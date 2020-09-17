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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах COVID-19 виходить з-під контролю, вакцина не вирішить цю кризу, - генсек ООН Гутерреш

Спалах COVID-19 виходить з-під контролю, вакцина не вирішить цю кризу, - генсек ООН Гутерреш

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш заявив, що спалах коронавірусної хвороби COVID-19 в світі виходить з-під контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє пресслужба ООН.

"Спалах виходить з-під контролю", - заявив Гутерреш, зазначивши, що незабаром 1 млн життів буде "загублений через вірус".

"Давайте з'ясуємо: від пандемії немає панацеї", - зазначив генсек ООН, додавши, що багато хто покладає надії на вакцину від коронавірусу.

"Сама по собі вакцина не може вирішити цю кризу, і вже точно не в найближчому майбутньому", - підкреслив Гуттеріш.

Він пропонує розцінювати вакцину як "глобальне суспільне благо", яке повинно бути загальнодоступним, проте для цього необхідний "якісний стрибок у фінансуванні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу рекордні 3584 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 166 244 особи

До листопада в Україні продовжений адаптивний карантин. Стали жорсткішими обмеження в регіонах "зеленої зони", до кінця вересня заборонено в'їзд іноземцям - за винятком кількох категорій.

17 вересня в світі виявили вже понад 30 млн хворих на коронавірус. Число смертей від COVID-19 наближається до 1 млн.

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Топ коментарі
+7
Ровно 100 лет тому назад популяцию homo sapiens посетила пандемия "испанского" гриппа. Самая страшная за всю эволюционную историю рода. Количество умерших за 1,5 года сопоставимо с количеством погибших за две мировые войны ( в общей сложности 10 лет). А потом этот грипп просто исчез, никаких вакцин или лекарств просто не было. Куда делась "испанка"????
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17.09.2020 09:23
+7
Спалах COVID-19 виходить з-під контролю, вакцина не вирішить цю кризу, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 6923
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17.09.2020 09:42
+6
это они умалчивают тот свой прогноз что в этом году у 1,5 лярда окажутся на стадии голода изза нехватки продуктов питания
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17.09.2020 09:20
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17.09.2020 09:10 Відповісти
любой живущий на планете из более 7 млрд людей не хочет умереть от Ковида 19 где смертей скоро будет 1 млн или чуточку более НИКТО... смерть сама по себе страшная от (в большинстве своем удушения нехватки воздуха и что то что называют легкие болит ужасно при каждом вздохе а никакие морфины и прочие наркотики тебе не помогут..увы...)-***
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17.09.2020 09:15 Відповісти
нет никаких доказательств, что кто-то из этого 1 млн. умер от ковид-19

