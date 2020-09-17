"Буду реагувати тільки на листи", - Арахамія про втрату безвізу через конкурсну комісію САП

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував заяву євродепутатки Віоли фон Крамон про загрозу для безвізового режиму з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Давайте не будемо звертати увагу на чутки, а на документи", - сказав нардеп.

На зауваження про те, що це не чутки, а заява німецької євродепутатки, учасниці комітету у закордонних справах Віоли фон Крамон, він сказав: "Я буду реагувати тільки на листи. Листа немає ні від кого. Ні від депутата, ні від парламенту... Я вам нагадую, що у нас є асоціація з ЄС - там сотні, а то й тисячі документів, які ратифіковані. Там ніякого САП немає, там є незалежність антикорупційної структури, ми це підтримуємо і будемо цього дотримуватися".

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

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