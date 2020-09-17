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Новини Репресії в Білорусі
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Європарламент не визнав Лукашенка президентом, зажадав запровадити санкції і засудив гібридне втручання РФ, - резолюція

Європарламент не визнав Лукашенка президентом, зажадав запровадити санкції і засудив гібридне втручання РФ, - резолюція

Європейський парламент (ЄП) ухвалив у четвер резолюцію про ситуацію в Білорусі із засудженням влади і з підтримкою опозиції, в документі міститься вимога санкцій проти "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, його силового апарату, а також росіян, які надають підтримку білоруському режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Європарламент "рішуче підтримує санкції ЄС проти осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів та репресії у Білорусі, включаючи Олександра Лукашенка; закликає Раду (ЄС) невідкладно і в тісній координації з міжнародними партнерами запровадити широкі та ефективні санкції проти всіх білоруських виконавців фальсифікації виборів, насильства та репресій".

ЄП закликає інституції Євросоюзу та уряди країн ЄС "вивчити можливість розширення санкційного списку з метою включення російських громадян, які безпосередньо беруть участь у підтримці режиму Лукашенка у Білорусі".

Ухвалена резолюція належить до розряду "незаконодавчих", має рекомендаційний характер, необов'язкова до виконання інститутами ЄС та урядами держав-членів, але слугує для них політичним орієнтиром.

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Європейські депутати назвали президентські вибори, які відбулися в Білорусі 9 серпня, "ні вільними, ні справедливими", "не визнають Олександра Лукашенка президентом Білорусі після закінчення його нинішнього терміну повноважень".

Європарламент, йдеться у резолюції, "підтримує мирну та демократичну передачу влади в результаті інклюзивного національного діалогу при повній повазі демократичних і основних прав білоруського народу; повторює у зв'язку з цим заклики білоруського народу до організації якнайшвидше нових, вільних і справедливих виборів під міжнародним контролем, насамперед БДІПЛ ОБСЄ, і відповідно до міжнародно визнаних стандартів".

ЄП "вітає Координаційну раду як тимчасове представництво людей, які потребують демократичних змін у Білорусі, відкрите для всіх зацікавлених політичних і соціальних сторін".

Депутати вимагають "негайного припинення насильства та незаконних затримань", "негайного та беззастережного зняття всіх звинувачень із правозахисників, активістів, журналістів та інших осіб, безпідставно затриманих або засуджених".

Крім того, вони наполягають "на ретельному та об'єктивному розслідуванні всіх випадків безпідставно затримання, жорстокого поводження і тортур".

Парламентарії просять Єврокомісію та Раду ЄС "надати допомогу демократичній опозиції у Білорусі, включаючи Координаційну раду на чолі зі Світланою Тихановською". Резолюція "констатує, що багато білорусів вважають Світлану Тихановську переможцем президентських виборів і обраним президентом Білорусі".

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Європарламент "вимагає припинити всі акти репресій проти правозахисників, представників опозиції, активістів громадянського суспільства, спостерігачів за виборами, захисників екологічних прав, релігійних лідерів, незалежних журналістів та блогерів і наполягає на тому, щоб гарантувати їхню здатність здійснювати свою діяльність без страху репресій і за відсутності обмежень".

Євродепутати заявляють про "повну підтримку білоруських робітників і незалежних профспілок", вони "закликають білоруську владу та роботодавців поважати основні права білоруських робітників на страйк без ризику звільнення, арешту або інших репресій".

ЄС має надавати фінансову підтримку організаціям громадянського суспільства, "одночасно відмовляючись від будь-якого фінансування уряду та контрольованих державою проектів".

Європарламент "закликає держави-члени ЄС полегшити і прискорити створення гуманітарного коридору та процедури отримання віз для тих, хто залишає Білорусь із політичних причин, або для тих, кому потрібна медична допомога унаслідок насильства, вчиненого стосовно них, і запропонувати їм та їхнім сім'ям всю необхідну підтримку та допомогу; закликає (Європейську) Комісію негайно розпочати ефективну реалізацію фінансової допомоги ЄС для підтримки громадянського суспільства та жертв репресій і мобілізувати більше ресурсів для їх фізичної, психологічної та матеріальної підтримки".

