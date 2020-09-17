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Пацієнти з COVID-19 або підозрою на коронавірус зможуть проголосувати на місцевих виборах, - Степанов

Пацієнти з COVID-19 або підозрою на коронавірус зможуть проголосувати на місцевих виборах, - Степанов

Громадяни України з COVID-19 або ті, хто мають підозру на коронавірусну хворобу, зможуть проголосувати на місцевих виборах вдома, якщо подадуть відповідну заявку до 20:00 23 жовтня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо людина перебуває з COVID-19, вона має звернутися до територіальної виборчої комісії. Якщо мені не зраджує пам'ять, то до 20-ї години останньої п'ятниці перед днем ​​голосування, і залишити заяву, що вона має проголосувати вдома у зв'язку з коронавірусною хворобою. У день голосування приїде комісія додому і людина зможе проголосувати. Звичайно, приїдуть у всіх засобах захисту - так, як це має бути", - розповів глава МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу COVID-19 виявили у 301 дитини та 147 медпрацівників, - Степанов

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Интересно, а как же ограничение контактов? Или можно в толпу зайти, пообщаться?
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17.09.2020 11:02 Відповісти
Носители урны будут, по совместительству, разносчиками коронавируса?
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17.09.2020 11:04 Відповісти
Счас весь народ с подозрением на короновирус. Нормальных тестов как не было, так и нет, а из каждого утюга вещают, что бОльшая часть больных - бессимптомные.
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17.09.2020 11:06 Відповісти
"голосуй, как в последний раз!" )
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17.09.2020 11:06 Відповісти
помните карусели с переносными урнами для голосования на дому при овоще? так вот теперь все то же самое будет, через урну проведут столько бюллетеней "голосовавших на дому с подозрением", что в него физически столько бумаги не поместилось бы
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17.09.2020 11:09 Відповісти
Хочется надеяться, что на этих выборах украинцы не выберут, а выЗЕбут зеленых слуг,
и вместе с ними ОПиЗЖопят всю мертвечуковскую наволочь.
В противном случае, кредиты эта сволота будет брать у кремлевской крысы, пример тому соседский таракан. А дальше только такое дно, что даже представлять не хочется.
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17.09.2020 11:15 Відповісти
Интересно где найдут таких идиотов? Я имею ввиду членов комисий. У нас с трудом медиков заставляют.
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17.09.2020 12:06 Відповісти
 
 