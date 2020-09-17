Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК

Верховна Рада з третьої спроби призначила своїх представників до конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 239 депутатів проголосували за кандидатів, які не відповідають вимогам закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр протидії корупції.

"Перед голосуванням свої застереження висловив посол ЄС, нагадавши про те, що доброчесна комісія з обрання керівника САП є умовою безвізу та допомоги ЄС на суму 1,5 млрд євро. Його підтримали посли Великої сімки. Своє занепокоєння висловили впливові європейські депутати. Під питанням співпраця з МВФ і наступний транш у розмірі 1,6 млрд доларів. Все це не стало аргументом для Верховної Ради. Фракцію "Слуга народу" в цьому підтримали депутати проросійської ОПЗЖ та олігархічних "За Майбутнє" і "Довіра"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

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