16 вересня, повідомлялося про 2958 нових випадків, 15 вересня - 2905, 14 вересня - 2462, 13 вересня - про 2476 нових випадків, 12 вересня - про 3103 нові випадки захворювання, 11 вересня повідомлялося про рекордні 3144 інфікованих, 10 вересня - про 2582 нові випадки, 9 вересня - про 2551 новий випадок, 8 вересня - про 2411 випадків захворювання.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок вівторка 166 244 особи, померли від початку пандемії 3400 осіб (за добу 60), видужали - 73 913 (за добу 1589). Нині в Україні на COVID-19 хворіє 88 931 особа, що на 1935 більше, ніж напередодні.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (379), Харківській (483), Тернопільській (390), Одеській (325), Львівській (234), Івано-Франківській (179) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 30 млн, кількість жертв досягла 945 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

В Україні за добу рекордні 3584 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 166 244 особи 01

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Топ коментарі
+20
Мастера спорта по борьбе с коронавирусом говорите?
На ворлдометре мы уже на 25м месте, скоро рашку догоним
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17.09.2020 08:55
+17
В Україні за добу рекордні 3584 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 166 244 особи - Цензор.НЕТ 3795
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17.09.2020 09:16
+10
Филарет выздоровел от того ковид-19,
да что же это такой страшный и смертельный вирус,
одна надежда у вируса на Гепу
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17.09.2020 09:02
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комарєівч мамочка,якій немає де залишиити дитину,коли вона йде "заробляти бабло" на якомусь ринку..
Тому для неї Ковід -неправда і "всесвітня змова виробників масок"
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17.09.2020 09:52 Відповісти
За то власть резко поменяла зонные параметры "карантина", теперь в "красной зоне" можно все. Включая транспорт, работу школ и садиков и т.д... Вообще все. Ситуация поставлена на самотек. Причина проста 1) приближающиеся выборы 2) падающие рейтинги 3) Ситуация в которой Киев нужно уже переводить в " красную зону" но боятся и не хотят 4) реакция местных властей на требования центральной власти на карантинные меры, когда эту центральную власть просто посылают на " три буквы", что по факту означает что с ней уже ни кто не считается и как то нужно " сохранить лицо".
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17.09.2020 09:30 Відповісти
У Пенсионного Фонда новые перспективы проявятся можно будет в него деньги вкладывать смело ..Жил был человек исправно платил ЕСН и НДФЛ тут бац - короновирус перечеркнул все планы ...И уже не платит дед ни за газ и не за свет ...А бабки в ПФ останутся
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17.09.2020 09:31 Відповісти
Пенсия должна передаваться по наследству! Как и долги!
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17.09.2020 09:38 Відповісти
Ты сначала доживи до пенсии, а уже потом претендуй на наследство!
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17.09.2020 10:06 Відповісти
ага.. тільки спочатку пенсія повинна перетворитися в твій особистий ФОНД з якого ти отримуватимеш прибуток-відсоток... А для тих держслужбовців, які НІЧОГО НЕ ЗАРОБИЛИ а лише ЖЕРЛИ це катастрофа їхній"фонд" НУЛЬ.. а пенсії які вони отримують зараз в ДВІЧІ більше ніж мінімальні
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17.09.2020 10:23 Відповісти
так отож. но я немного про другое. Вот как в параше да и собственно и у нас. Человек выходит на пенсию и на следующий день играет в ящик. Хотя весь свой трудовой стаж платил налоги. Так вот эти деньги пропадут считай. Так вот для таких случаев должны быть выработаны механизмы шоб наследники могли унаследовать деньги на поределенный период времени: лет 10-15, ну или как-то по другому
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17.09.2020 10:27 Відповісти
щось у тебе з головою...
НЕ ІСНУЄ ТАКОГО ДЛЯ СОЛІДАРНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ. ПРОСТО НЕМА!!
А як передавати пенсії родичам треба щоб був облік сплати в ОСОБИСТИЙ пенсійний фонд... І за службовців мусить платити в ОСОБИСТИЙ пенсійний фонд з бюджету країни...
Ти хоч УСВІДОМЛЮЄШЬ як воно?
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17.09.2020 10:55 Відповісти
Дидовик, ты?
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17.09.2020 09:39 Відповісти
Так страшно, що степашка в депутати бажає в Одесу.А ще степашка казав, що на пасху апокаліпсис буде.
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17.09.2020 10:02 Відповісти
не переживайте, они не на необитаемом острове. В наше время тотального обладания средствами связи даже у малолетних долб..ов отсутствие известий из телефона - это хорошо.
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17.09.2020 10:32 Відповісти
Він.. ВІН ))

