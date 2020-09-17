1 679 5
Засідання "СН" щодо змін до постанови про місцеві вибори скасовано через хворобу учасника, - Качура
Фракція "Слуга народу" скасувала сьогоднішнє засідання, на якому парламентарі повинні були обговорити проєкт про внесення змін до постанови про місцеві вибори.
Про це написав заступник голови комітету з організації держвлади, нардеп від СН Олександр Качура усвоєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Засідання фракції з приводу Мінського процесу та голосування постанови про місцеві вибори скасовано. Конкретна дата не призначена. Причина - хвороба одного з учасників зустрічі", - зазначив парламентарій.
У середу Качура анонсував, що засідання має відбутися у четвер, 17 вересня, о 15:15.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар17.09.2020 13:21 Відповісти Мені подобається 9
ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар17.09.2020 13:25 Відповісти Мені подобається 4
мыкола дрон
показати весь коментар17.09.2020 15:19 Відповісти Мені подобається 0
q4ma
показати весь коментар17.09.2020 13:21 Відповісти Мені подобається 6
Ан Мур
показати весь коментар17.09.2020 14:36 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...