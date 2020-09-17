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Генштаб ЗС (6080) тендер (2345) Prozorro (1898) закупівлі (3217)

Генштаб ЗСУ купує подарункові ручки Parker із позолотою за 9 тис. грн, - "Наші гроші". ФОТО

Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України 8 вересня за результатами тендеру повідомило про намір укласти договір з ТОВ "Май-час" про закупівлю подарункових ручок на 308 тис. грн.

Про це з посиланням на "Прозорро" повідомляють "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

Загалом планують закупити 80 подарункових ручок: 58 штук - із гравіюванням "Від Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України" в подарунковому футлярі з емблемою Генштабу ЗСУ з дворічною гарантією та 22 штуки - із зображенням тризуба у футлярі.

Найдорожчими є десять ручок Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84 811 з корпусом із лакованої латуні та позолоченою кліпсою і золотим пером із чеканним візерунком по 8760 грн. На сайті ексклюзивного дистриб’ютора виробника Parker в Україні такі ручки продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 6105 грн.

Генштаб ЗСУ купує подарункові ручки Parker із позолотою за 9 тис. грн, - Наші гроші 01

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Також купили двадцять ручок Waterman Perspective Black GT із корпусом з лакованої латуні та позолоченими деталями, в тому числі кліпсою, по 6870 грн. Із них десять будуть типу ролер і десять перового типу. На ринку такі ручки-ролери продаються без гравіювання у фірмовій коробці по 5167–5168 грн, а перові ручки – по 5748 грн.

Генштаб ЗСУ купує подарункові ручки Parker із позолотою за 9 тис. грн, - Наші гроші 02
Генштаб ЗСУ купує подарункові ручки Parker із позолотою за 9 тис. грн, - Наші гроші 03

Крім того, ще десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT FP F 22011 замовили по 2940 грн,десять латунних ручок Parker Urban 17 Muted Black GT RB 30022 – по 2940 грн,десять латунних ручок Parker IM 17 Black GT RB 22022 – по 2340 грн і 22 сталеві ручки Parker Jotter 17 SS GT BP Тризуб 16032-TR3 – по 672 грн. Усі вони з позолотою деталей.

Єдиним конкурентом була ФОП Чалкова Людмила Михайлівна із Києва, до того ж ніхто не знижував ціну під час аукціону. Тому формальна економія становить лише 1%.

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Столичною фірмою "Май-Час" володіє та керує киянин Віктор Кравець.

Загалом із 2009 року переможець отримав державних підрядів на 5,5 млн грн.

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Топ коментарі
+61
"Той стороне" будут дарить при совместном патрулировании
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17.09.2020 14:05
+30
совок не убиваем
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17.09.2020 14:07
+19
Не мелочитесь, почему бы не купить? Ручки то красивые, а войскам если что-то не хватает, то волонтёры об этом позаботятся.
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17.09.2020 14:18
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Генералів наплодили, треба ж їх чимось зайняти
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17.09.2020 18:30 Відповісти
Красавы,отберите у яйценюка-кулявлобе кулемэт и подарите ему ручку.
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17.09.2020 18:49 Відповісти
Эти педики, больше 200 генералов и адмиралов, судьбу Украины ручками решают. Им бы эти ручки, да в анальчики, было бы эффективнее. Бездельники сраные, им уже давно нужно висеть на фонарях, как и головой командующему.
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17.09.2020 19:33 Відповісти
А головнокомандувач-то оказался клоуном-наркоманом. Фу какой позор.
Я бы лучше ручку с именем Порошенко заказал. Или Roshen. Звучит гордо, хоть я не его фанат. Но ради желчи из ******** я б даже такую купил ей богу.
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17.09.2020 19:51 Відповісти
"Я нє фанат парАшенка, по падлізать ШАКАЛадную жопу моґу..."
Соя, ти палишся з перших фраз свого комента.
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18.09.2020 09:28 Відповісти
ЗЕдаун ты палишься с первых слов.
Пались дальше ))) Мне на тебя *****.
ЗЕдаунизм не излечим в принципе.))) Зоя плять)))
Вы такие убогие дегенераты. Просто хочу чтоб ты знал свое место))
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18.09.2020 18:00 Відповісти
Хатєлка виросла, порохосрань?
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18.09.2020 22:22 Відповісти
Своим первым сообщением ты как бы показал - ты либишь лизать зад *******. Вот и лижи себе этот зад молча. Тебя ****** никто не спрашивает))
Тебя *****, **** и будут *****. Потому что ты идиот))

