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Новини Агресія Росії проти України
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контррозвідка (469) Правоохоронні органи (2699) СБУ (12516) силовики (2512) державна зрада (1642)

За матеріалами контррозвідки СБУ в 2020 році відкрила 52 кримінальні провадження за державну зраду

За матеріалами контррозвідки СБУ в 2020 році відкрила 52 кримінальні провадження за державну зраду

Ще 27 проваджень відкрито за створення терористичної групи чи організації, і по 2 - за факт диверсії, шпигунства і терактів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У більшості випадків розслідування стосуються викритих агентів російських спецслужб, які виконували розвідувально-підривну роботу проти України.

Наприклад, державна зрада і теракт інкримінуються затриманому у квітні екскерівнику Центру спеціальних операцій "А" Валерію Шайтанову. Він перебував на агентурному зв’язку з полковником ФСБ РФ і передавав йому розвідувальну інформацію, в тому числі про операції в районі АТО/ООС.

Дивіться: Контррозвідка СБУ запобігла диверсії агента ФСБ на "Рівнооблводоканалі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, СБУ запобігла передачі секретної технічної документації про вітчизняні військові розробки у ракетобудівній галузі. Мешканця Луганщини, який виявився агентом російської спецслужби, затримали під час спроби передачі даних представникам ФСБ.

Загалом за матеріалами контррозвідки СБУ з початку 2020 року розпочато 221 кримінальне провадження.

Водночас за цей період за результатами розслідувань було винесено судові вироки 73 особам, у тому числі 21 – за державну зраду.

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Большинство арестованных не преступники?
Или преступников выпустили без наказания?
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17.09.2020 15:03 Відповісти
Где-то заплакал Ермак...
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17.09.2020 15:09 Відповісти
А порох с байденом трындел по телефону-это измена или как?
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17.09.2020 15:16 Відповісти
Ви хоч самі розумієте що надрукували?
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17.09.2020 15:21 Відповісти
💤😀
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17.09.2020 15:27 Відповісти
Він мабуть не в крусі, що Деркачу США впаяли санкції і тема закрита - хотілось повумнічать.
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17.09.2020 16:05 Відповісти
начать - половина дела, нужно еще и до конца довести начатое....
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17.09.2020 15:21 Відповісти
А по вагнеровцям кому підозру вручили?
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17.09.2020 16:02 Відповісти
 
 