ЄП "засуджує гібридне втручання Російської Федерації у Білорусі, зокрема, делегування так званих експертів зі ЗМІ у білоруські державні ЗМІ і радників у збройні сили та правоохоронні органи, і закликає уряд Російської Федерації припинити будь-які приховані або явні втручання у внутрішні процеси Білорусі; закликає Російську Федерацію поважати міжнародне право та суверенітет Білорусі, попереджує, що Олександр Лукашенко не має політичного або морального права вступати у будь-які подальші договірні відносини від імені Білорусі, які можуть загрожувати суверенітету і територіальній цілісності Білорусі, зокрема з російською владою".

Європарламент "висловлює жаль щодо того, що Білорусь вже завантажила ядерне паливо у перший реактор Островецької атомної електростанції і планує розпочати виробництво енергії в листопаді 2020 року, не виконуючи повною мірою рекомендації зі стрес-тестів".

Серед інших заходів депутати називають прийом білорусів, які шукають притулку, в ЄС, заснування програми стипендій для студентів, відрахованих із білоруських університетів, фінансову та академічну підтримку білоруських учених, скасування рішення національних федерацій про проведення чемпіонату світу з хокею із шайбою 2021 року.

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Топ коментарі
+6
Европарламент не признал Лукашенко президентом, потребовал ввести санкции и осудил гибридное вмешательство РФ, - резолюция - Цензор.НЕТ 1562
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17.09.2020 14:39
+6
Ну не скажите. Есть куда более интересная новость из ЕП
Европейский парламент принял резолюции по Алексею Навальному. Европейские власти потребовали ужесточить санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в документе, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0280_EN.html опубликованном на сайте ЕП. В ходе голосования за резолюцию выступили 532 евродепутата, против нее проголосовали 84 парламентария. Еще 72 воздержались.
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17.09.2020 14:46
+2
ох эти размытые формулировки - гибридное вмешательство...гибридная война...
и все в сторону гибридной рашки... чтоб не злить *****...
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17.09.2020 14:37
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Признают они бацку, от пройдет кенгурация Луки и нику они не денутся
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17.09.2020 14:32 Відповісти
Та ні.
Не визнають.
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17.09.2020 14:46 Відповісти
херла поцена в список,пусть в кацапетовке с яныком базар держит
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17.09.2020 15:07 Відповісти
к разряду "незаконодательных", носит рекомендательный характер, необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членовИсточник: https://censor.net/ru/n3219871

после этого можно не читать(((((
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17.09.2020 14:34 Відповісти
EP pni na priamuju upravlaijet Ursuloj i ejio komisijej.Daze mogut i ubrat jesli sto.Nado ix slusat
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17.09.2020 14:59 Відповісти
Все Бацька, песда тебе!!!
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17.09.2020 14:34 Відповісти
ох эти размытые формулировки - гибридное вмешательство...гибридная война...
и все в сторону гибридной рашки... чтоб не злить *****...
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17.09.2020 14:37 Відповісти
Ну не скажите. Есть куда более интересная новость из ЕП
Европейский парламент принял резолюции по Алексею Навальному. Европейские власти потребовали ужесточить санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в документе, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0280_EN.html опубликованном на сайте ЕП. В ходе голосования за резолюцию выступили 532 евродепутата, против нее проголосовали 84 парламентария. Еще 72 воздержались.
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17.09.2020 14:46 Відповісти
Ну и шо интересного, в этой твоей новости? Амеры уже давно прикончили СП-2, а послепуканья евриков уже никого не волнуют.
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17.09.2020 15:05 Відповісти
до речі, і тут зауважу, що потрібно ще подивитися на реакцію євродепутатів ПАРЄ.
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17.09.2020 15:14 Відповісти
Спасибо, неплохой сайт, но тяжело найти нужную ветку.
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17.09.2020 18:12 Відповісти
імпотенти нещасні. Став їх в позу і роби шо хочеш - вони тільки попискувати будуть і висловлювати обережну занепокоєність. дивно , що путін ще досі не оголосив себе імператором всєя європи. Вони ж не рухнуться
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17.09.2020 14:38 Відповісти
Да він вже б оголосив якби не США
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17.09.2020 15:01 Відповісти
А какой им смысл за ту же Украину жопу рвать, если сами украинцы раком стали и булки раздвинули, лишь бы субсидии и "сватом" не выключали?
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17.09.2020 16:27 Відповісти
Воно то канєшно непогано, але враховуючи скільки, при негативному сценарії, - оголиться кордонів для кацапів, - схоже на "крайню стурбованість".
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17.09.2020 14:38 Відповісти
Европарламент не признал Лукашенко президентом, потребовал ввести санкции и осудил гибридное вмешательство РФ, - резолюция - Цензор.НЕТ 1562
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17.09.2020 14:39 Відповісти
А к чему здесь слово "гибридное" ?! Это так типа вежливо по-европейски завуалировать ********** беспредел, и еще одну ползучую аннексию, только уже целой страны в центре Европы ?! Задолбала уже эта "евроозабоченность" и сопливый "гибридный" либерализм.
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17.09.2020 14:42 Відповісти
Психу выписали валерьянку, а нужна смирительная рубашка
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17.09.2020 14:59 Відповісти

