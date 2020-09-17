Учасники Київського Єврейського Форуму висловили підтримку Меморіальному Центру Голокосту "Бабин Яр"

У підсумковому звіті форуму йдеться про необхідність довести реалізацію цього проєкту до кінця.

Учасники Kyiv Jewish Forum вважають, що будівництво сучасного меморіального комплексу на місці трагедії Бабиного Яру - це відповідальність розвитку демократичного суспільства для увічнення пам'яті жертв масової страти і виховання майбутніх поколінь у толерантному демократичному світі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на підсумковий звіт Київського Єврейського Форуму, в якому взяли участь чинні та колишні глави держав, політичні діячі Ізраїлю, Польщі, України та США.

KJF 2020 був організований Єврейською конфедерацією України спільно з The Jerusalem Post. Одна з дискусійних панелей форуму була присвячена майбутньому меморіалу Голокосту і музею в Бабиному Яру.

Відомий правозахисник, дисидент, ізраїльський політик і глава наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський заявив, що відновлення пам'яті про всіх убитих у часи Голокосту, реальна боротьба з антисемітизмом - ключові виклики, які сьогодні стоять як перед усім світом, так і перед Україною.

"Ми маємо зробити все, щоб відновити пам'ять про кожну людину. Україна показує Європі і світові, як важливо відновити пам'ять про Голокост. Водночас наша боротьба з глобальним антисемітизмом також дуже важлива", - заявив Щаранський.

У заяві форуму йдеться, що Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" сьогодні отримує підтримку міжнародних донорів, української влади і міжнародної єврейської громади.

"Це означає, що ідея гідного збереження пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру вперше за роки незалежності України отримала реальний шанс на реалізацію", - йдеться в підсумковому звіті Kyiv Jewish Forum 2020.

Учасником Kyiv Jewish Forum 2020 став президент України Володимир Зеленський.

Спікерами та учасниками Форуму також виступили президент Всесвітнього Єврейського Конгресу Рональд Лаудер, заступник прем'єр-міністра Ізраїлю Бені Ганц, спеціальний посланник США з моніторингу та боротьби з антисемітизмом Элан Карр, рабин лорд Джонатан Сакс, генеральний директор Американського Єврейського Комітету Девід Харріс, президент Єврейської Ради Співдружності лорд Мендельсон, ізраїльський правозахисник і голова Голокосту Меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський, а також багато міністрів, члени парламентів, бізнес-лідери з усього світу та багато інших політичних, релігійних, громадських та наукових діячів.