"Триває підготовка "чорного списку" силовиків, які чинили насильство на акціях протесту. Його передадуть Україні, Туреччині, Росії, країнам ЄС і США, - Тіхановська
Одна з лідерів опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановська заявила про підготовку "чорного списку" співробітників силових структур, причетних, на думку опозиції, до насильства щодо протестувальників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це екскандидатка в президент Білорусі повідомила в Telegram.
"Нам передали імена і прізвища тих, хто катує і б'є людей. Тому ми готуємо окремий список чиновників і силовиків, які брали участь і продовжують брати участь у міліцейському свавіллі. Ми назвали його "списком Тарайковського". Олександр Тарайковський став першою жертвою міліцейського свавілля", - йдеться в повідомленні.
За словами Тіхановської, до списку санкцій увійдуть особи, причетні до тортур, незаконних арештів і знущань із затриманих.
"Для ідентифікації винних ми активно працюємо з правозахисниками і проектом "Чорна книга Білорусі". Ми передамо цей список в Україну, Туреччину, Росію, країни Євросоюзу і США. Список буде опубліковано, і буде постійно розширюватися", - додала вона.
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А "Майдан"?
Белорусы начинают с конца:
Ещё не было Майдана, а уже Миротворец делают
Не дзьобайти їх! Там, одна дама сказала, що коли бачу міліціонера, думаю, що він прийшов за мною. Країна живе у страху. Роблять поки те, що можуть.
украинских они применили(и возможно даже в беларуси)