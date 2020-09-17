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Новини Обмін полоненими
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обмін (1123) Донбас (22348) Казанський Денис (308) полонені (2193) Тристороння контактна група (827)

Терористи в ТКГ вимагають, щоб Рада голосувала за потрібні їм закони, шантажуючи обміном полоненими, - Казанський

Терористи в ТКГ вимагають, щоб Рада голосувала за потрібні їм закони, шантажуючи обміном полоненими, - Казанський

Переговори в ТКГ щодо Донбасу як і раніше заблоковані російською стороною, яка продовжує в ультимативній формі вимагати від України, щоб Рада голосувала за потрібні їм закони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє представник окупованого Донбасу в ТКГ Денис Казанський.

"Минулого тижня шантажували порушенням режиму тиші й обстрілом наших позицій. Але ці погрози поки реалізувати не наважилися. Тепер же стали тиснути на іншу болючу точку - обмін полоненими. Представник угруповання "ДНР" Никонорова прямим текстом говорить, що обмін буде можливим тільки тоді, коли Україна виконає вимоги бойовиків. Тобто, на своїх полонених в українських в'язницях "ЛДНР" плювати. Про них взагалі ніхто не думає", - підкреслив Казанський.

За його словами, обмін полоненими в ОРДЛО подають як якусь послугу Україні і вимагають політичних кроків натомість.

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"Причому, все це озвучуватися нарочито зухвало, так щоб спровокувати перепалку. На вчорашньому засіданні в хамській формі роздавали вказівки навіть представникам ОБСЄ, чого раніше на моїй пам'яті не траплялося. Тому засідання завершилося достроково. Пам'ятаю, прихильники "ЛДНР" раніше дуже ображалися, коли їх називали терористами. Але брати людей в заручники і висувати в обмін на їхнє звільнення політичні вимоги - це якраз і є тактика терористичних угруповань. І саме це ми сьогодні бачимо у виконанні російських проксі", - додав Казанський.

"Чому Росія вирішила вчепитися за постанову ВР і заблокувати весь переговорний процес - до кінця не ясно. За однією з версій - в Москві чекають виборів у США, і в подальшому залежно від їхніх результатів будуть визначати майбутнє ОРДЛО. Так що, мабуть, до виборів в США ситуація так і буде залишатися підвішеною", - підсумував він.

