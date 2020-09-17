Хасиди мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому, - посол Ізраїлю Ліон

Уряд Ізраїлю повністю підтримує рішення України закрити кордони для всіх іноземців, зокрема і для хасидів, які намагаються перетнути білорусько-український кордон дорогою до Умані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон.

"Ми поважаємо рішення уряду України (закрити кордони для іноземців через COVID-19. - Ред.). Ситуація складна, і ми сподіваємося, що гуманітарної кризи не буде", - сказав він.

Водночас, як зазначив посол, нині від 400 до 800 хасидів перебувають у Білорусі і хочуть в'їхати в Україну. Ліон наголосив, що ці люди все ще можуть дістатися до великих білоруських міст і вилетіти до Ізраїлю.

"Ми їм кажемо, що вони мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому в Ізраїль, тому що в Україну в'їжджати не можна. Разом з рабином Стамблером - Головою Федерації єврейських громад України, рабином Камінецький і рабином Ротманом ми змогли доставити їм їжу і воду. Наш посол у Білорусі також зміг доставити їм ковдри. У них є можливість повернутися до Білорусі - виїхати в Гомель, до Мінська і звідти повернутися в Ізраїль. Але однозначно - вони не можуть в'їхати в Україну, тому що Україна закрита для іноземців, для всіх іноземців", - наголосив Ліон.

Посол також нагадав, що Україна не погоджувалася приймати іноземців, окрім тих, хто вже в'їхав. "Саме тому ваша влада і закрила кордони - не тільки для хасидів, не тільки для євреїв, а для всіх іноземців", - додав Ліон.

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