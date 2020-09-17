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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь (7840) Тіхановська (389)

"Триває підготовка "чорного списку" силовиків, які чинили насильство на акціях протесту. Його передадуть Україні, Туреччині, Росії, країнам ЄС і США, - Тіхановська

Одна з лідерів опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановська заявила про підготовку "чорного списку" співробітників силових структур, причетних, на думку опозиції, до насильства щодо протестувальників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це екскандидатка в президент Білорусі повідомила в Telegram.

"Нам передали імена і прізвища тих, хто катує і б'є людей. Тому ми готуємо окремий список чиновників і силовиків, які брали участь і продовжують брати участь у міліцейському свавіллі. Ми назвали його "списком Тарайковського". Олександр Тарайковський став першою жертвою міліцейського свавілля", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Білоруська опозиція готує санкційний "список Колесникової", -Тіхановська

За словами Тіхановської, до списку санкцій увійдуть особи, причетні до тортур, незаконних арештів і знущань із затриманих.

"Для ідентифікації винних ми активно працюємо з правозахисниками і проектом "Чорна книга Білорусі". Ми передамо цей список в Україну, Туреччину, Росію, країни Євросоюзу і США. Список буде опубліковано, і буде постійно розширюватися", - додала вона.

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Топ коментарі
+10
Айтишники могли бы не мультики рисовать, а подломить базу МВД и выложить героев в сеть: Имена фамилии, родственников, детей, фотки и тд...
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17.09.2020 10:22
+9
В расею передавайте сразу в отдел кадров мвд. В наградной отдел они сами передадут
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17.09.2020 10:22
+8
А почему бы и нет? Они же бьют чьих-то детей, чьих-то родственников... вот пусть получают ответку
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17.09.2020 10:37
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Айтишники могли бы не мультики рисовать, а подломить базу МВД и выложить героев в сеть: Имена фамилии, родственников, детей, фотки и тд...
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17.09.2020 10:22 Відповісти
А при чем здесь родственники и дети.
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17.09.2020 10:32 Відповісти
А почему бы и нет? Они же бьют чьих-то детей, чьих-то родственников... вот пусть получают ответку
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17.09.2020 10:37 Відповісти
Вендетта по-белорусски.
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17.09.2020 10:51 Відповісти
ты дебил?
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17.09.2020 10:52 Відповісти
так они уже этим занимаются, в сообществе кибер партизаны
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17.09.2020 10:40 Відповісти
Сайт МВД Беларуси кибер-партизаны давно, недели 2 как положили, ещё и другие тараканьи, сделали предупреждение Белтелекому.
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17.09.2020 10:40 Відповісти
Как по белоруски будет "Миротворец"?
А "Майдан"?

Белорусы начинают с конца:
Ещё не было Майдана, а уже Миротворец делают
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17.09.2020 11:12 Відповісти
У них там ситуація не позаздриш. Яник порівняно з Лукою білий і пухнастий.
Не дзьобайти їх! Там, одна дама сказала, що коли бачу міліціонера, думаю, що він прийшов за мною. Країна живе у страху. Роблять поки те, що можуть.
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17.09.2020 12:26 Відповісти
Идет подготовка "черного списка" силовиков, применявших насилие на акциях протеста. Его передадут Украине, Турции, России, странам ЕС и США, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6082
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17.09.2020 10:22 Відповісти
В расею передавайте сразу в отдел кадров мвд. В наградной отдел они сами передадут
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17.09.2020 10:22 Відповісти
А кацапам зачем, для награждения?
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17.09.2020 10:23 Відповісти
Не только, еще и себе может понадобиться нужные люди, если к власти придет, как у нас.
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17.09.2020 10:24 Відповісти
а раиське то тот список зачем?шоб было откуда черпать резервы для усмирения лапотников?
украинских они применили(и возможно даже в беларуси)
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17.09.2020 10:23 Відповісти
Как-то пох. Тут со своим зеленым говнобубочкой разобраться🤔
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17.09.2020 10:23 Відповісти
І що ? Крайніх шукаєте. Шісток.
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17.09.2020 10:24 Відповісти
Список должен быть на кладбище. А не в ЕС.
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17.09.2020 10:24 Відповісти
Особливо сподобалось що передадуть на кацапщину. Свята простота.
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17.09.2020 10:32 Відповісти
Беларуссия такая рассия...
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17.09.2020 10:33 Відповісти
Ещё в Крым передай. Ну, который "это сложный вопрос и большего его мне задавайте"...
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17.09.2020 10:34 Відповісти
Дура!! А России зачем?!
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17.09.2020 10:42 Відповісти
"Триває підготовка "чорного списку" силовиків, які чинили насильство на акціях протесту. Його передадуть Україні, Туреччині, Росії, країнам ЄС і США, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 5610
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17.09.2020 10:50 Відповісти
Мусара лише псіни на службі режиму.За звичай рубають голову а не хвіст.
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17.09.2020 11:31 Відповісти
И шо им будет? С теми кто в списке, не бедет делать обнимашки на очередном карнавале на выходных?
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17.09.2020 11:56 Відповісти
 
 