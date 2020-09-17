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За добу в Києві виявили 379 випадків коронавірусу, 5 людей померли, - Кличко

За добу в Києві виявили 379 випадків коронавірусу, 5 людей померли, - Кличко

Станом на 17 вересня в столиці 18 449 підтверджених випадків COVID-19.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу вірус виявили у 379 осіб. З них - 41 дитина. 5 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 296 киян. На сьогодні в столиці вже 18 449 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 208 жінок віком від 18 до 76 років, 130 чоловіків від 18 до 83 років, а також 20 дівчаток від 7 місяців до 16 років і 21 хлопчик від 3 років до 17.

Захворіли, зокрема, 7 медиків.

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Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. У лікарні столиці потрапив 31 пацієнт. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 82 людини. Всього коронавірус поборов 5601 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 72, у Дніпровському районі - 59 та в Деснянському районі - 55 випадків.

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Носите дальше маски на бороде в транспорте.
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17.09.2020 11:19 Відповісти
Как дела в Швеции и Белоруссии?Вымерли?
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17.09.2020 11:55 Відповісти
 
 