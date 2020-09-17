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Дніпропетровщина (3261) Нацполіція (14880) суд (11505) вбивство (3033) Нікополь (1077)

Убивство в Нікополі: Суд заарештував двох підозрюваних на два місяці без права внесення застави

Убивство в Нікополі: Суд заарештував двох підозрюваних на два місяці без права внесення застави

На Дніпропетровщині суд заарештував підозрюваних у подвійному вбивстві в Нікополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"16 вересня за рішенням Індустріального районного суду м. Дніпра чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня в Нікополі сталася стрілянина, унаслідок якої загинули двоє людей.

15 вересня поліцейські затримали братів, підозрюваних у вбивстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські затримали братів, підозрюваних у вбивстві двох людей у Нікополі. ФОТОрепортаж

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Собрать всю эту гопоту в террариум и устроить конкурс на выживание. Последний оставшийся в живых получает приз и свободу.
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17.09.2020 09:31 Відповісти
.... и бесплатную путёвку в Сибирь!!!
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17.09.2020 09:40 Відповісти
Із Сибіру вони повернуться на Донбас кацапськими добровольцями.
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17.09.2020 10:12 Відповісти
Не вернутся.
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17.09.2020 10:28 Відповісти
Только если по частям, бандеролями.
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17.09.2020 10:31 Відповісти
 
 