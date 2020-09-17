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"Слуга народу" Юрченко закрився в будинку, щоб уникнути вручення йому підозри, - Лещенко

Станом на ранок четверга НАБУ і САП не вручили підозру депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку, яку напередодні ввечері погодила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Про це повідомив екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Причина в тому, що депутат Юрченко не прийшов у четвер у Раду, закрився в приватному будинку і не виходить назовні. Юрченко користується тим, що без ордера суду на проникнення в приміщення детективи не можуть зайти всередину. Тактика Юрченка безнадійна, оскільки існують різні способи вручення підозр, а не тільки особисто в руки", - повідомив Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

Слуга народу Юрченко закрився в будинку, щоб уникнути вручення йому підозри, - Лещенко 01

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Топ коментарі
+25
Закрылся? Сломайте ему дверь, как в музее с картинами Порошенко!!!
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17.09.2020 11:14
+23
"Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1491
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17.09.2020 11:12
+18
"Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3001
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17.09.2020 11:14
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а железная дорога тут каким боком?
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17.09.2020 11:12 Відповісти
СиРожа тепер в паравозики играется!
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17.09.2020 11:14 Відповісти
"Слуга народу" Юрченко закрився в будинку, щоб уникнути вручення йому підозри, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3566 как то так...
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17.09.2020 11:33 Відповісти
ну дык стрелочник же
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17.09.2020 11:24 Відповісти
Лещенко продолжает журналистскую деятельность - у него даже своя программа на ТВ.
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17.09.2020 12:29 Відповісти
"Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1491
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17.09.2020 11:12 Відповісти
"я в домике..."
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17.09.2020 11:12 Відповісти
"Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3001
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17.09.2020 11:14 Відповісти
зебанутые - нужно принимать удары судьбы с высоко поднятой головой ))))
а вы думали преследовать будут только Порошенко?
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17.09.2020 11:14 Відповісти
Так Юрченка , оказывается, "преследуют"? Вот это новый поворот в соевых методичках. Петро такой же невиноватый, как и этот Юрченко?
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17.09.2020 11:32 Відповісти
та уже полтора года роют виноватость. да всё никак.
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17.09.2020 12:09 Відповісти
овца, с чего ты сделала такой вывод? )))
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17.09.2020 15:05 Відповісти
Смешно? грустно?...дебильно!
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17.09.2020 11:14 Відповісти
Закрылся? Сломайте ему дверь, как в музее с картинами Порошенко!!!
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17.09.2020 11:14 Відповісти
Нет , лучше шею, чтоб не мучался! Это благородно и гуманно по отношению к ним! А то такого натворят, что потом жостойные люди будут страдать и умирать, исправляя идотизм большинства " мудрого наріда"!
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17.09.2020 11:52 Відповісти
не нада ломать шею. И этот Юрченко должен остаться народным депутатом и дальше в назедание всем зебилам. Но он не будет в слуге, а будет позафракционным и это минус 1 голос у зеленских. Пусть сидит еще 4 года в Раде и получает ЗП и откаты за голоса. ЗЕБИЛЫ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ, няхай страдают!!!!
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17.09.2020 11:58 Відповісти
Один дома,взрослых нет ,я вам не открою."Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2619
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17.09.2020 11:15 Відповісти
какой бородатая женщина всё успевающий......Как там коррупция на Железке?!
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17.09.2020 11:15 Відповісти
А чё, так можно было? Просто закрываешься в доме и никаких подозрений?
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17.09.2020 11:15 Відповісти
даю подсказку - возможно, там в доме хранятся контрабандные картины порошенко, пора брать на приступ
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17.09.2020 11:16 Відповісти
Та не хвилюйтеся. Після виборів підозру знімуть і навіть виплатять компенсацію.
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17.09.2020 11:16 Відповісти
"Слуга народа" Юрченко закрылся в доме, чтобы избежать вручения ему подозрения, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6266
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17.09.2020 11:16 Відповісти
Оказывается, депутат Юрченко раньше был героем Майдана, активистом, членом разных общественных советов, функционером организации Правый Сектор, помощником у одного из сегодняшних лидеров «Руха Сопротивления капитуляции», помощником у депутатов Свободы и Самопомощи.
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17.09.2020 11:18 Відповісти
Зеленский сажает Героев Майдана! Патриота!
А свинаботы аплодируют
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17.09.2020 11:19 Відповісти
Гадя тоже была хероиней!
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17.09.2020 11:20 Відповісти
Власов тоже был героем обороны Москвы вот только Сралин его чего-то не любил!
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17.09.2020 11:21 Відповісти
"Слуга народу" Юрченко закрився в будинку, щоб уникнути вручення йому підозри, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2100
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17.09.2020 11:18 Відповісти
надо оцепить шоп не взорвался))
еще предъявит требования как тот "террорист" - прочитай.те фразу из Биборана
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17.09.2020 11:20 Відповісти
Заберіть в Насірова ковдру - передайте Юрченко.
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17.09.2020 11:22 Відповісти
Самоизолировался
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17.09.2020 11:26 Відповісти
Глупый нардеп пошел. Взятки гребет, а что делать, когда за ОПу взяли не знает. На росию в#бывать надо, так все 29 лет делают. Ты что, историю прогуливал?
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17.09.2020 11:32 Відповісти
Он не ожидал подставы от Вавы. Не думал, барашка, что в любом отпущения пойдет. В зелёной массе вообще с интеллектом проблемы. Там только урвательный, жевательный, срательный и трахательный рефлексы развиты.
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17.09.2020 12:05 Відповісти
Господи! Не нардепи а якісь юродиві.
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17.09.2020 11:32 Відповісти
Корупціонер боїться.. це є добре
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17.09.2020 11:36 Відповісти
Недоторканність по зеленому.
"Слуга народу" Юрченко закрився в будинку, щоб уникнути вручення йому підозри, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6568
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17.09.2020 11:40 Відповісти
Ох, не тому, не тому нардепов в Трускавце натаскивали.
Этим жалким ротшильдовским ушлепкам нодо было книжечку читать, "Человек сидящий" (доступна в электронном виде в сети).
Не беда, что это о зоне в РФ, на постсоветском пространстве зона одинаковая, у Малюськи точно так же, как у одногонароТа.
Каждый, каждый нардеп из Слуг Народа должен тщательно изучить эту занятную книжицу, чтобы знать, как вести себя на общих работах, почему нельзя тырыть колбнасу из холодильника, почему у лахтинских такая боязнь мыть отхожие места, и прочие, крайне полезные для нардепов из Слуг Народа, сведения.

