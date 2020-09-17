УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9402 відвідувача онлайн
Новини
51 537 263
Бутусов Юрій (3481) Слуга народу (2800) Юрченко Олександр (109)

"Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Проти нардепа "Слуги народу" Олександра Юрченка у 2009 році реєстрували кримінальне провадження за крадіжку пива в супермаркеті Києва.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ у Національному антикорупційному бюро, в ході розслідування вимагання хабаря народним депутатом Юрченком було встановлено, що 25 листопада 2009 року в журналі реєстрації злочинів Голосіївського районного управління внутрішніх справ було зафіксовано затримання Юрченка Олександра Миколайовича, 1988 року народження, за крадіжку чотирьох пляшок пива "Старопрамен" в магазині "Каштан" за адресою Велика Васильківська, 92.

4 грудня 2009 року у справі була виписана відмова в порушенні кримінальної справи (з кимось повирішували), відмовний матеріал номер 8908. На цей момент сам відмовний матеріал з якихось причин знищений. Однак наявність слідів реєстрації злочину робить необхідним службову перевірку", - пише Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про ситуацію з нардепом Юрченком: "У свої 32 роки поводиться так, ніби повністю пропустив політичний розвиток суспільства після 2014 року"

Він припускає, що ця обставина може бути однією з причин, чому Офіс президента так довго намагався приховати Юрченка від пред'явлення підозри - ймовірно, час використовувався для зачистки деяких документів. "Факт включення в списки Слуг людей з недоброчесними фактами в біографії, які приховувалися при висуванні в кандидати в депутати, може завдати величезної шкоди нинішній виборчій кампанії Слуг на місцевих виборах", - додає головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов також зазначає, що судячи із записів, опублікованих НАБУ, а також відповідно до джерел у фракції "Слуга народу", Юрченко був висунутий на 211-й округ за поданням одного з найвпливовіших Слуг - народного депутата Андрія Холодова, якому належить найбільша мережа кіосків у Києві з продажу сигарет.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+52
*****...новые лица...!!!!!
Но это же типичный зебил, что тут удивляться!
показати весь коментар
17.09.2020 13:41
+47
Несовершенолетних насиловать! Такие тоже в СН котируются!
показати весь коментар
17.09.2020 13:42
+41
"Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, потом сработал "социальный лифт", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8130не треш, а реальність
показати весь коментар
17.09.2020 13:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
украл-выпил-в тюрьму.в партию зеленского
показати весь коментар
17.09.2020 16:11 Відповісти
какой презЕдент, такая и команда.
клоунский отбор.
показати весь коментар
17.09.2020 16:18 Відповісти
Пиво 4 бутылки, че не коньяк, как-то несолидно.Сейчас наверное ящиками тягает, а руководство магазина "Каштан" это скрывает от народа.
показати весь коментар
17.09.2020 16:18 Відповісти
В промежутках между пивом , и нардепством , думаю был и коньяк
показати весь коментар
17.09.2020 23:08 Відповісти
Ну депутату надо отдать должное, он в этот комитет по экологии пошел по призванию. Ведь легче было бы (наверное) спереть 2л бутылку пиво десант или аналогичный напиток, но нет он украл экологически чистые, перерабатываемые стеклянные бутылки. Молодец, с юности против пластиковых отходов.
показати весь коментар
17.09.2020 16:24 Відповісти
Затем и шел в депутаты чтобы по мелочам не тырить, а сразу по крупному брать.
показати весь коментар
17.09.2020 16:32 Відповісти
Старопрамен його вже не вставляє, хотів Генесі пити
показати весь коментар
18.09.2020 10:47 Відповісти
Как вам такое, ЗЕбилы ?
показати весь коментар
17.09.2020 16:46 Відповісти
