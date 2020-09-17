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Новини Хабарники
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Зеленський про ситуацію з нардепом Юрченком: Йому вручили підозру, він обов'язково сяде до в’язниці. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з нардепом Олександром Юрченком, якому сьогодні генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру.

Про це Зеленський повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо людина взяла хоч якийсь хабар, хоч гривню. Якщо людина отримала хабар - вона має сидіти. Мені байдуже, яка це партія, "Слуга народу" або інша. Я попереджав усіх чиновників, депутатів і правоохоронців, бо ми знаємо як правоохоронці кришують або кришували той чи інший бізнес", - наголосив президент.

Глава держави зазначив, що радий, що знайшли першого хабарника.

"Я радий, що ми знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників. Особливо в областях на місцях. Але ми до всіх доберемося. Я радий, що затримали людину, яка в партії "Слуга народу", яка завжди казала, що вона чесна і порядна людина. Сьогодні вручили підозру, він її отримав і обов'язково сяде до в'язниці", - додав президент.

Також читайте: Помічник нардепа Юрченка Фіщенко вніс заставу 1,5 млн грн і вийшов із СІЗО

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Як повідомляли джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручили підозру ОГП і САП

Автор: 

Зеленський Володимир (23901) корупція (4684) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+44
он юрист

он выше всяких этих заморочек про невиновность и презумпцию
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17.09.2020 15:33
+43
це дебил на месте президента страны
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17.09.2020 15:34
+41
Вот так вот без суда и следствия? Без призумции невиновности? Єх зебоб, зебоб...
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17.09.2020 15:31
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О, пацан себе еще пару лет потенциального срока накинул. Давай зеля, ломай себя полностью, чтобы потом даже у самого продажного "вовка" не было вопросов, садить тебя или нет.
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17.09.2020 16:14 Відповісти
А Ермак с торговлей должностями колы?
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17.09.2020 16:16 Відповісти
Странно !? А это не давление на суд ? Ведь Бубочка когда-то заявлял ,что он не вмешивается в дела судебной системы....А тут такое...ну ваще
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17.09.2020 16:17 Відповісти
Зе-чмо с рассеянской ксивой в кармане отвлекает внимание от своего прямого предательства и работы на рашистскую срань и кремлядь?

запекло сволоту, запекло запроданця. Зе-чмо аж тiпається...
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17.09.2020 16:20 Відповісти
А як же продажа посад братом єрмака якого вбив клятий Порошенко? А як хабарі в верховній раді і конверти? А давайте всі суди розформуємо і саджати всіх буде "великій" юрист і геній брехні--то скільки коштів заощадимо. Ну і країна дебілів!!!
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17.09.2020 16:23 Відповісти
Не надо сажать гада. Надо уволить и отправить на работу со средней по стране зп. Чтобы жил и трудом искупал прошлое
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17.09.2020 16:31 Відповісти
Он перед тем, как стать депутатом, был безработным. И ничего, с голоду не умирал. Так зачем ему работать на среднюю зарплату?
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17.09.2020 17:57 Відповісти
Там уже очередь образовалась: сначала Порошенко, потом.... вобщем много таких.
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17.09.2020 16:35 Відповісти
за крадіжку пива ))) і завтра вийде!
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17.09.2020 16:36 Відповісти
Покрутився Зєля,бачить,що ні затихарити,ні відмазати...ну,значить,черговий "вирок"...
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17.09.2020 16:38 Відповісти
У Юрченко небыло сомненй, что за 200к можно купить 10 голосов в комитете, где он работал. Выступал от их имени по сути.
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17.09.2020 16:46 Відповісти
Блазень тут сильно смахивает на гоппика местечкового масштаба, не мудрено, он вышел из 95 балагана, и эта печать стоит на всех руководящих ее членах, и этот позор должны смыть с лица Украины 73% быдла совкового, а в принципе в выносе тела местечкового жулика должны учавствовать все граждане, и конечно, покаяться.
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17.09.2020 16:49 Відповісти
Бросил лихторату обглоданую кость. А как насчет агента Козырь? Слабо?
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17.09.2020 16:51 Відповісти
Не ахметов,медвечук,коломойский........,чувачок украл на презервативы,"скрипучая дверь",доведет его до суицида.
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17.09.2020 16:53 Відповісти
а что там с ермаокм...говорят на него тоже дело завели?! он то точно сядет?))))
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17.09.2020 16:55 Відповісти
Зеленский привел к власти одних жуликов - коррупционеров и кремлевских агентов! Эта вся власть потеряла все доверие! Если Зеленский имеет хоть каплю порядочности, то он должен распустить Раду, и должен подать в отставку! Так он хоть как то сохранит лицо и ему не будут всю жизнь плевать в спину и ненавидеть его. А если он пойдет на дальнейший сценарий и пойдет по стопам Яныка, то все его счета за границей будут арестованы, все имущество тоже, он будет не выездной из России, куда он сбежит и он будет обречен на свое преследование Украиной и не только! Стоят того те богатства, которые спецслужбы РФ ему дают и орг преступность того и принесут ли они ему счастье??? Пусть Зе прочитает - Сенеку - Нравственные письма к Луцилию. Там он хорошо говорит про то, что некоторые люди всю жизнь бегут за богатством и оно приносит им только больше проблем и несчастья, а другие люди без богатства и этой иллюзорной роскоши - чувствуют себя счастливее и свободнее. Это я не дословно, но смысл приблизительно понятен надеюсь.
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17.09.2020 17:01 Відповісти
яка "отставка" ? Не читайте Сенеку - його слова не стосуються цього царства затемнення... І спробуйте рідною, бо за кожним "здрасьтє" я бачу "палучітє!" І 14 тисяч тому свідки.......
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17.09.2020 18:27 Відповісти
Ага- одного он уже посадил..
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17.09.2020 17:06 Відповісти
Так у него посадки только лишь на словах, а до дела так и не доходят, пример Порошенко.
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17.09.2020 18:28 Відповісти
Ви про Беню Коломойського?
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17.09.2020 20:49 Відповісти
Что, Бубочка опять обещает?))) И точно также выполнит, как и предыдущие обещания
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17.09.2020 17:09 Відповісти
А подзвонити Баканову? А "вийди звідси, розбійник!"?
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17.09.2020 17:34 Відповісти
Сажать можно весь состав "Слуг народа" и не ошибешься. Такого скопища всякого сброда в Раде никогда не было. Рестораторы, парикмахеры, сексозабоченные, корабельные сосны и другие клоуны всех мастей. В общем благодаря поклонникам канала 1+1 и "Вечернего квартала" имеем такой цирк.
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17.09.2020 18:01 Відповісти
к петьке в колонию??
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17.09.2020 18:03 Відповісти
Громкие слова - это хорошо, но они часто расходятся с делом. Например сейчас ходят слухи, что Главой ДБР назначат товарища Олега Татарова. Это сепар, сторонник Януковича, подчиненный Захарченка.

