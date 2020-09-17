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ВР (14832) Галер (5)

Євродепутати застерегли Раду від голосування за "недосвідчених і недоброчесних" кандидатів до комісії з обрання глави САП: Це загроза співпраці з МВФ і ЄС

Євродепутати застерегли Раду від голосування за

Депутат Європарламенту Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Верховну Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів до комісії з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сильно стурбований сьогоднішнім можливим голосуванням у Верховній Раді України за кандидатів до конкурсної комісії з вибору голови САП, яким не вистачає доброчесності і досвіду. Їх обрання ставить під загрозу підтримку ЄС і МВФ", - написав Майкл Галер у Twitter.

До його побоюванням приєдналася євродепутатка від групи зелених Віола фон Крамон, яка є заступником голови Делегації в парламентському комітеті з питань співробітництва між Україною та ЄС.

Також читайте: Рада сьогодні призначить представників для конкурсу на зайняття посад у САП

"Коли увага міжнародної спільноти зайнята Білоруссю, українська влада хоче по-швидкому пропхати кандидатів для обрання глави САП, у яких бракує досвіду і доброчесності. Українська влада ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і наступний транш фінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро", - зазначила євродепутатка.

Євродепутати застерегли Раду від голосування за недосвідчених і недоброчесних кандидатів до комісії з обрання глави САП: Це загроза співпраці з МВФ і ЄС 01
Євродепутати застерегли Раду від голосування за недосвідчених і недоброчесних кандидатів до комісії з обрання глави САП: Це загроза співпраці з МВФ і ЄС 02

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Топ коментарі
+20
Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС - Цензор.НЕТ 7572
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17.09.2020 12:15
+15
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWesqOmYPdKBw5kqtVyIrA4l1frTJvWtJKxw-p8U2WItWzOWJtZyf4YcFp_Kh2lebxTNbR4ivZXye9-Xn9g_ZHnL8tPF-6nA-n6Bl45rqtPjOdA_lN1sDDtgfZaHI8LUiM&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1164787960560174?__cft__[0]=AZWesqOmYPdKBw5kqtVyIrA4l1frTJvWtJKxw-p8U2WItWzOWJtZyf4YcFp_Kh2lebxTNbR4ivZXye9-Xn9g_ZHnL8tPF-6nA-n6Bl45rqtPjOdA_lN1sDDtgfZaHI8LUiM&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Кажется Ермак таки лишит нас безвиза и макрофинансовой помощи от ЕС. А Зеленского головы.

Как многие слышали Верховная Рада должна дать в комиссию по выбору нового главы Специальной Антикоррупционной Прокуратуры 7 человек(из 11 всего).

Естественно за Верховную Раду(а точней за монобольшинство) людей в комиссию дает Ермак и эти люди откровенные ручные черти. Естественно Ермак нагибает фракцию, чтобы проголосовали за его чертей.

Без нормальной антикоррупционной прокуратуры НАБУ практически бессильно.

СЕГОДНЯ БУДЕТ УЖЕ ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА ЕРМАКА ПРОТАЩИТЬ СВОЮ КОМИССИЮ ЧЕРЕЗ ВР.

Прошлая попытка завершилась для Ермака провалом, потому что послы европейских стран и посол Евросоюза Маасикас и открыто, и кулуарно предупредили, что манипуляции при выборе главы САП приведут к НАЧАЛУ ПРОЦЕДУРЫ ОТМЕНЫ БЕЗВИЗА.

Депутаты СН решили, что опасность повиснуть на фонаре страшнее, чем виртуальные угрозы Ермака и провалили голосование.

Ермак сегодня выдвигает ТЕХ ЖЕ САМЫХ ЛЮДЕЙ(5 из 7 совпадают с предыдущим списком). То есть вот именно что наша песня хороша - начинай сначала. Список был проголосован правоохранительным комитетом 15 сентября, кину его в каментах.

По слухам голоса на новый список есть. Доберут из Довиры и ОПЗЖ закрепляя союз Зеленского(Ермака) с Медведчуком.

Позиция Европейского Союза известна, мы столкнемся с началом процедуры импичмента, нас предупредили об этом пусть и весьма дипломатическими словами.

Это пздц улиточка.

Следом за процедурой начнется откат европейского макрофина. А у нас дыра в бюджете размером с Николаев.

