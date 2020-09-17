"Слуги народу" злилися з ОПЗЖ для призначення кишенькового глави САП. Потрібна блокада Ради або її розпуск, - Бутусов

Сьогодні більшість "слуг народу", ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє" разом з кумом Путіна Віктором Медведчуком створили нову коаліцію для призначення свого кишенькового Спеціального антикорупційного прокурора.

Про це пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Якщо наші опозиційні фракції хочуть домогтися поваги і авторитету в суспільстві, вони зобов'язані заблокувати роботу парламенту для скасування голосування щодо конкурсної комісії для обрання Спеціального антикорупційного прокурора. Громадянське суспільство, Євросоюз, США, Канада, МВФ блокаду парламенту і розпуск парламенту в такому випадку повністю підтримають", - зазначає Бутусов.

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На його думку, такий тиск змусить Зеленського розірвати союз з Медведчуком, і дати команду фракції голосувати тільки за тих кандидатів, які пройшли перевірку на доброчесність згідно з вимогами Євросоюзу.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".