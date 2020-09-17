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Сюмар очолила список "ЄС" на виборах до Київської облради і готова скласти мандат нардепа

Сюмар очолила список

Народна депутатка України, перший номер партійного списку "Європейської Солідарності" до Київської обласної ради Вікторія Сюмар заявила про готовність скласти мандат депутата Верховної Ради і в разі підтримки більшості поборотися за пост глави Київської обласної ради.

Про це вона заявила під час обласної конференції Київської територіальної організації "Європейська Солідарність", яка відбулася 16 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

"Саме через ситуацію з Володимиром Балухом, яка для мене особисто є дуже болючою, я дала згоду очолити список партії до Київської обласної ради. Для мене це серйозне рішення. І я вам обіцяю, що якщо ми отримає підтримку більшості, я складу мандат депутата Верховної Ради і буду готова поборотися за посаду голови обласної ради", - заявила Сюмар на конференції.

За її словами, саме робота в органах місцевої влади - це шанс і можливість робити реальні справи та змінювати країну крок за кроком.

Також читайте: Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради

Сюмар зауважила, що нинішня партійна команда в області об’єднує багато професійних, досвідчених людей, які були на фронті, були волонтерами, які добре знають ціну української незалежності.

"Сьогодні ми висуваємо кандидатами на голови ОТГ чудових професійних людей, які готові бути головами, які провели велику роботу і які мають величезну підтримку громади. Ми маємо найбільшу кількість кандидатів на голів ОТГ і це наше досягнення і наша серйозна заявка на перемогу на виборах в серці України", - додала депутатка.

Сюмар підтримала пропозицію лідера партії Петра Порошенка зберегти можливість висунути Володимира Балуха першим номером списку у разі покращення стану здоров’я.

Автор: 

Київ (19515) облрада (283) Сюмар Вікторія (270) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+2
А Народный Фронт какжеш???
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17.09.2020 16:11
+2
http://kievvlast.com.ua/vybory/petr-poroshenko-otpravil-svoyu-zhenu-marinu-v-kievsovet-pervym-nomerom-spiska-evropejskoj-solidarnosti

Марина Порошенко пойдет на выборы в Киевсовет первым номером списка "Европейской солидарности, которую возглавляет ее муж, пятый президент Украины и ныне действующий народный депутат Петр Порошенко....
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17.09.2020 18:20
+1
А причем тут ситуация с Балухом и решение Сюмар балотироватся? Где связь? Странная какая-то логика. Ни к селу ни к городу взяла и на Балухе пропиарилась.
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17.09.2020 16:27
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А Народный Фронт какжеш???
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17.09.2020 16:11 Відповісти
А причем тут ситуация с Балухом и решение Сюмар балотироватся? Где связь? Странная какая-то логика. Ни к селу ни к городу взяла и на Балухе пропиарилась.
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17.09.2020 16:27 Відповісти
Не уподобайся "Мери Поппинс", нечего "летать".
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17.09.2020 17:40 Відповісти
http://kievvlast.com.ua/vybory/petr-poroshenko-otpravil-svoyu-zhenu-marinu-v-kievsovet-pervym-nomerom-spiska-evropejskoj-solidarnosti

Марина Порошенко пойдет на выборы в Киевсовет первым номером списка "Европейской солидарности, которую возглавляет ее муж, пятый президент Украины и ныне действующий народный депутат Петр Порошенко....
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17.09.2020 18:20 Відповісти
Левая рука не знает, что делает правая! Два первых номера? Одни клоуны!
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17.09.2020 19:22 Відповісти
Київрада та облрада - то дві різні речі, кловуни
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19.09.2020 14:27 Відповісти
Лизоблюдка Сюмар такой же сбитый лётчик, как и её фюрер Порошенко.
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17.09.2020 21:25 Відповісти
я хз хто така ліза блюдка, твоя подружка чи бойфренд, однак те шо зе-мудмудчуковська нечість і близько нічого не знає про літаки й небо я знаю точно - народжений смоктати у ***** літати не може
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18.09.2020 07:26 Відповісти
а це тому шо ти розумово вiдсталий вiд природи i був таким завжди.))))
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18.09.2020 20:46 Відповісти
кожному своє. ти смокчеш у ***** і розумний, а я не смокчу і в твоєму розумінні дурень. нехай так все й залишається
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19.09.2020 08:44 Відповісти
 
 