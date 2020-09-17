Учасники Київського Єврейського Форуму висловили підтримку Меморіальному Центру Голокосту "Бабин Яр"
У підсумковому звіті форуму йдеться про необхідність довести реалізацію цього проєкту до кінця.
Учасники Kyiv Jewish Forum вважають, що будівництво сучасного меморіального комплексу на місці трагедії Бабиного Яру - це відповідальність розвитку демократичного суспільства для увічнення пам'яті жертв масової страти і виховання майбутніх поколінь у толерантному демократичному світі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на підсумковий звіт Київського Єврейського Форуму, в якому взяли участь чинні та колишні глави держав, політичні діячі Ізраїлю, Польщі, України та США.
KJF 2020 був організований Єврейською конфедерацією України спільно з The Jerusalem Post. Одна з дискусійних панелей форуму була присвячена майбутньому меморіалу Голокосту і музею в Бабиному Яру.
Відомий правозахисник, дисидент, ізраїльський політик і глава наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський заявив, що відновлення пам'яті про всіх убитих у часи Голокосту, реальна боротьба з антисемітизмом - ключові виклики, які сьогодні стоять як перед усім світом, так і перед Україною.
"Ми маємо зробити все, щоб відновити пам'ять про кожну людину. Україна показує Європі і світові, як важливо відновити пам'ять про Голокост. Водночас наша боротьба з глобальним антисемітизмом також дуже важлива", - заявив Щаранський.
У заяві форуму йдеться, що Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" сьогодні отримує підтримку міжнародних донорів, української влади і міжнародної єврейської громади.
"Це означає, що ідея гідного збереження пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру вперше за роки незалежності України отримала реальний шанс на реалізацію", - йдеться в підсумковому звіті Kyiv Jewish Forum 2020.
Учасником Kyiv Jewish Forum 2020 став президент України Володимир Зеленський.
Спікерами та учасниками Форуму також виступили президент Всесвітнього Єврейського Конгресу Рональд Лаудер, заступник прем'єр-міністра Ізраїлю Бені Ганц, спеціальний посланник США з моніторингу та боротьби з антисемітизмом Элан Карр, рабин лорд Джонатан Сакс, генеральний директор Американського Єврейського Комітету Девід Харріс, президент Єврейської Ради Співдружності лорд Мендельсон, ізраїльський правозахисник і голова Голокосту Меморіального центру "Бабин Яр" Натан Щаранський, а також багато міністрів, члени парламентів, бізнес-лідери з усього світу та багато інших політичних, релігійних, громадських та наукових діячів.
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Известный правозащитник, диссидент, израильский политик и глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский заявил, что восстановление памяти обо всех убитых во времена Холокоста, реальная борьба с антисемитизмом - ключевые вызовы, которые сегодня стоят как перед всем миром, так и перед Украиной. Источник: https://censor.net/ru/n3219885
" Шість років Росія веде війну проти України. У цій війні є вбиті, покалічені, є анексія території, мільйони нещасних, біженців, інших людей, які постраждали.
Тому я запитую: як може бути, що Путін, який воює з нами, вбиває, ґвалтує, анексує, водночас дозволяє своїм "шісткам" витратити 100 мільйонів доларів в Україні на якийсь культурний проєкт? Бо і Фрідман, і Хан, і Фукс є "шістками" Путіна, бізнесменами, яким Путін дозволив розкрадати Росію, яких він поставив біля фінансових кранів.
Тому я не вірю в те, що Путіну байдуже, на що цей проєкт буде спрямований. Не вірю в те, що це щира російська ідея - подарувати нам музей Голокосту."
Или они то же все связаны с Путиным?
Это называется "Гройсман геноцидил украинцев" ?
Где ты увидел в Украине антисемитизм ? Президент - еврей; премьер-министр при Порошенко тоже был еврей.
Украину постоянно пытаются выставить как "центр антисемитизма".
Вы чего добиваетесь ? Желаете спровоцировать межэтническую войну ?
У украинцев был свой Холокост: Голодомор. Четыре миллиона умерших от голода за один год !
Йоська Рябой переплюнул Гитлера в темпах осуществления своих планов. Щаранский, может прольёшь свои крокодиловы слёзы по этому поводу, не ? Холуй ты агитпроповский, гнида.
Строительство этого "мемориала" - российская спецоперация.