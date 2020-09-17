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За добу в ЗСУ виявили 72 нові випадки COVID-19, хворіють 656 осіб, - Командування Медсил

За добу в ЗСУ виявили 72 нові випадки COVID-19, хворіють 656 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 17 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2 хворіють 656 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командування Медсил ЗСУ в Facebook.

Всього за час пандемії одужали 1683 осіб, летальних випадків - 8.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 789 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 209 осіб.

За минулу добу зареєстровано 72 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

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З них в установах охорони здоров'я перебувають 14 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 58 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

За добу в ЗСУ виявили 72 нові випадки COVID-19, хворіють 656 осіб, - Командування Медсил 01

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Швидкого одужання нашим захисникам.
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17.09.2020 11:06 Відповісти
 
 