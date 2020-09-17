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"Президент Свєта": Тіхановська завела офіційний профіль в Instagram

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська завела офіційний профіль у соцмережі Instagram і взяла собі нік president.sveta.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

 
 
 
 
 
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Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор - идти навстречу новой, свободной Беларуси. Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт – моя единственная актуальная персональная страница. Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал "Пул первой" – ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы – герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!

Публикация от Светлана Тихановская (@prezident.sveta) 16 Сен 2020 в 8:53 PDT

"Дорогі білоруси! Всі ми з вами цього року зробили усвідомлений вибір - йти назустріч новій, вільній Білорусі, - написала Світлана під своєю першою фотографією. - Я розумію, що для перемоги потрібно використовувати всі можливі канали, і тому з'явився цей аккаунт - моя єдина актуальна персональна сторінка.

Вона буде більш неформальною, ніж мій офіційний ТГ-канал "Пул першої" - адже тут я зможу бачити ваші коментарі, реакції та позначки. І насамперед я маю сказати, що ви - герої! Без вас ми, і я особисто, не змогли б пройти такий великий шлях. Дякую вам!"

Також в акаунті розміщено спільне фото Світлани та Марії Колесникової, де Тіхановська стверджує - "звинувачення проти Марії Колесникової - абсолютно абсурдні". І в останньому записі вона повідомила про створення "списку Тарайковського", куди увійдуть прізвища чиновників і силовиків, "які брали участь і продовжують брати участь у міліцейському свавіллі".

Нагадаємо, що Світлана Тіхановська нині перебуває в Литві, вона залишила Білорусь після виборів президента.

Автор: 

Білорусь (7935) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+4
У неё начинается звездная болезнь и СМИ ей активно подыгрывают, но по сути она никто и о ней скоро забудут. Взять допустим Гуайдо, так у того намного больше прав называть себя президентом но о нем давно ничего не слышно потому что он стал неинтересен.
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17.09.2020 15:48
+3
"Инстаграмная революция" или "борьба по-беларусски". Смех и грех. До чего жалки эти потуги... Самое забавное - что у беларусов нет (и, вероятно, не предвидится) никакого иного "лидера", чем эта пустышка.
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17.09.2020 15:38
+3
президент какого света? того или этого?
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17.09.2020 15:44
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Смотреть про "президента" Свету. Для просветления мозгов

https://www.youtube.com/watch?v=yY11Q8cyVig&feature=emb_logo
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17.09.2020 15:37 Відповісти
Зеленская ...
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17.09.2020 15:45 Відповісти
Уже разонравилась, Максимка? Что же так?
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17.09.2020 17:38 Відповісти
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17.09.2020 15:38 Відповісти
Ой .... У вас ще довгий шлях, сябри... Борітесь.
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17.09.2020 15:38 Відповісти
ти їм ще поясни за що вони мають борітісь)))
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17.09.2020 23:38 Відповісти
Мания опережает внимание к ее персоне.
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17.09.2020 15:38 Відповісти
"Инстаграмная революция" или "борьба по-беларусски". Смех и грех. До чего жалки эти потуги... Самое забавное - что у беларусов нет (и, вероятно, не предвидится) никакого иного "лидера", чем эта пустышка.
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17.09.2020 15:38 Відповісти
Хорошо "геройствовать " у компьютера,а не быть забитым лукашенковским ОМОНом,а потом субъекты в штатском будут предлагать похоронному бюро уложить твой труп в могилу с кем-то!
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17.09.2020 15:55 Відповісти
Білорасєяни майже тридцять років бавилися у соціалізм у окремо взятій країні з власним калхозенфюрером, тому жалкувати у білорасєї не має кого, вони усі заслуговують траху кийками...)))
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17.09.2020 23:42 Відповісти
смех и грех, ну неужели кроме этой светы-хуеты никого нельзя было временно подобрать?
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17.09.2020 15:39 Відповісти
Ваня, где тряпка власовская?
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17.09.2020 17:54 Відповісти
по тюрьмам все сидят , ванек . были и будут , но сажают мнгновенно а Светлану насильно вывезли в Литву московские фсбшники .
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17.09.2020 19:36 Відповісти
є)) вулиця ленина, кирава, комуністична, соціалістична, № з'їзду кпрс і так далі))) ось і з цього лайна і вийшла твоя свєта-хуєта, абынебылавайны, расєяне братья...)))
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17.09.2020 23:47 Відповісти
А Лукашенко есть в инстограмм?
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17.09.2020 15:39 Відповісти
В борьбе за свободную Беларусь ей поможет...путин!
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17.09.2020 15:40 Відповісти
Неожиданный игрок.
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17.09.2020 15:41 Відповісти
А по улицам Беларуси бродят "воины добра", пока "президент Света" стаграммится.
И прессуют их, и кидают их в автозаки пачками.
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17.09.2020 15:41 Відповісти
А Света мечется от одной границы к другой.
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17.09.2020 15:42 Відповісти
шо-то электрики со светай напутали
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17.09.2020 15:49 Відповісти
А на каком основании она называет себя президентом, ни одна страна её таковым не признала.
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17.09.2020 15:41 Відповісти
Kak i samozvanca Lukosenka takze nepriznali.Nuzni novyje cesnyje vybori vsem byla jasnej kto tam prezident
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17.09.2020 15:44 Відповісти
Ну Лукашенко то пока еще президент, по крайней мере до инаугурации.
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17.09.2020 15:49 Відповісти
Da znaju do 9 nojabria kazetsia,a potom uze net
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17.09.2020 15:51 Відповісти
Jesli bi cesno podcytali golosa na vyborax, mozet tak i bylo.
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17.09.2020 15:43 Відповісти
Главная овца белоруссии.
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17.09.2020 15:43 Відповісти
Тихановская не овца ,она наглая пророссийская самозванка .
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17.09.2020 16:15 Відповісти
Это и привлекает к ней сторонников. Националисты 30 лет борются с Лукой, но так и остались горсткой маргиналов.
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17.09.2020 16:23 Відповісти
президент какого света? того или этого?
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17.09.2020 15:44 Відповісти
электрического
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17.09.2020 16:02 Відповісти
А история болезни в соответствующем учреждении надеюсь у нее тоже есть.
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17.09.2020 15:45 Відповісти
У неё начинается звездная болезнь и СМИ ей активно подыгрывают, но по сути она никто и о ней скоро забудут. Взять допустим Гуайдо, так у того намного больше прав называть себя президентом но о нем давно ничего не слышно потому что он стал неинтересен.
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17.09.2020 15:48 Відповісти
Она просто кукла, исполняющая написанную ей сверху роль. И не более того.
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17.09.2020 17:40 Відповісти
О Гуайдо ничего не слышно, по тем же причинам по которым слышно Тихановскую. И там и там шукайте руку Хремля, новенький на форуме "Старый" Шахтер.
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17.09.2020 18:14 Відповісти
Света, звезда ми....(ну, дальше вы знаете).
Пускай лучше, курва, четко скажет - чей Крым!
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17.09.2020 15:49 Відповісти
Она тебе что, энциклопия?
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17.09.2020 16:02 Відповісти
Все знают ,что она считает Крым российским ,потом её ответ подретушировали ,как
и другие пророссийские высказывания.
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17.09.2020 16:54 Відповісти
І хоча б два слова білоруською мовою (!) бидлота свьета
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17.09.2020 15:54 Відповісти
Фуууу....
Как пошло и не креативно!!!!!
Я бы назвал - Темная жрица...... Повелитильница сил Зла......
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17.09.2020 15:58 Відповісти
Чем ФСБ богато тем и радо. Пожертвуйте 30-ю секундами и послушайте её соратницу Веронику Цепкало: https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/805095270238151/ >Нажать<
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17.09.2020 19:42 Відповісти
Из белорусского колхоза уехать можно, но колхоз с тебя не уедет никогда, что за цыганская кофточка !?!?!?!? В Европе, что нет приличной одежды
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17.09.2020 16:01 Відповісти
Печальное зрелище
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17.09.2020 16:02 Відповісти
Белорусі , в якої немає, ні землі чорноземів, ні корисних копалин в цей історичний період потрібні надійні курячі мізки типу нашого недорозвиненого Зе для анексії і повного розвалу навіть формального домініону Кремля і перетворення Білої Русі в білоруську губернію РФ. Все вдалось курка є, а танки РФ окуповоють БССР. Ось вам русский язік - місток до окупації.
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17.09.2020 16:14 Відповісти
только правильно
preZident.sveta

