УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9411 відвідувач онлайн
Новини
9 521 69
ВР (14832) безвізовий режим (1323) Євросоюз (12779) Центр протидії корупції (258)

Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК

Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК

Верховна Рада з третьої спроби призначила своїх представників до конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 239 депутатів проголосували за кандидатів, які не відповідають вимогам закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр протидії корупції.

"Перед голосуванням свої застереження висловив посол ЄС, нагадавши про те, що доброчесна комісія з обрання керівника САП є умовою безвізу та допомоги ЄС на суму 1,5 млрд євро. Його підтримали посли Великої сімки. Своє занепокоєння висловили впливові європейські депутати. Під питанням співпраця з МВФ і наступний транш у розмірі 1,6 млрд доларів. Все це не стало аргументом для Верховної Ради. Фракцію "Слуга народу" в цьому підтримали депутати проросійської ОПЗЖ та олігархічних "За Майбутнє" і "Довіра"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени Венеціанської комісії відмовилися від участі у відеоконференції з главою ОАСК Вовком, "слуги народу" погодилися, - ЦПК

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Безвиз нужно было забрать еще 21 апреля 2019 года!!! неча зебилам по Европам шастать!!!
показати весь коментар
17.09.2020 13:56
+23
А МВФ? Так ваще забудьте это слово. Ведь Голый Бородька https://youtu.be/OMY5ezXtMaI?t=155 послал в жо#у МВФ
показати весь коментар
17.09.2020 13:58
+20
До чого тут громадяни? 73 % зелибобав вауще не прычоум, рафык неувиноват?

И повторюсь: Зебилы должны страдать!!!!
показати весь коментар
17.09.2020 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Безвиз нужно было забрать еще 21 апреля 2019 года!!! неча зебилам по Европам шастать!!!
показати весь коментар
17.09.2020 13:56 Відповісти
А МВФ? Так ваще забудьте это слово. Ведь Голый Бородька https://youtu.be/OMY5ezXtMaI?t=155 послал в жо#у МВФ
показати весь коментар
17.09.2020 13:58 Відповісти
а Ростов да и вся Рашка то поди не резиновая...и где это ското масса еврейская свою кошерную навоза жрать то будет ЕС просто обнулит безвиз для всех...а потом наберет список всех кто голосовал педалировал и проталкивал и все..даже за Окружную не выедут....Киева.... евреи зелебобики решили построить в развалюхе свой еврейский рейх и новую жжвську наци..ну ну..Вова флаг тебе в астрал.... придурковатый ты дегенерат...
показати весь коментар
17.09.2020 14:16 Відповісти
""Рада сделала шаг к отмене безвиза и разрыву с МВФ"" -- а чему удивляетесь?? они же и поставлены для того, чтоб Иврупу уркаинцам НЕ ВИДАТЬ!
показати весь коментар
17.09.2020 15:23 Відповісти
А до чого тут громадяни України??? Ось цим зебілам і закрити в"їзд до ЄС!!! Та вже скоро ту ВР розженуть!!!
показати весь коментар
17.09.2020 13:59 Відповісти
До чого тут громадяни? 73 % зелибобав вауще не прычоум, рафык неувиноват?

И повторюсь: Зебилы должны страдать!!!!
показати весь коментар
17.09.2020 14:00 Відповісти
Ну то давай порахуємо, 73% з 50% громадян України які прийшли на вибори!!! Скільки??? тож не пиши дурниць!!! 73% дебілів, але не 73% громадян!!!
показати весь коментар
17.09.2020 14:05 Відповісти
Ті хто не прийшли на вибори або не ходють або протипсіхи, ті ще гірше зебілів
показати весь коментар
17.09.2020 14:06 Відповісти
"""И повторюсь: Зебилы должны страдать!!!!"""

Поки що страждають лише шоколадки. Дуже хочеть знову до корита, а не виходить ніяк.
показати весь коментар
17.09.2020 16:20 Відповісти
Монобольшинство из слуг урода, бениных титушек и жопоблока... Всё, как и мечтал нарид...

Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3667
показати весь коментар
17.09.2020 14:06 Відповісти
Пострадает простой люд...Они и так по зеленым паспортам будут по Шарите шариться....
показати весь коментар
17.09.2020 13:58 Відповісти
Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3195
показати весь коментар
17.09.2020 14:04 Відповісти
Бред. каким боком тут безвиз и мвф?
показати весь коментар
17.09.2020 13:59 Відповісти
скоро узнаешь
показати весь коментар
17.09.2020 13:59 Відповісти
какой ты загадочный и информированный...
показати весь коментар
17.09.2020 14:00 Відповісти
тебе там ниже уже ответили, если что
показати весь коментар
17.09.2020 14:02 Відповісти
да не, это ты тупой!!!!
показати весь коментар
17.09.2020 14:02 Відповісти
узбагойся убогое...что брызжешь слюнями на монитор.
показати весь коментар
17.09.2020 14:04 Відповісти
Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6472
показати весь коментар
17.09.2020 14:05 Відповісти
да поди это тебе надо пропить глицин, больно слог расшатанный...
показати весь коментар
17.09.2020 14:22 Відповісти
Повторюсь для "не информированных". От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене. Но зебилам этого не понять. Для них это высшая математика.
показати весь коментар
17.09.2020 14:02 Відповісти
Самим прямим
https://censor.net/ru/news/3219836/evrodeputaty_predosteregli_radu_ot_golosovaniya_za_neopytnyh_i_nedobrochestnyh_kandidatov_v_komissiyu
)))))
показати весь коментар
17.09.2020 14:00 Відповісти
часть депутатов....личное мнение...Заявления европарламента не было.
показати весь коментар
17.09.2020 14:02 Відповісти
Ничего страшного. За приостановление или отмену безвиза проголосует тоже часть парламента(как раз столько сколько нужно для того чтоб решение было принято).
показати весь коментар
17.09.2020 14:04 Відповісти
Такого ні коли не буде!!! Є інші підходи проти дЕбілів зебілів!!!
показати весь коментар
17.09.2020 14:09 Відповісти
Ні ні пацієнти виявились впертими і не розуміють натяків. Тому боюсь будуть шмагати.
показати весь коментар
17.09.2020 14:10 Відповісти
Вот тебе тоже менение правда не депутатов а послов. Там всего 7 человек но вот последствия коснутся миллионов.

https://censor.net/ru/news/3219764/ukraina_doljna_prodemonstrirovat_politicheskuyu_volyu_dlya_zaschity_nezavisimosti_nbu_i_antikorruptsionyh
показати весь коментар
17.09.2020 14:06 Відповісти
Да не личное мнение а они напомнили о своих обязательствах. Или ты думаешь что послы большой семёрки языком телипают как твой зелёный господин.
показати весь коментар
17.09.2020 14:07 Відповісти
Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7133
показати весь коментар
17.09.2020 14:07 Відповісти
Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1221
показати весь коментар
17.09.2020 14:37 Відповісти
я надеялся, шо зе обострит ситуацию
все идет по плану
показати весь коментар
17.09.2020 14:52 Відповісти
Ідіоте, все ще попереду. Ти на курс, до речі, подивись. І це тільки старт, бо МВФ вже твого голосракого нах послав. Далі безвіз, допомога, співпраця... Вєрной дорогой ідьотє товарісчі! Прямо в лапотний союз...
показати весь коментар
17.09.2020 14:07 Відповісти
і коронавірус набирає оберти. у нас зараз як в Італії на початку березня 2020 року. Буде скоро тища в день, так тища в день...
показати весь коментар
17.09.2020 14:10 Відповісти
Ох і весело буде, по-приколу, пілять...
показати весь коментар
17.09.2020 14:11 Відповісти
зебил, ОСНОВА безвиза для Украины - независимые САП и НАБУ.
назначение "своих" в САП - отмена безвиза...
показати весь коментар
17.09.2020 14:07 Відповісти
Тока Бубочка может предложить опытных и доброчестных !
показати весь коментар
17.09.2020 15:37 Відповісти
Независимость САП и НАБУ и выборы их руководителей на прозрачном конкурсе - условие безвиза и программы МВФ
показати весь коментар
17.09.2020 14:01 Відповісти
Там нижче заголовку є текст - і там розкрито яким боком.
показати весь коментар
17.09.2020 14:01 Відповісти
Не строй из себя дурака. Все эти условия прописаны в меморандуме МВФ и договоре о безвизе,что антикорупционные органы должны быть независимыми. Но я так понял ты за зебуина голосовал?
показати весь коментар
17.09.2020 14:04 Відповісти
Та ні, ти що! Він не за шмарклю, він проти бариги. А то якось само так вийшло...
показати весь коментар
17.09.2020 14:09 Відповісти
То все і робиться, щоб Україна була відірвана від Європи і пішла в обійми свого вічного ворога-росії. Бо при владі продажна і брехлива цинічна єврейська мафія. Для якої взагалі не існує поняття БАТЬКІВЩИНА. В них є територія,де на лохах можна заробити .
показати весь коментар
17.09.2020 13:59 Відповісти
Яке "прикре" самогубство.
показати весь коментар
17.09.2020 14:00 Відповісти
От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене. Но зебилам этого не понять. Для них это высшая математика.
показати весь коментар
17.09.2020 14:01 Відповісти
Назначив своих представителей в конкурсную комиссию САП, Рада сделала шаг к отмене безвиза и разрыву с МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8704
показати весь коментар
17.09.2020 14:03 Відповісти
Зебіли, ну як вам Секта Недоумків яку ви привели до влади?
показати весь коментар
17.09.2020 14:02 Відповісти
Погоди, потом еще и Томос заберут 🤣🤣🤣 ))
показати весь коментар
17.09.2020 14:04 Відповісти
Давно пора... Нарид так хочет.
показати весь коментар
17.09.2020 14:04 Відповісти
Та то таке,не буде безвізу з ЄС,то буде з смердючею Кацапією.Без нічого не залишиться 😉
показати весь коментар
17.09.2020 14:05 Відповісти
Как большинство хочет быть рабами. Не можем сами себе избрать власть. Были холопами ними и останетесь.
показати весь коментар
17.09.2020 14:13 Відповісти
Ну что мудрый нарид хуже не будет?
показати весь коментар
17.09.2020 14:16 Відповісти
За отмену безвиза зелёных ублюдков надо будет просто мочить.
показати весь коментар
17.09.2020 14:20 Відповісти
отлично

- за все нужно платить - по приколу или по тупости, или еще по чему, НО выбор тупого Карлика марионетки был сделан в 2019-ом..