К Ермаку не обращаюсь, бесполезно. Он реализует системный план разрыва отношений с Западом, чтобы потом сказать "ну смотрите нас все бросили, никому кроме парашки мы не нужны".

Так что с Ермаком все понятно.

Владимир Александрович Зеленский и кто там вокруг него из тех кто не работает на Россию, обращаюсь к вам.

Рейтинг у вас уже как у Януковича перед Майданом. Или даже ниже.

Вы собираетесь разрушить сотрудничество с ЕС и безвиз, так же как и Янукович. Ситауция у вас даже хуже, так как отмена безвиза намного более ощутима, чем абстрактная евроассоциация.

У вас дыра в бюджете даже больше, чем у Януковича. Сотрудничество с МВФ при этом фактически свернуто.

У вас нет ни криминальной вертикали за спиной, ни верных силовиков.

НА ЧТО ВЫ БЛД НАДЕЕТЕСЬ? НА ЧТО?

Господ депутатов, особенно из фракции "Слуга Народа" же предупреждаю, что голосование за "комиссию Ермака", автоматически включает вас в проскрипционный список. И плевать на пояснения.

Очень удобно будет потом отлавливать.

До скорых встреч.
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17.09.2020 12:14
+14
Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС - Цензор.НЕТ 5234
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17.09.2020 12:08
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Правила форума Рада форумчан
а зесрань уже в декабре на транш ротяку разявила)))))
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17.09.2020 11:58 Відповісти
Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС - Цензор.НЕТ 7572
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17.09.2020 12:15 Відповісти
В тебе від глоду щось з зором, бо українців там лише двоє!
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17.09.2020 12:23 Відповісти
То витра рота, помий його, якщо водичка є! Навіщо повітря псуєш?
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17.09.2020 12:33 Відповісти
може, вын про Мазепу?
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17.09.2020 13:26 Відповісти
Що казкові- правда очі коле!)))))))))))))))
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17.09.2020 12:24 Відповісти
хуже не будет
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17.09.2020 11:59 Відповісти
Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС - Цензор.НЕТ 6541
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17.09.2020 12:08 Відповісти
Я бы от такого бизнесмена или работодателя развернулся кругом через две секунды после такого вопроса.
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17.09.2020 15:44 Відповісти
Это можно было ожидать, но СН такие папуасы, что для них всё неожиданность
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17.09.2020 12:00 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЙ ОКУРОК----стремительно берет старт в ростов ,к бугаю януовощу
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17.09.2020 12:25 Відповісти
Пусть Евродепутаты не волнуются.Ермак с братом проведут конкурс в лучшем виде.
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17.09.2020 12:01 Відповісти
Де ж їх взяти, коли с зеленими розумні не хочуть мати справ?
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17.09.2020 12:03 Відповісти
утвердить кандидатуру должен байден?
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17.09.2020 12:03 Відповісти
Не, обдолбаный клоун!!!
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17.09.2020 12:05 Відповісти
Евродепутаты предостерегли Раду от голосования за "неопытных и недоброчестных" кандидатов в комиссию по избранию главы САП: Это угроза сотрудничеству с МВФ и ЕС - Цензор.НЕТ 5234
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17.09.2020 12:08 Відповісти
Нынче наркоманы во власти в моде, их пестуют, их содержат.
Наш обдолбанный наркоман (чему свидетельствует его поведение на пресс конференциях, и интервью), Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, обходится федеральному правительству в миллиард баксов в неделю.
И ведь платят, значит, он им зачем то нужен.
Так что украинский "бубочка" дешево обходится совсем, по сравнению.
Прадва, есть такой ньюанс: и наш обдолбанный викторианский премьер, и обдолбанный "бубочка" утащат с собой на тот свет, в небытие, всю политическую тусовку, но это уже мелкие, никому не интересные детали.
Да будет, как говорится, так.
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17.09.2020 13:28 Відповісти
Ти ще після Обами портки не відстірала.
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17.09.2020 12:06 Відповісти
Нет Сорос и массонская ложа.
https://censor.net/ru/comments/locate/3219836/019214ba-e14c-709d-8f08-840098d74736
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17.09.2020 12:06 Відповісти
деркач, ты?
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17.09.2020 12:08 Відповісти
нет, я пэтя свынюка
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17.09.2020 12:34 Відповісти
фамилия у тебя такая или просто жрешь мимо рта?то шо ты не понятного пола вообще молчу...)))
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17.09.2020 13:14 Відповісти
Насильник из СН должен утвердить после консультаций с ничтожным шутом каломойского
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17.09.2020 17:46 Відповісти
Так в этом цель зеко-манды - разрушить сотрудничество с Западом и разрушить Украину.
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17.09.2020 12:07 Відповісти
СН+ОПЗЖ+Довира+За Беню=коалиция,которая за это проголосовала!
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17.09.2020 12:08 Відповісти
Нічого страшного. Голобородько послав МВФ вжопу.
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17.09.2020 12:11 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWesqOmYPdKBw5kqtVyIrA4l1frTJvWtJKxw-p8U2WItWzOWJtZyf4YcFp_Kh2lebxTNbR4ivZXye9-Xn9g_ZHnL8tPF-6nA-n6Bl45rqtPjOdA_lN1sDDtgfZaHI8LUiM&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1164787960560174?__cft__[0]=AZWesqOmYPdKBw5kqtVyIrA4l1frTJvWtJKxw-p8U2WItWzOWJtZyf4YcFp_Kh2lebxTNbR4ivZXye9-Xn9g_ZHnL8tPF-6nA-n6Bl45rqtPjOdA_lN1sDDtgfZaHI8LUiM&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Кажется Ермак таки лишит нас безвиза и макрофинансовой помощи от ЕС. А Зеленского головы.

