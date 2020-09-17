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НАБУ (4984) Слуга народу (2800) Офіс Президента (1998) Юрченко Олександр (109)

ОП про ситуацію з нардепом Юрченком: "У свої 32 роки поводиться так, ніби повністю пропустив політичний розвиток суспільства після 2014 року"

ОП про ситуацію з нардепом Юрченком:

Найбільше обурює в поведінці депутата Олександра Юрченка нахабство в спілкуванні - його, а разом з ним і його помічника, нехай і неофіційного.

Про це йдеться в заяві Офісу Президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Національне антикорупційне бюро України зафіксувало, що пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився. Жодного виправдання цьому бути не може. Цілком логічно, що з такою зухвалістю він став "героєм" того відео, яке оприлюднило НАБУ й подивилася вся країна. Від зухвалості до хабарництва – завжди один крок", - йдеться в повідомленні.

В ОП зазначають, що з політичної і моральної точок зору, з огляду на наведений НАБУ відеоматеріал, Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрченко вийшов із фракції, - "слуга народу" Арахамія

"Влада - не місце для "плюшок". Цінуємо та розуміємо діяльність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з викриття нечистих дій і намірів серед політичного класу держави. Сподіваємося, що матеріали цієї та інших гучних справ зібрані в достатній кількості й належні за своєю якістю, щоб було можливим довести відповідні звинувачення у суді", - додали в Офісі Президента.

Водночас звертаємо увагу громадськості на презумпцію невинуватості: кожна особа вважається невинуватою, доки протилежне не встановлено обвинувальним вироком суду

"Очікуємо, що пан Юрченко співпрацюватиме з представниками НАБУ, САП та Офісу Генерального прокурора для встановлення всіх правдивих обставин цієї справи в юридичному значенні цих слів. Політично й морально усі вже все побачили. Також очікуємо від НАБУ повноцінної співпраці з Генеральним прокурором, як цього вимагає чинне процесуальне законодавство", - підсумували в ОП.

Читайте: "Слуга народу" Юрченко закрився в будинку, щоб уникнути вручення йому підозри, - Лещенко

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

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Топ коментарі
+46
Єрмаку з братухою на лобі оцю заяву напечатайте.
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17.09.2020 11:24
+27
да ладно! а с Ермаком что делать? простить и отпустить?
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17.09.2020 11:24
+23
Серед слуг урода більшість таких як юрченко.
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17.09.2020 11:25
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Єрмаку з братухою на лобі оцю заяву напечатайте.
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17.09.2020 11:24 Відповісти
ОП про ситуацію з нардепом Юрченком: "У свої 32 роки поводиться так, ніби повністю пропустив політичний розвиток суспільства після 2014 року" - Цензор.НЕТ 3902
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17.09.2020 11:35 Відповісти
Он не умел заниматься "Великим крадівництвом"
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17.09.2020 11:38 Відповісти
Не напечатать,а сделать тату.Смоют ведь суки.
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17.09.2020 11:46 Відповісти
та и шмаркле тоже: "зеленский в свои 42 года ведет себя так, будто полностью пропустил политическое развитие общества после 2014 года"
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17.09.2020 12:46 Відповісти
да ладно! а с Ермаком что делать? простить и отпустить?
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17.09.2020 11:24 Відповісти
- Что ты сделал с Салли?
- Я его отпустил.

