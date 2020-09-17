Зеленський про ситуацію з нардепом Юрченком: Йому вручили підозру, він обов'язково сяде до в’язниці. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з нардепом Олександром Юрченком, якому сьогодні генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру.

Про це Зеленський повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо людина взяла хоч якийсь хабар, хоч гривню. Якщо людина отримала хабар - вона має сидіти. Мені байдуже, яка це партія, "Слуга народу" або інша. Я попереджав усіх чиновників, депутатів і правоохоронців, бо ми знаємо як правоохоронці кришують або кришували той чи інший бізнес", - наголосив президент.

Глава держави зазначив, що радий, що знайшли першого хабарника.

"Я радий, що ми знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників. Особливо в областях на місцях. Але ми до всіх доберемося. Я радий, що затримали людину, яка в партії "Слуга народу", яка завжди казала, що вона чесна і порядна людина. Сьогодні вручили підозру, він її отримав і обов'язково сяде до в'язниці", - додав президент.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

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Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

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Як повідомляли джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручили підозру ОГП і САП