Дивуюсь нашим громадянам,все йде по підготовленному сценарію,Пороха з*їли,а якщо не повністю---то дожруть!!! Тепер взялись за ШМАРКЛЮ--поки що жують по повній,наші холопи все ковтають як і належить,якби не Порох,а тепер--щоб ти здох Зе!!!! А техесенько БАНДА жопоблока набирає бали,навіть вже скоро Шарік буде вище Пороха,а піпл заглотує і радіє,не думає своєю башкою,якщо вона Є!!! Порох не панацея,але якщо дожрете його,Білорусь буде як свято,будете ригати кров*ю по повній!! Чому? А хоча-б по одному,ГЕРОЇВ,які захистили МАТІНКУ,звинуватять в тероризмі і будуть судити всіх підряд,приклад----ТЕРОРИСТИ,ЯКІ СКОЇЛИ ТЕРАКТ проти Шеремета!!! І що ви думаєте,Ярош(наприклад) буде цьому дуже радий,от і почнеться МРІЯ карлика,а там Бойко попросить про допомогу,а кого,як ви думаєте?
показати весь коментар
17.09.2020 17:10 Відповісти
Дно? Лифт со дна?
показати весь коментар
17.09.2020 17:32 Відповісти
Не совсем. Дно, потом 40 метров дерьма, а потом слой зелёных. Туда и пробурили.
показати весь коментар
17.09.2020 18:54 Відповісти
так народ ве давно підмітив, що зверху плаває
показати весь коментар
18.09.2020 10:49 Відповісти
Выбирают социально близких. Ничего нового. Демократия, сэр.
показати весь коментар
17.09.2020 17:36 Відповісти
В Украине, теория эволюции явно не работает...
показати весь коментар
17.09.2020 17:53 Відповісти
то что в Слуги понабирали дебилов по обьявлениям с улицы - давно ни для кого не секрет. Но тут как по мне самое забавное - что этот экземпляр настолько безнадежен, что не смог без шуму и пыли стырить 4 бутылки пива и попался. А попавшись - не смог этот вопрос замять, отвертеться без последствий для себя. Он случайно не даун?
показати весь коментар
17.09.2020 17:53 Відповісти
На это 73% скажут "Ну и шо? А ваш Порох брата убил!!!"
показати весь коментар
17.09.2020 18:12 Відповісти
До чого тут 73 % і якийсь Юрченко ???
показати весь коментар
17.09.2020 20:14 Відповісти
ваше питання і є найкращим доказом "правоти" 73%.
показати весь коментар
17.09.2020 20:46 Відповісти
ПАПуас па мелочевке не клепторасит, гены унаследовал клепторасные, поэтому не пападаицца на пиве.
показати весь коментар
17.09.2020 23:43 Відповісти
Высер, достойный зебила! Доволен, как твой зеленый бох сливает Украину опзж и путину?
показати весь коментар
18.09.2020 00:16 Відповісти
У мине нихто ниче не сальет, эта я магу у унитаз каво угодно смыть, а ты малчее саси рашен.
показати весь коментар
18.09.2020 00:41 Відповісти
"Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8802
показати весь коментар
17.09.2020 18:14 Відповісти
Чому дивуватись. Там всі такі.
показати весь коментар
17.09.2020 18:16 Відповісти
Хвора людина. Клептоманія не лікується. Був просто лохом -крав пиво, став депутатом -ну як тут встояти від спокуси урвати великий куш, тим більше що крадуть всі, хто в депутати проліз.
показати весь коментар
17.09.2020 18:29 Відповісти
Карьера Шарикова, которого вовремя не остановили.
показати весь коментар
17.09.2020 18:53 Відповісти
ЗАВТРА пойду в АТБ и украду ящик ШАМПАНСКОГО , может повезет и тоже стану ДЕПУТАТОМ !!!
показати весь коментар
17.09.2020 19:10 Відповісти
Если ящик шампанского - то сразу в президенты.
показати весь коментар
17.09.2020 19:28 Відповісти
Помогло происхождение.
показати весь коментар
17.09.2020 19:11 Відповісти
.....общество у нас КОНЕЧНО же очень и очень НЕАДЕКВАТНОЕ , выбирать таких ПРЕЗИДЕНТОВ , начиная с овоща (((((
показати весь коментар
17.09.2020 19:15 Відповісти
ну овощ на фоне зели реальный академик))) он был намного опытней, но урку он в себе так и не подавил. а зеля от природы тупой
показати весь коментар
17.09.2020 19:22 Відповісти
Овощ умел целым гаражом руководить! И даже целую проффесорскую диссертацию осилил...
А этот похоже может только кандидатскую по музыкально-урологической тематике... Пока токо не может решить, где защищать - в консерватории или кожвендиспансере...
показати весь коментар
18.09.2020 08:27 Відповісти
Пиво вкрав, розбійник! Йди до нас у партію Слуга Наріду.
показати весь коментар
17.09.2020 19:19 Відповісти
какой народ такие и депутаты)))
показати весь коментар
17.09.2020 19:19 Відповісти
Пиво это не мелочь на базаре по карманам тырить - это предварительный тест на вход в сг.
показати весь коментар
17.09.2020 19:39 Відповісти
ничего удивительного. зебаран не то еще приведет в свою шоблу слуг сброда .