цей стиль НЕ ПРОП"ЄШ )))
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17.09.2020 09:55 Відповісти
Умерла, не умерла, но вместе с Харьковом сильно прибавила в темпах, туда же и Днепр подтягивается. Скоро врачей-инфекционистов на всех больных не будет хватать, придется родственникам за свои деньги нанимать (если найдут)
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17.09.2020 09:53 Відповісти
Что скрывают, что инфицированных гораздо больше? Так это и так понятно (тем более при нашем охвате тестированием). Само плохое что увеличивается процент тяжелых больных, медики считают что это именно из-за того что мы уже заражаем друг друга (а не завозим вирус издалека).
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17.09.2020 10:03 Відповісти
Вечно не будет жить никто, даже ты. Желаю не дождаться того, когда заболеет кто-то из твоих близких, особенно пожилых
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17.09.2020 10:15 Відповісти
Не знаю сколько тебе лет, а то бы пожелал...
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17.09.2020 10:26 Відповісти
Открою секрет. Осенью всегда увеличивается количество людей болеющих ОРВИ.
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17.09.2020 10:30 Відповісти
Там где 3500 там и 35 000 будет
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17.09.2020 09:39 Відповісти
А в МаяміДейд ВЖЕ(59тис на 1млн..) на 2.8млн мешканців 165147хворих та померло 2955 людей
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17.09.2020 10:29 Відповісти
Новий випадок=позитивний результат фальшивого тесту (не призначеного для діагностування вірусних інфекцій). Більше тестів=більше "нових випадків". Це не зрозуміло лише тим, хто прогуляв в школі математику і, зокрема, пропорції.
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17.09.2020 09:42 Відповісти
дурантинофіли починають "гнати хвилю",що тести фальшиві=значить Ковід не існує !!
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17.09.2020 09:55 Відповісти
ти вже зрозумів, що таке т-клітинний імунітет, дурник?
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17.09.2020 11:00 Відповісти
гуглі,тщатэльнэй,"умнік" .))))
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17.09.2020 15:44 Відповісти
1) жодний вчений не виділив збудник (сарс-ков-2) за усіма стандартами вірусології

2) не перевірено виконання постулатів Коха
3) "плр-тести на сарс-ков-2" не перевірені на відповідність золотому стандарту

все це прямо говорить про те, що йде масштабна фальсифікація статистики: давно відомі хвороби діагностуються за допомогою фальшивих тестів як ковід-19
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17.09.2020 11:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475318

1) жодний вчений не виділив збудник (сарс-ков-2) за усіма стандартами вірусології

особливо тупим.. відразу ,ще за часів Уханю китайці зі всім світом подіилися навіть геномом..

2) не перевірено виконання постулатів Коха
3) "плр-тести на сарс-ков-2" не перевірені на відповідність золотому стандарту





https://wikipedia.org/wiki/File:Robert_Koch_BeW.jpg В Україні за добу рекордні 3584 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 166 244 особи - Цензор.НЕТ 2717

https://wikipedia.org/wiki/File:Robert_Koch_BeW.jpg
Роберт Герман Кох (11 декабря 1843 - 27 мая 1910) был https://ru.qwe.wiki/wiki/Germans немецким https://ru.qwe.wiki/wiki/Physician врачом, который разработал постулаты Коха.
Постулаты Коха ( https://ru.qwe.wiki/wiki/Help:IPA/English / к ɔː х / ) четыре критерия , предназначенные для установления https://ru.qwe.wiki/wiki/Causality отношения причинного между https://ru.qwe.wiki/wiki/Microbe микробом и https://ru.qwe.wiki/wiki/Disease болезнью

НАЙБІЛЬШ ТУПИМ.
1.Ковід не мікроб,а ВІРУС.


