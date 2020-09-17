Соболєв про організацію замаху на нього: "Поліція представила версію, що в мене стріляли випадково"

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, на якого 1 грудня 2019 року було скоєно замах, унаслідок якого загинув його 3-річний син, заявляє, що слідство фальсифікує результати розслідування, а найважливіші докази не долучено до справи.

Про це депутат розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

За словами Соболєва, він не згоден з рішенням суду, діями поліції і вважає результати розслідування сфальсифікованими.

"У справі це є, в справі є все, що треба для розкриття, для викриття вбивць і замовників, але слідство дійшло висновку, що замах був ... не на мене. ... Поліція представила версію, що в мене стріляли... випадково! Це нібито не мене, а одного кримінального авторитета хотіли вбити. І не важливо, що та людина за кермом взагалі ніколи не їздить. Не важливо, що у неї майже тридцять охоронців, а я без охорони, з дітьми. Загалом, слідчі вже викинули замах на мене з підозри! Вони в кримінальній справі намалювали, що стріляли в мене просто випадково, а замовлення було щодо іншої людини. До того ж цей висновок зроблено всупереч визнанню кілера і всупереч усім наявним доказам. Зроблено спробу "відмазати" справжніх замовників злочину", - розповів депутат.

Раніше Святошинський суд Києва засудив до трьох місяців ув'язнення Олександра Раєва, який приховав інформацію про вбивство сина Соболєва.

Також читайте: Повідомлено про підозру у справі про вбивство 3-річного сина депутата Соболєва, підозрюваний перебуває в міжнародному розшуку

"Саме це рішення суду і дозволяє мені впевнено говорити: справа сфальсифікована, учасників замаху хочуть вивести з-під відповідальності, і це робота тих, хто замах замовив і впливає на слідство і суддів. У квітні, коли громадяни поліцейські щось почали чудити - не знаю, можливо, пообіцяли йому "світле майбутнє", - вбивця Лаврега змінив свідчення і почав розповідати, що він помилково в мене стріляв. Він нібито йшов вбивати одного кримінального авторитета і помилково вистрілив у мене. І все розслідування поліції з квітня місяця повернулося зовсім в інший бік. У бік прикриття замовників убивства", - зазначив депутат.

Соболєв наголосив, що зі справи зникло багато документів.

"Головне слідче управління Нацполу попрацювало з фахівцем, який проводить експертизу на детекторі, і він збожеволів. Детектор брехні вони використовували для того, щоб направити помилковим слідом і відвести від справжніх замовників. Маючи на руках докази - відеозапис від 3 грудня, де кілери підтверджують, що отримали замовлення мене вбити, фахівець на детекторі брехні провів зі злочинцем приблизно такий допит: "У вас замовлення не на Соболєва було?" - "Ні, не на Соболєва. Іншу людину". І цей фахівець пише: "99%, що злочинець каже правду". Ви можете собі таку маячню уявити? І в мене є докази того, що поліграфолог навмисно спотворив дослідження. Або на чиєсь прохання, або під погрозами, або за гроші", - додав він.

Також, за словами Соболєва, один з фігурантів справи Андрій Лаврега під час слідства почав змінювати свідчення.

Читайте повний текст інтерв'ю з В'ячеславом Соболєвим тут.

Нагадаємо, увечері 1 грудня 2019 року в Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою до лікарні.

Пізніше стало відомо, що був убитий трирічний син бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

2 грудня 2019 року було затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Також читайте: Інтерпол оголосив у розшук Абуєва, підозрюваного в організації замаху на депутата Соболєва