а не president.sveta
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17.09.2020 16:21 Відповісти
" Большой путь " этой самозванки проходит полностью по кремлёвскому сценарию.
Наглая ,лоснящаяся от самодовольства рожа водимая российскими кураторами.
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17.09.2020 16:21 Відповісти
Молодец! Пусть продолжает. Лукашенко скоро кондрашка схватит.
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17.09.2020 16:27 Відповісти
Российская консерва - президент света???? До чего же тупы эти белорусы, даже тупее наших 73%.
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17.09.2020 16:54 Відповісти
Лидер - это особь, способная превратить стадо в стаю.Света слаба,как лидер
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17.09.2020 16:58 Відповісти
Цікаво побачити коментар психолога.
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17.09.2020 17:05 Відповісти
Така неприємна тьотка.
Не знаю, як білоруси можуть її вважати своєю лідеркою, якоюсь там "героїнею" і такою ж "президенткою" (то їхня справа, врешті-решт), але те, що вона - примітивна маріонетка, і дурню зрозуміло.
Озвучує, що скажуть. Фу. Від себе нічого. Видерлася і корчить з себе державну діячку і великого політика. Втекла з країни, сидить в безпеці, а люди ходять хороводом ...
Це - щонайменше не порядно.
Таке саме, як і блазень-прє-зє-дєнт.
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17.09.2020 17:08 Відповісти
Ну вы же Трюдо тоже считаете лидером . розовый глупый мальчик кривляющийся на публике , ничего в своей жизни не создавший , по папиным стопам пришедший в политику и полный неудачник как премьер.
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17.09.2020 19:41 Відповісти
Глибоко нешановний + 2 дебілки, що лайкнули вашу тупу маячню.
Ви хто такий ? Ви знаєте, що я вважаю і кого ким ?
Ось напрямок надалі:
Бо я таких страшно вумних бачила десь.
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18.09.2020 04:20 Відповісти
Господи, Царица небесная. И эта... президент? Ржу не могу!
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17.09.2020 18:03 Відповісти
Треба щоби з*едналися у нову ячєйку обчества презідент Миру та презідент Света
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17.09.2020 18:45 Відповісти
мАркетинг рулит!
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17.09.2020 18:55 Відповісти
Мля... Вона ж дурна...
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17.09.2020 20:17 Відповісти
света, придерживайся закона луки эта. не она ли призывала на видео не выходить на митинги
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17.09.2020 20:33 Відповісти
 
 