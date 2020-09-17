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"Слуги народу" злилися з ОПЗЖ для призначення кишенькового глави САП. Потрібна блокада Ради або її розпуск, - Бутусов

Сьогодні більшість "слуг народу", ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє" разом з кумом Путіна Віктором Медведчуком створили нову коаліцію для призначення свого кишенькового Спеціального антикорупційного прокурора.

Про це пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Якщо наші опозиційні фракції хочуть домогтися поваги і авторитету в суспільстві, вони зобов'язані заблокувати роботу парламенту для скасування голосування щодо конкурсної комісії для обрання Спеціального антикорупційного прокурора. Громадянське суспільство, Євросоюз, США, Канада, МВФ блокаду парламенту і розпуск парламенту в такому випадку повністю підтримають", - зазначає Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК

На його думку, такий тиск змусить Зеленського розірвати союз з Медведчуком, і дати команду фракції голосувати тільки за тих кандидатів, які пройшли перевірку на доброчесність згідно з вимогами Євросоюзу.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Автор: 

Бутусов Юрій (3597) Слуга народу (2813) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+67
А год назад зелибобы мне писали что никогда не будут зебил с зажоповцами в тандеме, никогда, скринь говорили они.
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17.09.2020 15:48
+42
"Слуги народа" слились с ОПЗЖ для назначения карманного главы САП. Нужна блокада Рады или ее роспуск, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4456
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17.09.2020 15:54
+40
Приплыли....
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17.09.2020 15:46
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17 вересня. УНН. Комісія для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США. Відповідна заява оприлюднена на сторінці посольства США у Twitter, передає УНН.
"Європейський Союз і Сполучені Штати взяли до відома рішення Верховної Ради України про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка", - сказано в заяві.
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17.09.2020 18:03 Відповісти
Майдана уже не будет. Будет отстрел зебилов ,ПРасов и зажеддистов. Хватит умирать за Украину. Пора убивать за Украину.
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17.09.2020 19:59 Відповісти
Краще добровільна відставка Зеленського і повне перезавантаження перевиборами.
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17.09.2020 21:07 Відповісти
поздее зажигание... Кста, шо-та поговаривают , шо баб Юля за время коронавирусной недуги помолодела... К выборам шо ля марафет наводит..
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18.09.2020 02:58 Відповісти
Ты же обещал снести его,если что то пойдет ,,не так,,? Когда начнешь ,,сносить,,?
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18.09.2020 07:43 Відповісти
Депрессия, нервотрёпка, тяжёлый график работы, отсутствие перспектив у Порошенко и его секты, - это всё понятно, но нельзя же так опускаться до уровня безмозглой макаки, пан Бутусов.
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17.09.2020 21:32 Відповісти
До твоего уровня он не спустится. Не переживай.
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18.09.2020 07:46 Відповісти
Ну как не переживать, я могу купить вам бананов покушать, например.
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18.09.2020 20:42 Відповісти
Бутусов, думаешь Зе-Слуги-олигархата проголосуют за отмену?? Наивно!
На это нужно 226 голосов. Фиг они отменят.... Если только ЕС не ведет запрет вьезд в Евросоюз этим проголосовавшим депутатам и ихним семьям. Вот тогда да...
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18.09.2020 00:00 Відповісти
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