мажь теперь это на бутерброд мудрый нарид..
показати весь коментар
17.09.2020 14:27 Відповісти
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda

Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7402 Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1306539754893312003 1 ч

Посли ЄС об'явили старт відміни процедури по безвизу.

Та що там той безвіз... На хліб не намажеш.
показати весь коментар
17.09.2020 14:31 Відповісти
ти вже намазав? Галасував же як минулого року...
показати весь коментар
17.09.2020 14:35 Відповісти
та отменяйте уже тот безвиз. самое оно перед выборами.
показати весь коментар
17.09.2020 14:29 Відповісти
До речі, паралельно топають шляхом зняття євросоюзних санкцій з рашки.
показати весь коментар
17.09.2020 14:34 Відповісти
а ще три з половиною роки цим даунам сидіти в Раді.. Навіть страшно уявити СКІЛЬКИ ще вони просеруть за цей період! Чи від країни хоч щось залишиться???
дауни зелені, і дауни ті, хто цих козлів обрав !!
показати весь коментар
17.09.2020 14:49 Відповісти
Если только не обьявить импичмент.
показати весь коментар
17.09.2020 15:31 Відповісти
Не закончили революцию, ох не закончили.
показати весь коментар
17.09.2020 14:49 Відповісти
уявляю як стрибатимуть до неба кацапи від радощів.. ((
показати весь коментар
17.09.2020 14:50 Відповісти
А как они ржать над нами будут!
показати весь коментар
17.09.2020 14:54 Відповісти
звісно. Чому б їм не іржати, просрати за півтора роки все, це не аби який рівень дебілізму тре мати !
показати весь коментар
17.09.2020 17:16 Відповісти
Надо делать петицию президенту для отмены этой "инициативы". Диктаторские законы для ментов отменили таким способом , и этот законопроект угрожающий национальной безопасности надо отменять таким же способом.
показати весь коментар
17.09.2020 15:30 Відповісти
Поясніть шановні, а де саме закінчується ОПЗЖ і де починається ЗЕкоманда?
За Порошенка Портнов сидів за кордоном - нині він розставляє людей Януковича в керівництво ДБР. Зелені говорять про «просто перестати стріляти» - вата закликає до того самого. Зелені гроблять економіку країни - зростає лише діра в бюджеті, падає лише виробництво. Вата в екстазі від того. З чого ви взяли взагалі, що Зеленський чимось кращій за ОПЗЖ? Так, я розумію що існує різниця між УРСР в складі совка і між дев'ятьма губерніями в складі Імперії. Але для гетьманця, бандерівця та взагалі самостійника-державника і те і те - одне рябе.
показати весь коментар
17.09.2020 15:42 Відповісти
Это было спланировано. На днях Шарий выперся на медведчуковском канале ЗИК с речью о том, что безвиз - это плохо и т.д. Значит, спланировали такой исход голосования и заранее готовят украинцев к отмене безвиза.
показати весь коментар
17.09.2020 15:59 Відповісти
Ух, ти. Яка істерика у шокладок. Аж душа радіє.

Роботяга Вася і селянка Маруся дуже бояться, що безвіз відмінять. Тепер їх у Шаріте не пустять. І на Віденський бал не пустять. Ну, як жити простим людям без того шоколадного безвізу? Хіба це життя без Шаріте і без Віденського балу? Зебіли, припиніть знущатись над простим народом. Зробіть усе, що вам наказали начальники з Європи. А то Вася і Маруся не потраплять у Шаріте і на Віденський бал.
показати весь коментар
17.09.2020 16:29 Відповісти
""Перед голосованием свои замечания высказал посол ЕС, напомнив о том, что комиссия доброчестности по избранию руководителя САП является условием безвиза и помощи ЕС на сумму 1.5 млрд евро. Его поддержали послы Большой семерки. Свою обеспокоенность выразили влиятельные европейские депутаты. Под вопросом сотрудничество с МВФ и следующий транш в размере 1.6 млрд долларов. Все это не стало аргументом для Верховной Рады. Фракцию "Слуга Народа" в этом поддержали депутаты пророссийской ОПЗЖ и олигархических "За Будущее" и "Довира"

ЗАНАВЕС, мать вашу!
показати весь коментар
17.09.2020 18:06 Відповісти
Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7124
показати весь коментар
17.09.2020 19:25 Відповісти
 
 