"Слуги народу" злилися з ОПЗЖ для призначення кишенькового глави САП. Потрібна блокада Ради або її розпуск, - Бутусов
Сьогодні більшість "слуг народу", ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє" разом з кумом Путіна Віктором Медведчуком створили нову коаліцію для призначення свого кишенькового Спеціального антикорупційного прокурора.
Про це пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Якщо наші опозиційні фракції хочуть домогтися поваги і авторитету в суспільстві, вони зобов'язані заблокувати роботу парламенту для скасування голосування щодо конкурсної комісії для обрання Спеціального антикорупційного прокурора. Громадянське суспільство, Євросоюз, США, Канада, МВФ блокаду парламенту і розпуск парламенту в такому випадку повністю підтримають", - зазначає Бутусов.
На його думку, такий тиск змусить Зеленського розірвати союз з Медведчуком, і дати команду фракції голосувати тільки за тих кандидатів, які пройшли перевірку на доброчесність згідно з вимогами Євросоюзу.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від сьогоднішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".
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"Європейський Союз і Сполучені Штати взяли до відома рішення Верховної Ради України про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка", - сказано в заяві.
На это нужно 226 голосов. Фиг они отменят.... Если только ЕС не ведет запрет вьезд в Евросоюз этим проголосовавшим депутатам и ихним семьям. Вот тогда да...