Как многие слышали Верховная Рада должна дать в комиссию по выбору нового главы Специальной Антикоррупционной Прокуратуры 7 человек(из 11 всего).

Естественно за Верховную Раду(а точней за монобольшинство) людей в комиссию дает Ермак и эти люди откровенные ручные черти. Естественно Ермак нагибает фракцию, чтобы проголосовали за его чертей.

Без нормальной антикоррупционной прокуратуры НАБУ практически бессильно.

СЕГОДНЯ БУДЕТ УЖЕ ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА ЕРМАКА ПРОТАЩИТЬ СВОЮ КОМИССИЮ ЧЕРЕЗ ВР.

Прошлая попытка завершилась для Ермака провалом, потому что послы европейских стран и посол Евросоюза Маасикас и открыто, и кулуарно предупредили, что манипуляции при выборе главы САП приведут к НАЧАЛУ ПРОЦЕДУРЫ ОТМЕНЫ БЕЗВИЗА.

Депутаты СН решили, что опасность повиснуть на фонаре страшнее, чем виртуальные угрозы Ермака и провалили голосование.

Ермак сегодня выдвигает ТЕХ ЖЕ САМЫХ ЛЮДЕЙ(5 из 7 совпадают с предыдущим списком). То есть вот именно что наша песня хороша - начинай сначала. Список был проголосован правоохранительным комитетом 15 сентября, кину его в каментах.

По слухам голоса на новый список есть. Доберут из Довиры и ОПЗЖ закрепляя союз Зеленского(Ермака) с Медведчуком.

Позиция Европейского Союза известна, мы столкнемся с началом процедуры импичмента, нас предупредили об этом пусть и весьма дипломатическими словами.

Это пздц улиточка.

Следом за процедурой начнется откат европейского макрофина. А у нас дыра в бюджете размером с Николаев.

К Ермаку не обращаюсь, бесполезно. Он реализует системный план разрыва отношений с Западом, чтобы потом сказать "ну смотрите нас все бросили, никому кроме парашки мы не нужны".

Так что с Ермаком все понятно.

Владимир Александрович Зеленский и кто там вокруг него из тех кто не работает на Россию, обращаюсь к вам.

Рейтинг у вас уже как у Януковича перед Майданом. Или даже ниже.

Вы собираетесь разрушить сотрудничество с ЕС и безвиз, так же как и Янукович. Ситауция у вас даже хуже, так как отмена безвиза намного более ощутима, чем абстрактная евроассоциация.

У вас дыра в бюджете даже больше, чем у Януковича. Сотрудничество с МВФ при этом фактически свернуто.

У вас нет ни криминальной вертикали за спиной, ни верных силовиков.

НА ЧТО ВЫ БЛД НАДЕЕТЕСЬ? НА ЧТО?