Также под угрозой САП и НАБУ (куда могут попытаться с нарушениями назначить одиозных персонажей), а значит и безвизовый режим с ЕС.
То есть за спиной торчка Валоди враги готовят тот самый реванш про-российских сил.
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17.09.2020 18:05 Відповісти
Прикольный такой, "юрист". Может он сын турецкоподданого?
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17.09.2020 18:05 Відповісти
Помнится как кто-то грозил Порошенку, что он приговор последнему. Напоминает анекдот про Чапаева как тот обещал поиметь Анку, да только грозился.
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17.09.2020 18:20 Відповісти
"Він обов'язково сяде" - ти , кур/ва ще не клоун-диктатор, щоб усе вирішувати кривим язиком...
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17.09.2020 18:22 Відповісти
Ти **** слідуючий !!!
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17.09.2020 18:26 Відповісти
шмаркля, а дєрьмак? а ти само?


коли ви, запроданцi, сядите?
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17.09.2020 18:38 Відповісти
Публично давление на следствие а также суд !!!! Во идиот.
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17.09.2020 18:38 Відповісти
поки немає вироку суду- він невинуватий. А завіряти, що посадять людину, вина якої не встановлена судом, це тиск на правосуддя виконавчої гілки влади. Окрема стаття КК і підстава для імпічменту. Хоча якого слугу не копирсни- за усіма ними тюрма плаче. Але спочатку- хрипатий!
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17.09.2020 19:04 Відповісти
Зебил - безнрамотное чмо!!! Степень вины человека может определить только суд, а до суда нельзя говорить виновен человек или нет.....
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17.09.2020 19:23 Відповісти
Тупое животное пытается объединить в себе 3 ветви власти - законодательную, исполнительную и судебную.... Пора ему "лоб зеленкой мазать"...
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17.09.2020 19:30 Відповісти
Надо готовить место на зоне для главного ЗЮ ишака!
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17.09.2020 19:41 Відповісти
Кто-то верит в то что посадят ? Либо долго-долго будут расследовать, пока не забудется. Либо дадут домашний арест и он уедет за границу и там будет рассказывать про полiтiчне переслiдування. Трепло ты зеля.
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17.09.2020 19:46 Відповісти
Правильно сказал Зе Ленский(убит на дуели).Обязательно сядет юрченко,желательно вместе с зЕ.
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17.09.2020 19:52 Відповісти
Може й сяде.
А після тебе.
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17.09.2020 20:05 Відповісти
молимся на штаты. Это их идея - НАБУ. Иначе капец, хана стране при таких "братских" соседях с северо-востока
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17.09.2020 20:12 Відповісти
А звідки ти такий впевнений, що сяде? Ти ж не Суддя!
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17.09.2020 20:14 Відповісти
он признался что построил 100% его вертикаль
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17.09.2020 20:31 Відповісти
А Клоун, который это крышует, сядет?
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17.09.2020 20:27 Відповісти
он ********* вешать ярлыки без суда, тоже мне сцарь
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17.09.2020 20:31 Відповісти
ситуация такая подобрали бомжа сделпли с него депутата а теперь сливают его с таким фурором под шумок закрытия безвиза .
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17.09.2020 20:41 Відповісти
Дуже сподіваюсь, на те, що Зеленський 💯 відсотково сяде в тюрму...
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17.09.2020 21:06 Відповісти
Во-первых, это не дело президента - "сажать и обещать сажать". Во-вторых, виновен человек только после решения суда. Зеленский озабочен только своим падающим рейтингом и занимается пустыми обещниями и болтовнёй.
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17.09.2020 22:40 Відповісти
"Если человек взял хоть какую-то взятку, хоть гривну. Если человек получил взятку он должен сидеть."

Бред сивой кобылы. Там нет ни одного праведника. Взятки берут ВСЕ и КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Был один, который не брал, не мог, душа не принимала, поэтому ушел в отставку, подальше от этого дерьма. Святослав Вакарчук, если вы сами не догадались.
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17.09.2020 23:55 Відповісти
он сядет в тюрьму... а еще имеет юридическое образование... О презумпции невиновности даже речи нет...
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18.09.2020 02:53 Відповісти
одним словом пытается надавить на популизЬм, а выходит зашквар...
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18.09.2020 02:54 Відповісти
Пацан сказав - пацан зробив. Бачите якої ваги диплом юриста має клоун?
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18.09.2020 14:07 Відповісти
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