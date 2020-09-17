"Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Проти нардепа "Слуги народу" Олександра Юрченка у 2009 році реєстрували кримінальне провадження за крадіжку пива в супермаркеті Києва.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ у Національному антикорупційному бюро, в ході розслідування вимагання хабаря народним депутатом Юрченком було встановлено, що 25 листопада 2009 року в журналі реєстрації злочинів Голосіївського районного управління внутрішніх справ було зафіксовано затримання Юрченка Олександра Миколайовича, 1988 року народження, за крадіжку чотирьох пляшок пива "Старопрамен" в магазині "Каштан" за адресою Велика Васильківська, 92.

4 грудня 2009 року у справі була виписана відмова в порушенні кримінальної справи (з кимось повирішували), відмовний матеріал номер 8908. На цей момент сам відмовний матеріал з якихось причин знищений. Однак наявність слідів реєстрації злочину робить необхідним службову перевірку", - пише Бутусов.

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Він припускає, що ця обставина може бути однією з причин, чому Офіс президента так довго намагався приховати Юрченка від пред'явлення підозри - ймовірно, час використовувався для зачистки деяких документів. "Факт включення в списки Слуг людей з недоброчесними фактами в біографії, які приховувалися при висуванні в кандидати в депутати, може завдати величезної шкоди нинішній виборчій кампанії Слуг на місцевих виборах", - додає головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов також зазначає, що судячи із записів, опублікованих НАБУ, а також відповідно до джерел у фракції "Слуга народу", Юрченко був висунутий на 211-й округ за поданням одного з найвпливовіших Слуг - народного депутата Андрія Холодова, якому належить найбільша мережа кіосків у Києві з продажу сигарет.