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Засідання "СН" щодо змін до постанови про місцеві вибори скасовано через хворобу учасника, - Качура

Засідання

Фракція "Слуга народу" скасувала сьогоднішнє засідання, на якому парламентарі повинні були обговорити проєкт про внесення змін до постанови про місцеві вибори.

Про це написав заступник голови комітету з організації держвлади, нардеп від СН Олександр Качура усвоєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання фракції з приводу Мінського процесу та голосування постанови про місцеві вибори скасовано. Конкретна дата не призначена. Причина - хвороба одного з учасників зустрічі", - зазначив парламентарій.

У середу Качура анонсував, що засідання має відбутися у четвер, 17 вересня, о 15:15.

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Засідання СН щодо змін до постанови про місцеві вибори скасовано через хворобу учасника, - Качура 01

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Слуги явно хотят устроить "гонки" в мусорных контейнерах. Пересмотр постановления о местных выборах? На каком основании? На том что оно ***** не понравилось?!
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17.09.2020 13:21 Відповісти
Заседание "СН" по изменениям в постановление о местных выборах отменено из-за болезни участника, - Качура - Цензор.НЕТ 4552вірною дорогою зе лайно чеше
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17.09.2020 13:25 Відповісти
ограниченный МИКРОБ КА-чура----- тебе НЕОБХОДИМО лечиться !!!!!
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17.09.2020 15:19 Відповісти
Насколько я понял, слуги урода - единственная фракция,которая собиралась рассматривать этот вопрос. (зажопную фракцию не считаю)
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17.09.2020 13:21 Відповісти
Гризлов захворів?
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17.09.2020 14:36 Відповісти
 
 