ОП о ситуации с нардепом Юрченко: "В свои 32 года ведет себя так, будто полностью пропустил политическое развитие общества после 2014 года" - Цензор.НЕТ 9443
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17.09.2020 11:27 Відповісти
Командо... хороший фильм из юности
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17.09.2020 11:35 Відповісти
не ермака низзя трогать....он же не в раде
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17.09.2020 11:28 Відповісти
ага было уже и такое .... Набил бы я тебе рыло, да только Заратустра не позволяет....
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17.09.2020 11:31 Відповісти
Так у вас всі такі, пропущені.
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17.09.2020 11:24 Відповісти
Серед слуг урода більшість таких як юрченко.
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17.09.2020 11:25 Відповісти
безработные домработницы, свадебные фотографы, соросята, поросята, насильники, менты оборотни....Во "команда" зелени в Раде скучковалась!
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17.09.2020 11:25 Відповісти
Собаководы и рюкзаковы...
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17.09.2020 11:28 Відповісти
Этот Юрченко как раз был безработным. Мудрый нарид решил его трудоустроить депутатом.
При чем избирался он в Киеве, в одном из центральных районов, Голосеевском.
Были там и вполне достойные кандидаты, но нарид решил, что лучше, чем безработный аферист их интересы никто представлять не сможет.
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17.09.2020 13:03 Відповісти
А они там все остальные у членограя, типа, продвинутые ??????????
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17.09.2020 11:26 Відповісти
совесть и власть понятия не совместимые.
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17.09.2020 11:26 Відповісти
ОП о ситуации с нардепом Юрченко: "В свои 32 года ведет себя так, будто полностью пропустил политическое развитие общества после 2014 года" - Цензор.НЕТ 221
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17.09.2020 11:28 Відповісти
ОП о ситуации с нардепом Юрченко: "В свои 32 года ведет себя так, будто полностью пропустил политическое развитие общества после 2014 года" - Цензор.НЕТ 3950
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17.09.2020 11:32 Відповісти
ОП про ситуацію з нардепом Юрченком: "У свої 32 роки поводиться так, ніби повністю пропустив політичний розвиток суспільства після 2014 року" - Цензор.НЕТ 176
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17.09.2020 11:35 Відповісти
Дали заднюю. До последнего спасали мундир Слуг Народа, потом поняли, шо себе дороже. Может пацан в НАБУ заговорит и вскроет кое-какие интимные подробности взяткобрания "слуг".
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17.09.2020 11:29 Відповісти
выбрали самого убогого и выпорят для пиара, а то что там все по 80 штук берут на одном голосовании пофиг
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17.09.2020 11:29 Відповісти
32-летний писюн, думал шо судьбу за бороду схватил. В тех сферах крадут поболее, но они волки, знают как, имеют прикрытие, а это выскочка, дешёвка.
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17.09.2020 11:30 Відповісти
Вы правы.

Люди системы опытны и осторожны - их труднее за руку поймать
Остальные просто вспыхнет и погаснут .
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17.09.2020 11:32 Відповісти
ОСОБЛИВО коли це й не крадуть....то й не спіймаєш
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17.09.2020 12:35 Відповісти
ему всего 32. А нелохом становятся в 42 ))))))
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17.09.2020 12:36 Відповісти
Когда из них формировали партию , видно ПАТРИОТИЗМ и любовь к Украине не являлся одним из качеств будущего члена партии

Остаётся только выяснить - КТО СОБИРАЛ ЖТИ КАДРЫ? Фамилию в студию 😀
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17.09.2020 11:30 Відповісти
Вони самі прилетіли, як мухи на гній.
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17.09.2020 11:37 Відповісти
Хто, хто... Криворізький недоумок.
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17.09.2020 11:38 Відповісти
" видно ПАТРИОТИЗМ и любовь к Украине не являлся одним из качеств будущего члена партии"