Кот, обидевшись на то, что его шлепнули тапком, внес в ссанкционный список коврик в прихожей, диван в гостиной и вышеупомянутые тапочки.
В случае повторения актов агрессии обещал расширить список ссанкций.
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17.09.2020 14:59 Відповісти
Чергова фаза в окупації рашою "союзника". Тепер хутін буде представляти бацьку на міжнародній арені.
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17.09.2020 15:01 Відповісти
В протестах участвовало меньше 1 процента населения. Никаких доказательств у Европарламента, что выборы были нелегитимны нет (Хотя может и были, Но все равно) И это грубое вмешательство во внутренние дела независимой страны. Тем более что у Лукашенко есть поддержка значительной части населения. А завтра поменяется ситуация и начнут сбрасывать правительства в Италии, Австрии, Испании, России, Украины или еще где-то. Это путь к очень опасным последствиям.
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17.09.2020 15:07 Відповісти
До речі, ось, наприклад, https://censor.net/ru/user/7290 - корумпований Хйулом бот.
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17.09.2020 15:10 Відповісти
Я за честную политику. И я не хочу чтоб завтра так же поступили с Украиной, если этим гомикам что-то у нас не понравится. И так даже покакать самостоятельно нельзя, у них сначала надо разрешение попросить.
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17.09.2020 15:21 Відповісти
ти сереш тут навіть не за дозволом з луб'янки, а виконуєш "священьій долг"
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17.09.2020 15:34 Відповісти
"Сереш" как раз ты тут "Ан Мур" Только ты сереш за деньги, а я бесплатно, по зову сердца!
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17.09.2020 18:07 Відповісти
аааа, значить, все ж таки "священьій долг". пшол нахутор, касап
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17.09.2020 18:18 Відповісти
Если бы вы были за честную политику, то в первую очередь вы бы рассказывали за вмешательство рашки, а не за резолюции ЕС.
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17.09.2020 16:35 Відповісти
"Обое рябое" и те и эти! Вмешательство Кремля, не дает право вмешиваться Брюсселю. Никому не позволено
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17.09.2020 18:09 Відповісти
Брюссель не вмешивается. Он просто выражает свою позицию по данному вопросу. Вмешиваются только кацапы.
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17.09.2020 23:34 Відповісти
Не спеши с выводами. Я ,к примеру ,думаю ,что провокаторы те ,кто тут горло дерёт за пророссийскую ,белорусскую оппозицию .,которая действует чётко по кремлёвскому
сценарию.
Захотелось ,чтобы 1000км белорусско-украинской границы стали белорусско-
российскими ?
Пророссийскую тупую дуру Тихановскую хочешь в президенты соседней страны ???
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17.09.2020 16:00 Відповісти
Pocemu vy dumajte sto ona prorosijskaja,a ne proevropejskaja?Po mojemu ona bolse proevropejskaja cem rosijskaja.Vot Lukasenko sestiiorka kremlia i eto dokazyvat nenado
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17.09.2020 16:25 Відповісти
Зайдите на авторскую тему "Белорусская многоходовка путина ". Моё мнение полностью совпадает с выводами автора. Там всё подробно ,блестяще изложено.
Эта глупая ,тупая курица Тихановская ,руководимая ,подсмеивающимся х**лом ,
толкнула Лукашенко,а с ним и страну в объятия путина.
Прочитай её первоначальные высказывания ,это её сейчас корректируют ,
ГУГЛ в помощь.
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17.09.2020 16:43 Відповісти
Mozet i tak,no ja dumaju sto ona proevropejskix vzgliadax,tolko ne vsio mozet govorit sto dumajet.Ona vet i zila Irlandiji,tak sto vydela Evropu
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17.09.2020 16:52 Відповісти
Думая и делая выводы оперируйте фактами. Конечно ,она говорит то ,что ей подготовили,
написали ,одобрили в кремле . Путин в таких делах дока.
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17.09.2020 17:01 Відповісти
