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Новини Коронавірус і карантин
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У 4 хасидів у Нових Яриловичах виявили COVID-19, - представниця "Червоного Хреста" Мудра

У 4 хасидів у Нових Яриловичах виявили COVID-19, - представниця

Коронавірус виявили у чотирьох хасидів, які перебувають на кордоні Білорусі та України в Нових Яриловичах. Паломники відмовилися покинути кордон і госпіталізуватися.

Про це "Суспільному" повідомила голова чернігівської обласної організації товариства Червоного Хреста Оксана Мудра. За її словами, дані їй надали білоруські колеги з Червоного хреста, інформує Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що хворі хасиди відмовилися від госпіталізації в білоруську лікарню і перебувають на кордоні України з Білоруссю.

У ніч з 16 на 17 вересня Оксана Мудра разом з представниками Національного комітету Червоного хреста та загону швидкого реагування, одягнуті у захисні костюми, передали хасидам через білоруських колег 60 пакетів засобів гігієни, 60 теплих ковдр та 60 літрів води. З її слів, саме такої кількості потребували хасиди.

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Також хасидам передали 4 тисячі пакетів спеціальної їжі від єврейської общини Умані. За її словами, отримавши їжу, паломники співали і танцювали, під час отримання передачі та подякували за допомогу.

Нагадаємо, зараз на пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю перебувають паломники-хасиди, які не залишають спроб потрапити в Україну. Люди забезпечені продуктами харчування і медикаментами.

Кабінет Міністрів України від 16 вересня підтримав рішення про закриття цього пункту пропуску. Такі обмежувальні заходи запроваджені через поширення коронавірусної хвороби.

Автор: 

Білорусь (7935) кордон (4771) карантин (18172) хасиди (176) Червоний Хрест (403) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Мало того что Лукаш с "вагнеровцами" кинул, так еще и хасидов на Украину натравил...
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17.09.2020 16:33
+3
Минулого року за одним таким (без ковіду) надсилали санавіацію і евакуювали з Умані в Київ для надання допомоги.
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17.09.2020 16:47
+3
Увидеть могилу - и умереть!
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17.09.2020 16:49
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Есть ли такая область деятельности, в которой наша власть еще не успела обсрать...я?
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17.09.2020 16:27 Відповісти
Мало того что Лукаш с "вагнеровцами" кинул, так еще и хасидов на Украину натравил...
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17.09.2020 16:33 Відповісти
Кто бы думал, что Обитель зла предстанет в образе хасидов.
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17.09.2020 16:32 Відповісти
Это перебор. Не нагнетайте.
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17.09.2020 16:59 Відповісти
А если их прийдется подключать к аппарату ИВЛ но свободных не будет, то отключат кого-то из наших граждан шоб спасти хасьонка?
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17.09.2020 16:34 Відповісти
Минулого року за одним таким (без ковіду) надсилали санавіацію і евакуювали з Умані в Київ для надання допомоги.
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17.09.2020 16:47 Відповісти
Було.
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17.09.2020 17:09 Відповісти
Вот и ответ на вопрос. Если на один аппарат ивл будет хасид и украинец, то лучше быть хасидом.
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17.09.2020 21:44 Відповісти
Огнеметы надо.
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17.09.2020 16:43 Відповісти
и газенвагены ?
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17.09.2020 16:50 Відповісти
конструкции Исая Берга, лейтенанта НКВД ?
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17.09.2020 17:11 Відповісти
Надо этим фанатикам повысить стоимость в 20 раз их пребывания в Умани и штрафовать за срачь . Они забудут дорогу в Украину .
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17.09.2020 16:45 Відповісти
Це віруючі, їм ваші ковидли і доводи ДСС! Це мислення релігійне, воно є догмою, написано прийти на могилу цадіка вони і прийдуть, хоч там і вірус *****. Тому це протистояння є абсурдом. Краще їх впустити і контролювати щоб виконав обряди і поїхав.
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17.09.2020 16:46 Відповісти
Больных тоже впустить?
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17.09.2020 16:48 Відповісти
А як ви віруючій людині це поясните? Для неї відхід на небеса - благо, в православії навіть цілий культ з цього розроблений , як в і древньому Єгипті в Книзі мертвих. Тут потрібні якісь нестандартні методи роботи з віруючими і ковидлою.
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17.09.2020 17:09 Відповісти
Впустить? На основании чего? Сатирической фразы Шолом-Алейхема (Рабиновича). Ну им очень хочется.
В принципе можно. Но! Кто-то должен придумать комплекс защитных мер.
Наприммер, навскидку:
- Всем ІФА тести. Активным носителям - зась. Хотя уже и времени нет.
- Волонтеры, которые бы рискуя жизнью/заразиться сопровождали бы их, обеспечивали бы социальную дистанцию, пресекали контакты с не-хасодами. По сути - конвой.
- Маршрут из рассчета объездными дорогами без остановок (кроме по нужде вдали от населенных пунктов). Высадка только в пункте назначения.
- Волонтеры убирают после них мусор и обрабатывают антисептиком (просто ковидно утилизируют).
Может быть еще что-то, но главное - все должно делаться на совесть и соответственно оплачиваться.
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17.09.2020 17:17 Відповісти
хасиды везли нам новый штам короновируса?? это диверсия или проявление невежества?
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17.09.2020 16:49 Відповісти
Шановні, у них немає, ні лабораторій (як у доктора Баріка), ні часу займатись вірусологією, тому вони не можуть ввести новий штам вірусу якщо їх не заразили спецслужби зацікавлених держав цілеспрямовано.
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17.09.2020 17:14 Відповісти
Увидеть могилу - и умереть!
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17.09.2020 16:49 Відповісти
кучнее к ним подселить остальных жывотных
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17.09.2020 17:04 Відповісти
Сегодняшняя ночка многих "выморозит" обратно...
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17.09.2020 17:11 Відповісти
рояль им ещё подгоните.....
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17.09.2020 17:19 Відповісти
Вообще-то, у нас в стране ежедневно таких 3500 обнаруживают.
И что-то народ не очень паникуют:
Шляются без масок, дискотеки-кинотеатры посещают, даже руки не моют.
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17.09.2020 18:21 Відповісти
Давайте еще добавим. Бюджет резиновый. Натянется не порвется.
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17.09.2020 20:32 Відповісти
Ну, "Слуги" же Бюджет на ОП, ВР, мусаров, судей натягивают и не рвется?
на 40-50% расходы на них увеличивают.
А Ковид-фонд на дороги весь потратили, значит на борьбу с эпидемией им хватает?
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17.09.2020 20:47 Відповісти
Так давайте еще и бомжей со всего мира к нам свезем. У нас же все зашибись, только танцев фанатиков с бубнами не хватает. Вокруг костра.
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17.09.2020 20:54 Відповісти
А давай ты не будешь изображать дурака из известной поговорки?
Ну, того, что заставляли богу молиться, а он и лбом пол пробивал...
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17.09.2020 21:14 Відповісти
 
 