ну не будут марать руки уважаемые люди о зеленую шмарклю. вот и приходится брать в "королевскую рать" всякую щалупень подзаборную .
показати весь коментар
17.09.2020 19:50 Відповісти
95-го кварталу для державних посад не стає от вони й набирають із публіки на своїх концертах з перших рядів, резерви поки не вичерпані, до галерки ще далеко.
показати весь коментар
17.09.2020 23:12 Відповісти
Яка партія такі і депутати... Оце вам яскрава ілюстрація того що насправді являють собою "партійні списки". По мажоритарці таке гівно не проходить.
показати весь коментар
17.09.2020 20:00 Відповісти
Ці всі зашквари очікувані але не радують. Бо кого наступним вибере наш мудрий нарід? чи не Бойка з Мертвечуком? аби не Порох чи Йуля.
показати весь коментар
17.09.2020 20:06 Відповісти
чотири пляшечки пиваса -
шлях, від слуги до ..дораса !
показати весь коментар
17.09.2020 20:40 Відповісти
" Соціальний ліфт" Зеленського працює)
показати весь коментар
17.09.2020 20:56 Відповісти
для 73% - этот зебил свой в доску ...
показати весь коментар
17.09.2020 21:08 Відповісти
ЗЕКослуги Урода..
показати весь коментар
17.09.2020 21:20 Відповісти
Красть пиво - это уже ни в какие ворота, даже нищие студенты находят на него деньги. За такое нужно ставить черную метку и не подпускать к должностям выше огородного пугала.
показати весь коментар
17.09.2020 21:46 Відповісти
Ухти! Вітаю нешановних зебілів з черговим достойним поповненням в їх рядах!
показати весь коментар
17.09.2020 21:59 Відповісти
После дважды седевшего президента Януковича, после сидельцев Ляшко, Рабиновича ( де юре дважды) глав целых фракций и т.д. Воровство пива, это так " баловство", таких в парламенте у нас как собак не резанных. ( хотя конечно печальная действительность)
показати весь коментар
17.09.2020 22:23 Відповісти
Пива чотири пляшки! Теж мені компромат. Ну, труби горіли, всяке буває.

Та й ті 13 тисяч баксів - дрібниця. Рівень районного оперуповноваженого.

Бєня три ярди по-третьому разу скомуніздив - і ніхто нічого. Суркісам чесно вкрадені триста мільйонів вашингтонів повернули.

А чуваком відзвітуються.
показати весь коментар
17.09.2020 22:35 Відповісти
АМІНЬ!!!!!
показати весь коментар
18.09.2020 04:34 Відповісти
ушльопок. На П'єро схожий )))).
Біосміття якесь у складі слуг урода. Воно і зрозуміло, нормальна людина уроду служити не буде !
показати весь коментар
17.09.2020 22:40 Відповісти
На шныря он похож, который папика обслуживает по воровским понятиям
показати весь коментар
18.09.2020 05:56 Відповісти
Вывод. Кто не воровал что нибудь пиво или шапки и т д , тот не достоин представлять мудрий 73% нарід в верховной власти Украины
показати весь коментар
18.09.2020 00:17 Відповісти
Зеваков має застрелитися нагородним пістолєтом, причому бажано не відкладати це дійство напатом...
показати весь коментар
18.09.2020 00:59 Відповісти
"пацан к успєху шол, нє падфартіла, нє свєзло..."
показати весь коментар
18.09.2020 04:33 Відповісти
Не надо никаких подозрений. Просто свозите Юрченко в Трускавец.
показати весь коментар
18.09.2020 07:10 Відповісти
Не, стал бы пожизненным наставником всех великих и малых гетьманов, районных гетьманят и Апостолом всех шинкарей и халдеев, которые живут на недоливах и урезанных котлетах...
показати весь коментар
18.09.2020 08:31 Відповісти
Бл***ь, у власти ветераны пенных вечеринок, контуженные при откупоривании шампанского!
Ларечники, мясники, свадебные фотографы с тамадами, трактирщики, потаскушки-тусовщицы собрались вокруг самого прикольного, который умеет шпарить на рояле без рук! Ну а баранам как всегда - шашлык! Вернее - стать шашлыком!
показати весь коментар
18.09.2020 08:22 Відповісти
кстати, на фото похож на "раннего" Чарли Чаплина - шо не зебил то комик с воровским стажем..
показати весь коментар
18.09.2020 08:35 Відповісти
Так что в шутке Олега Филимонова начала 90-х есть доля шутки?
...как красный пиджак заказал постройку советского гастронома, чтобы снять фильм как он бутылку портвейна крадет..
показати весь коментар
18.09.2020 08:40 Відповісти
"Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, интересно куда он бутылки всунул,чтобы их вынести ?
показати весь коментар
18.09.2020 09:25 Відповісти
зелена гопота.
показати весь коментар
18.09.2020 09:38 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 