2. позже Кох полностью отказался от универсалистского требования первого постулата, когда он обнаружил бессимптомных носителей https://ru.qwe.wiki/wiki/Cholera холеры, а затем и https://ru.qwe.wiki/wiki/Typhoid_fever брюшного тифа . https://ru.qwe.wiki/wiki/Asymptomatic Бессимптомный или https://ru.qwe.wiki/wiki/Subclinical_infection субклинической инфекции носители в настоящее время известно, что общей чертой многих инфекционных заболеваний, особенно вирусные заболевания , такие как https://ru.qwe.wiki/wiki/Polio полиомиелит , https://ru.qwe.wiki/wiki/Herpes_simplex простого герпеса , https://ru.qwe.wiki/wiki/HIV/AIDS ВИЧ / СПИД и https://ru.qwe.wiki/wiki/Hepatitis_C гепатит С . В качестве конкретного примера все врачи и вирусологи согласны с тем, что https://ru.qwe.wiki/wiki/Poliovirus полиовирус вызывает паралич лишь у нескольких инфицированных субъектов.



3.
Второй постулат не всегда удается реализовать для доказательства патогенной природы микроорганизма, так как все вирусы и некоторые бактерии (например, возбудители проказы) не могут быть получены в чистой культуре на искусственной питательной среде
https://studfile.net/preview/6871751/page:37/
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17.09.2020 15:53 Відповісти
Віруси є мікробами (мікроорганізмами), як і бактерії. Повертайся в школу на біологію 6 класу.
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21.09.2020 09:26 Відповісти
Ирак сделал примерно столько же тестов как Украина. По абсолютному и относительному показателям. У нас 166 тыс случакв, а в Ираке 303 тыс.
Ваша выдумка не соответствует фактам.
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17.09.2020 10:31 Відповісти
спочатку ознайомся із тим, як проходить обробка плр-тесту
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17.09.2020 10:58 Відповісти
Я це давно знаю.
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17.09.2020 18:56 Відповісти
Власть: "Скоро не будет хватать коек"второй очереди""
Порохоботы: "Это власть допустила! Не обеспечила народ койками !! ЗРАДА!!"
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17.09.2020 09:53 Відповісти
Этот министр здравоохранения походу тоже сломался, несите следующего ...
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17.09.2020 09:58 Відповісти
Вспомните!
Как мы ужасались, когда в Италии было 2000 заболевших в сутки.
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17.09.2020 10:00 Відповісти
Переживаем за Италию...
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17.09.2020 10:09 Відповісти
Реально переживали и ужасались.
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17.09.2020 10:25 Відповісти
В Беларуси смертность только в июне 2020 превысила среднюю для этого сесяца примерно на 3600-3700. А еще в мае - примерно на 1400-1500 и в апреле выше среднего на 500-600. А по официальной статаистике таракана - на 30-е июня от ковида умерло 392 человека.

