"Президент Свєта": Тіхановська завела офіційний профіль в Instagram
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська завела офіційний профіль у соцмережі Instagram і взяла собі нік president.sveta.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - идти навстречу новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал "Пул первой" – ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы – герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!
Публикация от Светлана Тихановская (@prezident.sveta) 16 Сен 2020 в 8:53 PDT
"Дорогі білоруси! Всі ми з вами цього року зробили усвідомлений вибір - йти назустріч новій, вільній Білорусі, - написала Світлана під своєю першою фотографією. - Я розумію, що для перемоги потрібно використовувати всі можливі канали, і тому з'явився цей аккаунт - моя єдина актуальна персональна сторінка.
Вона буде більш неформальною, ніж мій офіційний ТГ-канал "Пул першої" - адже тут я зможу бачити ваші коментарі, реакції та позначки. І насамперед я маю сказати, що ви - герої! Без вас ми, і я особисто, не змогли б пройти такий великий шлях. Дякую вам!"
Також в акаунті розміщено спільне фото Світлани та Марії Колесникової, де Тіхановська стверджує - "звинувачення проти Марії Колесникової - абсолютно абсурдні". І в останньому записі вона повідомила про створення "списку Тарайковського", куди увійдуть прізвища чиновників і силовиків, "які брали участь і продовжують брати участь у міліцейському свавіллі".
Нагадаємо, що Світлана Тіхановська нині перебуває в Литві, вона залишила Білорусь після виборів президента.
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И прессуют их, и кидают их в автозаки пачками.
Пускай лучше, курва, четко скажет - чей Крым!
и другие пророссийские высказывания.
Как пошло и не креативно!!!!!
Я бы назвал - Темная жрица...... Повелитильница сил Зла......
preZident.sveta
а не president.sveta
Наглая ,лоснящаяся от самодовольства рожа водимая российскими кураторами.
Не знаю, як білоруси можуть її вважати своєю лідеркою, якоюсь там "героїнею" і такою ж "президенткою" (то їхня справа, врешті-решт), але те, що вона - примітивна маріонетка, і дурню зрозуміло.
Озвучує, що скажуть. Фу. Від себе нічого. Видерлася і корчить з себе державну діячку і великого політика. Втекла з країни, сидить в безпеці, а люди ходять хороводом ...
Це - щонайменше не порядно.
Таке саме, як і блазень-прє-зє-дєнт.
Ви хто такий ? Ви знаєте, що я вважаю і кого ким ?
Ось напрямок надалі:
Бо я таких страшно вумних бачила десь.