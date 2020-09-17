Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК
Верховна Рада з третьої спроби призначила своїх представників до конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 239 депутатів проголосували за кандидатів, які не відповідають вимогам закону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр протидії корупції.
"Перед голосуванням свої застереження висловив посол ЄС, нагадавши про те, що доброчесна комісія з обрання керівника САП є умовою безвізу та допомоги ЄС на суму 1,5 млрд євро. Його підтримали посли Великої сімки. Своє занепокоєння висловили впливові європейські депутати. Під питанням співпраця з МВФ і наступний транш у розмірі 1,6 млрд доларів. Все це не стало аргументом для Верховної Ради. Фракцію "Слуга народу" в цьому підтримали депутати проросійської ОПЗЖ та олігархічних "За Майбутнє" і "Довіра"", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".
Будь ласка, зачекайте...
И повторюсь: Зебилы должны страдать!!!!
Поки що страждають лише шоколадки. Дуже хочеть знову до корита, а не виходить ніяк.
https://censor.net/ru/news/3219836/evrodeputaty_predosteregli_radu_ot_golosovaniya_za_neopytnyh_i_nedobrochestnyh_kandidatov_v_komissiyu
)))))
https://censor.net/ru/news/3219764/ukraina_doljna_prodemonstrirovat_politicheskuyu_volyu_dlya_zaschity_nezavisimosti_nbu_i_antikorruptsionyh
все идет по плану
назначение "своих" в САП - отмена безвиза...
- за все нужно платить - по приколу или по тупости, или еще по чему, НО выбор тупого Карлика марионетки был сделан в 2019-ом..
мажь теперь это на бутерброд мудрый нарид..
https://twitter.com/Vika_Ruda
Вікторія Мірошніченко
@Vika_Ruda
·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1306539754893312003 1 ч
Посли ЄС об'явили старт відміни процедури по безвизу.
Та що там той безвіз... На хліб не намажеш.
дауни зелені, і дауни ті, хто цих козлів обрав !!
За Порошенка Портнов сидів за кордоном - нині він розставляє людей Януковича в керівництво ДБР. Зелені говорять про «просто перестати стріляти» - вата закликає до того самого. Зелені гроблять економіку країни - зростає лише діра в бюджеті, падає лише виробництво. Вата в екстазі від того. З чого ви взяли взагалі, що Зеленський чимось кращій за ОПЗЖ? Так, я розумію що існує різниця між УРСР в складі совка і між дев'ятьма губерніями в складі Імперії. Але для гетьманця, бандерівця та взагалі самостійника-державника і те і те - одне рябе.
Роботяга Вася і селянка Маруся дуже бояться, що безвіз відмінять. Тепер їх у Шаріте не пустять. І на Віденський бал не пустять. Ну, як жити простим людям без того шоколадного безвізу? Хіба це життя без Шаріте і без Віденського балу? Зебіли, припиніть знущатись над простим народом. Зробіть усе, що вам наказали начальники з Європи. А то Вася і Маруся не потраплять у Шаріте і на Віденський бал.
ЗАНАВЕС, мать вашу!