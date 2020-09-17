ОП про ситуацію з нардепом Юрченком: "У свої 32 роки поводиться так, ніби повністю пропустив політичний розвиток суспільства після 2014 року"

Найбільше обурює в поведінці депутата Олександра Юрченка нахабство в спілкуванні - його, а разом з ним і його помічника, нехай і неофіційного.

Про це йдеться в заяві Офісу Президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Національне антикорупційне бюро України зафіксувало, що пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився. Жодного виправдання цьому бути не може. Цілком логічно, що з такою зухвалістю він став "героєм" того відео, яке оприлюднило НАБУ й подивилася вся країна. Від зухвалості до хабарництва – завжди один крок", - йдеться в повідомленні.

В ОП зазначають, що з політичної і моральної точок зору, з огляду на наведений НАБУ відеоматеріал, Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради.

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"Влада - не місце для "плюшок". Цінуємо та розуміємо діяльність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з викриття нечистих дій і намірів серед політичного класу держави. Сподіваємося, що матеріали цієї та інших гучних справ зібрані в достатній кількості й належні за своєю якістю, щоб було можливим довести відповідні звинувачення у суді", - додали в Офісі Президента.

Водночас звертаємо увагу громадськості на презумпцію невинуватості: кожна особа вважається невинуватою, доки протилежне не встановлено обвинувальним вироком суду

"Очікуємо, що пан Юрченко співпрацюватиме з представниками НАБУ, САП та Офісу Генерального прокурора для встановлення всіх правдивих обставин цієї справи в юридичному значенні цих слів. Політично й морально усі вже все побачили. Також очікуємо від НАБУ повноцінної співпраці з Генеральним прокурором, як цього вимагає чинне процесуальне законодавство", - підсумували в ОП.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

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Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.