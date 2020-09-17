Саміт "нормандської четвірки" відбудеться в найближчому майбутньому, але є заковика, - Пєсков

Зустріч глав держав "нормандської четвірки" відбудеться в найближчому майбутньому, але фіксувати якісь дати поки марно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Взгляд", про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський 15 вересня заявив, що зустріч політрадників відбудеться протягом 10 днів, а після неї відбудеться і зустріч на вищому рівні.

"Ми абсолютно згодні з такою постановкою питання. Справді, нам варто очікувати в найближчому майбутньому на зустріч глав держав у нормандському форматі. Єдина тут заковика - що вважати найближчим майбутнім", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, коли чекати саміту "нормандської четвірки".

Президент Володимир Путін неодноразово казав, що зустріч має бути підготовлена, нагадав він, - і щонайменше для цієї зустрічі необхідно зафіксувати виконання тих домовленостей, які були досягнуті на останній зустрічі глав держав у Парижі.

"Зрозуміло, помічники будуть надалі зустрічатися, вони продовжать свою роботу з тим, щоб якимось чином знайти шляхи для просування на шляху виконання раніше досягнутих домовленостей. Сама по собі зустріч на вищому рівні заради зустрічі, звичайно, не потрібна жодному з глав держав і урядів, вона потрібна заради результату", - наголосив представник Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява заступника голови МЗС РФ Руденка про нормандський саміт ставить під сумнів бажання Росії врегулювати конфлікт, - МЗС України

На прохання уточнити, чи є зараз згода російської сторони на проведення саміту, прессекретар президента РФ зауважив: "У російської сторони є політична воля до продовження роботи в межах нормандського формату, ми вважаємо, що альтернативи цьому формату немає". Продовження роботи, звичайно, передбачає продовження діалогу, додав він.

"У цьому плані тут все правильно, ми згодні з президентом Зеленським. Інша справа, що ми зараз не стали б фіксувати якісь дати, тому що це марно", - наголосив Пєсков.

Нагадаємо, зустріч політрадників лідерів "нормандської четвірки" відбулася 11 вересня в Берліні.