"Президент Свєта": Тіхановська завела офіційний профіль в Instagram

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська завела офіційний профіль у соцмережі Instagram і взяла собі нік president.sveta.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дорогі білоруси! Всі ми з вами цього року зробили усвідомлений вибір - йти назустріч новій, вільній Білорусі, - написала Світлана під своєю першою фотографією. - Я розумію, що для перемоги потрібно використовувати всі можливі канали, і тому з'явився цей аккаунт - моя єдина актуальна персональна сторінка.

Вона буде більш неформальною, ніж мій офіційний ТГ-канал "Пул першої" - адже тут я зможу бачити ваші коментарі, реакції та позначки. І насамперед я маю сказати, що ви - герої! Без вас ми, і я особисто, не змогли б пройти такий великий шлях. Дякую вам!"

Також в акаунті розміщено спільне фото Світлани та Марії Колесникової, де Тіхановська стверджує - "звинувачення проти Марії Колесникової - абсолютно абсурдні". І в останньому записі вона повідомила про створення "списку Тарайковського", куди увійдуть прізвища чиновників і силовиків, "які брали участь і продовжують брати участь у міліцейському свавіллі".

Нагадаємо, що Світлана Тіхановська нині перебуває в Литві, вона залишила Білорусь після виборів президента.