Помічник нардепа Юрченка Фіщенко вніс заставу 1,5 млн грн і вийшов із СІЗО

Іван Фіщенко, підозрюваний у справі про можливий хабар депутату Олександру Юрченку, вніс заставу і вийшов із СІЗО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомила спікерка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

За її словами, Фіщенко вніс заставу в повному обсязі в четвер, 17 вересня. Застава становила 1,5 млн грн.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

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Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

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