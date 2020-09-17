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кордон (4642) Ізраїль (1609) посол (1080) Умань (240) хасиди (176) Ліон Йоель (15)

Хасиди мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому, - посол Ізраїлю Ліон

Хасиди мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому, - посол Ізраїлю Ліон

Уряд Ізраїлю повністю підтримує рішення України закрити кордони для всіх іноземців, зокрема і для хасидів, які намагаються перетнути білорусько-український кордон дорогою до Умані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон.

"Ми поважаємо рішення уряду України (закрити кордони для іноземців через COVID-19. - Ред.). Ситуація складна, і ми сподіваємося, що гуманітарної кризи не буде", - сказав він.

Водночас, як зазначив посол, нині від 400 до 800 хасидів перебувають у Білорусі і хочуть в'їхати в Україну. Ліон наголосив, що ці люди все ще можуть дістатися до великих білоруських міст і вилетіти до Ізраїлю.

"Ми їм кажемо, що вони мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому в Ізраїль, тому що в Україну в'їжджати не можна. Разом з рабином Стамблером - Головою Федерації єврейських громад України, рабином Камінецький і рабином Ротманом ми змогли доставити їм їжу і воду. Наш посол у Білорусі також зміг доставити їм ковдри. У них є можливість повернутися до Білорусі - виїхати в Гомель, до Мінська і звідти повернутися в Ізраїль. Але однозначно - вони не можуть в'їхати в Україну, тому що Україна закрита для іноземців, для всіх іноземців", - наголосив Ліон.

Посол також нагадав, що Україна не погоджувалася приймати іноземців, окрім тих, хто вже в'їхав. "Саме тому ваша влада і закрила кордони - не тільки для хасидів, не тільки для євреїв, а для всіх іноземців", - додав Ліон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль попросив Зеленського пропустити в Україну хасидів, які застрягли на кордоні з Білоруссю

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Топ коментарі
+11
«Правительство Израиля полностью поддерживает решение Украины закрыть границы для всех иностранцев, в том числе и для хасидов, которые пытаются пересечь белорусско-украинскую границу по дороге в Умань.
Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на "https://lb.ua/society/2020/09/17/466156_posol_izrailyu_pro_situatsiyu_z.html LB.ua ", об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.Источник: https://censor.net/ru/n3219843»

О! Видно, що мсьє Джоэль Ліон, справжній жидобандерівець !
Респект.
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17.09.2020 12:46
+8
пусть возвращаюся в беларусть и погостят в минске, недели две
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17.09.2020 12:45
+6
Пусть возвращаются в Беларусь.Там их цадик Лука ждет.
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17.09.2020 12:41
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Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой, - посол Израиля Лион - Цензор.НЕТ 7299
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17.09.2020 12:38 Відповісти
это его так перекосило после того как увидел мир в глазах )(уйла .
интересно, а памперсы на нем были?
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17.09.2020 13:46 Відповісти
от це і Є офіційна позіція уряду ісраіловки... а скавчання міністра - провакаційна ДУРНЯ
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17.09.2020 14:24 Відповісти
Пусть возвращаются в Беларусь.Там их цадик Лука ждет.
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17.09.2020 12:41 Відповісти
не, Лука не кошерный цадик. Не подходит.
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17.09.2020 12:50 Відповісти
Вон такую шляпу нацепит и никто не отличит,пока трусы и крестик не снимет.
Хасиди мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому, - посол Ізраїлю Ліон - Цензор.НЕТ 192
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17.09.2020 12:56 Відповісти
Хасиди мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому, - посол Ізраїлю Ліон - Цензор.НЕТ 1665
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17.09.2020 15:02 Відповісти
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17.09.2020 16:03 Відповісти
пусть возвращаюся в беларусть и погостят в минске, недели две
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17.09.2020 12:45 Відповісти
И потом заберут с собой домой переводчицу и флейтистку.
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17.09.2020 13:44 Відповісти
Облом случился, бывает! Принимайте со смирением!
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17.09.2020 12:45 Відповісти
«Правительство Израиля полностью поддерживает решение Украины закрыть границы для всех иностранцев, в том числе и для хасидов, которые пытаются пересечь белорусско-украинскую границу по дороге в Умань.
Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на "https://lb.ua/society/2020/09/17/466156_posol_izrailyu_pro_situatsiyu_z.html LB.ua ", об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.Источник: https://censor.net/ru/n3219843»

О! Видно, що мсьє Джоэль Ліон, справжній жидобандерівець !
Респект.
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17.09.2020 12:46 Відповісти
Фига се.он менее толерантней чем я...
Я бы предложил отвезти их на автобусах БССР (за деньги Израиля) на могилу, там ограждение поставить, дать возможность помолиться, и назад за кордон в БССР
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17.09.2020 12:55 Відповісти
Их не интересует просто помолиться - они едут оторваться на год вперед.
У них совершенно другие традиции поведения в святых местах - по их понятиям - при посещении святого места прощается все - а потому именно там можно грешить направо и налево.
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17.09.2020 13:12 Відповісти
Походу жители Умани в етом году будут сосать лапу. Интересн, как пол тысячи хасидов смогли бы повлиять на епидемиологичускую ситуацию в Украине? тут скорее самих хасидов заразят
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17.09.2020 12:49 Відповісти
Хасид, тебе ж сказано - вали в Беларусь!
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17.09.2020 12:59 Відповісти
А как же просьба Америки. Зеленский совсем оборзел?
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17.09.2020 12:50 Відповісти
і яким це містом "амєріка" когось просила?
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17.09.2020 14:25 Відповісти
Вот они обрадуются такому известию.
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17.09.2020 12:53 Відповісти
приключение немытого хасида в белорусских лесах... - новый сценарий для Голливуда.
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17.09.2020 13:02 Відповісти
Очень похоже, что посол таки служил немножечко в Цахал...слова погранца понял доходчиво и четко.))))
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17.09.2020 13:03 Відповісти
придется смириться
все равно оригинально отпраздновали
и пред единоверцами респект
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17.09.2020 13:14 Відповісти
Хасиди мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому, - посол Ізраїлю Ліон - Цензор.НЕТ 1879
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17.09.2020 13:14 Відповісти
дивно що не прогнулось. воно ж привикше приймати "помногу и са всех старон"
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17.09.2020 13:15 Відповісти
В повній мірі нормальне послання для всіх: і для хасидів, і для всьопрапала.
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17.09.2020 13:42 Відповісти
Джоэль Лион респект! мудрый человек и понимает, что закон есть закон и граница на замке.
так что пейсатые ,гоу до дому
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17.09.2020 13:52 Відповісти
Какой-то оголтелый антисемит этот Лион, ну как так можно с бедными вонючками хасидами
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17.09.2020 13:58 Відповісти
піди пуйла повішай, він заслужив шибеницю давно.
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17.09.2020 15:26 Відповісти
Ээээттооо серьезная ошибкаааа...... Люди, которые проехали пол мира, спали на чемоданах на траве, и пили кипяток на костре, чтобы попасть на религиозный праздник(вы должны понимать, что это программа, прочно оставшаяся для выполнения!), к которому осталась пара сотен километров, должны снова вернуться обратно. Это вызовет огромную ненависть.........я удивляюсь этим фантастическим решениям.
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17.09.2020 14:47 Відповісти
скорее ты есть серьезная ошибка... общества и природы, не признающая правил и законов страны.
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17.09.2020 14:56 Відповісти
 
 