Ona ili net pust resajet narod na cesnix vyborax,a ne fona sto takije byli.Odno tocno nepojmu kogda svojix liudej mirnix bjut ,zencyn bjut,ubyvajet,zakryvajet v tiurmi i eto sucestvo potom mozno nazvat prezidentom?Kogo vot on predstavliajet ne mogu otvetit
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17.09.2020 17:11 Відповісти
А где доказательства того ,что выборы были нечестными ? Голословные доказательства
Тихановской ?
Вспомните Украину - Ющенко- Янукович -президентские выборы ,оспаривались
в суде. Так же оспаривались результаты выборов Янукович - Тимошенко.
Только суд может установить были ли выборы фальсифицированы ,а никак не
болтовня Тихановской.
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17.09.2020 17:59 Відповісти
Tak sami belorusi govoriat sto vybori byli fon,tut vsem poniatno.No mne interesnej drugoje neuzeli vy prestupnika na kotorom lezyt pytki,ubijstva liudej i drugyje masovyje raspravi mozete cytat prezidentom?Ego mesto v tiurme,kak i Janukovica.
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17.09.2020 18:12 Відповісти
В качестве особо "железных,неопровержимых " доказательств прозвучало : "...многие
белорусы считают Тихановскую победителем президентских выборов и избранным
президентом Беларуси".
Итак Тихановская объявила о фальсификации выборов и что она президент,
Беларуси ,не подтвердив это ни одним ни протоколом .ни другими документами,
а ЕП ,не имея никаких юридических обоснований ,поверил ей на слово.
Резолюция голословная и юридически безграмотная.
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17.09.2020 15:53 Відповісти
1. Доказательства фальсификаций есть.
2. Лукашенко жестоко разгонял мирные протесты, а это несовместимо с рассказами про свободу слова и прочую демократию.
3. Признавать или не признавать того или иного диктатора - это полное право Европы. ЕП решил не признавать. Туда же и санкции. Европа может торговать или не торговать с кем угодно. Это Белоруссия рвётся торговать в Европу а не наоборот.
4. Непризнание диктатора - это НЕ вмешательство во внутренние дела. В отличие от отправки туда рашкой своих ОМОНовцев и войск, что является как раз вмешательством.
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17.09.2020 16:33 Відповісти
Назови хотя бы одно такое доказательство,де-юре.
В чём обвиняли Лукашенко до разгона демонстрантов ? Ни одного конкретного требования .
Европа не имеет никакого права подставлять под удар Украину ,а своей тупой ,безмозглой
резолюцией она это делает в угоду путину ,даёт ему шанс превратить Беларусь в
российскую вотчину.
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17.09.2020 16:49 Відповісти
Ой ну начинается соплежевание. Украина сама себя под удар подставила, когда дегенерата себе в презы выбрала. А Белоруссия будет кацапской вотчиной хоть так хоть так. Хоть с Лукашенкой, хоть с этой второй, как её там. Разве что случится чудо какое нибудь. Но надежды на это совсем мало.
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17.09.2020 23:37 Відповісти
Свою судьбу должны решать сами белоруссы, а Гей-Европе там дела не должно быть. Хватит одной Югославии.
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17.09.2020 15:08 Відповісти
Расскажите это рашкованам. По вашему выходит ***** может отправлять ОМОНы и всяких Шойгу, а Европа - нет? У вас двойные стандарты.
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17.09.2020 16:34 Відповісти
Європарламент - це одна інститція; це - ЄС. Давайте дочекаємось ще резолюції ПАРЄ; бо там і *****, і корумповані *****м євродепутати... В т.ч. з України
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17.09.2020 15:08 Відповісти
A шо Украина ? Или брацкий зебил ?
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17.09.2020 15:19 Відповісти
еп что то решает или такое же ничто как ес и обсе??????????????
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17.09.2020 15:34 Відповісти
Чомусь Путін їх не хвилює, і він приїздить до ЄС на зустірчі хоч він згвалтував Конституцію і в хвіст і в гриву, хоч він є воєнний злочинець і фактично Гітлер 21 віку, однак йому сказали Так і Лукашенку чорну мітку вручили, а це вже подвійні стандарти ******** ЄС.
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17.09.2020 15:37 Відповісти
 
 