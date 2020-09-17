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Саакашвілі Міхеіл (2153) митниця (1852) Альперін Вадим (63) Марченко Сергій (570)

Людина Альперіна Осипов, який курирував потоки на посту "Столичний" і був звільнений, повернувся на митницю, - Саакашвілі. ДОКУМЕНТ

Людина Альперіна Осипов, який курирував потоки на посту

У Київську митницю повернувся Сергій Осипов - один з учасників ОЗУ Вадима Альперіна.

Про це повідомив глава виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"Ще жодного разу не було такого, щоб Президент давав чіткий сигнал розслідувати корупційну схему, і одночасно з цим міністр фінансів призначав фігурантів тієї ж справи на нові посади.

Йдеться про одіозного одеського "батька контрабанди" на прізвище Альперін, який намагався підкупити НАБУ, а потім Президент особисто оголосив його в розшук у листопаді минулого року. У ході тієї спецоперації було арештовано і 10 учасників ОЗУ Альперіна, зокрема такого собі Сергія Осипова, який "кермував" на посту "Столичний" "правильними" змінами інспекторів і курирував потоки", - пише Саакашвілі в дописі на фейсбуці.

Він додає, що "НАБУ і САП висунули Осипову обвинувачення, і він був звільнений зі структури ДФС, але це жодним чином не завадило новому начальнику Київської митниці, кілька днів тому призначеному міністром Марченком, відновити Осипова на посаді вже у структуру "реформованої" митниці".

Людина Альперіна Осипов, який курирував потоки на посту Столичний і був звільнений, повернувся на митницю, - Саакашвілі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі про хід будівельної реформи: Запускаємо інститут приватних інспекторів, який "не залишить повітря для корупції"

"Повертати бандитів у структуру державних органів - це плювок в обличчя народу або просто сигнал нам усім, що це Їхня країна, з Їхніми законами, а ми тут лише бидло, яке не має права голосу?

Міністр фінансів Марченко, який фактично дав зелене світло старим схемам, заводячи на пости регіональних митниць відвертих злочинців із багатим злодійським минулим, хоче показати нам, що йому ніхто не указ? Або він і далі прикидатиметься, кажучи, що перевірка сумлінності нових кадрів, яких він призначає, - не його справа?

І останнє. Що це за реформа така, за якої не дається хід нічому новому, однак педалюються старі схеми часів Януковича? Що це за реформа, коли на митницях велетенські черги, повсюдно кошмарять бізнес, завищують тарифи, незаконно затримують вантажі? Хіба це все може називатися реформою?" - обурено запитує Саакашвілі.

Людина Альперіна Осипов, який курирував потоки на посту Столичний і був звільнений, повернувся на митницю, - Саакашвілі 02
Людина Альперіна Осипов, який курирував потоки на посту Столичний і був звільнений, повернувся на митницю, - Саакашвілі 03

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Топ коментарі
+7
Михо, так у власти уже Барыги или по твоим меркам еще нет
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17.09.2020 14:51
+4
бе-бе-бе-бе, покричи барыга теперь, язык в попу засунул
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17.09.2020 14:50
+4
Кстати, шо там с реформами? Помнишь? - "стоит только снять Порошенка и через месяц пенсия в два раза вверх". И где?
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17.09.2020 14:55
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17.09.2020 14:50 Відповісти
бе-бе-бе-бе, покричи барыга теперь, язык в попу засунул
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17.09.2020 14:50 Відповісти
Михо, так у власти уже Барыги или по твоим меркам еще нет
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17.09.2020 14:51 Відповісти
Полярность спутана у него там, где у нормальных людей совесть находится.
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17.09.2020 16:12 Відповісти
Возвращать бандитов в структуру госорганов - это плевок в лицо народу
Михуил, єто и про тебя тоже.
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17.09.2020 14:51 Відповісти
нашему тупому нариду и насрать в лицо не западло))) все равно выберут
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17.09.2020 15:09 Відповісти
Еще у одного чела сбылись предвыборные обещания преЗедента - эпоха бедности ушла в зелёную даль....
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17.09.2020 14:55 Відповісти
Шутить изволите? У него этой эпохи и не было.
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17.09.2020 16:13 Відповісти
Кстати, шо там с реформами? Помнишь? - "стоит только снять Порошенка и через месяц пенсия в два раза вверх". И где?
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17.09.2020 14:55 Відповісти
Главклоун вернул Мишико гражданство, вот и остается ему тихонько повизгивать и офигевать, катить бочку на Зе-паяца Швили в открытую не будет, а будет играть в игру царь хороший бояре плохие.
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17.09.2020 14:57 Відповісти
Что это за реформа? -это зеленая реформа,и таких у нас точно не было,она новая,как и все у нашего неЛоха.
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17.09.2020 14:58 Відповісти
"Еще ни разу не было такого, чтобы Президент давал четкий сигнал расследовать коррупционную схему, и одновременно с этим министр финансов назначал фигурантов того же дела на новые должности.Источник: https://censor.net/ru/n3219876

