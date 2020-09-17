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Бабин Яр (160) Голокост (138)

Учасники Київського Єврейського Форуму висловили підтримку Меморіальному Центру Голокосту "Бабин Яр"

Учасники Київського Єврейського Форуму висловили підтримку Меморіальному Центру Голокосту

У підсумковому звіті форуму йдеться про необхідність довести реалізацію цього проєкту до кінця.

Учасники Kyiv Jewish Forum вважають, що будівництво сучасного меморіального комплексу на місці трагедії Бабиного Яру - це відповідальність розвитку демократичного суспільства для увічнення пам'яті жертв масової страти і виховання майбутніх поколінь у толерантному демократичному світі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на підсумковий звіт Київського Єврейського Форуму, в якому взяли участь чинні та колишні глави держав, політичні діячі Ізраїлю, Польщі, України та США.

KJF 2020 був організований Єврейською конфедерацією України спільно з The Jerusalem Post. Одна з дискусійних панелей форуму була присвячена майбутньому меморіалу Голокосту і музею в Бабиному Яру.

Відомий правозахисник, дисидент, ізраїльський політик і глава наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський заявив, що відновлення пам'яті про всіх убитих у часи Голокосту, реальна боротьба з антисемітизмом - ключові виклики, які сьогодні стоять як перед усім світом, так і перед Україною.

"Ми маємо зробити все, щоб відновити пам'ять про кожну людину. Україна показує Європі і світові, як важливо відновити пам'ять про Голокост. Водночас наша боротьба з глобальним антисемітизмом також дуже важлива", - заявив Щаранський.

У заяві форуму йдеться, що Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" сьогодні отримує підтримку міжнародних донорів, української влади і міжнародної єврейської громади.

"Це означає, що ідея гідного збереження пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру вперше за роки незалежності України отримала реальний шанс на реалізацію", - йдеться в підсумковому звіті Kyiv Jewish Forum 2020.

Учасником Kyiv Jewish Forum 2020 став президент України Володимир Зеленський.

Спікерами та учасниками Форуму також виступили президент Всесвітнього Єврейського Конгресу Рональд Лаудер, заступник прем'єр-міністра Ізраїлю Бені Ганц, спеціальний посланник США з моніторингу та боротьби з антисемітизмом Элан Карр, рабин лорд Джонатан Сакс, генеральний директор Американського Єврейського Комітету Девід Харріс, президент Єврейської Ради Співдружності лорд Мендельсон, ізраїльський правозахисник і голова Голокосту Меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський, а також багато міністрів, члени парламентів, бізнес-лідери з усього світу та багато інших політичних, релігійних, громадських та наукових діячів.

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Топ коментарі
+16
Крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине» уже есть. Крупнейшего в мире мемориального комплекса «Память украинского народа народа и Голодомор в Украине» нет. Это не правильно.
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17.09.2020 15:19
+11
Чим більше буде меморіалів Холокосту тим більше буде антисемітизму бо така нав'язлива і егоістична пропаганда своїх страждань і байдужість до чужих дратує і гнівить.
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17.09.2020 15:34
+9
Московсько-єврейські олігархи це все будують.Покличте ще Хржановського,він вже раз принизив українців,своїм фільмом.
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17.09.2020 15:26
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Крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине» уже есть. Крупнейшего в мире мемориального комплекса «Память украинского народа народа и Голодомор в Украине» нет. Это не правильно.
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17.09.2020 15:19 Відповісти
Як на мене - це нахабна маніпуляція...

Известный правозащитник, диссидент, израильский политик и глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский заявил, что восстановление памяти обо всех убитых во времена Холокоста, реальная борьба с антисемитизмом - ключевые вызовы, которые сегодня стоят как перед всем миром, так и перед Украиной. Источник: https://censor.net/ru/n3219885
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17.09.2020 15:21 Відповісти
Я не причастен к "холокосту", но я чувствую себя виновным. Куда мне переводить половину зарплаты? Как мне сгладить вину гоев?
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17.09.2020 15:22 Відповісти
Московсько-єврейські олігархи це все будують.Покличте ще Хржановського,він вже раз принизив українців,своїм фільмом.
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17.09.2020 15:26 Відповісти
Не бачу там призвіща єврея, патріота України, Іосифа Зісельса.

