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місцеві вибори (1365) Арахамія Давид (1097) Степанов Максим (2195)

Арахамія про балотування Степанова в Одеську облраду: "Я б на його місці цього не робив"

Арахамія про балотування Степанова в Одеську облраду:

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія критично відреагував на балотування міністра охорони здоров'я Максима Степанова в Одеську обласну раду від партії "Слуга народу".

Про це сказав Арахамія в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я б на його місці цього не робив ... Я не розумію, як можна за сумісництвом працювати депутатом обласної ради і міністром охорони здоров'я в період пандемії", - сказав нардеп.

Арахамія розповів, що в зв'язку з цим Степанова викличуть на фракцію партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов очолить список партії "Слуга народу" в Одеську облраду

"Якщо у нього є такі плани, нехай заздалегідь повідомляє, тому що це велике і важливе питання", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 16 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що очолить список партії "Слуга народу" до обласної ради Одеської області на місцевих виборах.

"Я прийняв рішення посилити команду Президента в Одеській області і погодився очолити список партії "Слуга народу" в обласній раді", - сказав він.

Степанов - ексглава Одеської обласної державної адміністрації, який був звільнений з цієї посади 10 квітня 2019 року. Степанов - медик за освітою, має досвід роботи в низці комерційних структур, а також в НАК "Нафтогаз України", Державної податкової адміністрації України. З 2008 по 2010 рік він займав пост заступника голови Одеської ОДА. З 2011 року керував ДП "Поліграфічний комбінат "Україна", яке спеціалізується на друку паспортів, водійських посвідчень, акцизних тощо.

30 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала кандидатуру Степанова на посаду міністра охорони здоров'я України.

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В одеський, до вати? А чому не у львівський?
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17.09.2020 11:51 Відповісти
Хитросделанный Арахамия не может врубиться))
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17.09.2020 13:04 Відповісти
Ну, рвется Степанов в Одессу, там же весь бизнес его семьи. На КОВИДЕ уже не заработаешь, фонд ушел на дороги и зарплату ментам, маски Радуцкий уже все продал, а столоваться где-то надо.
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17.09.2020 11:53 Відповісти
Подождиие, а я слышал, что Степанов - великий реформатор медицинского обслуживания в Украине, мол, жизнь не мила ему, пока медицина не станет офигенной. Вот, смотрим:

https://censor.net/ru/news/3187315/obeschayu_chto_v_ukraine_nepremenno_budet_sovremennaya_i_effektivnaya_meditsina_glava_minzdrava_stepanov

А вот, кстати, мне интересно, 210 новых компьютерных томографов успели распилить?
https://censor.net/ru/news/3205575/uje_v_etom_godu_rayionnye_i_gorodskie_bolnitsy_ukrainy_poluchat_210_novyh_kompyuternyh_tomografov_stepanov
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17.09.2020 13:42 Відповісти
Агрохимию уже не спрашивают в этом подобии партии кому куда баллотироваться.
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17.09.2020 11:54 Відповісти
с ковидом все просрал, пора убегать на депутатство
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17.09.2020 12:03 Відповісти
Какая то вороватая Арахамия с рожей рыночного продавца цветов советских времён
-Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации, какой то Степанов. Мышиная возня в кодлане Коломойского.
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17.09.2020 12:03 Відповісти
Это девиз всех слуг народа
Если воровать, то везде и всё
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17.09.2020 12:10 Відповісти
 
 