Євродепутати застерегли Раду від голосування за "недосвідчених і недоброчесних" кандидатів до комісії з обрання глави САП: Це загроза співпраці з МВФ і ЄС

Депутат Європарламенту Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Верховну Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів до комісії з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сильно стурбований сьогоднішнім можливим голосуванням у Верховній Раді України за кандидатів до конкурсної комісії з вибору голови САП, яким не вистачає доброчесності і досвіду. Їх обрання ставить під загрозу підтримку ЄС і МВФ", - написав Майкл Галер у Twitter.

До його побоюванням приєдналася євродепутатка від групи зелених Віола фон Крамон, яка є заступником голови Делегації в парламентському комітеті з питань співробітництва між Україною та ЄС.

Також читайте: Рада сьогодні призначить представників для конкурсу на зайняття посад у САП

"Коли увага міжнародної спільноти зайнята Білоруссю, українська влада хоче по-швидкому пропхати кандидатів для обрання глави САП, у яких бракує досвіду і доброчесності. Українська влада ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і наступний транш фінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро", - зазначила євродепутатка.