В Україні за добу рекордні 3584 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 166 244 особи - Цензор.НЕТ 26
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17.09.2020 10:33 Відповісти
Я или мы? Я изначально знал, "мы" 70% в истерике.
Меня три раза банили на данном форуме, за отрицание катастрофы с коронавирусом.
Да, вирус существует! Да, новый, нет лекарств (как и от других вирусов). Но опасность на уровне гриппа. Люди умирают не от ковида, а от слабого здоровья и низкого иммунитета.
В один прекрасный момент медицина перешла из разряда "вылечи" в разряд "убери симптомы и не навреди, если навреди, то что бы сразу не заметили". Вот и пожинаем плоды.
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17.09.2020 10:36 Відповісти
ничего не путаешь? В одном только Бергамо умирало в пике 1200 человек в СУТКИ. Ещё раз - УМИРАЛО а не заболевало.
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17.09.2020 12:23 Відповісти
Максимальная смертность во всей Италии зарегистрирована 27 марта - 919 человек.
Смертность, на тот момент, была 50%.
В Ломбардии за всё время 17 000 умерших от коронавируса. Средний возраст умерших 78 лет.
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17.09.2020 14:30 Відповісти
Обычная дневная смертность от всех причин в Италии в марте около 400 с небольшим. Добавляем Ваши 919 и будет 1300 с небольшим (на диаграмме в пике) и где- то рядом 1200 - дневная смертность от всех причин о которой вспомнил Андрей, но это смертность по всей Италии.
В Україні за добу рекордні 3584 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 166 244 особи - Цензор.НЕТ 9942
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18.09.2020 22:25 Відповісти
Андрей утверждает, что только в Бергамо умирало от коронавируса 1200 в сутки.
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19.09.2020 09:34 Відповісти
Память иногда может и подводить.
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19.09.2020 09:36 Відповісти
Для памяти есть расширение! Google называется.
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19.09.2020 09:45 Відповісти
Ну, в Гугле и мусора информационного не так чтобы мало.
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19.09.2020 14:45 Відповісти
ай вей.. і шо в макитрі у всіх прибрано?
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23.09.2020 13:44 Відповісти
2 недели от 1 сентября и начался геометрический прирост.
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17.09.2020 10:19 Відповісти
Помним, помним Италию, мне как раз в апреле подружаня звонила из Милана с трупами, это 60км от Бергамо с трупами. Спрашивала, почему ей так названивают со всего мира? Никто не умирает, не болеет, все здоровы, живут как обычно, только какого то хрена власти рекомендуют одевать намордники... )))
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17.09.2020 10:27 Відповісти
подружка троюродного брата свекра и двоюродног освояка твоего деда тебе позвонила и сказала, что всё хорошо. Давайте возрадуемся и все вместе поверим госпоже Vi Wa или как там её...
p.s. тебе намордник нужно одевать внезависмости от наличия пандемии, тупое стадо.
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17.09.2020 12:20 Відповісти
Тупой )
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17.09.2020 14:34 Відповісти
теперь о нашей ситуации. Помнится, две-три недели назад в РНБО говорили о том, что при плохом сценарии мы можем выйти на показатель в 3 тыс новых инфицированных в октябре. Но теперь можно точно говорить о том, что то был оптимистический сценарий, поскольку сегодняшняя сводка за среду показала +3 584 новых инфицированных, и если динамика не изменится, то через неделю мы можем получить недельный пик в районе 4 000.
Наиболее тяжелыми последствиями всегда являются безвозвратные потери, и на этой неделе мы уже имеем рекорд. 16 сентября погибло 76 человек, а вчера - 60, а это значит, что мы постепенно дрейфуем к смертности 60-70 человек в день, но это - плавное повышение, которое может перейти в скачкообразное. Такое было в Италии, тогда в Ломбардии случился коллапс медицины. То есть, из строя вышел почти весь медперсонал и люди умирали просто из-за отсутствия хоть какой-то медицинской помощи. Тогда мы приводили цитаты из рассказов медиков одной из клиник о том, что у них осталось всего три человека и они просто бросили вести учеты, в том числе, и погибших. Настолько все было плохо и тяжело.
Насколько нам известно из прессы и личного общения с медиками, у нас ряд больниц уже вышли на режим коллапса, то есть - больных ложить некуда, даже в коридор, а медики уже почти все - инфицированы.
Причем, часть медиков переносит ковид на ногах и продолжает работать с ковидными больными, принимая курс лечения. Как показывает практика, это - неправильно, поскольку поначалу препараты улучшают клиническую картину течения заболевания, но к 9-10 дню все начинает резко ухудшаться, со всеми известными симптомами.
Видимо, для пораженного организма, рабочая нагрузка становится чрезмерной и приводит к резкому обострению ситуации. Мы надеемся, что с нашими знакомыми врачами все же не случиться ничего самого плохого, но просто по той информации, которой располагаем, призываем врачей, которые уже точно инфицировались, не надеяться на то, что можно «переходить» заболевание на ногах.
В общем, с мест сообщают, что ситуация становится критической и медики уже просто не надеются на власть, которая сейчас делает то, чем она занималась всю жизнь - валяет дурака. Там плюнули на все и работают на износ, в прямом смысле слова. Но как только медики повалятся, начнется коллапс клиник.https://defence-line.org/2020/09/chisto-chetverg-chast-2/
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17.09.2020 19:06 Відповісти
так то воно так... АЛЕ в УКРАЇНІ ВЛАДА НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ і кожному УКРАЇНЦЮ ЦЕ ВІДОМО... лише поцоваті марамої найнятих тимчасових працівників "власцю"називають
службовці та адміністратори не влада - а тимчасові наймані працівники

