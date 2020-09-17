Засідання "СН" щодо змін до постанови про місцеві вибори скасовано через хворобу учасника, - Качура

Фракція "Слуга народу" скасувала сьогоднішнє засідання, на якому парламентарі повинні були обговорити проєкт про внесення змін до постанови про місцеві вибори.

Про це написав заступник голови комітету з організації держвлади, нардеп від СН Олександр Качура усвоєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання фракції з приводу Мінського процесу та голосування постанови про місцеві вибори скасовано. Конкретна дата не призначена. Причина - хвороба одного з учасників зустрічі", - зазначив парламентарій.

У середу Качура анонсував, що засідання має відбутися у четвер, 17 вересня, о 15:15.

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