Т.е., это Зеля "дает сигналы", что расследовать, а архаровцы не внемлют?!
...а затем Президент лично огласил его в розыск в ноябре прошлого годаИсточник: https://censor.net/ru/n3219876

Это его обязанность "оглашать в розыск"?!
Миша, ты обдулся?!
Не пора ли тебе снова жевать галстук?
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17.09.2020 15:00 Відповісти
Не обдулся, обдолбался скорее. В очередной раз.
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17.09.2020 16:15 Відповісти
мИхо мимо кассы- обидно да...
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17.09.2020 15:01 Відповісти
Ермака брата работа. Надо зарабатывать. А ты Михо запишись на прием до Зе и все ему расскажи.
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17.09.2020 15:02 Відповісти
Я все жду когда Саакашвили назовет Зеленского барыгой
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17.09.2020 15:05 Відповісти
"Никогда такого не было - и вот опять!"(с)
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17.09.2020 15:06 Відповісти
Николозович, да по барабану.

КУДА ДЕЛСЯ КОВИД?

Он что - издох вместе со Степановым?
Где реляции о том, в какие цвета покрасили разные области Украины?
Где цифры из *опы Ляшко о числе заболевших и умерших?
У Стеапанову-Ляшко с отъездом Гепы на вечное лечение в Германию прикормленные сявки перестали поставлять цифры, так, что ли?
Эй, Степанов, учититесь у нашего наркомана обдолбанного, Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса: все случаи "ковида" региструются в прикормленных бизнесах
- в центре распределения медикаментов сети аптечной Chemist Warehouse (ею владеют богатые наркоманы, ротшильдовские сявки)
- на мясобойнях ливанских (том самом Ливане, где у ротшильдом удобрения недавно рванули а потом шины погорели)
- в центрах снабжению сетей супермаркетов, тех супермаркетов, которыми управляют ротшильдовские сявки
- наконец, в домах престарелых той коммьюнити, к которой принадлежит Министр Здравоохранения Штата Виктория, старуха Микакос
- населенных пунктах, через которые идет траффик наркоты
- наконец, просто в домах для малоимущих, населенных африканскими бандами

Николозович, помоги Степанову, подвези ему травы хорошей, нельзя же на опитатах синтетических сидеть, от них же "белочку" словить можно, получается, не хуже, чем от водовки.
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17.09.2020 15:07 Відповісти
І що? Саакашвілі працює тепер репортером?
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17.09.2020 15:10 Відповісти
Это тот случай когда говорят-
- Вы уволены
- А можно я еще 3 месяца поработаю ,мне и зарплату не надо платить .Просто 3 этаж в котедже еще недостроен
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17.09.2020 15:21 Відповісти
Зеля чистый ПОЦ,порох хоть имел что то с этих всех схем,а у Зели ерМак богатеет,а клоун весь в дерьме !
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17.09.2020 15:25 Відповісти
Уважаю Саакашвили. А где же адекватная реакция на весь этот бардак Президента?! Или он занят написанием сценария для 95 квартала?
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17.09.2020 16:28 Відповісти
Чмо черножопое!
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17.09.2020 16:58 Відповісти
Новые лица с *потужними реформами*...😂😂😂
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17.09.2020 21:48 Відповісти
Миша ты главное верь в реформы , и президента
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17.09.2020 23:02 Відповісти
 
 