А они на лбу у людей видны? СН собирали за 1 месяц из кого попало - вот там шопопало и получилось.
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17.09.2020 12:10 Відповісти
Без волшебного пенделя наша власть не едет! Зебилы, это только начало=)
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17.09.2020 11:31 Відповісти
Так этому не обучали в Трускавце, чего вы прицепились к чуваку?
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17.09.2020 11:34 Відповісти
Бла - бла -бла. Какой Юрченко нехароший челавек А вот Єрмак і такиєже записи, єта правакация. Обожнюю цих лицемірів.
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17.09.2020 11:34 Відповісти
В нашей стране будет вечный кризис, потому что армия чиновников ворует быстрее, чем народ что-то производит.
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17.09.2020 11:34 Відповісти
Боливар не вынесет...
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17.09.2020 12:12 Відповісти
о как зашевелились суки зеленые. а вы типа не видели раньше что это за тип?
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17.09.2020 11:35 Відповісти
А де була ОПА в 14 році? Кривлялась на сцені?
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17.09.2020 11:35 Відповісти
У нас бубочка и Ко был на гастролях. И пропустил и Майдан и Войну и аннексию и гибель десятков тысяч украинцев.....
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17.09.2020 11:36 Відповісти
Що це з ОП сталося? Прямо не вірю своїм очам. Може Гео Лероса дослухалися?
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17.09.2020 11:36 Відповісти
инстинкт самосохранения всего лишь, не надо строить иллюзии
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17.09.2020 11:38 Відповісти
а еще вчера Венедиктовой "нечего было ему предъявить", как же быстро ЗЕкоманда переобувается
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17.09.2020 11:37 Відповісти
В ОП отмечают, что …Юрченко потерял ..основания быть депутатом Верховной Рады. - Это ОП погорячился. Не будь выборов - взятку сочли бы за детскую шалость/ Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова / "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове.- Привычно соврал четыреждыуклонист
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17.09.2020 11:39 Відповісти
Ещё один янелох 32 годика
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17.09.2020 11:39 Відповісти
что взять с зеленого существа в которого всего одна извилина... и та разделяет два плоские полушария... - тупость, это их природно-животное состояние.
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17.09.2020 11:40 Відповісти
а он тоже брат Ермака??
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17.09.2020 11:41 Відповісти
"В то же время внимание общественности обращают на презумпцию невиновности: каждый человек считается невиновным, пока обратное не установлено обвинительным приговором суда.".
Когда то Венедиктова говорила обратное Пороху. Иди и доказывай свою невиновность в суде. И все "зе" молчали в тряпочку. А тут вспыхнула у них презумпция. Стадо моральных уродов.
Источник: https://censor.net/ru/n3219830
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17.09.2020 11:43 Відповісти
кстати да, то порошенко мародер, то зеленский в 2014 году дающий концерты в россии на рояле и помогающий вывести деньги из привата - представитель общественности....
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17.09.2020 11:55 Відповісти
не петі.. Стерненку
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17.09.2020 12:08 Відповісти
Что я могу сказать по этому поводу. Все навеняка видели фокус- когда иилюзионист прекрывает свою ассистенку и себя и постоянно появляются в костюме и платьях другого цвета! Хамелион! Это самое правильное сравнение " Слуг Народа". Как изменяется внешняя среда, так и меняется цвет этих от природы Зеленых тварей.
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17.09.2020 11:45 Відповісти
Самое главное шо в слуге народа не быкуют: нянечька, маникюрист, свадебный фотограф и Рагнар Лодброк. Понимают, что они никто и сидят тихо
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17.09.2020 11:45 Відповісти
"маникюрист"
мастер ***** юра ))
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17.09.2020 12:41 Відповісти
Наглость рождается и подтверждается общим тонусом и настроем во фракции. Скорее всего перед местными выборами каждому определена квота - сколько принести в клюве в общий котел, а отсюда не гласные заверения "сверху" таким исполнителям о безнаказанности за подобное творчество. Мандат никто не отобрал и не отберет, можно и дальше проталкивать "идеи партии", а пройдет немного времени и этот эпизод сотрут из памяти., в т.ч. и из мозгов правоохренителей. А сейчас такой деловар в 32 года забирается или скорее "забирают" на купол власти и они начинают там коллективно "чудить", не забывая про свой карман. Система живет и порождает безнаказанность.
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17.09.2020 11:49 Відповісти
Наверное, учебу в Трускавце прогулял. Подлец, не научился взятки брать. И учиться у старших товарищей (у Ермака) не захотел. И сразу видно, что он порохобот, ЗЕ сказал.
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17.09.2020 11:49 Відповісти
а как же 200 тысяч на всю фракцию слуг?
он же для всех старался, а они его сливают, предатели )))))
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17.09.2020 11:52 Відповісти
Юрченко пропустил политическое развитие после 2014 г, но наверстал после 2019 г.
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17.09.2020 11:52 Відповісти
Дуже влучне уточнення
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17.09.2020 11:59 Відповісти
Л - логика, в ОПе даже не поняли что сморозили, ведь согласно их предвыборной риторики, после 2014 года в стране правила клика шоколадного барыги на крови, которая всех заставляла воровать и заниматься коррупцией, вот именно этому "офисный администратор, он же временно безработный просффесионал, он же новое лицо" и научился за это время
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17.09.2020 11:55 Відповісти
да сборище дегенератов слуг сброда практически все такие как эта сопливая мразь юрченко. просто они еще не засветились. хотя для этих гнид еще все впереди.
не лох оманский привел во власть под своей эгидой слуг сброда а теперь типа я не при делах.
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17.09.2020 12:01 Відповісти
а чем эта быдломорда заслужила мандат депутата ?за какие заслуги?
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17.09.2020 12:05 Відповісти
зеля, маючи довіру від населення, набрав до себе у фракцію
корупціонерів, а зараз робить вигляд, що
він тут не до чого.. і зовсім не при справах і не у долях..
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17.09.2020 12:05 Відповісти
Ну, мовчали би у тому Офісі. Із записів же видно, що то норма серед слуг. І Юрчено, просто попався першим. Може він і був нормальним на початку каденції, але потім вирішив не відрізнятися від "товаришів" по фракції.
Тепер чекаємо наступних.
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17.09.2020 12:06 Відповісти
32 а уже не лох
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17.09.2020 12:07 Відповісти
Вообщем всё понятно, зеленский решил подставить пешку, что б отвезти шумиху вокруг крупного коррупционного скандала вокруг себя и ермака
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17.09.2020 12:11 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3276343.html Очам своїм не повірив - Шабуня прозрів?

