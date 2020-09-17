"Слуга народу" Юрченко закрився в будинку, щоб уникнути вручення йому підозри, - Лещенко
Станом на ранок четверга НАБУ і САП не вручили підозру депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку, яку напередодні ввечері погодила генпрокурор Ірина Венедіктова.
Про це повідомив екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.
"Причина в тому, що депутат Юрченко не прийшов у четвер у Раду, закрився в приватному будинку і не виходить назовні. Юрченко користується тим, що без ордера суду на проникнення в приміщення детективи не можуть зайти всередину. Тактика Юрченка безнадійна, оскільки існують різні способи вручення підозр, а не тільки особисто в руки", - повідомив Лещенко.
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
Будь ласка, зачекайте...
а вы думали преследовать будут только Порошенко?
А свинаботы аплодируют
еще предъявит требования как тот "террорист" - прочитай.те фразу из Биборана
Этим жалким ротшильдовским ушлепкам нодо было книжечку читать, "Человек сидящий" (доступна в электронном виде в сети).
Не беда, что это о зоне в РФ, на постсоветском пространстве зона одинаковая, у Малюськи точно так же, как у одногонароТа.
Каждый, каждый нардеп из Слуг Народа должен тщательно изучить эту занятную книжицу, чтобы знать, как вести себя на общих работах, почему нельзя тырыть колбнасу из холодильника, почему у лахтинских такая боязнь мыть отхожие места, и прочие, крайне полезные для нардепов из Слуг Народа, сведения.
А Богдану, Николозовичу и Арахамии я рекомендую избранные места законспектировать...
Отгоняю эти антигосударственные мысли и не хочу верить в похищение героями революции пива, но надо бы как-то эту страшную историю прояснить. Толкните кто-то депутата, пусть прокомментирует.
www.aportnov.com
😂
Иди на сделку со следсвием.... И если заложишь всю верхушку зелиных, то тк первый раз получишь условно.....