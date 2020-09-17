Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищує 50% у семи областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 17 вересня Київ та 19 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, згідно з даними МОЗ, завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Київській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перечень ограничений в "красной" зоне будут определять совместно с регионом, - Степанов



