Генштаб ЗСУ купує подарункові ручки Parker із позолотою за 9 тис. грн, - "Наші гроші". ФОТО

Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України 8 вересня за результатами тендеру повідомило про намір укласти договір з ТОВ "Май-час" про закупівлю подарункових ручок на 308 тис. грн.

Про це з посиланням на "Прозорро" повідомляють "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

Загалом планують закупити 80 подарункових ручок: 58 штук - із гравіюванням "Від Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України" в подарунковому футлярі з емблемою Генштабу ЗСУ з дворічною гарантією та 22 штуки - із зображенням тризуба у футлярі.

Найдорожчими є десять ручок Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84 811 з корпусом із лакованої латуні та позолоченою кліпсою і золотим пером із чеканним візерунком по 8760 грн. На сайті ексклюзивного дистриб’ютора виробника Parker в Україні такі ручки продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 6105 грн.

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Також купили двадцять ручок Waterman Perspective Black GT із корпусом з лакованої латуні та позолоченими деталями, в тому числі кліпсою, по 6870 грн. Із них десять будуть типу ролер і десять перового типу. На ринку такі ручки-ролери продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 5167–5168 грн, а перові ручки – по 5748 грн.





Крім того, ще десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT FP F 22011 замовили по 2940 грн,десять латунних ручок Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 – по 2940 грн,десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT RB 22022 – по 2340 грн і 22 сталеві ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 – по 672 грн. Усі вони з позолотою деталей.

Єдиним конкурентом була ФОП Чалкова Людмила Михайлівна із Києва, до того ж ніхто не знижував ціну під час аукціону. Тому формальна економія становить лише 1%.

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Столичною фірмою "Май-Час" володіє та керує киянин Віктор Кравець.

Загалом із 2009 року переможець отримав державних підрядів на 5,5 млн грн.