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Важкі вантажі мають перевозитися залізницею, а не розбивати українські автодороги, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

Важкі вантажі мають перевозитися залізницею, а не розбивати українські автодороги, - президент

Через постійне підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, вантажовідправники переорієнтувалися на перевезення автотранспортом, а це руйнує українські дороги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, важкі вантажі завжди перевозилися залізницею. Але через тарифну політику "Укрзалізниці" вантажовідправники відправляють їх автотранспортом, і перевантажені фури розбивають дороги.

"Залізниця, постійно підвищуючи тарифи, стає неконкурентоспроможною, і вантажі біжать із залізниці. Усе, що можна перевозити не на залізниці, із залізниці пішло за останні кілька років. Ми бачимо, що з року в рік тарифи залізниці зростають, обіг падає. А обіг автомобілів зростає, до того ж зростає в рази. І це саме той вантаж, який може і має возитися українською залізницею", - розповів Каленков.

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Він також зазначив, що у разі підвищення тарифів на перевезення вантажів якість надаваних "Укрзалізницею" послуг продовжує залишатися на низькому рівні, що також призводить до відмови бізнесу від використання залізничного транспорту для перевезень.

"Вантаж біжить із залізниці, бо залізниця не робить достатньої якості послуги і бере за свої послуги надмірну плату", - наголосив Каленков.

Нагадаємо, раніше "Укрметалургпром" звернувся до НАБУ і Нацполіції з приводу корупційних схем в "Укрзалізниці", пов'язаних з перевезенням вантажів на особливих умовах, які передбачають 20% доплати за прискорене перевезення вантажів, у результаті чого втрати гірничодобувних підприємств перевищили 50 млн доларів.

Також читайте: Це загрожує техногенною катастрофою, - президент "Укрметалургпрому" Каленков закликав скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти

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Топ коментарі
+3
Еще есть самолеты, чтоб рельсы не продавливалист
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17.09.2020 14:37
+2
Смеха мало когда грузовик тянет груз от 30 до 100 тонн, при грузоподьемности максимум 22 тонны.
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17.09.2020 14:43
+2
Вы очень сильно удивитесь, но тариф на ж/д перевозки не высок. Проблема в другом. В подъездных и загрузочно-разгрузочных площадках. За 30 лет всё сведено к разрухе. Просто имею опыт в поиске места для отгрузки двух вагонов с паркетной доской.
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17.09.2020 19:47
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Умный Каленков! А издержки по перевозкам?
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17.09.2020 14:33 Відповісти
какие издержки... вся Европа так работает и Канада и США и даже Австралия и многие страны... фура довезла контейнер груз до станции погрузили и все на пункте прибытия иная фура забирает груз и доставляет коротким и безопасным путем кратчайшим трансфером на склад получателя и все... вот возьмите Словакия наши соседи население 5 млн. а вот плиз на дороге железной у них порядок как то никаких мешков коробов как у нас в пассажирских вагонах велосипедов и колясок все в багажный вагон постаивл на станции прибытия получил и выбыл..а автолюбителям особенно зимой к пассажисрким вагонам 2-3 платформы для авто ты едешь в вагоне а твое авто не по горам и гололеду со снегопадом едет рискуя попасть в ДТП а просто едет в одном составе....
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17.09.2020 14:45 Відповісти
Прекрасный пример! Но существуют и другие успешные примеры. В Турции искусственно сдерживают развитие ЖД сетей в пользу автобанов. Турки всегда были уверенны, что это приведёт к экономическому росту в секторах малого бизнеса. И оказались правы
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17.09.2020 15:50 Відповісти
В нашем случае нам как раз выгоднее развитие ж/д, это подтянуло бы много отраслей сразу. Увы, в этом не сильно заинтересованы смотрящие УЗ.
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17.09.2020 19:38 Відповісти
Еще есть самолеты, чтоб рельсы не продавливалист
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17.09.2020 14:37 Відповісти
плохие новости про кернеса- угрозы его жизни нет((((
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17.09.2020 14:41 Відповісти
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17.09.2020 15:05 Відповісти
Покажите пример на опыте своей отрасли, а не сотрясайте воздух.
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17.09.2020 14:41 Відповісти
Какой пример? Переплачивания за перевозки? Об этом и идёт речь, что из-за высоких тарифов УЗ теряет грузоотправителей, хотя должна наращивать обороты.
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17.09.2020 19:40 Відповісти
Вы очень сильно удивитесь, но тариф на ж/д перевозки не высок. Проблема в другом. В подъездных и загрузочно-разгрузочных площадках. За 30 лет всё сведено к разрухе. Просто имею опыт в поиске места для отгрузки двух вагонов с паркетной доской.
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17.09.2020 19:47 Відповісти
В точку!!!!А если учесть что ЖД ведёт учёт всех своих грузов...а многие предприниматели "теневики" не желают "светиться" и платить налоги государству в полном обьёме(а есть ещё много откровенно воровских схем)...то понятно почему так пользуются таким спросом фуры!!!
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17.09.2020 20:11 Відповісти
+
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17.09.2020 20:18 Відповісти
Смеха мало когда грузовик тянет груз от 30 до 100 тонн, при грузоподьемности максимум 22 тонны.
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17.09.2020 14:43 Відповісти
ахметовские рельсы и шпалы должны быть дешовыми
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17.09.2020 14:47 Відповісти
А от жд платформы до пункта назначения чем доставить? вертолетом?
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17.09.2020 15:34 Відповісти
Груз по весу делится на партии, согласно грузоподьемности транспортных средств, главное не нервничайте, перевозки это не ваше.
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17.09.2020 15:51 Відповісти
"Смеха мало когда грузовик тянет груз от 30 до 100 тонн, при грузоподьемности максимум 22 тонны." По-моему вы уже ответили. Определитесь со своими противоречиями
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17.09.2020 16:40 Відповісти
Наверное что то не понимаете, спросите, умничать не надо, в транспортной сфере работаю 34 года.
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17.09.2020 16:44 Відповісти
В нашей стране? Что мешает перевозчику зарядить фуру с перегрузом на жд?
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17.09.2020 16:46 Відповісти
Зачем? Ремонт, штраф, убитая дорога.
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17.09.2020 16:48 Відповісти
ЁПРСТ!!! А в пункте "А" что? Плевать на убитые дороги? Грузят сколько влезет...
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17.09.2020 16:52 Відповісти
Советская железная дорога - это не перевозчик - это почти силовое министерство. Укрзалізниця сохранила все замашки. Поставляет груз специально именно тогда,когда его сложнее всего обработать(выходной на предприятии). Самые ломаные свои вагоны загоняет на предприятия,способные их починить, а потом штрафы,штрафы,штрафы. Но если они срывают все сроки - ничего с них не возьмешь. Плюс цена. Так,что не на железную дорогу должны пойти грузы, а на железки,конкурирующие между собой, как во всем мире у которых и свои паровозы и вагоны и даже пути. Раньше - нифига не будет.
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17.09.2020 16:19 Відповісти
Да, львиная доля проблем УЗ именно из-за того, что они монополисты и могут диктовать свои условия. Существуй рынок перевозок, такого бардака не было бы.
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17.09.2020 19:43 Відповісти
Я бачив як по трасі фурой колесні пари для жд вагонів везли. От оксюморон і еклектика)
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17.09.2020 17:32 Відповісти
Так они ведь из вагона да под вагон просто не смогли те пары закатить, вот и возят с тех времен те колесные пары по всей стране, ищут в каком-бы месте их притулить чтоб металлисты не стырили.)))
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17.09.2020 20:44 Відповісти
Самое страшное, что УЗ этим пользуется и повышает тарифы, из-за чего многие вынуждены переходить на дороги, получается замкнутый круг. Вот потому так важна адекватная тарифная политика на ж/д перевозках
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17.09.2020 19:37 Відповісти
Как все красиво пишут и рассказывают на цензоре, а вот только кому и зачем? Наверное нам, чтоб не скучали и коментили? Почему в правительстве министры из себя баранов и дебилов корчат? Или за такие баблища и я-бы корчил из себя осла?)))
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17.09.2020 20:42 Відповісти
РАБОТАТЬ,СОЗДАВАТЬ ЧТОТО ВЕЩЕСЬВЕННОЕ - НЕВЫГОДНО! ВОРОВАТЬ И СПЕКУЛИРОВАТЬ ВЫГОДНО! КОГДА ВСЕ ПОЙМУТ,ЧТО НАДО НАОБОРОТ И ВЫБЕРУТ ТОГО,КТО НАПИШЕТ ЭТО КРОВЬЮ В СВОЕЙ ПРОГРАММЕ - ОЧЕНЬ БЫСТРО ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ.РАНЬШЕ НИКАК.
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24.09.2020 12:17 Відповісти
 
 