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Законопроєкт №3131-д про детінізацію АПК не торкнеться добропорядних фермерів, - Левицький

Законопроєкт №3131-д про детінізацію АПК не торкнеться добропорядних фермерів, - Левицький

Законопроєкт №3131-д про детінізацію агропромислового комплексу - правильний і не торкнеться добропорядних аграріїв.

Про це в інтерв'ю LNZ Web розповів співвласник групи компаній "Урожай" у Чернігівській області Олександр Левицький.

"Хотілося б зрозуміти, яким його ухвалять у другому читанні, але в принципі цей законопроєкт правильний. З одного боку, він допоможе донаповнити місцеві бюджети і бюджет загалом. З другого боку, він вирівняє сільгоспвиробників і прибере тіньову складову", - пояснив Олександр Левицький.

Як відомо, законопроєкт №3131-д пропонує встановити мінімальну суму податків, яку має заплатити орендар або власник землі з гектара - поставлене податкове зобов'язання (ПНО). Якщо сума податків (земельний податок, податок ФОП, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок) на рік на гектар менший за встановлену суму поставленого податкового зобов'язання, аграрій доплачує різницю в місцевий бюджет.

"Ми проводили розрахунки: навіть у самому початковому вигляді (законопроєкту. - Ред.) моє підприємство не доплачувала б нічого. У нас була б ще переплата приблизно 300-400 тисяч гривень із податків. На нас цей законопроєкт ніяк би не позначився. Але є дуже багато недоброчесних маленьких фермерів, які не платять жодних податків. Обробляють чиїсь паї ... Це неправильно", - зауважив аграрій.

Він нагадав, що податки йдуть, зокрема, на підтримку інфраструктури населених пунктів та умов життя для мешканців.

"Ми ж ходимо дорогами. Нам подобаються підметені вулиці. Нам подобається чистота і порядок. Нам подобається освітлення в місті. Але ніхто не хоче за це платити. Я вважаю, що це неправильно", - сказав Олександр Левицький.

Нагадаємо, 9 липня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований законопроєкт 3131-д щодо детінізації сільгоспвиробництва.

Він передбачає поетапне запровадження поставленого податкового зобов'язання. Для дрібних сільгоспвиробників і сімейних фермерських господарств встановлено пільговий період у два роки, після чого буде встановлена ​​ставка 2% від НГО (нормативної грошової оцінки), що становить приблизно 540 грн за гектар. Для середніх і великих підприємств встановлено ставку 4,5% НГО - приблизно 1215 грн за гектар. Однак до цього рівня вона буде підніматися поступово - протягом трьох років: за 2021-й рік буде діяти ставка 3% НГО; за 2022-й - 3,5% НГО, за 2023-й - 4% НГО; за 2024-й і надалі діятиме ставка 4,5% НГО.

Ухвалення цього законопроєкту вже підтримав президент Володимир Зеленський.

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Топ коментарі
+5
Это для тех дебилов которые кричали что не продадут свой пай за бесценок. Теперь продадут еще и должны останутся.
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17.09.2020 10:09
+2
Риторический вопрос. Как называют "экономистов", увеличивающих налоги для бизнеса и фермеров в период жесткого экономического кризиса и пандемии?
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17.09.2020 10:21
+1
У зелені все правильне, тільки результат протилежний.
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17.09.2020 10:10
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Это для тех дебилов которые кричали что не продадут свой пай за бесценок. Теперь продадут еще и должны останутся.
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17.09.2020 10:09 Відповісти
Тепер треба заплатити агрохолдингу, щоб твій пай вони погодилися забрати собі.
Коломойський таки недарма у день кенгурації Зеленського привозив з Ізраїлю кагал юристів по землі.
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17.09.2020 10:53 Відповісти
Головою комісії з порядності фермерів призначать Ківу.
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17.09.2020 10:10 Відповісти
У зелені все правильне, тільки результат протилежний.
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17.09.2020 10:10 Відповісти
Є інша сторона медалі. А тих що продають хліб за зелень,за бугор ?Чи тут влада,як і біля наших родовищ газу пасеться.
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17.09.2020 10:14 Відповісти
Риторический вопрос. Как называют "экономистов", увеличивающих налоги для бизнеса и фермеров в период жесткого экономического кризиса и пандемии?
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17.09.2020 10:21 Відповісти
Законопроєкт №3131-д про детінізацію АПК не торкнеться добропорядних фермерів, - Левицький - Цензор.НЕТ 8366
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17.09.2020 10:26 Відповісти
"Добропорядочные фермеры" - это те, кто свернул деятельность а землю отдал олигархам?
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17.09.2020 11:10 Відповісти
"арендатор или собственник земли с гектара" - становитесь в очередь на продажу земли. Еще доплачивать будете, чтоб ее забрали.
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17.09.2020 11:55 Відповісти
Чернігівщина не потерпала від засухи так як Полтавщина та інші центральні і південні області. Тому левицький із свого болота правдиво квакає. Бо в нього кукурдза дає 10 тон на гектар, а тут дві-три тони. А тепер порахуйте: 2х4,5=9 тисяч з гектара. Аренда паю - 4 тис. грн. за гектар. Плюс 1,25 податків згідно закону. разом = більше 5 тисяч. А валовий дохід - від 9 до 15 (як повезе). А ще зарплата, добрива, насіння, соляра, запчастини, відсотки по кредитам. Всьо - прієхалі, зливай воду.
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17.09.2020 12:42 Відповісти
 
 