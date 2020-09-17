Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% у семи областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 17 вересня Київ та 19 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, згідно з даними МОЗ, завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Київській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
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Любитель "руского міра" спасається в нащадків "фошістоФФ"
Фарцовщик Гепа летить лікуватися не в "вялікую рассеюшку", де антивірусну вакцину випробував на власній дочці сам ПУ, а до "фошістоФФ" - до Німеччини. За що дєди ваевалі-то?
"Вєлікій хозяйствєннік", сєпар і корупціонер Гєпа за якого рве всі свої отвори совкова вата, лікується не у вкрай реформованому ним Харкові, а на ненависному йому загниваючому Заході, у ненависних німців! Бо в психлікарні в Україні..його в свій час НЕДОлікували, чи ПЕРЕлікували ? .
Ну що, вата срана, голосуюча за прокацаплених ригів і "шаветскій шаюз", дивіться куди ваш головний гуру поїхав на лікування залишивши вас наодинці з вашим рузькім міром
А що сказав би "таваріщ Сталін" , бо Жуков, за якого топить ця тварюка, - в труні перевертається. А таваріщ ПУ - це ж просто презирливе невизнання його вакцини?
А "таваріщ Лєнін", який точно в такій позі сфоткався перед смертю в Горках - схвалив би, бо сам звідти починав....
Правда Лєнін - починав, а фарцовщик Гепа - може закінчити..."
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Кернеса літаком транспортують до Німеччини.
На тлі коронавірусу в нього ще і інсульт. Він без свідомості.
Чому до Німеччини?
Бо наша медицина нездатна.
А чого нездатна?
Бо керують Кернеси.
Ну вони хоч можуть лікуватись в Європі. А ми - ні.
А так - зовсім не шкода. Хай летить.
(Хоча для Європи правильніше було б не пускати, щоб коронавірус не розповсюджував. Хай би лікувався там де "керував" і "будував")