А Богдану, Николозовичу и Арахамии я рекомендую избранные места законспектировать...
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17.09.2020 11:53 Відповісти
шановні, стєсняюсь спросіть, а сєрлєщ шо уже не працює на благо зє? звідки він такий освєдомлєнний? вони з наємом знову уже журнашлістки??
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17.09.2020 11:55 Відповісти
​​Да простит меня следственная тайна «Журнала регистрации заявлений и сообщений о преступлении» Голосеевского управления МВД от 25.11.2009, дорогие друзья, но ходят слухи, что там обнаружилась запись номер 15099, что будущий герой революции и Майдана, активист и депутат Александр Юрченко, 1988 г.р., был задержан тогда в магазине «Каштан» по улице Большая Васильковская за открытое завладение четырьмя бутылками пива.

Отгоняю эти антигосударственные мысли и не хочу верить в похищение героями революции пива, но надо бы как-то эту страшную историю прояснить. Толкните кто-то депутата, пусть прокомментирует.

www.aportnov.com
😂
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17.09.2020 11:56 Відповісти
ой, шоб не задушился использованной прокладкой в туалете
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17.09.2020 12:06 Відповісти
Юрченко - даю совет.....
Иди на сделку со следсвием.... И если заложишь всю верхушку зелиных, то тк первый раз получишь условно.....
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17.09.2020 12:36 Відповісти
Беги Лола, беги! В толпе хасидов, через болота Белорусси.
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17.09.2020 13:29 Відповісти
А дальше будет клетчатый плед?
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17.09.2020 12:43 Відповісти
Мамка сказала,не кому дверь не открывать!!!
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17.09.2020 13:09 Відповісти
детский сад какой-то
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17.09.2020 13:19 Відповісти
Позвольте, ведь у спецназа уже есть практический опыт штурма дома Маруси, даже ребенок с "оружием" не остановил. Зачем ждать от него ещё угроз и президенту!
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17.09.2020 13:32 Відповісти
Сраный цирк...
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17.09.2020 13:49 Відповісти
 
 