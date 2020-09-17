Пропоноване законопроєктом №3656 зниження ПДВ не може призвести до скорочення податкових надходжень, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Соколов

Пропоноване законопроєктом №3656 зниження ставки ПДВ для аграріїв не приведе до зменшення доходів бюджету.

Про це у Facebook написав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов, коментуючи статтю експерта Київської школи економіки Олега Нів'євського для Ліга.Бізнес.

"Найбільше мене вразило твердження, що зниження ставки ПДВ на сировину, яка споживачеві не реалізується, якимось чином зменшує доходи бюджету. Усім, хто розуміє, як працює ПДВ, очевидно, що це не так. Надходження до бюджету залежать лише від ставки ПДВ, яку сплачує кінцевий споживач під час купівлі, і більше ні від чого", - написав Соколов.

Він зазначив, що стаття Нів'євського вводить в оману, оскільки "побудована на логічних помилках і магічному мисленні". "Мовляв, якщо є загальні рекомендації, що ставок ПДВ має бути якомога менше, значить зниження ставки ПДВ на сировину, яка не споживається, погана ідея. Ось просто так, без аргументів "чому". Так само думали папуаси, коли будували аеропорти з очерету та дивувалися, чому на них не сідає великий залізний птах і з нього не вивалюються різні ніштяки", - вважає Соколов.

Нагадаємо, Олег Нів'євський опублікував статтю, в якій розкритикував законопроєкт №3656. На його думку, він призведе до зменшення добробуту і податкових надходжень, а також збільшить простір для зловживань з ПДВ. Тому, вважає Нів'євський, необхідно фокусуватися не на ставках, а на адмініструванні податку.

Автори законопроєкту зазначають: за нормального адміністрування ПДВ в зниженні ставки не було б необхідності. Закон необхідний, щоб агровиробники могли працювати, не чекаючи "нормального" адміністрування ще кілька десятиліть. Відмінність ставок, у якій Нів'євський бачить проблему, такою також не є. В Україні вже діють різні ставки ПДВ: 20% звичайна, 0% під час експорту та 7% на ліки. Нарікань з боку фіскалів або аптек на надходило. Крім того, законопроєкт позитивно вплине на наповнення бюджету, оскільки саме сума податку, а не якість адміністрування, є основною причиною зловживань. Чим нижчий податок, тим нижчою є мотивація ухилятися від його сплати.

Як повідомлялося раніше, законопроєкт №3656 пропонує знизити ПДВ з 20% до 14% на велику рогату худобу і живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, сурепки, ріпаку, соняшнику, насіння та плоди інших олійних культур. Таким чином, його автори мають намір стимулювати детінізацію АПК, а також дещо компенсувати агровиробникам втрату обігових коштів у результаті скасування спецрежиму ПДВ. Профільні аграрні асоціації закликали Раду винести законопроєкт на голосування якнайшвидше.