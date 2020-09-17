Спалах COVID-19 виходить з-під контролю, вакцина не вирішить цю кризу, - генсек ООН Гутерреш
Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш заявив, що спалах коронавірусної хвороби COVID-19 в світі виходить з-під контролю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє пресслужба ООН.
"Спалах виходить з-під контролю", - заявив Гутерреш, зазначивши, що незабаром 1 млн життів буде "загублений через вірус".
"Давайте з'ясуємо: від пандемії немає панацеї", - зазначив генсек ООН, додавши, що багато хто покладає надії на вакцину від коронавірусу.
"Сама по собі вакцина не може вирішити цю кризу, і вже точно не в найближчому майбутньому", - підкреслив Гуттеріш.
Він пропонує розцінювати вакцину як "глобальне суспільне благо", яке повинно бути загальнодоступним, проте для цього необхідний "якісний стрибок у фінансуванні".
До листопада в Україні продовжений адаптивний карантин. Стали жорсткішими обмеження в регіонах "зеленої зони", до кінця вересня заборонено в'їзд іноземцям - за винятком кількох категорій.
17 вересня в світі виявили вже понад 30 млн хворих на коронавірус. Число смертей від COVID-19 наближається до 1 млн.
Будь ласка, зачекайте...
а ну разве что фальшивые тесты
Проведено вивчення негативних наслідків впливу пандемії COVID-19 на світову економіку та міжнародний бізнес. Було зроблено спробу передбачити трансформацію Світу, Європи і України після закінчення пандемії COVID-19. Акцент зроблено на тому, що пандемія суттєво послабить старі сектори економіки, які базуються на низькокваліфікованій робочій силі і старих технологіях. Так, за останні півроку вже значні збитки понесли турагентства, логістика і транспорт, ресторанний і готельний бізнес, індустрія дозвілля та гостинності, а також велика кількість секторів промислового виробництва (за винятком сільського господарства).
Проаналізовано шість мегатрендів післякоронавірусного розвитку, визначених ООН. Це сфера аналізу великих даних і гіперкомунікацій; добробут, здоров'я і якість життя людей; низьковуглецева економіка і зелена енергетика; безвідходні виробництва; економіка біологічного зростання; економіка психологічного комфорту.
Показано, що в міжнародній кооперації праці Україна може бути активним співучасником кожного з цих мегатрендів. Зокрема, за час дії карантинних заходів в Україні спостерігалося зростання в 1,5-2 рази аутсорсингових послуг українських ІТ-компаній, на 20-30% інформаційно-розважальних онлайн-сервісів, на 40-60% онлайн-рітейлу та сектору кур'єрської доставки, на 40-50% онлайн-освітніх та ігрових платформ, на 60-70% онлайн платформ для організації і проведення вебінарів, телеконференцій, платформ для проведення тренувань, на 40-60% фармацевтичної галузі.
их,курва,никакой дуст не берёт..
проще все происходящее назвать конспирологией, чем разбираться в причинно-следственных связях
"Сама по себе вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем", - подчеркнул Гуттериш. но в то же времья португальский алчный 3,14стабол и дармоед гласит - Он предлагает расценивать вакцину как "глобальное общественное благо", которое должно быть общедоступно, однако для этого необходим "качественный скачок в финансировании".
Навіть смерть в ДТП=смерть від ковід.
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
Так вы ***** до сих пор его контролировали?
Хто ж ти за освітою?