а ну разве что фальшивые тесты
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17.09.2020 09:34 Відповісти
ну таки лёгкие болеть не могут просто из за того . что в них нет нервных окончаний . морфины при заболеваниях лёгких не колют вообще . опиаты угнетают дыхание . а вот от рака лёгких в мире умирает каждый год около 1.5 миллиона у которых действительно сильные боли из за опухоли когда она выходит за пределы лёгких.. и чё то не торопятся объявлять всемирный джихад этому .
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17.09.2020 09:40 Відповісти
Там тільки "легенева тканина"?
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17.09.2020 10:31 Відповісти
Боліти можуть бронхи, в них є нервові закінчення.
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17.09.2020 10:44 Відповісти
ну таки это уже бронхит . тоже не очень приятное заболевание особенно обструктивный . я о том .что рак лёгких практически не видно \ кроме когда опухоль уже вышла за пределы \ кт делать для проверить на всякий случай это где то раз в 40 получить выше облучение чем при рентгене \ тоже и с короной -провериться просто для самоуспокоения а потом вдруг заболеть и ещё раза два делать придётся \ одно узи ещё чё то может диагностировать при хорошем специалисте . помирает каждый год масса людей и ни кто чё то не торопиться это решать в отличие от коронобесия где бигфарма просто уже диктует когда и кому можно выходить из дома просто прогуляться или на работу.
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17.09.2020 11:14 Відповісти
Когда трудно дышать, то больного подключают к аппарату ивл и вводят в кому. Больной ничего при этом не ощущает
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17.09.2020 10:01 Відповісти
Тут требуется маленькое уточнение: "Когда трудно дышать, то только элитного больного подключают к аппарату ИВЛ..."
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17.09.2020 10:20 Відповісти
Ні. Не обов'язково ШВЛ.
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17.09.2020 10:32 Відповісти
Тем не менее олигархи продолжают копить бабло, оббирая остальных людей. Это же реальное психическое расстройство.
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17.09.2020 11:34 Відповісти
Нагадаємо, що у Кернеса підтверджений COVID-19 і двостороннє запалення легенів. За інформацією ЗМІ, кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусів.
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17.09.2020 14:46 Відповісти
Вчені КПІ проаналізували http://wdc.org.ua/uk/covid19-transformation-after-pandemic-europe можливі трансформації економіки і суспільних відносин в результаті впливу пандемії COVID-19 для країн Європи і України. З використанням методів інтелектуального аналізу великих даних було виявлено закономірність циклічного виникнення пандемій інфекційних захворювань на початку 21 століття. Так, протягом останніх 18 років з періодичністю 5-6 років послідовно відбувалися пандемії коронавірусу SARS-CoV (2002-2004 роки), свинячого грипу (2009-2010 роки), ***** (2014-2015 роки) та коронавірусу COVID-19, SARS-CoV-2 (розпочалася в 2020 році).
Проведено вивчення негативних наслідків впливу пандемії COVID-19 на світову економіку та міжнародний бізнес. Було зроблено спробу передбачити трансформацію Світу, Європи і України після закінчення пандемії COVID-19. Акцент зроблено на тому, що пандемія суттєво послабить старі сектори економіки, які базуються на низькокваліфікованій робочій силі і старих технологіях. Так, за останні півроку вже значні збитки понесли турагентства, логістика і транспорт, ресторанний і готельний бізнес, індустрія дозвілля та гостинності, а також велика кількість секторів промислового виробництва (за винятком сільського господарства).
Проаналізовано шість мегатрендів післякоронавірусного розвитку, визначених ООН. Це сфера аналізу великих даних і гіперкомунікацій; добробут, здоров'я і якість життя людей; низьковуглецева економіка і зелена енергетика; безвідходні виробництва; економіка біологічного зростання; економіка психологічного комфорту.
Показано, що в міжнародній кооперації праці Україна може бути активним співучасником кожного з цих мегатрендів. Зокрема, за час дії карантинних заходів в Україні спостерігалося зростання в 1,5-2 рази аутсорсингових послуг українських ІТ-компаній, на 20-30% інформаційно-розважальних онлайн-сервісів, на 40-60% онлайн-рітейлу та сектору кур'єрської доставки, на 40-50% онлайн-освітніх та ігрових платформ, на 60-70% онлайн платформ для організації і проведення вебінарів, телеконференцій, платформ для проведення тренувань, на 40-60% фармацевтичної галузі.
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17.09.2020 10:23 Відповісти
"Вченым КПИ" следовало бы заниматься политехникой, а не трансформацией экономики!
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17.09.2020 10:31 Відповісти
Какие все же оптимисты собрались в ООН и ВОЗ.))
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17.09.2020 09:17 Відповісти
это они умалчивают тот свой прогноз что в этом году у 1,5 лярда окажутся на стадии голода изза нехватки продуктов питания
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17.09.2020 09:20 Відповісти
Спалах COVID-19 виходить з-під контролю, вакцина не вирішить цю кризу, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 6923