Господ депутатов, особенно из фракции "Слуга Народа" же предупреждаю, что голосование за "комиссию Ермака", автоматически включает вас в проскрипционный список. И плевать на пояснения.

Очень удобно будет потом отлавливать.

До скорых встреч.
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17.09.2020 12:14 Відповісти
такой себе "звоночек" грозящий для зевласли перерости в набат
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17.09.2020 12:16 Відповісти
Это уже не звоночек, - это набат!
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17.09.2020 12:21 Відповісти
Да ладно предупреждать,пусть голосуют,быстрее разгоним инфляцию,быстрее отощаем,потеряем безвиз,и ... поедем в Ростов пасти коров и коз.
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17.09.2020 12:24 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3276773.html Брехнею світ пройдеш, а назад не повернешся
68% українців вважають, що ситуація в країні розвивається в НЕ правильному напрямку.
Рейтинг Зеленського впав нижче 30%, і становить 22% від всіх опитаних та 29% від тих хто визначився.
Недовіра до Зеленського становить понад 57%.
Рейтинги СН в останньому опитуванні не відображені, але мусимо констатувати що вони стали жалюгідними. А це реально 15-20% загально по Україні.
І не врятує фейкове «велике будівництво», не врятує «мір» з Москвою чи забивання м'ячів по стадіонах.
Брехнею світ пройдеш, а назад не повернешся.
А.Смолій

Євродепутати застерегли Раду від голосування за "недосвідчених і недоброчесних" кандидатів до комісії з обрання глави САП: Це загроза співпраці з МВФ і ЄС - Цензор.НЕТ 7613
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17.09.2020 12:27 Відповісти
Де ж іх знайти ..чесних , порядних людей серед тієї зграї... ?
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17.09.2020 12:27 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3276961.html Книга для свідомих та розумних читачів, які не голосують за казкових персонажів

«Казка про Добромола» - це веселий і водночас сумний сатиричний гротеск на нашу **********, що цілком органічний у творчій палітрі відомого державного діяча і письменника Олександра Турчинова.
Дотепно шаржована оповідь сприймається, як антиутопія ХХІ століття, своєрідне «криве дзеркало» ********* суспільства, що викликає природний сміх в багатьох перипетіях сюжету.
Тематика видання - ******* українська література, гумор, сатира, антиутопія.

Євродепутати застерегли Раду від голосування за "недосвідчених і недоброчесних" кандидатів до комісії з обрання глави САП: Це загроза співпраці з МВФ і ЄС - Цензор.НЕТ 7445

Художник-ілюстратор - Юрій Журавель.
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17.09.2020 12:28 Відповісти
А хто вам сказав, що ізоляція України від цивілізованого світу не є головною метою зеленського та пліснявих?
Всі вчинки пліснявих свідчать про це. Та й фуйло буде задоволене.
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17.09.2020 12:43 Відповісти
только мвф осталось нашим спасением. им нужно поглубже загнать нас в долги, что бы даже если опзж при власти вела проевропейскую политику
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17.09.2020 13:03 Відповісти
Поэтому ЗЕблюдки и сливают все условия Евросоюза.
СН и ЗЕ держат курс на Роисю.
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17.09.2020 16:36 Відповісти
Евродепутаты предостерегли"

Ой, не могу.
Кого предостерегли, кого?
Слуг Народа?
Да они не способны понять, от чего их предостерегают, у них нет таких умственных способностей.

Вместе с "бубочкой" уйдут на тот свет, он всех с собой утянет.
Туда им и дорога.
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17.09.2020 13:22 Відповісти
Интересно бы получилось, если бы Зеленский уволил Авакова
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17.09.2020 13:28 Відповісти
" а какая разница"? главное что бы мацковский барин был доволен
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17.09.2020 13:59 Відповісти
Так шо, щас Євросоюз "до окремого розпорядження" в зв'язку з пандемією короновурусу обмежив безвіз для України. То цього окремого розпорядження, напевне, доведеться очікувати після виконання нових 144-х пунктів нового договору про асоціацію в ЄС...
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17.09.2020 15:01 Відповісти
Ну что ж.
Теперь ЗЕблюдкам осталось просрать только независимость Украины.

Следующая остановка - Тайоженный союз.
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17.09.2020 16:35 Відповісти
 
 