Хасиди мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому, - посол Ізраїлю Ліон
Уряд Ізраїлю повністю підтримує рішення України закрити кордони для всіх іноземців, зокрема і для хасидів, які намагаються перетнути білорусько-український кордон дорогою до Умані.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон.
"Ми поважаємо рішення уряду України (закрити кордони для іноземців через COVID-19. - Ред.). Ситуація складна, і ми сподіваємося, що гуманітарної кризи не буде", - сказав він.
Водночас, як зазначив посол, нині від 400 до 800 хасидів перебувають у Білорусі і хочуть в'їхати в Україну. Ліон наголосив, що ці люди все ще можуть дістатися до великих білоруських міст і вилетіти до Ізраїлю.
"Ми їм кажемо, що вони мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому в Ізраїль, тому що в Україну в'їжджати не можна. Разом з рабином Стамблером - Головою Федерації єврейських громад України, рабином Камінецький і рабином Ротманом ми змогли доставити їм їжу і воду. Наш посол у Білорусі також зміг доставити їм ковдри. У них є можливість повернутися до Білорусі - виїхати в Гомель, до Мінська і звідти повернутися в Ізраїль. Але однозначно - вони не можуть в'їхати в Україну, тому що Україна закрита для іноземців, для всіх іноземців", - наголосив Ліон.
Посол також нагадав, що Україна не погоджувалася приймати іноземців, окрім тих, хто вже в'їхав. "Саме тому ваша влада і закрила кордони - не тільки для хасидів, не тільки для євреїв, а для всіх іноземців", - додав Ліон.
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интересно, а памперсы на нем были?
Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на "https://lb.ua/society/2020/09/17/466156_posol_izrailyu_pro_situatsiyu_z.html LB.ua ", об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.Источник: https://censor.net/ru/n3219843»
О! Видно, що мсьє Джоэль Ліон, справжній жидобандерівець !
Респект.
Я бы предложил отвезти их на автобусах БССР (за деньги Израиля) на могилу, там ограждение поставить, дать возможность помолиться, и назад за кордон в БССР
У них совершенно другие традиции поведения в святых местах - по их понятиям - при посещении святого места прощается все - а потому именно там можно грешить направо и налево.
все равно оригинально отпраздновали
и пред единоверцами респект
так что пейсатые ,гоу до дому
вонючкамихасидами