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17.09.2020 09:42 Відповісти
Вакцина не решит, тем более ее еще и нет. и видимо по настоящему ближайший год и не будет, да и после появления по вопросу ее доступности возникает сомнения Ну если не считать рашен" вакцину" а ля "доктор Менгеле - новичок" которую будут испытывать на подопытных венесуэльцах , белорусах и хабаровчанах.. ( подменяя пробирки с мочой).
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17.09.2020 09:20 Відповісти
Типа, мы все умрём? Хреново утро начинается.
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17.09.2020 09:21 Відповісти
да один хер через 4 млрд лет Солнце погаснет..
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17.09.2020 09:26 Відповісти
Зачем ты это сказал? Ещё одна плохая новость с утра.
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17.09.2020 09:47 Відповісти
Дай бог тебе прожить хотя бы три миллиарда лет.
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17.09.2020 09:53 Відповісти
Навіть якщо людство переживе колапс Сонця (переселенням до інших планетних систем), то ще через надцять мільярдів років буде вже колапс Всесвіту, і там точно ніхто не виживе.
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17.09.2020 10:49 Відповісти
выживут депутаты и тараканы..
их,курва,никакой дуст не берёт..
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17.09.2020 12:26 Відповісти
через 4-5 лярдов погаснем мы превратившись в пыль))) а Солнце коллапсирует и будет светить ещё очень и очень долго, просто не так сильно и уже в другом состоянии.
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17.09.2020 12:13 Відповісти
Ровно 100 лет тому назад популяцию homo sapiens посетила пандемия "испанского" гриппа. Самая страшная за всю эволюционную историю рода. Количество умерших за 1,5 года сопоставимо с количеством погибших за две мировые войны ( в общей сложности 10 лет). А потом этот грипп просто исчез, никаких вакцин или лекарств просто не было. Куда делась "испанка"????
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17.09.2020 09:23 Відповісти
https://shabdua.livejournal.com/5934491.html
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17.09.2020 09:35 Відповісти
О, еще одна теория "всемирного заговора"! Сто лет никто не говорил об этом, теперь какая то ребекка вдруг рассказала "правду" . Очень это все похоже на теорию "заговора" Билла Гейтса, о чипировании всех людей)))))), и вообще, не делайте прививки, будете дохнуть от кори, скарлатины, коклюша, оспы и прочей дряни, про которую забыли нормальные люди уже сто лет как.
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17.09.2020 09:48 Відповісти
этот маразм даже не стоит обсуждать. Но вопрос остается. Куда делась испанка??? Рискну предположить, что вирус мутировал, превратившись в конце концов в менее летальный грипп. Похоже, что и сейчас такое произойдет. ВВС тут показывала статистику по скорости созданию вакцины. Чемпион- 4 года, а в среднем 8-10 лет.
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17.09.2020 10:10 Відповісти
Він загинув з носіями.
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17.09.2020 10:36 Відповісти
Це , думаю, теж було. Там нема одного фактору. Був збіг факторів.
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17.09.2020 11:20 Відповісти
У вирусологов в лабораториях есть "испанка" в её первоначальном виде. Её нет в диком виде, потому что сейчас есть штаммы вируса гриппа, очень сходные с ней, но не столь смертоносные, но вырабатывающие иммунитет и от испанки тоже.
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17.09.2020 14:52 Відповісти
10 долларовому идиоту не понять, как его могут обворовывать на тысячи
проще все происходящее назвать конспирологией, чем разбираться в причинно-следственных связях
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17.09.2020 11:03 Відповісти
"Давайте проясним: от пандемии нет панацеи", - отметил генсек ООН, добавив, что многие возлагают надежды на вакцину от коронавируса.
"Сама по себе вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем", - подчеркнул Гуттериш. но в то же времья португальский алчный 3,14стабол и дармоед гласит - Он предлагает расценивать вакцину как "глобальное общественное благо", которое должно быть общедоступно, однако для этого необходим "качественный скачок в финансировании".
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17.09.2020 09:36 Відповісти
І тим не менше ,всім все пофіг .. Що в нас , що в Европі ,що за океанами . Маски носять 1 з 10 , дистанції не дотримується ніхто , масові зібрання - як так і має бути , протести проти обмежень через "корону" - по всьому світу ,, і т.д. .!
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17.09.2020 09:37 Відповісти
Я б порадив ще носити презерватив щоб ніхто раптом не завагітнів
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17.09.2020 11:21 Відповісти
Вакцина до сраки. Вірус мутує і створюй нову вакцину.
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17.09.2020 09:39 Відповісти
Просто потрібно припинити тестувати людей фальшивими тестами, які не призначені для діагностування вірусних інфекцій, але які чомусь все одно нав'язливо використовують для встановлення фальшивих діагнозів. Зникли ГРВІ, туберкульоз, менше смертей від серцево-судинних хвороб тощо. Все списується на ковід.
Навіть смерть в ДТП=смерть від ковід.

