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Новини Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1365) партія (363) рейтинг (1622)

Рейтинг партій на місцевих виборах: "Слуга народу" - 16%, ОПЗЖ - 11,9%, ЄС - 11,3%, "Батьківщина" - 8,2%, "За майбутнє" - 5,8%

Рейтинг партій на місцевих виборах:

Серед українців, які визначилися з вибором на місцевих виборах і які планують взяти участь у голосуванні, 16% підтримують партію "Слуга народу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У дослідженні представлено агрегований рейтинг партій на місцевих виборах, який є сумою усіх результатів політичних сил на виборах в обласну раду кожної області. Респондент обирав зі списку, який був унікальним для кожної обласної ради (у Києві – міської ради). Сукупно в рейтинг потрапило 65 різних партій, з яких переважна більшість – місцеві партії, які балотуються в одну або кілька обласних рад.

Так, за результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах партію "Слуга народу" на виборах до обласних рад готові підтримати 16% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію "Опозиційна платформа – За життя" підтримують 11,9%, партію "Європейська Солідарність" – 11,3%, партію "Батьківщина" – 8,2%, партію "За майбутнє" – 5,8%, Радикальну партію – 4,7%, УДАР Віталія Кличка – 3,7%, ВО "Свобода" – 3,3%, партію Шарія – 2,8%, партію "Голос" – 2,2%, партії "Пропозиція" та "Перемога Пальчевського" – по 2,1%, партію "Наш край" – 2,0%, партію "Сила і честь" – 1,5%, партію "Самопоміч – 1,2%.

Сумарний рейтинг інших партій, які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 21,2%.

Рейтинг партій на місцевих виборах: Слуга народу - 16%, ОПЗЖ - 11,9%, ЄС - 11,3%, Батьківщина - 8,2%, За майбутнє - 5,8% 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" отримають менше 10% на виборах, - Богдан

Зазначається також, що якщо у виборах до Верховної Ради України сумарний рейтинг п’яти основних партій, що представлені сьогодні у парламенті, становить 72%, то на місцевих виборах їхній агрегований показник – 50%. Порівняно з рейтингами політичних сил до Верховної Ради помітних електоральних втрат на місцевому рівні зазнають партії "Слуга народу" (26% "парламентського" рейтингу проти 16% "місцевого"), "Опозиційна платформа – за життя" (17% проти 12%), "Європейська Солідарність" (16% проти 11%), партія "Голос" (4% проти 2%), "Сила і честь" (4% проти 2%). Натомість спостерігається приріст у таких партій, як "За майбутнє", "УДАР" "Пропозиція".

Рейтинг партій на місцевих виборах: Слуга народу - 16%, ОПЗЖ - 11,9%, ЄС - 11,3%, Батьківщина - 8,2%, За майбутнє - 5,8% 02

Опитування Соціологічною групою "Рейтинг" було проведено з 12 по 15 вересня 2020 р. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%. 

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Топ коментарі
+39
Тупая ЗЕ-манипуляция!!! По Отдельно взятым крупным городам Украины ЗЕ-ндоны набирают не более 5-6%!!!!
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17.09.2020 12:26
+38
Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 16%, ОПЗЖ - 11,9%, ЕС - 11,3%, "Батькивщина" - 8,2%, "За майбутнє" - 5,8% - Цензор.НЕТ 9278
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17.09.2020 12:28
+34
Рейтинг партий на местных выборах: "Слуга народа" - 16%, ОПЗЖ - 11,9%, ЕС - 11,3%, "Батькивщина" - 8,2%, "За майбутнє" - 5,8% - Цензор.НЕТ 4106
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17.09.2020 12:29
Коментувати
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Если все будут голосовать за Свободу, то Свобода будет иметь больше власти! Голосовать должны все только за свободу и не рассеивать голоса никуда и говорите все своим мамам, папа, дедушкам, бабушкам, детям, друзьям, знакомым - голосовать за Свободу, и тогда Свобода будет и моно-большинство иметь и президента национально ориентированного на защиту Украинских интересов и своего Ген Прокурора, и Главу СБУ и МВД! Хватит голосовать за хер знает кого. Все голосуем за национальные интересы Украины - за националистов! Ибо только националисты могут сделать великой Украину! И в сетях и на всех сайтах агитировать прошу всех за Свободу и националистов! На всех выборах! Выбирайте Украинское, а не олигархическое и московское. Это должен быть национальный флешмоб - голосуем за националистов!!! Во всех сетях! По всюду продвигайте национальные интересы Украины - голосовать за националистов! Это борьба за независимость Украины и ее расцвет!!!
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17.09.2020 21:48 Відповісти
Рейтинг партій на місцевих виборах: "Слуга народу" - 16%, ОПЗЖ - 11,9%, ЄС - 11,3%, "Батьківщина" - 8,2%, "За майбутнє" - 5,8% - Цензор.НЕТ 5912
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17.09.2020 20:38 Відповісти
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17.09.2020 21:16 Відповісти
Зебарани ничему не учатся, лох єто судьба.
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26.09.2020 09:39 Відповісти
Як завжди ці мальовані рейтиги. Зе стабільно так як і на виборах набере біля 30% , 2-3 відсотків може розпорошитись "засумнівавшихся". Те що верещать по ТБ про рейтинги - так це ТБ все проти президента по іншому і годі сподіватись.Все заряджено на те щоб принизити президента і переманити побільше обалванених людей на свою сторону. Слава Україні!!!
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17.09.2020 21:30 Відповісти
Шо за майбутне? Баранам опять очередную сказку предлагают.
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26.09.2020 09:38 Відповісти
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