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Пацієнти з COVID-19 або підозрою на коронавірус зможуть проголосувати на місцевих виборах, - Степанов
Громадяни України з COVID-19 або ті, хто мають підозру на коронавірусну хворобу, зможуть проголосувати на місцевих виборах вдома, якщо подадуть відповідну заявку до 20:00 23 жовтня.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо людина перебуває з COVID-19, вона має звернутися до територіальної виборчої комісії. Якщо мені не зраджує пам'ять, то до 20-ї години останньої п'ятниці перед днем голосування, і залишити заяву, що вона має проголосувати вдома у зв'язку з коронавірусною хворобою. У день голосування приїде комісія додому і людина зможе проголосувати. Звичайно, приїдуть у всіх засобах захисту - так, як це має бути", - розповів глава МОЗ.
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Будь ласка, зачекайте...
и вместе с ними ОПиЗЖопят всю мертвечуковскую наволочь.
В противном случае, кредиты эта сволота будет брать у кремлевской крысы, пример тому соседский таракан. А дальше только такое дно, что даже представлять не хочется.