https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
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17.09.2020 09:41 Відповісти
Не сціть! Цей "смертельний" вірус запустили не для того, щоб раби вимерли, а для того, щоб їх залякати і загнати в стойло. Але це цей. А от наступний.....
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17.09.2020 09:47 Відповісти
выходит из-под контроля

Так вы ***** до сих пор его контролировали?
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17.09.2020 10:02 Відповісти
***, где они таких "Гуттерешей" берут? Да еще и на таких должностях? Не удивительно, что ООН стало местом прокормки безграмотных бездельников бюрократов со всего мира. Напомню, г-ну Гуттерешу про: оспу, полиомелит, свинку, корь, краснуху, столбняк и пр. и пр. Эти болезни с высокой смертностью, которые были побеждены в мировом масштабе именно вакцинацией.
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17.09.2020 10:11 Відповісти
Проблема возможно в том, что по некоторым данным иммунитет к короне критически ослабевает за пару месяцев...
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17.09.2020 10:34 Відповісти
Ну, такий не він єдиний. Гірше, що він, взагалі, може не формуватися.
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17.09.2020 10:42 Відповісти
Речь не идет о 100% излечении. Речь о том, что бы победить мировую пандемию. А для этого именно вакцинация - панацея. И потом, разработка лекарств так же идет полным ходом. Но мой пост был даже не об этом. А о том, что таким комментаторам "3,14здец, все пропало" не место в ООН. Да еще и на таких должностях.
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17.09.2020 11:03 Відповісти
При чём тут излечение к вакцине?
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17.09.2020 11:14 Відповісти
Моя хорошая знакомая инфекционист утверждает, что по данным ее собственных наблюдений и анализов пациентов, число антител уменьшается незначительно. Многое зависит от наличия иммунитета и сопутствующих заболеваний.
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17.09.2020 11:23 Відповісти
Во идиоты в ООН в мире войны, никакие договора, законы и тд не действуют, только право силы, беженцы, голод и тд а они лезут в пандемии, климат и еще куда то, для чего эта организация создавалась они хоть помнят?
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17.09.2020 10:39 Відповісти
руцкая бинарная чайная вакцина "полоний-новичок" гарантирует 100% победу над вирусом, без побочных эффектов )
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17.09.2020 10:45 Відповісти
типу до цього вони її контролювали.. Невже ще недостатньо залякали світ?
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17.09.2020 10:53 Відповісти
взагалі то ну дивно якось. Ще ніколи навколо жодного вірусу не було стільки галасу та тєлодвіженій. А вони не менш небезпечні були. Придумвали вакцину і боролися. По своїй природі будь який вірус, щоб вижити, змушений весь час мутувати, тобто, трансформувтись, набувати нових властивостей, щоб пристосовуватись до нових носіїв інових умов. А цей якийсь унікальний?? Він виживає якось по іншому? Чому вакцинацію вважають недієвою? Для мутованих вірусів будь якої природи створювали нові вакцини, і нічого, працювало. А зараз щось дивне відбувається на очах у всього світу. Ідіотські заяви таких "фахівців" взагалі зводять на нівець будь які спроби подолати епідемію, та і взагалі боротися з вірусом, і з цим, і з тими, які ще прийдуть до нас. Дивна позиція.
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17.09.2020 11:00 Відповісти
Ще один "фахівець-пандемолог"
Хто ж ти за освітою?
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17.09.2020 12:02 Відповісти
Ну естественно...слишком много Мы Его Высочество Капитал вам смердам и гоям позволили после 1917 года, и вы грязные ничтожества после того как Мы немножечко обхезались позволили вам вякать о своих правах...Теперь все становится на свои места...вы бараны кормящие нас бойтесь коронавируса, а мы будем вас ставить в стойла и стричь вас...а кто будет против того затопчут те же бараны боящиеся коронавируса...
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17.09.2020 12:34 Відповісти
Відкриваєм оригінальну публікацію: "The outbreak remains out of control", Secretary-General António Guterres - це по-вашому «виходить з-під контроля» перекладається? Шоб ви всрались, сенсації вам подавай, дно, а не журналісти. Люди, читайте оригінали, бо тут «трошки нагнєтают паніку, шоб создать трєвожность, ну ви понімаєтє»
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17.09.2020 13:48 Відповісти
 
 