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Топ коментарі
+17
Террористов во всем Мире уничтожают, никто и никогда переговоров с ними не ведет.
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17.09.2020 13:46
+16
Так и есть - террористы.
Террористы предъявляют политические требования шантажируя заложниками.
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17.09.2020 13:46
+15
Москва-світова столиця тероризма!! Росія-розплідник терористів !!
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17.09.2020 13:48
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Так и есть - террористы.
Террористы предъявляют политические требования шантажируя заложниками.
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17.09.2020 13:46 Відповісти
Террористов во всем Мире уничтожают, никто и никогда переговоров с ними не ведет.
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17.09.2020 13:46 Відповісти
Москва-світова столиця тероризма!! Росія-розплідник терористів !!
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17.09.2020 13:48 Відповісти
Это ещё цветочки...Ягодки будут,когда Янелох заведет их в Верховную Раду!!
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17.09.2020 13:49 Відповісти
Ясна річ,тамженашилюди,головне не стріляти і жодної агресіі проти агресора !!!))))
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17.09.2020 14:37 Відповісти
За шесть лет можно было всех переселенцев обеспечить жильём, а от тех отгородиться железным занавесом.
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17.09.2020 13:49 Відповісти
Они же наши люди.
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17.09.2020 13:51 Відповісти
Террористы в ТКГ требуют, чтобы Рада голосовала за нужные им законы, шантажируя обменом пленными, - Казанский - Цензор.НЕТ 8249
Оце наші люді?
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17.09.2020 13:56 Відповісти
Росіі не потрібен Донбас , Росіі потрібна вся Україна , принаймні в статусі країни сателіта !!))
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17.09.2020 13:49 Відповісти
Росія прагне втюхати Донбас з особливим статусом в Україну , з метою подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!))
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17.09.2020 13:51 Відповісти
*Будет,будет! Шашлик с вас будет ...по-одесски * !!!)))
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17.09.2020 14:16 Відповісти
А зачем нам пленные, если там все время каких-то таксистов или маргиналов отдают. А реальные воины сидят на подвалах и их никто не отдаст?
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17.09.2020 13:52 Відповісти
Вам кацапам вони звісно не треба,бо вастамнєту.
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17.09.2020 14:07 Відповісти
Тобі здаетса, шо кругом кацапи? Дружэ у тэбэ параноя
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17.09.2020 14:26 Відповісти
Ничо наши алени проголосуют за все, что сепарьё скажит, даже уже не рашка, и выборов американских ждать не надо...
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17.09.2020 13:52 Відповісти
А за Пороха мы уже бы "дожимали" потихоньку...Глядишь,и бамбас потихоньку бы освободили...
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17.09.2020 13:52 Відповісти
Сумлівно.
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17.09.2020 14:34 Відповісти
Требуют то шо пообещали дерьмаки с кравчуками.
А твоя задача, Казанский, рассказывать сказки как Кравчук обматерил Грызлова шо тот расстроился)
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17.09.2020 13:59 Відповісти
Террористы в ТКГ требуют, чтобы Рада голосовала за нужные им законы, шантажируя обменом пленными, - Казанский - Цензор.НЕТ 1774
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17.09.2020 14:04 Відповісти
Терористи в ТКГ вимагають, щоб Рада голосувала за потрібні їм закони, шантажуючи обміном полоненими, - Казанський - Цензор.НЕТ 8001
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17.09.2020 14:28 Відповісти
Що я бачю на цій гіфці. Троє хахлов малоросов. І більше нічого
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17.09.2020 14:34 Відповісти
Терористи в ТКГ вимагають, щоб Рада голосувала за потрібні їм закони, шантажуючи обміном полоненими, - Казанський - Цензор.НЕТ 207
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17.09.2020 14:38 Відповісти
скажи номер карты я тебе скину 10 гривен на занавески
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17.09.2020 15:15 Відповісти
Терористи ідуть на і в.
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17.09.2020 14:18 Відповісти
Не дивно що країна терорист-рф шантажує.
Ви чекали чогось іньшого?
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17.09.2020 14:19 Відповісти
Какая разница "молодым республикам" что будет принимать наша Рада?Пускай себе строят своё светлое будущее,а мы без них проживем как-нибудь
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17.09.2020 14:26 Відповісти
вот поэтому рано или поздно будут конструктивные мирные переговоры. Мы без них точно проживем. Нам просто друг-друга просто оставить в покое послать нахрен Путлера, и Зе и просто жить каждый своей жизнью..... Рано или поздно так будет, адекватность и здравый смысл восторжествует, люди поймут что главное и самое бесценное, это не территории и границы, а человеческая жизнь дарованная Господом Богом.
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17.09.2020 20:50 Відповісти
Обмен пленными , а скорее мы меняем заложников ( из числа наших граждан) на их агентуру и террористов. Заключается обмен людей на людей. Все побочные их хотелки пускай засунут себе во все дырки. Обсуждение может происходить только о формате обмена, количестве обмениваемых и конкретно по спискам.. , кого на кого меняем. Все. Если они не согласны с такой формулировкой процесса обмена, то нужно выносить это на ОБСЕ, ООН, ЕС, участникам "нормандской встречи", и вводить против Рф новые санкции. Обмен "пленными" не является причиной для выполнения каких то еще дополнительных требований.
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17.09.2020 14:31 Відповісти
Чому би не шантажувати,як що за шість років та за двох ніби"українських" президентів,Україна так і не спромогла зробити ядерної зброї,для захисту від кацапського лайна.
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17.09.2020 14:31 Відповісти
у зели была сильная как он считал переговорная позиция - например менять 1 пленного на 10-рых. но когда уперлось, а сдать больше боязно, то аргументов у него и нет.
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17.09.2020 14:43 Відповісти
С террористами поэтому нельзя вести переговоры - что бы они не шантажировали !!!
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17.09.2020 16:04 Відповісти
А давайте тоже похищать проросийских рыгов и членов ихних семей и тоже шантажировать?
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17.09.2020 18:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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18.09.2020 01:10 Відповісти
 
 