Такие ****** как Янукович и Зеленский - это отображение твоего интеллекта.
И половину страны тоже. Вы - заслуживаете жить в говне.
А теперь раб - ****** на работу за зарплату 100 долларофф)))
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19.09.2020 15:20 Відповісти
Було б дуже смішно і принизливо якби Генеральний Штаб дарував кращим командирам хімічні олівці... Такі подарунки зберігаються в родинах і передаються у спадок. Не будьте жлобами і снобами...
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17.09.2020 19:56 Відповісти
нагородний пістолет дешевше буде
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17.09.2020 20:21 Відповісти
Так, але його заберуть з родини після смерті нагородженого.
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17.09.2020 20:24 Відповісти
Я надеюсь это ирония...
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17.09.2020 21:00 Відповісти
Ну нах им первые две ручки. В сиськи тыкать? Лучше наручники закажите,друг с другом играть
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17.09.2020 20:00 Відповісти
Прокляты барыга ручки подбросил...
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17.09.2020 20:40 Відповісти
Стандарти НАТО запроваджують?
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17.09.2020 20:57 Відповісти
Хомчак и Генштаб вообще оборзели,чмошнки. Пусть за свои кровные покупают.
Если не стрелять, то писать отчеты про не боевые потери. Паперова армия Зе.
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17.09.2020 20:58 Відповісти
21 век на дворе. А они все со "статусными" вещами носятся. Они бы еще табакерки золотые с портретом государя-ампиратора дарили. Так еще и цена ж завышена, не стоят эти ручки так. Короче, никогда мы из этого средневековья не выберемся.
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17.09.2020 21:22 Відповісти
Пришли во власть новые не коррумпированные чиновники. Это пир во время чумы. Закупают ручки чтобы красиво капитуляцию подписывать.
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17.09.2020 21:27 Відповісти
капец, патронный завод построили, можно ручки покупать....
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17.09.2020 21:28 Відповісти
Армия одета, обута, накормлена, закуплено новое вооружения. Враг побежден, оккупированные земли возвращены. Теперь осталось только золотой парке закупить.
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17.09.2020 21:32 Відповісти
кайло вам паскудам в руки а не ручки!
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17.09.2020 21:56 Відповісти
Так и победим писаниной врага рф.. ручками по 8760 грн за штуку.

Саботаж Тарана МО.
Кабмин и Минобороны проваливают исполнение Гособоронзаказа-2020 года.

контракт подписан на поставку партии 152 мм гаубичных снарядов для орудий "Акация"/Д-20. Однако деньги до сих пор не перечислены.
-- Контракт на поставку снарядов для 152 мм орудий "Гиацинт" не заключен вообще, эти снаряды в остром дефиците уже длительное время.
---- Переход на 155 мм Натовский единый калибр гаубичной артиллерии вообще снят с повестки дня.
--- Разработка своей 155 мм гаубицы "Богдана" не получила ни копейки финансирования. Не финансируется хотя бы опытное производство 155 мм снарядов".

--- ни копейки денег на финансирование "Нептунов" в 2020-м не выделено. Как будет жить коллектив разработчиков, как будет развернуто производство без денег?" - отметил Бутусов.

Можно сделать вывод, что отсутствие закупок объясняется исключительно нераспорядительностью самого МО и отсутствием контроля премьер-министра. Ну или кто-то очень высокопоставленный просит не израсходовать средства МО до конца года, чтобы пустить их на дорожное строительство.

https://censor.net/ru/news/3218306/kabmin_i_minoborony_provalivayut_ispolnenie_gosoboronzakaza2020_goda_butusov

На оборону не выдано ни одной Госгарантии, ракетные программы не финансируются, затягивается подписание контрактов, - Забродский о сфере нацбезопасности

https://censor.net/ru/news/3218265/na_oboronu_ne_vydano_ni_odnoyi_gosgarantii_raketnye_programmy_ne_finansiruyutsya_zatyagivaetsya_podpisanie
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17.09.2020 22:04 Відповісти
На оборону не выдано ни одной Госгарантии, ракетные программы не финансируются, затягивается подписание контрактов, - Забродский о сфере нацбезопасности

https://censor.net/ru/news/3218265/na_oboronu_ne_vydano_ni_odnoyi_gosgarantii_raketnye_programmy_ne_finansiruyutsya_zatyagivaetsya_podpisanie
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17.09.2020 22:06 Відповісти
Шесть лет войны......слова есть-только нецензурные.......
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17.09.2020 22:08 Відповісти
А ще на сайті ТОВ "Май-час" можна купити маскальські годинники Восток з написом Національна поліція України. Це так зворушливо.
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17.09.2020 23:14 Відповісти
А вы точно уверены что в Украине не найдётся восьмидесяти людей, достойных памятного подарка за 6000 гривен?
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18.09.2020 10:20 Відповісти
Паньство знахабніло.
Я вважаю, що без розстрілів нам не обійтись.
Народ невиправно крадовитий.
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18.09.2020 14:06 Відповісти
За моїми спостереженнями, це наслідок пізнього совка. Тоді "вміння жити" отримало сенс саме як вміння вкрасти.
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19.09.2020 10:37 Відповісти
Всі крадуть. Об'єми залежать лише від місця сидіння.
Менш успішні заздрять більш багатим.
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19.09.2020 10:44 Відповісти
Заздрять не всі. Збагачення в суспільстві розглядається як ознака успіху. Але це не те саме, що заволодіння чужим майном вважається прийнятним. Навіть більше - розповсюдженим. Та я лише наголошую, що це є наслідком виховання яке стало нормою з 70х-80х.
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19.09.2020 11:02 Відповісти
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