УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9402 відвідувача онлайн
Новини Нормандські переговори
4 148 7
Зеленський (22456) Пєсков (1554) саміт (723) нормандська четвірка (1526)

Саміт "нормандської четвірки" відбудеться в найближчому майбутньому, але є заковика, - Пєсков

Саміт

Зустріч глав держав "нормандської четвірки" відбудеться в найближчому майбутньому, але фіксувати якісь дати поки марно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Взгляд", про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський 15 вересня заявив, що зустріч політрадників відбудеться протягом 10 днів, а після неї відбудеться і зустріч на вищому рівні.

"Ми абсолютно згодні з такою постановкою питання. Справді, нам варто очікувати в найближчому майбутньому на зустріч глав держав у нормандському форматі. Єдина тут заковика - що вважати найближчим майбутнім", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, коли чекати саміту "нормандської четвірки".

Президент Володимир Путін неодноразово казав, що зустріч має бути підготовлена, нагадав він, - і щонайменше для цієї зустрічі необхідно зафіксувати виконання тих домовленостей, які були досягнуті на останній зустрічі глав держав у Парижі.

"Зрозуміло, помічники будуть надалі зустрічатися, вони продовжать свою роботу з тим, щоб якимось чином знайти шляхи для просування на шляху виконання раніше досягнутих домовленостей. Сама по собі зустріч на вищому рівні заради зустрічі, звичайно, не потрібна жодному з глав держав і урядів, вона потрібна заради результату", - наголосив представник Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява заступника голови МЗС РФ Руденка про нормандський саміт ставить під сумнів бажання Росії врегулювати конфлікт, - МЗС України

На прохання уточнити, чи є зараз згода російської сторони на проведення саміту, прессекретар президента РФ зауважив: "У російської сторони є політична воля до продовження роботи в межах нормандського формату, ми вважаємо, що альтернативи цьому формату немає". Продовження роботи, звичайно, передбачає продовження діалогу, додав він.

"У цьому плані тут все правильно, ми згодні з президентом Зеленським. Інша справа, що ми зараз не стали б фіксувати якісь дати, тому що це марно", - наголосив Пєсков.

Нагадаємо, зустріч політрадників лідерів "нормандської четвірки" відбулася 11 вересня в Берліні.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Им ща некогда собираться. Бяларусь нада анексировать!!!
показати весь коментар
17.09.2020 13:37 Відповісти
еххх, нє прокатіло
показати весь коментар
17.09.2020 13:37 Відповісти
Оце ще попка-дурак.
показати весь коментар
17.09.2020 13:39 Відповісти
На хутлера ці усі зустрічи? Про що з р@шистами розмовляти? Переливання з пустого в порожне....
Р@шиська федерастія має забрати своїх терористів та війска з території України (Крим, частка Донбасу) й виплатить компенсацію, БЕЗ НІЯКИХ УМОВ! Усе, поки ццього не зроблять немає про що розмовляти!!!
Але звісно зрадникам янєлоха є про що домовлятися з Ворогом, тільки для України варіант вірний один - перемога й деокупація на НАШИХ УМОВАХ а не на умоваг агресора!!!
Слава Україні!
показати весь коментар
17.09.2020 14:03 Відповісти
Здравия всем! Да такого троллинга Зе и его команды со всех сторон!!! Я не помню давно! Докерувались, дебилы! Это не давление, это просто издевательство, хотя надо признать, он его вполне заслужил! Не знаю, тролят Зеленского и Ко, а стыдно и больно почему то мне!
показати весь коментар
17.09.2020 14:09 Відповісти
Украине нужен президент не левак промосковский сдающий национальные интересы, а нужен правый президент и желательно прошедший войну и который будет защищать интересы Украины! Во второй мировой государства воевали и ставили государство выше жизней солдат, а зеленский сейчас говорит, что жизнь солдат выше государства - ну он дурак полный! Армия создана для того, чтобы воевать и защищать страну, а он дыбил просто и предатель - сдает все национальные интересы и тогда и армия не нужна будет, если государство развалит этот поц жидовский. фу, просто фу! Нужно требовать его отставки и нужно назначить президента Украинским народом самого ультраправого и прошедшего войну, который будет защищать Украинские интересы и не сдаст ничего! И страну могут сделать только правые партии! Леваки - они все разваливают и разграбляют и им похер на государство и они вообще на чужое государство работают и команды с Кремля выполняют, а те приказывают все шатать и разваливать и грабить и рушить все! Только правые будут стоять отстаивать интересы Украины! В списках ищите все националистов любых правых и голосуйте за них все!!!
показати весь коментар
17.09.2020 14:16 Відповісти
 
 