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23.09.2020 13:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/460271,ПНХ!
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17.09.2020 19:07 Відповісти
Паника и страх вот что ковидным нужно. Тогда праповедники ковида погонят стадо к пропасти. Капитализм изжил себя понадабились снова рабы. А то как бы не отобрали наворованое.
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17.09.2020 10:53 Відповісти
яку цікаву зброю вигадали ґебельси пукіна з лахти...
20-40 покидьків БРЕШУТЬ з ранку до ночі що коронавірусу нема і дякуючи їм ДЕСЯТКАМИ В ДЕНЬ МРУТЬ ЛЮДИ які легковажно відносились до зарази
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17.09.2020 11:00 Відповісти
Израиль бьет тревогу, тотальный карантин, вся страна закрыта наглухо но они просят нас, чтобы мы пустили хасидов к себе бухнуть на недельку. Нет слов.
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17.09.2020 12:28 Відповісти
андґуша це ти сам таку дурню про ісраіловку вигадав чи в ґебельсівській =лахтинській методичці прочитав
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17.09.2020 16:32 Відповісти
В Израиле населения около 9 млн.А инфицировано 172 тысячи.В Украине более 40 млн.человек,а инфицировано 166 тысяч.Получается на миллион у них в 6 раз хуже.чем у нас.Совсем недавно многие говорили,что в Израиле уровень медицины на порядок выше,чем в Украине.Получается,что дело в самом вирусе прежде всего.
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17.09.2020 22:29 Відповісти
нет till jodasdasdasdas или как там тебя, мальчик, открой гугл и поищи новость, у тебя получится
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21.09.2020 06:58 Відповісти
поц ти зашморг собі вже купив?
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23.09.2020 13:38 Відповісти
мамка в курсе, что ты в инетрнете всякую ерунду пишешь?
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24.09.2020 08:23 Відповісти
та вдавись вже дурко пропукінське з таких недоумків як ти вже й діти не сміються
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24.09.2020 08:54 Відповісти
так ты с гуглом управился? А то у тебя я смотрю у тебя всё смешалось в кучу, кони, люди, зашморги, пукины))))) Не получилось? Ну так бывает, когда вместо головы - баклажан. Но ты не переживай, такие как ты (читай - тупые) - тоже нужны, наверное.
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24.09.2020 09:48 Відповісти
Импотенция власти и местных органов.Все ходят без масок в транспорте без масок магазины без масок .Тв перестало освещать проблему и мы бьём рекорды.Люди сами перестали соблюдать элементарные правила.
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17.09.2020 14:41 Відповісти
так то воно так... АЛЕ ТРОШЕЧКИ НЕ ТАК 1)
В ісраіловці 9.2млн населення і заразились 176тис(на 1 млн 19237)
В Україні 43,675млн населення і заразились 170тис(на 1 млн 3880)=майже в5 разів менше а не в 6!

2) І до чого тут "кваліфікця фаіни самуіловни" коли в Палестині =5,126млн населення і заразились34тис(на1млн6600)=майже в 3 разів менше
так що тебеНАДУРИЛИ, що до кваліфікації медичних працівників і ЗАРАЗА чипляється до тих хто себе ВІТПОВІДНО поводить ..
А хуцпа та самовихваляння"най богообраних" на вірус не впливає
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18.09.2020 09:19 Відповісти
Багато чого цікавого за тиждень сталось..
в ісраіловці захворіло на ковід19 ще 32тис в тому числи за 23вересня 11316людей...
Тепер ісраіловка безсумовний світовий лідер , а тим часом в Палестині (де живуть такіж самі семіти але мусульмани хворих на ковід19 в ДВА!!! рази менша
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24.09.2020 09:06 Відповісти
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