" Шість років Росія веде війну проти України. У цій війні є вбиті, покалічені, є анексія території, мільйони нещасних, біженців, інших людей, які постраждали.
Тому я запитую: як може бути, що Путін, який воює з нами, вбиває, ґвалтує, анексує, водночас дозволяє своїм "шісткам" витратити 100 мільйонів доларів в Україні на якийсь культурний проєкт? Бо і Фрідман, і Хан, і Фукс є "шістками" Путіна, бізнесменами, яким Путін дозволив розкрадати Росію, яких він поставив біля фінансових кранів.
Тому я не вірю в те, що Путіну байдуже, на що цей проєкт буде спрямований. Не вірю в те, що це щира російська ідея - подарувати нам музей Голокосту."
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17.09.2020 15:30 Відповісти
А как насчёт тех евреев, которые сегодня в Украине занимаются геноцидом украинцев?
Или они то же все связаны с Путиным?
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17.09.2020 15:34 Відповісти
Ви про кого конкретно?
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17.09.2020 15:40 Відповісти
Ну хотя бы последние 2 президента и премьеры при них.
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17.09.2020 15:47 Відповісти
Гройсман построил железку в Борисполь; его правительство отремонтировало 7000 км дорог; успешно проведена реформа первичного звена медицины; сам он лично объезжал аптеки, проверяя наличие препаратов из списка "Доступные лекартства".

Это называется "Гройсман геноцидил украинцев" ?
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17.09.2020 16:12 Відповісти
Да ладно,Кравчук и Кучма-чисто еврейские фамилии
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17.09.2020 16:58 Відповісти
Пдарувати вам? Кому "вам"? Лично мне это музей нафиг не нужен, как и, я уверен, подавляющему болшинству киевлян
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17.09.2020 18:20 Відповісти
московити будують ПА БЄДУ....щорічно сотні тисяч хасидів будуть "оплакувати" і танцювати у бабиному Яру. Нагадувати о вєлікой па БЄДЄ. Сумно до тошноти.
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17.09.2020 22:54 Відповісти
Я за перейменування назви станції Дорогожичі в Бабий Яр разом з перейменнуванням станції "Дружби народів" в "Памяті Голодомору" так буде вірно з історичної точки зору. Нехай пояснять ті хто її назвав - про дружбу, яких народів та станція має назву, так для інформації тих хто там їздить? Типу - Ця станція відкрита в честь дружби народу України ... з народом ...
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17.09.2020 15:33 Відповісти
Чим більше буде меморіалів Холокосту тим більше буде антисемітизму бо така нав'язлива і егоістична пропаганда своїх страждань і байдужість до чужих дратує і гнівить.
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17.09.2020 15:34 Відповісти
"реальная борьба с антисемитизмом - ключевые вызовы" - провокатор ты вшивый, Щаранский.
Где ты увидел в Украине антисемитизм ? Президент - еврей; премьер-министр при Порошенко тоже был еврей.
Украину постоянно пытаются выставить как "центр антисемитизма".
Вы чего добиваетесь ? Желаете спровоцировать межэтническую войну ?

У украинцев был свой Холокост: Голодомор. Четыре миллиона умерших от голода за один год !
Йоська Рябой переплюнул Гитлера в темпах осуществления своих планов. Щаранский, может прольёшь свои крокодиловы слёзы по этому поводу, не ? Холуй ты агитпроповский, гнида.
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17.09.2020 16:10 Відповісти
Антисемітизм це коли 17 найбагатіших людей України мають чомусь єврейське коріння (за даними органу Українськго єврейського комітету і посилання щоб ба мене не звинуватили https://jewishnews.com.ua/society/17-evreev-popali-v-rejting-100-samyix-bogatyix-ukrainczev), так слід їх розуміти Н. Щеранського і Б. Натаньяху який не вилазить з Кремля все с Путіним якшається?
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17.09.2020 16:23 Відповісти
Нетаньяху не хочет ядерной войны, потому он и разговаривает с Кремлём. Они в Сирии имеют противоположные интересы.
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17.09.2020 16:47 Відповісти
Т.н. "борьба с антисемитизмом" - это всего лишь ширма для прикрытия продвижения пан-сионизма, простыми словами - всемирного господства бохоизбранных
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17.09.2020 18:29 Відповісти
Сионизм не имеет никакого отношения к этому беспределу; проверь по словарю: что такое сионизм.
Строительство этого "мемориала" - российская спецоперация.
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18.09.2020 00:10 Відповісти
Термин "антисемитизм" обозначает враждебность по отношению к евреям и/или иудеям.Какой термин обозначает враждебность по отношению к украинцам?Или к молдаванам,или к россиянам,или к полякам,или к белоруссам?Почему такое выделение одной национальности из числа других народов?
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17.09.2020 16:53 Відповісти
А у украинцев, и, в частности, у киевлян, спросили - нужен ли им этот "музей"? Ах, о чем это я, кого же интересует мнение гоев
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17.09.2020 18:32 Відповісти
Восстановление памяти о всех погибших во времена Холокоста-очень хорошее и нужное дело!!!!Но зачем сейчас нужна в Киеве такая грандиозная дополнительная стройка с участием россиян!!!?!Ведь сейчас проще создать ряд международных сайтов-где евреи могут найти ФИО,место гибели и другие сведения,о своих погибших родственников!!!!
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17.09.2020 19:48 Відповісти
 
 