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НАБУ (4984) Бутусов Юрій (3481) Слуга народу (2800) Юрченко Олександр (109)

Нардеп Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручили підозру ОГП і САП, - Бутусов

Нардеп Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручили підозру ОГП і САП, - Бутусов

Нині Юрченко дає свідчення детективам.

Як інформує головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на сторінці в мережі Facebook, про це повідомляють джерела в НАБУ.

"Підозрюваний у вимаганні хабаря Слуга народу Олександр Юрченко щойно прибув на допит у Національне антикорупційне бюро, йому вручили підозру ОГПУ і САП", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

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Топ коментарі
+6
Черга єрмака, по справі вагнеровців...
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17.09.2020 15:13
+3
Нардеп Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9018
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17.09.2020 15:12
+2
100%!!!

Экс-президента 21 сентября вызывают в Печерский райсуд Киева, чтобы вручить ему документы английского суда по делу о невыполнении им условий покупки доли бизнесменов братьев Суркисов в "1+1".

На адрес суда из Центрального межрегионального управления Минюста Украины пришло поручение английского суда о вручении єкс-презіденту судебных документов.

Суркисы https://strana.ua/news/244909-bratja-surkisy-trebujut-v-sube-u-petra-poroshenko-140-mln-za-vykup-doli-v-11.html обратились в Лондонский международный арбитраж с иском против бывшего президента , требуя от него компенсировать $140 млн за невыполнение условия по покупке около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1".
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17.09.2020 15:21
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Нардеп Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9018
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17.09.2020 15:12 Відповісти
100%!!!

Экс-президента 21 сентября вызывают в Печерский райсуд Киева, чтобы вручить ему документы английского суда по делу о невыполнении им условий покупки доли бизнесменов братьев Суркисов в "1+1".

На адрес суда из Центрального межрегионального управления Минюста Украины пришло поручение английского суда о вручении єкс-презіденту судебных документов.

Суркисы https://strana.ua/news/244909-bratja-surkisy-trebujut-v-sube-u-petra-poroshenko-140-mln-za-vykup-doli-v-11.html обратились в Лондонский международный арбитраж с иском против бывшего президента , требуя от него компенсировать $140 млн за невыполнение условия по покупке около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1".
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17.09.2020 15:21 Відповісти
Ну захотел мужик в 2009м пива, може трубы горели, вот и украл. Понять и простить.
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17.09.2020 15:13 Відповісти
Багато кого "понялі і простілі"...Деякім за крадіжки з відбуванням терміну у тюрьмі навіть відзнаку "герой України" вручили...
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17.09.2020 15:27 Відповісти
Черга єрмака, по справі вагнеровців...
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17.09.2020 15:13 Відповісти
теперь мы знаем имя нового ********** Краины..У.... у нас как у параши отчислился все сразу в **********.... а бубочка как то выпал из это схемы....
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17.09.2020 15:37 Відповісти
С бутылочкой Старопрамен поди!!!
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17.09.2020 15:14 Відповісти
Йому всього 32 роки,а виглядає.як дід.
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17.09.2020 15:14 Відповісти
Избрался в том же районе,где пиво украл.
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17.09.2020 15:47 Відповісти
А с виду "святой ".. Распнет его (Понтий)Понтый Зелох, или помилует
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17.09.2020 15:14 Відповісти
Вже все "порешали"!!!
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17.09.2020 15:15 Відповісти
Це полiтичнi переслiдування. Патрiоту Юрченку волю.
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17.09.2020 15:23 Відповісти
Чувак запаниковал, забаррикадировался с утра в своем гадюшнике, но потом ему позвонили старшие "слуги" и все обошлось тихо-мирно. Рейтинг слуг и так стремится к дну, зачем усугублять)
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17.09.2020 15:26 Відповісти
Тепер нехай з НАБУ укладає угоду із слідством ... і видає усю зелену братію.
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17.09.2020 15:26 Відповісти
Не фартануло. Пацан сяде за всіх. Зєля зуб дав.
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17.09.2020 16:15 Відповісти
А все началось с 4х бутылок пива!
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17.09.2020 16:54 Відповісти
не волнуйтесь юрец4пива отмажется сразу же после местных..... как говорится никогда такого
не было и вот опять............
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17.09.2020 17:00 Відповісти
 
 