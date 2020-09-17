Сюмар очолила список "ЄС" на виборах до Київської облради і готова скласти мандат нардепа

Народна депутатка України, перший номер партійного списку "Європейської Солідарності" до Київської обласної ради Вікторія Сюмар заявила про готовність скласти мандат депутата Верховної Ради і в разі підтримки більшості поборотися за пост глави Київської обласної ради.

Про це вона заявила під час обласної конференції Київської територіальної організації "Європейська Солідарність", яка відбулася 16 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

"Саме через ситуацію з Володимиром Балухом, яка для мене особисто є дуже болючою, я дала згоду очолити список партії до Київської обласної ради. Для мене це серйозне рішення. І я вам обіцяю, що якщо ми отримає підтримку більшості, я складу мандат депутата Верховної Ради і буду готова поборотися за посаду голови обласної ради", - заявила Сюмар на конференції.



За її словами, саме робота в органах місцевої влади - це шанс і можливість робити реальні справи та змінювати країну крок за кроком.

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Сюмар зауважила, що нинішня партійна команда в області об’єднує багато професійних, досвідчених людей, які були на фронті, були волонтерами, які добре знають ціну української незалежності.



"Сьогодні ми висуваємо кандидатами на голови ОТГ чудових професійних людей, які готові бути головами, які провели велику роботу і які мають величезну підтримку громади. Ми маємо найбільшу кількість кандидатів на голів ОТГ і це наше досягнення і наша серйозна заявка на перемогу на виборах в серці України", - додала депутатка.



Сюмар підтримала пропозицію лідера партії Петра Порошенка зберегти можливість висунути Володимира Балуха першим номером списку у разі покращення стану здоров’я.