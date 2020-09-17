У 4 хасидів у Нових Яриловичах виявили COVID-19, - представниця "Червоного Хреста" Мудра
Коронавірус виявили у чотирьох хасидів, які перебувають на кордоні Білорусі та України в Нових Яриловичах. Паломники відмовилися покинути кордон і госпіталізуватися.
Про це "Суспільному" повідомила голова чернігівської обласної організації товариства Червоного Хреста Оксана Мудра. За її словами, дані їй надали білоруські колеги з Червоного хреста, інформує Цензор.НЕТ.
Вона розповіла, що хворі хасиди відмовилися від госпіталізації в білоруську лікарню і перебувають на кордоні України з Білоруссю.
У ніч з 16 на 17 вересня Оксана Мудра разом з представниками Національного комітету Червоного хреста та загону швидкого реагування, одягнуті у захисні костюми, передали хасидам через білоруських колег 60 пакетів засобів гігієни, 60 теплих ковдр та 60 літрів води. З її слів, саме такої кількості потребували хасиди.
Також хасидам передали 4 тисячі пакетів спеціальної їжі від єврейської общини Умані. За її словами, отримавши їжу, паломники співали і танцювали, під час отримання передачі та подякували за допомогу.
Нагадаємо, зараз на пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю перебувають паломники-хасиди, які не залишають спроб потрапити в Україну. Люди забезпечені продуктами харчування і медикаментами.
Кабінет Міністрів України від 16 вересня підтримав рішення про закриття цього пункту пропуску. Такі обмежувальні заходи запроваджені через поширення коронавірусної хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В принципе можно. Но! Кто-то должен придумать комплекс защитных мер.
Наприммер, навскидку:
- Всем ІФА тести. Активным носителям - зась. Хотя уже и времени нет.
- Волонтеры, которые бы рискуя жизнью/заразиться сопровождали бы их, обеспечивали бы социальную дистанцию, пресекали контакты с не-хасодами. По сути - конвой.
- Маршрут из рассчета объездными дорогами без остановок (кроме по нужде вдали от населенных пунктов). Высадка только в пункте назначения.
- Волонтеры убирают после них мусор и обрабатывают антисептиком (просто ковидно утилизируют).
Может быть еще что-то, но главное - все должно делаться на совесть и соответственно оплачиваться.
И что-то народ не очень паникуют:
Шляются без масок, дискотеки-кинотеатры посещают, даже руки не моют.
на 40-50% расходы на них увеличивают.
А Ковид-фонд на дороги весь потратили, значит на борьбу с эпидемией им хватает?
Ну, того, что заставляли богу молиться, а он и лбом пол пробивал...