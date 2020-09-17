Генштаб ЗСУ купує подарункові ручки Parker із позолотою за 9 тис. грн, - "Наші гроші". ФОТО
Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України 8 вересня за результатами тендеру повідомило про намір укласти договір з ТОВ "Май-час" про закупівлю подарункових ручок на 308 тис. грн.
Про це з посиланням на "Прозорро" повідомляють "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.
Загалом планують закупити 80 подарункових ручок: 58 штук - із гравіюванням "Від Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України" в подарунковому футлярі з емблемою Генштабу ЗСУ з дворічною гарантією та 22 штуки - із зображенням тризуба у футлярі.
Найдорожчими є десять ручок Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84 811 з корпусом із лакованої латуні та позолоченою кліпсою і золотим пером із чеканним візерунком по 8760 грн. На сайті ексклюзивного дистриб’ютора виробника Parker в Україні такі ручки продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 6105 грн.
Також купили двадцять ручок Waterman Perspective Black GT із корпусом з лакованої латуні та позолоченими деталями, в тому числі кліпсою, по 6870 грн. Із них десять будуть типу ролер і десять перового типу. На ринку такі ручки-ролери продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 5167–5168 грн, а перові ручки – по 5748 грн.
Крім того, ще десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT FP F 22011 замовили по 2940 грн,десять латунних ручок Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 – по 2940 грн,десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT RB 22022 – по 2340 грн і 22 сталеві ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 – по 672 грн. Усі вони з позолотою деталей.
Єдиним конкурентом була ФОП Чалкова Людмила Михайлівна із Києва, до того ж ніхто не знижував ціну під час аукціону. Тому формальна економія становить лише 1%.
Столичною фірмою "Май-Час" володіє та керує киянин Віктор Кравець.
Загалом із 2009 року переможець отримав державних підрядів на 5,5 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Я бы лучше ручку с именем Порошенко заказал. Или Roshen. Звучит гордо, хоть я не его фанат. Но ради желчи из ******** я б даже такую купил ей богу.
Соя, ти палишся з перших фраз свого комента.
Пались дальше ))) Мне на тебя *****.
ЗЕдаунизм не излечим в принципе.))) Зоя плять)))
Вы такие убогие дегенераты. Просто хочу чтоб ты знал свое место))
Тебя *****, **** и будут *****. Потому что ты идиот))
Такие ****** как Янукович и Зеленский - это отображение твоего интеллекта.
И половину страны тоже. Вы - заслуживаете жить в говне.
А теперь раб - ****** на работу за зарплату 100 долларофф)))
Если не стрелять, то писать отчеты про не боевые потери. Паперова армия Зе.
Саботаж Тарана МО.
Кабмин и Минобороны проваливают исполнение Гособоронзаказа-2020 года.
контракт подписан на поставку партии 152 мм гаубичных снарядов для орудий "Акация"/Д-20. Однако деньги до сих пор не перечислены.
-- Контракт на поставку снарядов для 152 мм орудий "Гиацинт" не заключен вообще, эти снаряды в остром дефиците уже длительное время.
---- Переход на 155 мм Натовский единый калибр гаубичной артиллерии вообще снят с повестки дня.
--- Разработка своей 155 мм гаубицы "Богдана" не получила ни копейки финансирования. Не финансируется хотя бы опытное производство 155 мм снарядов".
--- ни копейки денег на финансирование "Нептунов" в 2020-м не выделено. Как будет жить коллектив разработчиков, как будет развернуто производство без денег?" - отметил Бутусов.
Можно сделать вывод, что отсутствие закупок объясняется исключительно нераспорядительностью самого МО и отсутствием контроля премьер-министра. Ну или кто-то очень высокопоставленный просит не израсходовать средства МО до конца года, чтобы пустить их на дорожное строительство.
https://censor.net/ru/news/3218306/kabmin_i_minoborony_provalivayut_ispolnenie_gosoboronzakaza2020_goda_butusov
На оборону не выдано ни одной Госгарантии, ракетные программы не финансируются, затягивается подписание контрактов, - Забродский о сфере нацбезопасности
https://censor.net/ru/news/3218265/na_oboronu_ne_vydano_ni_odnoyi_gosgarantii_raketnye_programmy_ne_finansiruyutsya_zatyagivaetsya_podpisanie
https://censor.net/ru/news/3218265/na_oboronu_ne_vydano_ni_odnoyi_gosgarantii_raketnye_programmy_ne_finansiruyutsya_zatyagivaetsya_podpisanie
Я вважаю, що без розстрілів нам не обійтись.
Народ невиправно крадовитий.
Менш успішні заздрять більш багатим.