Що не кажіть - а прогрес іде.
Якби мені рік тому хтось сказав, що Шабунін буде співати дифирамби Петру Порошенко і критикувати ЗЕ за зняття депутатської недоторканості, я спитав би такого пророка - що він курить?
Але - от.
Шабунін стверджує, що ЗЕзняття недоторканості з нардепів - це фікція, і стало тільки гірше.
А Порошенко і його команда порівняно з зеленню - просто зразок неупереджності і законослухняності.
От що Печерський суд животворячий робить! Уявіть, що заспіває Шабунін ще за півроку?
Колись я задовбався казати всім цим борцунам, що в Україні може бути або як при Порошенко, або - набагато гірше.
ПрозрівайТе.
Д.Калинчук

ОП про ситуацію з нардепом Юрченком: "У свої 32 роки поводиться так, ніби повністю пропустив політичний розвиток суспільства після 2014 року" - Цензор.НЕТ 6350
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17.09.2020 12:24 Відповісти
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17.09.2020 12:37 Відповісти
Офис лицемерия и цинизма рассмотрел, наконец, двоих наглых в Раде.
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17.09.2020 12:50 Відповісти
Этого деятеля поймали...а ведь многих в СН и ОП еще не поймали, вряд ли они лучше...
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17.09.2020 13:14 Відповісти
Юрченко ни в чём не виноват. Это всё продолжающаяся спецоперация НАБУ (на живца). В эти минуты НАБУ штурмует офис Генпрокурора Венедиктовой, за то, что она взяла взятку 1 млн. долларов, чтобы отпустить Юрченко.

This is Joke
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17.09.2020 13:23 Відповісти
Там таких пришлепнутых дебилов, пришедших во власть чтобы обогащатся, большая половина. Неудивительно что ОП от него открестилось - ведь выборы на кону. Нехорошо для имиджа, который и так уже в жопе.
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17.09.2020 14:54 Відповісти
Он опозорил высокое звание Слуги Народа! Не место ему в нашей партии - партии интеллектуалов, профессионалов и патриотов!
Проффесор Зеленский.
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17.09.2020 15:32 Відповісти
 
 