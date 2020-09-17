УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9272 відвідувача онлайн
Новини
1 097 10
діти (4939) інтернет (1947) Міністерство соціальної політики (1246) булінг (55)

Цькування в інтернеті: в Україні запустили гарячу лінію з питань безпеки дітей у мережі

Цькування в інтернеті: в Україні запустили гарячу лінію з питань безпеки дітей у мережі

З 15 вересня в Україні впроваджено урядову консультаційну лінію з питань безпеки дітей в інтернеті за телефону 1 545

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

"Інтернет сьогодні є найважливішим інструментом взаємодії зі світом у руках не тільки дорослих, але й дітей. Він допомагає їм навчатися, розвиватися, підтримувати спілкування з друзями, стежити за подіями у світі.

Однак, окрім очевидної користі, в мережі також таїться безліч загроз, з якими не завжди під силу впоратися дитині", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти розіслало рекомендації з протидії булінгу в школах

Зазначається, що одним з викликів сучасності є запобігання насильству над дітьми в різних його проявах (в тому числі в інтернеті).

"Діти, які зазнали сексуального насильства в інтернеті, травмовані ще сильніше, ніж ті, які зазнали фізичного насильства, адже особливість вчинення сексуального насильства над дітьми в онлайн полягає в тому, що матеріали (фото, відео) залишаються в інтернеті та транслюються по всьому світу (навіть після того, як дитина врятована)", - повідомили у відомстві.

З 15 вересня в Україні впроваджено урядову консультаційну лінію з питань безпеки дітей в інтернеті за телефоном 1545 (далі вибрати 3).

Лінія створена з метою підвищення рівня обізнаності дітей, батьків та осіб, що їх замінюють, з питань попередження та реагування на ризики, з якими діти можуть зіткнутися в інтернеті.

Довідково: з січня 2020 року в Україні вперше запрацювала державна гаряча лінія для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей. Визначено короткий телефонний номер – 1547.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Травля в Интернете: в Украине запустили горячую линию по вопросам безопасности детей в сети - Цензор.НЕТ 4614
показати весь коментар
17.09.2020 11:38
+3
Травля в Интернете: в Украине запустили горячую линию по вопросам безопасности детей в сети - Цензор.НЕТ 649
показати весь коментар
17.09.2020 11:48
+2
треба починати допомогати не тількі дітям, а почати захищати й інший контінгент споживачив ЗМІ, бо прахофіли зовсім оскаженіли та кидаються мов здичала зграя тварин на людей...
показати весь коментар
17.09.2020 12:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Травля в Интернете: в Украине запустили горячую линию по вопросам безопасности детей в сети - Цензор.НЕТ 4614
показати весь коментар
17.09.2020 11:38 Відповісти
блин, текст бы сюда тот - иди суда, дай адрес = Пушкина 20, квартира 18, - я щас приеду с ребятами, = жду, - я занят
ну, там смешнее.
показати весь коментар
17.09.2020 11:47 Відповісти
Травля в Интернете: в Украине запустили горячую линию по вопросам безопасности детей в сети - Цензор.НЕТ 649
показати весь коментар
17.09.2020 11:48 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2020 11:56 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2020 12:13 Відповісти
как весной 19года.. когда шмаркля орал то "анализы сдать", то "на стадион".. а потом само ссалось прийти))
показати весь коментар
17.09.2020 12:49 Відповісти
так, дуже схожа поведінка. А потім людям, що під кулями ходили розповідати, що він - не лох, бо йому вже аж сорок два. Мені вже 63 і що? Другий раз таку дурницю утну. Але страждаю від того сам і сімья.
показати весь коментар
18.09.2020 11:29 Відповісти
Пускайте в интернет с 18, и всем спокойнее будет.
показати весь коментар
17.09.2020 11:52 Відповісти
треба починати допомогати не тількі дітям, а почати захищати й інший контінгент споживачив ЗМІ, бо прахофіли зовсім оскаженіли та кидаються мов здичала зграя тварин на людей...
показати весь коментар
17.09.2020 12:30 Відповісти
 
 