У 4 хасидів у Нових Яриловичах виявили COVID-19, - представниця "Червоного Хреста" Мудра

Коронавірус виявили у чотирьох хасидів, які перебувають на кордоні Білорусі та України в Нових Яриловичах. Паломники відмовилися покинути кордон і госпіталізуватися.

Про це "Суспільному" повідомила голова чернігівської обласної організації товариства Червоного Хреста Оксана Мудра. За її словами, дані їй надали білоруські колеги з Червоного хреста, інформує Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що хворі хасиди відмовилися від госпіталізації в білоруську лікарню і перебувають на кордоні України з Білоруссю.

У ніч з 16 на 17 вересня Оксана Мудра разом з представниками Національного комітету Червоного хреста та загону швидкого реагування, одягнуті у захисні костюми, передали хасидам через білоруських колег 60 пакетів засобів гігієни, 60 теплих ковдр та 60 літрів води. З її слів, саме такої кількості потребували хасиди.

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Також хасидам передали 4 тисячі пакетів спеціальної їжі від єврейської общини Умані. За її словами, отримавши їжу, паломники співали і танцювали, під час отримання передачі та подякували за допомогу.

Нагадаємо, зараз на пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю перебувають паломники-хасиди, які не залишають спроб потрапити в Україну. Люди забезпечені продуктами харчування і медикаментами.

Кабінет Міністрів України від 16 вересня підтримав рішення про закриття цього пункту пропуску. Такі обмежувальні заходи запроваджені через поширення коронавірусної хвороби.