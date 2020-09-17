Помічник нардепа Юрченка Фіщенко вніс заставу 1,5 млн грн і вийшов із СІЗО
Іван Фіщенко, підозрюваний у справі про можливий хабар депутату Олександру Юрченку, вніс заставу і вийшов із СІЗО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомила спікерка Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
За її словами, Фіщенко вніс заставу в повному обсязі в четвер, 17 вересня. Застава становила 1,5 млн грн.
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.
Будь ласка, зачекайте...
Не зря ввели 1000ю купюру.
В банкомате выдают только 200тки
грЄбані слуги .....
Оказывается, что любой помощник может содержать несколько нардепов!
Во как оно, Владимир Саныч.....
зеленский свою банду никогда не сдаст