Убивство в Нікополі: Суд заарештував двох підозрюваних на два місяці без права внесення застави
На Дніпропетровщині суд заарештував підозрюваних у подвійному вбивстві в Нікополі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"16 вересня за рішенням Індустріального районного суду м. Дніпра чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 вересня в Нікополі сталася стрілянина, унаслідок якої загинули двоє людей.
15 вересня поліцейські затримали братів, підозрюваних у вбивстві.
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