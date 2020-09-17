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СІЗО (720) Слуга народу (2800) Юрченко Олександр (109)

Помічник нардепа Юрченка Фіщенко вніс заставу 1,5 млн грн і вийшов із СІЗО

Помічник нардепа Юрченка Фіщенко вніс заставу 1,5 млн грн і вийшов із СІЗО

Іван Фіщенко, підозрюваний у справі про можливий хабар депутату Олександру Юрченку, вніс заставу і вийшов із СІЗО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомила спікерка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

За її словами, Фіщенко вніс заставу в повному обсязі в четвер, 17 вересня. Застава становила 1,5 млн грн.

Читайте також: ОП про ситуацію з нардепом Юрченком: "У свої 32 роки поводиться так, ніби повністю пропустив політичний розвиток суспільства після 2014 року"

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

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Топ коментарі
+25
Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 6324
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17.09.2020 14:09
+19
и пошел за пивом
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17.09.2020 14:08
+14
В любом случае пусть єта курва объяснит происхождение средств, ато занес он понимаешь...
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17.09.2020 14:13
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и пошел за пивом
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17.09.2020 14:08 Відповісти
Пиво воровал шеф. А єтот тырил у бомжей бутылки)
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17.09.2020 14:14 Відповісти
Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 6324
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17.09.2020 14:09 Відповісти
коли (ключове) були інші....- можливо це відзеркалення ( в загалі) недосуспільства....
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17.09.2020 14:39 Відповісти
А розкажи но нам, казковий, як ся мають "діамантові" прокурори, Неля Штепа та інші?
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17.09.2020 14:53 Відповісти
Вот и ответь, родимый. Как они ся мають, когда зеленое ничтожество уже больше года имеет монопольную власть в стране.
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17.09.2020 20:37 Відповісти
Навчись, для початку, відповідати за дії свого хазяїна.
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18.09.2020 10:37 Відповісти
Не меряй всей по себе, служивый. Трусишься тут за пайку -- твои проблемы.
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18.09.2020 13:45 Відповісти
Що- тобі пайку глоду скоротили? Буває...
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18.09.2020 15:14 Відповісти
Помічник нардепа Юрченка Фіщенко вніс заставу 1,5 млн грн і вийшов із СІЗО - Цензор.НЕТ 2029
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18.09.2020 16:31 Відповісти
Ти пішов до лікаря? Можливо тобі допоможуть, але це не буде швидко!
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18.09.2020 17:24 Відповісти
Да-да-да. Таблеточки принять не забудь, служивый.
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18.09.2020 17:28 Відповісти
А шефу на пиво оставил?
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17.09.2020 14:10 Відповісти
полтора ляма? тьху, мелочь...
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17.09.2020 14:10 Відповісти
В любом случае пусть єта курва объяснит происхождение средств, ато занес он понимаешь...
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17.09.2020 14:13 Відповісти
1.5 ляма в каждой прикроватной тумбочке лежат, карманные деньги
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17.09.2020 14:11 Відповісти
Неслабо так зелёные "наколядовали".
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17.09.2020 14:12 Відповісти
Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 5997
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17.09.2020 14:17 Відповісти
Шо у него с лицом!? Путлер скрепой промахнулся?
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17.09.2020 15:35 Відповісти
вже пожовтіли під осінь
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17.09.2020 14:17 Відповісти
Именно. А год назад пиво в ларьке крало... зебилы, - тупые выродки...
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17.09.2020 14:20 Відповісти
У некоторых,типа кобылев, это карманные расходы
Не зря ввели 1000ю купюру.
В банкомате выдают только 200тки
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17.09.2020 14:18 Відповісти
ну не курва,пся крев ??
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17.09.2020 14:19 Відповісти
спросили бы откуда кеш
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17.09.2020 14:19 Відповісти
незяі- неконституційно
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17.09.2020 14:23 Відповісти
Молодець! У любого занюханого депутата, який нещодавно пиво тирив, повинен бути помічник з півтора лямами. А шр бутилки здав і мільйонер. Сюр, пля...
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17.09.2020 14:19 Відповісти
скільки ж бабла вони крадуть - десятки мільярдів зЄлені в рік....
грЄбані слуги .....
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17.09.2020 14:22 Відповісти
Помощник депутата и легко внес 1,5 ляма залога . Наверное продал последнюю рубаху и занял "червонец" у соседей до зарплаты
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17.09.2020 14:22 Відповісти
чисто сироты...
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17.09.2020 14:24 Відповісти
Масштабы коррупции поражают это писец они с нас высосут все через жкх и налоги выгнать их неполучается поэтому будем валить отсюда мы а они пусть остаются со своими менделями соснами и велюрами
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17.09.2020 14:27 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/09/17/bilshe_pokazovykh_quotposadokquot_zelenskyy_publichno_zaklykav_nabu_i_sap_borotysya_z_korupciyeyu_u_vladi Погрязший в коррупции и коррумпированных связях Зеленский требует наказать пойманную «шестерку» Юрченко, за невнимательность в процессе получения взятки?
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17.09.2020 14:30 Відповісти
За сирого и убогого Фищенко люди с миру по нитке собрали и внесли. Пользуется любовью избирателей!
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17.09.2020 14:32 Відповісти
т.е. в банках теперь надо объяснять откуда деньга, чтоб не заблокировали...но суд не такой принципиальный.!..сокудава 1,5 млн. на оплату заставы у какого-то вшивого помощника???
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17.09.2020 14:34 Відповісти
Все просто - портновське диверсійне "законодавство" дозволяє вносити заставу будь-кому за будь-кого без перевірки походження заставних грошей. Рай для корупціонерів.
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17.09.2020 14:43 Відповісти
А нардепы всё плачутся - зарплата маленькая, а надо еще содержать помощников и всё такое....
Оказывается, что любой помощник может содержать несколько нардепов!
Во как оно, Владимир Саныч.....
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17.09.2020 14:42 Відповісти
І де ж він їх взяв???
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17.09.2020 14:44 Відповісти
Комитет скинулся, что всех не спалил!
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17.09.2020 14:51 Відповісти
Под елочкой наколядовал
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17.09.2020 14:54 Відповісти
ахах..
зеленский свою банду никогда не сдаст
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17.09.2020 14:52 Відповісти
Эти гниды пришли в Раду голосракими, а теперь легко разбрасываются миллионами, когда основная масса украинского народа еле сводит концы с концами.
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17.09.2020 14:53 Відповісти
Мне кажется, что если бы сумма залога была 1,5 млн. баксов, то и тогда бы внёс и вышел, не напрягаясь. Хлебное, однако, место - помощник депутата-слуги народа...
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17.09.2020 15:23 Відповісти
их бизнес спонсирует или народ (государство)?
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17.09.2020 15:24 Відповісти
как 15 грн сколько там у них денег..что б он здох
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17.09.2020 15:30 Відповісти
смешно, вчера он ныл, что таких денег у него нет))) а бенедиктова вчера не видела оснований вручать подозрение, сегодня была ну прям ночь чудес - после нее одна прозрела, а другой озолотился))
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17.09.2020 15:50 Відповісти
Вот это я понимаю социальный лифт у чувака: еще 10 лет назад оно тырило пивасик в магазе, а сегодня спокойно отстегивает 1,5 ляма для залога.
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17.09.2020 18:10 Відповісти
А откуда у него появились 1.5 миллионов гривен, неужто заработал "честным" трудом???
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17.09.2020 20:38 Відповісти
 
 