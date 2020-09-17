Терористи в ТКГ вимагають, щоб Рада голосувала за потрібні їм закони, шантажуючи обміном полоненими, - Казанський

Переговори в ТКГ щодо Донбасу як і раніше заблоковані російською стороною, яка продовжує в ультимативній формі вимагати від України, щоб Рада голосувала за потрібні їм закони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє представник окупованого Донбасу в ТКГ Денис Казанський.

"Минулого тижня шантажували порушенням режиму тиші й обстрілом наших позицій. Але ці погрози поки реалізувати не наважилися. Тепер же стали тиснути на іншу болючу точку - обмін полоненими. Представник угруповання "ДНР" Никонорова прямим текстом говорить, що обмін буде можливим тільки тоді, коли Україна виконає вимоги бойовиків. Тобто, на своїх полонених в українських в'язницях "ЛДНР" плювати. Про них взагалі ніхто не думає", - підкреслив Казанський.

За його словами, обмін полоненими в ОРДЛО подають як якусь послугу Україні і вимагають політичних кроків натомість.

Також читайте: На підконтрольній території Донбасу планують провести інвентаризацію всіх промислових потужностей, - Мінреінтеграції

"Причому, все це озвучуватися нарочито зухвало, так щоб спровокувати перепалку. На вчорашньому засіданні в хамській формі роздавали вказівки навіть представникам ОБСЄ, чого раніше на моїй пам'яті не траплялося. Тому засідання завершилося достроково. Пам'ятаю, прихильники "ЛДНР" раніше дуже ображалися, коли їх називали терористами. Але брати людей в заручники і висувати в обмін на їхнє звільнення політичні вимоги - це якраз і є тактика терористичних угруповань. І саме це ми сьогодні бачимо у виконанні російських проксі", - додав Казанський.

"Чому Росія вирішила вчепитися за постанову ВР і заблокувати весь переговорний процес - до кінця не ясно. За однією з версій - в Москві чекають виборів у США, і в подальшому залежно від їхніх результатів будуть визначати майбутнє ОРДЛО. Так що, мабуть, до виборів в США ситуація так і буде залишатися підвішеною", - підсумував він.